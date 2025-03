https://thecradle.co/articles/inside-the-hts-israeli-campaign-to-eliminate-syrias-military-engineers-and-scientists



Im Rahmen der HTS-Israel-Kampagne zur Eliminierung der syrischen Militäringenieure und Wissenschaftler

Israel und HTS ermorden systematisch die Militäringenieure und Wissenschaftler Syriens und stellen so sicher, dass das Land gegen künftige Aggressionen schutzlos und strategisch gelähmt bleibt.

19. März 2025

Am 27. November 2024 starteten Kämpfer von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), der ehemaligen Al-Qaida-Tochter in Syrien, einen Blitzangriff auf Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens.

Inmitten des Chaos wurde der in Armenien geborene Professor Yervant Arslanian von einem mutmaßlichen HTS-Scharfschützen ermordet, als er versuchte, vor dem Angriff zu fliehen.

Arslanian hatte zuvor in Italien an Waffensystemen mitgewirkt und war zum Zeitpunkt seines Todes Leiter des syrischen Forschungsteams für fortschrittliche Waffen an der Arabischen Schule für Wissenschaft und Technologie in Aleppo.

Nach dem Attentat spekulierte der syrisch-armenische Journalist Kevork Almassian, dass HTS nicht allein handelte.

„Raten Sie mal, wer auch von Syriens Wissenschaftlern besessen ist? Israel“, schrieb Almassian auf der Social-Media-Website X.

Die Ermordung von Arslanian markierte den Beginn einer scheinbar symbiotischen Kampagne zwischen Israel und HTS, um sowohl Syriens fortschrittliche Waffen als auch die für ihre Entwicklung entscheidenden Wissenschaftler und Militäringenieure zu eliminieren. Während Israel die militärische Infrastruktur Syriens bombardierte, nahm HTS seine Wissenschaftler ins Visier und untergrub systematisch die Fähigkeit des Landes, sich gegen die israelische Aggression und Expansion zu verteidigen.

Syriens wissenschaftliche Forschungszentren

Die Wurzeln der syrischen Programme für chemische, biologische und fortschrittliche Waffen reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als der damalige Präsident Hafez al-Assad wissenschaftliche Forschungszentren gründete, insbesondere das Scientific Studies and Research Center (SSRC) mit Sitz in der Stadt Jamraya in der Umgebung von Damaskus.

Nach seiner Gründung im Jahr 1971 wurde das SSRC sofort zum „Hauptmotor“ für die lokale Entwicklung fortschrittlicher Waffen für die syrische Armee, schrieb Dany Shoham vom Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien in Israel.

Öffentliche Äußerungen von Hafez al-Assad und anderen syrischen Militärs ließen im Laufe der Jahre „wenig Raum für Zweifel an den syrischen Motiven: Syrien betrachtet sein [chemisches und biologisches] Arsenal als Gegenstück zu Israels nuklearem Arsenal“, so Shoham.

Türöffner für Israel

Am 8. September 2024 führte Israel mehrere Luftangriffe auf eine SSRC-Einrichtung in der Nähe der Stadt Masyaf in der Provinz Hama durch. Bei den Angriffen wurden 14 Menschen getötet und 53 verletzt, wie syrische Staatsmedien berichteten.

Zwei regionale Geheimdienstquellen berichteten Reuters, dass die Angriffe auf ein großes militärisches Forschungszentrum für die Produktion chemischer Waffen gerichtet waren, in dem vermutlich ein Team iranischer Militärexperten tätig ist, die an der Waffenproduktion beteiligt sind.

Nach einem ähnlichen Angriff im Jahr 2022 behauptete der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, dass der Iran das SSRC in Masyaf zur Herstellung fortschrittlicher Raketen und Waffen für sein Militär und für die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah – Israels wichtigster regionaler Gegner – nutze.

480 Angriffe in 48 Stunden

Nach der Einnahme von Aleppo am 30. November 2024 mit nur geringem Widerstand rückten die HTS-Kämpfer rasch in Richtung Hama und Homs vor. Am 8. Dezember zog der HTS-Anführer Ahmad al-Sharaa – ehemaliger Kommandeur von Al-Qaida im Irak, der unter dem Kriegsnamen Abu Mohammad al-Julani bekannt war – triumphierend in Damaskus ein und beendete damit die über 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie.

