Olivia Giovetti | In Berlin · LRB 25 October 2023 Demonstrations by Jews critical of Israel have also been banned. In response to this, Iris Hefets, a board member of…

25. Oktober 2023

In Berlin

Olivia Giovetti

Nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober hat sich Deutschland schnell mit Israel solidarisch erklärt. Bei einem Besuch in Tel Aviv in der vergangenen Woche hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Existenz Deutschlands kategorisch mit der Israels verbunden. Der Holocaust verlangt nicht weniger“, hieß es in einem Leitartikel des Spiegels. Deutschland muss sich auf die Seite der Opfer stellen, wenn Verderbtheit als politisches Mittel eingesetzt wird“. Das Maxim Gorki Theater in Berlin sagte eine Aufführung des Stücks The Situation von Yael Ronen ab: „Krieg ist ein großer Vereinfacher“, so das Theater. Der Terroranschlag der Hamas stellt uns auf die Seite Israels“. Offizielle Stellen verboten sowohl die palästinensische Flagge als auch die Keffiyeh in Schulen. Die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Saskia Esken, nahm letzte Woche nicht an der deutschen Buchvorstellung von Bernie Sanders teil – dessen Familie väterlicherseits durch den Holocaust „ausgelöscht“ wurde – wegen seiner Kritik an Israel.

Pro-palästinensische Aufmärsche sind in Deutschland verboten worden. In einem Artikel der linken Tageszeitung wurden sie als Veranstaltungen beschrieben, auf denen „Hass mobilisiert“ wird und „Vernichtungsphantasien und die Rechtfertigung islamistischen Terrors ein breiter Konsens unter den Teilnehmern sind“. Bei einer Demonstration griff die Berliner Polizei einen Mann an, der eine palästinensische Fahne trug, und besprühte Umstehende, die den Vorfall aufnahmen, mit Pfefferspray. Viele Aktivisten befürchten, dass ihnen die Aufenthaltsgenehmigung oder die Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte.

All dies hat ein „Klima der Angst, der Wut und des Schweigens geschaffen … unter dem Banner des Schutzes der Juden und der Unterstützung des Staates Israel“, wie es in einem offenen Brief heißt, der von mehr als hundert in Deutschland lebenden jüdischen Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftlern unterzeichnet wurde. Dies gilt insbesondere für Araber und Juden, die das Recht Palästinas auf Selbstbestimmung unterstützen. In meinem Fall, sowohl als Jude als auch als arabischer Amerikaner (meine Großmutter starb zweimal fast vor ihrem ersten Geburtstag wegen der Gewalt in Syrien unter dem französischen Mandat), ist das Gefühl der Ohnmacht doppelt so stark. (Ich habe den offenen Brief unterzeichnet, allerdings erst nach Rücksprache mit meinem Einwanderungsanwalt).

Auch israelkritische Demonstrationen von Juden sind verboten worden. Als Reaktion darauf stand Iris Hefets, Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten, am 14. Oktober allein auf dem Hermannplatz und hielt ein Schild hoch, auf dem stand: „Als Jude und als Israeli, stoppen Sie den Völkermord in Gaza“. Sie wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Im Gegensatz dazu erlebte ich letztes Jahr eine Demonstration in Bayreuth, die von dem Neonazi Sven Liebich angeführt wurde. Es waren viele uniformierte Polizisten anwesend, aber sie verhafteten die Demonstranten nicht (die Variationen der Nazi-Flagge mit dem Euro-Symbol anstelle des Hakenkreuzes schwenkten) oder setzten Pfefferspray ein. Als ich einen der Polizisten auf den Protest ansprach, zuckte er mit den Schultern: ‚Normal‘, sagte er. Er hatte Recht: Von den im vergangenen Jahr in Deutschland gemeldeten antisemitischen Vorfällen wurden 321 dem Rechtsextremismus zugeschrieben; nur sechzehn „konnten einem islamischen oder islamistischen Hintergrund zugeordnet werden“.

Jüdisch zu sein bedeutet, Fragen zu stellen. Der traditionelle Pessach-Seder dreht sich um diese Praxis. Der Talmud ist eine Einladung zur Herausforderung, zum Kreuzverhör, zum Nachdenken, zum Hinterfragen. In Deutschland fühlt sich dieser wesentliche Aspekt des Judentums jetzt bedroht. Es ist nicht per se antisemitisch, den Zionismus und Israel in Frage zu stellen. Es ist sogar eine moralische Verpflichtung. Unser Zweifel ist produktiver als unser Dogma. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …