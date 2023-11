In defense of the freedom to speak out against genocide Judith Butler writes the leadership of Hebrew University in defense of renowned scholar Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian, who has faced intimidation and pressure to resign since signing a letter calling for a ceasefire in Gaza.

Judith Butler schreibt an die Leitung der Hebräischen Universität, um die renommierte Wissenschaftlerin Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian zu verteidigen, die eingeschüchtert und zum Rücktritt gedrängt wurde, nachdem sie einen Brief unterzeichnet hatte, in dem sie einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte.

Zur Verteidigung der Freiheit, sich gegen Völkermord auszusprechen

Von Judith Butler

1. November 2023

Die international renommierte Wissenschaftlerin Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian steht unter Beschuss, seit sie gemeinsam mit über 1.000 Kinderforschern einen Aufruf zur sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen unterzeichnet hat. Nach ihrer Unterschrift schickte die Leitung der Hebräischen Universität Jerusalem Dr. Shalhoub-Kevorkian einen Brief, in dem sie sie anprangerte und zum Rücktritt drängte. Dieser Brief wurde dann den Medien zugespielt, darunter auch großen israelischen Fernsehsendern, und Dr. Shalhoub-Kevorkian wurde daraufhin Ziel einer öffentlichen Hasskampagne.

Als Reaktion darauf hat eine internationale Briefbewegung zur Verteidigung von Dr. Shalhoub-Kevorkian begonnen. Im Folgenden finden Sie einen Brief von Dr. Judith Butler, Distinguished Professor an der Graduate School der University of California-Berkeley, an die Leitung der Hebräischen Universität, der die rechtliche und moralische Bedeutung von Völkermord und die Verpflichtung der Universitätsverwaltung zur Wahrung der akademischen Freiheit beleuchtet.

Bitte erwägen Sie, Ihr eigenes Schreiben an Universitätspräsident Asher Cohen und Universitätsrektor Tamir Sheafer zu senden. Bitte folgen Sie diesem Link für weitere Einzelheiten, einschließlich eines Textvorschlags für den Brief an die Hebräische Universität.

– Rosalind Petchesky und Lama Khouri, JVP-NYC

31. Oktober 2023

An: Professor Asher Cohen, Präsident der Hebrew University of Jerusalem

Professor Tamir Sheafer, Rektor, Hebräische Universität Jerusalem

Ich schließe mich dem immer lauter werdenden Chor von Wissenschaftlern an, die Sie bitten, die Vereinigungs- und Meinungsfreiheit von Professorin Nadera Shalhoub-Kevorkian zu respektieren, die derzeit den Lawrence D. Biele-Lehrstuhl für Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät und dem Institut für Kriminologie und der School of Social Work and Public Welfare an der Hebräischen Universität Jerusalem sowie den Global Chair in Law – Queen Mary University of London innehat. Ich nehme an, Sie wissen, wie wichtig ihre Forschung zu Themen wie Trauma, Überwachung und geschlechtsspezifische Gewalt ist. Ihre Arbeit über Kinder in Konfliktgebieten wurde von Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern in der ganzen Welt aufgegriffen. Ihre wissenschaftliche Arbeit und ihre kritische Stimme sind für die Welt von heute wichtig, da wir uns um eine gerechtere und weniger gewalttätige Welt bemühen.

Ich gehe davon aus, dass Sie die akademische und institutionelle Bedeutung der Arbeit von Professor Shalhoub-Kevorkian sehr wohl kennen. Ihre frühen Arbeiten über die Auswirkungen der Militarisierung auf Frauen in Konfliktgebieten sind in diesem Bereich beispielhaft. Und ihre Arbeit über Sicherheit und die Politik der Angst ist eine beeindruckende Untersuchung der psychosozialen Dimensionen von Sicherheitsregimen. Ihr Buch über die palästinensische Kindheit führt das Konzept der „Entkindlichung“ ein, das weithin als originelles und scharfsinniges Verständnis des akkumulierten Traumas von Kindern, die unter militarisierten Regimen leben, gelobt wurde. Sie hat unermüdlich an der Entwicklung von Modellen für die Verständigung zwischen Universitäten und Gemeinden in Konfliktgebieten gearbeitet, und sie ist eine Stimme für den Frieden, für ein besseres gegenseitiges Verständnis und für die Linderung und Wiedergutmachung des angesammelten menschlichen Leids.