Mit dem Zusammenbruch der syrischen Armee und der Flucht des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad nach Russland verschwendete Israel keine Zeit, um die militärischen Fähigkeiten Syriens zu demontieren. Innerhalb von 48 Stunden flog die israelische Luftwaffe 480 Luftangriffe und zerstörte syrische Flugplätze, Luftverteidigungssysteme, Raketenlager, Drohnen, Kampfjets, Panzer und Waffenproduktionsstätten – und vernichtete damit 70 bis 80 Prozent des strategischen Arsenals Syriens.

Das Massaker von Fahel

Während HTS seine Kontrolle festigte und Israel seine Luftangriffe intensivierte, wurden weiterhin gezielt syrische Wissenschaftler und Ingenieure getötet. Am 26. Januar ermordeten HTS-Kämpfer 13 Militäringenieure in Fahel, einem Dorf in der Provinz Homs.

„Die Leichen wurden zum Dorfeingang gebracht, und wir haben sie beschriftet und fotografiert. Die meisten der Leichen wurden durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe getötet“, sagte eine Quelle, die mit The National sprach.

Die Ingenieure wurden getötet, obwohl sie nicht in Kampffunktionen gedient hatten und bereits den Versöhnungsprozess mit der neuen, von HTS geführten Regierung verfolgt hatten, sagte Rami Abdulrahman vom Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) gegenüber BBC Arabic.

Zwei weitere Bewohner von Fahel wurden aus dem Bus gezerrt und massakriert, nachdem sie von den Kämpfern als schiitische Muslime identifiziert worden waren.

Die Tatsache, dass es sich bei den meisten Opfern um Militäringenieure handelte, wurde in den Medienberichten weitgehend übersehen, da die Morde inmitten einer Flut von weiteren sektiererischen Morden an Alawiten in den ländlichen Gebieten von Hama und Homs verübt wurden, die der HTS-Führer Sharaa als „normal“ bezeichnete und die „zwei oder drei Jahre andauern könnten“.

Vorladung nach Damaskus

Am Tag des Massakers in Fahel wurde der renommierte syrische Wissenschaftler Dr. Hasan Ibrahim von Beamten der von der HTS geführten Regierung nach Damaskus einbestellt. Der Kontakt zu ihm brach bald ab und fünf Tage später wurde sein lebloser Körper in der Nähe von Maraba auf dem Land bei Damaskus gefunden.

Dr. Ibrahim stammte aus dem Dorf Brisin in der Region Sheikh Badr in Tartus und hatte am Higher Institute for Scientific Research (HISR) in Damaskus einen Beitrag im Energiebereich geleistet.

Am darauffolgenden Tag wurde der Militäringenieur Afif Abboud auf dem Heimweg auf der Autobahn in der Nähe der Qadmus-Brücke am Eingang zur Stadt Banias in der Provinz Tartus ermordet.

Abboud war von den Behörden der neuen syrischen Regierung kontaktiert worden, die ihm versicherten, er könne an seine Position im Scientific Studies and Research Center (SSRC) in Damaskus zurückkehren.

Wie eine lokale Quelle The Cradle mitteilt:

„Afif Abboud ist ein Alawit aus einem Alawitendorf, aber ich bin sicher, dass er nicht an militärischen Aktionen beteiligt ist. Die HTS-Kämpfer erhalten Befehle, Informationen und Waffen und sind bereit zu töten, zu entführen oder alles andere zu tun. Tatsächlich ist die Lage chaotisch und wir haben viele Akteure. Jeder hat seine eigene Agenda, wie der Iran, die Türkei und Israel. Es ist schwierig, genau zu wissen, wer was tut.“

Außerdem wurde Oday Dahi, ein junger Mann mit Behinderung (er war stumm und taub), zusammen mit Abboud getötet. Dahi besaß einen kleinen Kaffeekiosk an der Straße außerhalb von Banias und befand sich zufällig am selben Ort, als Abboud ermordet wurde.

Ermittlungen durch maskierte Männer

Mehrere weitere Wissenschaftler aus syrischen Forschungszentren verschwanden, nachdem sie von der Abteilung für Militäreinsätze der HTS vorgeladen worden waren. Am 6. Februar berichtete die SOHR, dass Dr. Tayseer Issa, Ali Ibrahim und Mustafa Abu Tarab Tage zuvor verhaftet worden waren, ihr Schicksal ist unbekannt.

Mehrere andere wurden von der Abteilung für Militäreinsätze vorgeladen, durften aber nach Hause zurückkehren. Die Akademiker berichteten der SOHR, dass sie „von einem Komitee aus drei maskierten Männern mit Waffen verhört“ wurden.

