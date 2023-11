https://www.middleeastmonitor.com/20231117-from-scratch-greater-israel/

Land der Juden, das ihnen durch göttliches Recht zusteht, unabhängig davon, wer auf dem Land lebt und welches Recht auf Selbstbestimmung sie haben. Andere wiederum sehen darin eine gefährliche Ideologie, in deren Mittelpunkt die ethnische Vorherrschaft und die Ausgrenzung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung steht. Sie halten sie für eine Bedrohung der Grundsätze von Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenrechten und damit für ein Hindernis für den Frieden.

In den Augen vieler Palästinenser wird die Vorstellung von einem „Groß-Israel“ zur harten Realität.

Illegale Siedlungserweiterung

Einer der wichtigsten Faktoren, die den Weg zu „Groß-Israel“ ebnen, ist die Ausweitung der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal – gemäß den Resolutionen 242, 338 und 446 des UN-Sicherheitsrats sowie der 2016 verabschiedeten Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrats, in der eindeutig festgestellt wird, dass Israels Siedlungsaktivitäten eine „eklatante Verletzung“ des Völkerrechts darstellen und „keine Rechtsgültigkeit“ haben, und in der Israel aufgefordert wird, den Siedlungsausbau zu stoppen und seine Verpflichtungen als Besatzungsmacht gemäß der Vierten Genfer Konvention zu erfüllen.

Israelische Beamte haben nicht nur alle UN-Resolutionen zur Beendigung der illegalen Siedlungstätigkeit und zum Rückzug aus den besetzten Gebieten vollständig zurückgewiesen, sondern auch aktiv versucht, den Bau und die Legitimierung von immer mehr rein jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Land zu fördern.

Demographische Daten

Nach Angaben der Vereinten Nationen leben mindestens 700.000 israelische Siedler in illegalen Siedlungen im besetzten Ostjerusalem und im Westjordanland, also in Gebieten, die gemäß der international unterstützten Zwei-Staaten-Lösung für einen künftigen palästinensischen Staat vorgesehen sind. Unterdessen werden viele Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben, von Jerusalems Sheikh Jarrah und den palästinensischen Vierteln in unmittelbarer Nähe der Al-Aqsa-Moschee – von den Israelis als Tempelberg bezeichnet – bis zu den südlichen Hebron-Hügeln und Gebieten im gesamten Westjordanland. Und schließlich die wachsende Furcht vor einer ethnischen Säuberung des belagerten Gazastreifens oder großer Teile davon.

Nach dem Rückkehrgesetz, einer grundlegenden zionistischen Gesetzgebung, die von der ersten israelischen Regierung in den 1950er Jahren erlassen wurde, hat jeder Jude, der irgendwo auf der Welt geboren wurde, das Recht, nach Israel einzuwandern und automatisch Staatsbürger zu werden. Sie haben auch das Recht, in einer der illegalen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu leben. Andererseits wird den palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen, von denen es allein in der Diaspora mindestens fünf Millionen gibt, von Israel nicht gestattet, in die Häuser und Ländereien zurückzukehren, aus denen sie während der Nakba und der Gründung des israelischen Staates im Jahr 1948 vertrieben wurden, obwohl sie gemäß der UN-Sicherheitsresolution 194 das international anerkannte Recht dazu haben.

Kein Weg zum Frieden?

Abgesehen davon, dass eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage eines israelischen und eines palästinensischen Staates, die nebeneinander bestehen, nicht ernsthaft angestrebt wird und in der Praxis nicht realisierbar ist, stößt der Ansatz einer Einstaatenlösung, der einen demokratischen Staat zwischen dem Jordan und dem Mittelländischen Meer mit gleichen Rechten für alle seine Bürger und die Rückkehr aller palästinensischen Flüchtlinge vorsieht, auf breite Ablehnung in Israel. Dem steht ein Status quo gegenüber, der die israelische militärische Besatzung der Palästinenser und ein Apartheidsystem aufrechterhält, das von den weltweit führenden Menschenrechtsorganisationen, einschließlich der israelischen Organisation B’Tselem, anerkannt wird, während gleichzeitig die Errichtung israelischer Siedlungen gefördert und verfestigt wird.

Vor diesem Hintergrund und zur großen Besorgnis von Palästinensern aus allen Teilen des Spektrums taucht die Vorstellung von einem „Groß-Israel“ nicht nur als physische Veränderung der Landkarte auf, sondern auch als ein aufgeladenes Symbol, das die Komplexität des palästinensischen Freiheitskampfes zum Ausdruck bringt.