Es ist nur logisch, dass sich Professor Shalhoub-Kevorkian angesichts der gegenwärtigen Gewalt gegen palästinensische Zivilisten in Gaza zu Wort meldet. Obwohl Sie erklärt haben, dass Sie mit ihrem Standpunkt nicht einverstanden sind, liegt es in Ihrer Verantwortung als Verwalter, sie vor Diskriminierung zu schützen und das Recht auf Vereinigung und freie Meinungsäußerung außerhalb des Lehrplans zu fördern. Professorin Shalhoub-Kevorkian wird aufgrund der gegen sie eingeleiteten Maßnahmen nun mit dem Tode bedroht. Diese Maßnahmen sollten unverzüglich rückgängig gemacht werden, damit die Verwaltungsmaßnahmen der Universität die Gewalt, die die Region bereits überrollt hat, nicht noch verstärken.

Wie Sie zweifellos wissen, stehen die Ansichten von Professor Shalhoub-Kevorkian im Einklang mit einer Reihe von internationalen Rechtsauffassungen. Das Center for Constitutional Rights in New York hat ein Dokument herausgegeben, in dem davor gewarnt wird, dass die israelischen Maßnahmen möglicherweise als Völkermord verfolgt werden können. Sie schreiben: „Massentötungen sind ein Mittel, mit dem Völkermord begangen wird, aber das ist nicht die einzige Methode, mit der eine Gruppe (ganz oder teilweise) „vernichtet“ oder ausgerottet wird. Raphael Lemkin, der polnisch-jüdische Jurist, dem die Prägung des Begriffs zugeschrieben wird, sagte, dass Völkermord oft „einen koordinierten Plan umfasst, der auf die Zerstörung der wesentlichen Lebensgrundlagen nationaler Gruppen abzielt, so dass diese Gruppen verdorren und absterben wie Pflanzen, die einen Brandschaden erlitten haben … . Dies kann durch die Auslöschung jeglicher Grundlage für persönliche Sicherheit, Freiheit, Gesundheit und Würde geschehen.

In Ihrer Widerlegung führen Sie nur die erklärten Ziele der israelischen Militärpolitik in Gaza an, aber Professor Shalhoub-Kevorkian schließt sich vielen Rechts- und Geschichtswissenschaftlern an, die sowohl die Völkermordkonvention als auch Artikel II der UN-Resolution über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes zu Rate ziehen, der den Begriff als jeden Versuch definiert, „ein Volk ganz oder teilweise zu vernichten“, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“, indem den Mitgliedern der Gruppe „schwere körperliche oder seelische Schäden“ zugefügt werden und „Lebensbedingungen auferlegt werden, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen. “ Sie haben jedes Recht, mit Professor Shalhoub-Kevorkian nicht einverstanden zu sein, aber es ist eine Verhöhnung der Gerechtigkeit, von ihr zu verlangen, dass sie ihren eigenen fundierten Standpunkt zugunsten der Wiedergabe der ausdrücklichen staatlichen Politik außer Kraft setzt. Das ist, wie Sie sicher wissen, ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es mag Ihnen nicht gefallen, dass immer mehr Menschen den Begriff „Völkermord“ verwenden, um die schreckliche Situation in Gaza zu beschreiben, aber dann ist es Ihre Pflicht als Vertreter einer bedeutenden Forschungsuniversität, sich der Debatte zu stellen und Raum für eine sachkundige, von Drohungen freie Diskussion über das Thema zu schaffen. Alles andere ist Zensur und zerstört die Ziele und Ideale der Universität, die Sie zu schützen haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Judith Butler

Außerordentliche Professorin an der Graduiertenschule der Universität von Kalifornien-Berkeley