Am 13. Februar tauchten Berichte über die brutale Ermordung des Militäringenieurs Shawkat al-Ahmed und seiner Frau Nijah Suleiman in Basirat al-Jared, Tartous, auf. Mit HTS verbündete Kämpfer erschossen Ahmed mit einem Kopfschuss, erwürgten dann seine Frau mit einem Gürtel und ließen sie ersticken. Ihre Leichen wurden in einem Hühnerstall gefunden.

Eine sachkundige Quelle, die mit The Cradle sprach, gab an, dass sich andere Wissenschaftler und Militäringenieure nun versteckt halten. Einige haben in der Vergangenheit bereits Mordanschläge überlebt, auch vor Assads Sturz. Die Quelle fügt hinzu, dass Israel hinter den Morden stecken soll.

Ohne diese Ingenieure und Wissenschaftler wird Syrien in den kommenden Jahren bei seinen Waffen und seiner Verteidigung von regionalen Staaten abhängig sein, die alle Kunden und enge Verbündete der USA und damit auch Israels sind.

Vernichtung der syrischen Chemiewaffen

Israels aktuelle Kampagne folgt auf seinen vorherigen Erfolg bei der Vernichtung der syrischen Chemiewaffenbestände. Dies wurde nach den unter falscher Flagge durchgeführten chemischen Angriffen in Ghouta, Damaskus, im August 2013 erreicht.

Mit Hilfe des saudischen Geheimdienstes feuerte die militante Gruppe Jaish al-Islam unter der Führung von Zahran Alloush mehrere Raketen mit geringen Mengen Sarin auf mehrere Orte in Ghouta ab.

Die Gruppe filmte dann die Leichen der Geiseln, die sie massakriert hatte (wahrscheinlich mit Kohlenmonoxid oder Zyanid), und stellte die Videos online, während sie Assad und die syrische Armee für die Todesfälle verantwortlich machte.

Die westliche und arabische Presse verbreitete die Videos schnell weltweit, während ein Team von UN-Ermittlern praktischerweise zwei Tage vor dem Angriff in Damaskus eingetroffen war, sodass sie – trotz eindeutiger Anzeichen für eine Manipulation des Tatorts – bestätigen konnten, dass in den Raketen Sarin verwendet wurde, aber nicht bestätigen konnten, dass Sarin den Tod der Opfer verursacht hatte.

Sowohl die grausamen Videos als auch die Berichte der UN-Ermittler festigten in der Öffentlichkeit die Behauptung, dass Assad einen chemischen Angriff gegen sein eigenes Volk durchgeführt und dabei etwa 1.400 Menschen getötet habe, darunter viele Kinder.

Entscheidend war, dass der Angriff unter falscher Flagge in Ghouta die Rechtfertigung dafür lieferte, zu behaupten, Assad habe die „rote Linie“ des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama überschritten. Ein Jahr zuvor hatte Obama erklärt, dass das US-Militär und seine europäischen Verbündeten keine andere Wahl hätten, als auf der Seite der Opposition, einschließlich der mit Al-Qaida verbundenen Nusra-Front, die zu dieser Zeit von Sharaa (Julani) angeführt wurde, zu intervenieren, falls in dem immer blutiger werdenden Konflikt Chemiewaffen eingesetzt würden.

Nach dem Angriff auf Ghouta berichtete der Journalist Seymour Hersh, der enge Beziehungen zu US-amerikanischen und israelischen Geheimdiensten unterhält, dass das geplante westliche Eingreifen zunächst massiv war. Er erklärte, dass die Zielliste darauf abzielte, „alle militärischen Fähigkeiten Assads vollständig zu vernichten“.

Das westliche Eingreifen wurde jedoch verhindert, nachdem Obama sich weigerte, eine Bombenkampagne anzuordnen, von der er wusste, dass sie illegal und im Inland unpopulär sein würde und möglicherweise zu seiner Amtsenthebung durch republikanische Gesetzgeber führen könnte.

Ein Lichtblick für Israel

Bezeichnenderweise bestand Obama trotz des starken Drucks aus Israel darauf, die Bombardierung abzublasen. Der israelische Militärgeheimdienst hatte den „Großteil der Beweise“ geliefert und fälschlicherweise Assads Schuld behauptet, während hochrangige israelische Sicherheitsbeamte nur wenige Tage nach der Ghuta-Operation unter falscher Flagge das Weiße Haus besuchten, um Obama unter Druck zu setzen, die Intervention anzuordnen, wie The Guardian berichtet.

Außerdem war „Obamas rote Linie“ überhaupt nicht die des Präsidenten. Sie wurde im Juli 2012 von israelischen Beamten im Weißen Haus eingeführt und von Obama erst wiederholt, nachdem auch Außenministerin Hillary Clinton, eine enge Verbündete Israels, damit begonnen hatte, sie zu fördern, wie das Wall Street Journal berichtete.

Obamas Entscheidung, die Bombardierungskampagne zur Unterstützung von Julani und seiner Nusra-Front abzubrechen, wurde zementiert, nachdem Assad einem Vorschlag zustimmte, den der russische Außenminister Sergei Lawrow dem nächsten US-Außenminister John Kerry unterbreitete: Eine Intervention des Westens würde vom Tisch sein, wenn Syrien seine Chemiewaffen aufgeben würde.

Da eine Intervention des Westens abgewendet wurde, sahen viele dies als Sieg für Assad und den syrischen Staat an, die versuchten, zu verhindern, dass die schwarze Flagge von Al-Qaida über Damaskus weht. Die Vereinbarung zwischen den USA und Russland, dass die syrische Regierung 1.300 Tonnen chemische Kampfstoffe vernichten sollte, war jedoch ein klarer Sieg für Israel.

Der Journalist Jeffrey Goldberg schrieb in The Atlantic, dass das Abkommen Präsident Obama „ausgerechnet von Benjamin Netanjahu, dem israelischen Premierminister, Lob einbrachte“ und dass der Verlust des syrischen Chemiewaffenarsenals „der einzige Lichtblick in einer sehr dunklen Region“ sei.

Nach dem Massaker unter falscher Flagge in Ghouta erklärte Uri Sagi, ehemaliger Chef des militärischen Nachrichtendienstes Israels: „Viele Jahre lang, bis der Bürgerkrieg ausbrach, waren die Syrer die letzte Armee, die eine ernsthafte Bedrohung für Israel darstellte, und daher war die Investition unserer nachrichtendienstlichen Ressourcen in diese Richtung enorm.“

Obwohl Israels Wunsch, „alle militärischen Fähigkeiten Assads vollständig zu beseitigen“, warten musste, bis die Nusra-Front (damals HTS) im Dezember 2024 Damaskus eroberte, konnte Tel Aviv dennoch einen großen Sieg verbuchen, indem es die Abschreckung Syriens gegen einen israelischen Atomangriff beseitigte.

Die OPCW kehrt nach Syrien zurück

Am 8. Februar, als die Tötung von Wissenschaftlern und Militäringenieuren in Syrien in vollem Gange war, besuchte eine Delegation der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Damaskus, um mit der neuen syrischen Regierung zu sprechen.

Der Generaldirektor der OVCW, Fernando Arias, sagte, bei den Treffen sei es um die Unterstützung gegangen, die er bei der „Beseitigung der Überreste des syrischen Chemiewaffenprogramms“ leisten könne.

Aber warum strebt die OPCW eine Rückkehr nach Syrien an, wenn die Restbestände des syrischen Chemiewaffenprogramms bereits vor Jahren im Rahmen des amerikanisch-russischen Abkommens mit Assad vernichtet wurden?

Im April 2013, als die UN mehrere mutmaßliche Chemiewaffeneinsätze in Syrien untersuchen wollte, warnte der syrische Informationsminister Omran al-Zouabi, dass die westlichen Mächte „das Szenario des Irak wiederholen“ wollten.

Während der umfassenden Waffeninspektionen im Irak in den 1990er Jahren wurden Informationen, die von den UN-Ermittlern über die konventionellen Waffen und Verteidigungsfähigkeiten des Irak entdeckt wurden, schnell an westliche und israelische Geheimdienste weitergegeben.

Wie der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter feststellte, hatte das UN-Team „überhaupt keine Kontrolle. Es wurde zu einer Operation der Vereinigten Staaten, nicht der Vereinten Nationen.“

Israel versucht seit langem, die konventionellen und chemischen Waffen Syriens zu zerstören. Es ist daher wahrscheinlich, dass Israel nicht nur die verbleibenden konventionellen militärischen Fähigkeiten Syriens durch Bombenangriffe vernichtet hat, sondern auch an der aktuellen HTS-Kampagne zur Ermordung der verbleibenden syrischen Militärwissenschaftler und -ingenieure beteiligt ist.

Diese Männer verfügen über das Wissen, das ein zukünftiger syrischer Staat benötigen würde, um eine Waffenindustrie aufzubauen, die das Land in Zukunft vor einer weiteren Besetzung und Angriffen durch Israel schützen könnte.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

