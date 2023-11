Fact or Fiction: Israel needs fake nurses to justify killing Gaza babies Israel knows it’s losing global support over its slaughter of children. So it’s turning to social media disinformation.



Dieses von Dr. Marawan Abu Saada veröffentlichte Foto zeigt zu früh geborene palästinensische Babys im Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt am Sonntag, 12. November 2023. Das Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist zum Mittelpunkt einer tagelangen Pattsituation im Krieg Israels gegen die Hamas geworden. Israel behauptet, die Hamas nutze die Einrichtung für militärische Zwecke und habe eine riesige unterirdische Kommandozentrale unterhalb des Krankenhauses errichtet. Seit Israel der Hamas den Krieg erklärt hat, sind seine Streitkräfte auf das Shifa vorgerückt. Hunderte von Ärzten und Patienten befinden sich jedoch weiterhin im Krankenhaus. (Dr. Marawan Abu Saada über AP)

|

Israel weiß, dass es wegen des Abschlachtens von Kindern weltweit an Unterstützung zu verlieren droht. Deshalb setzt es auf Desinformation in den sozialen Medien, die schlampig, aber oft effektiv ist.



Fakt oder Fiktion: Israel braucht falsche Krankenschwestern, um die Tötung von Gaza-Babys zu rechtfertigen

Von Marc Owen Jones

Dr. Marc Owen Jones ist Assistenzprofessor für Nahoststudien und digitale Geisteswissenschaften an der Hamad bin Khalifa University.

17. November 2023

In Gaza wird alle 10 Minuten ein Kind getötet. Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als 4.000 Kinder getötet. Jetzt sterben Frühgeborene im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, weil die Einrichtung nach über einem Monat israelischer Belagerung keinen Strom mehr hat und daher keine Brutkästen betreiben kann.

Israel weiß, dass es Gefahr läuft, die internationale Unterstützung für sein anhaltendes Abschlachten von Kindern zu verlieren. Westliche Verbündete wie der französische Präsident Emmanuel Macron und der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die Israel bisher standhaft unterstützt haben, haben in der vergangenen Woche die israelische Regierung öffentlich aufgefordert, das Töten von Kindern einzustellen, auch wenn Macron seinen Ton inzwischen abgeschwächt hat.

Die israelische Propaganda- und Desinformationsmaschinerie findet daher immer neue Wege, um die Tötung von Kindern und die Bombardierung medizinischer Einrichtungen zu rechtfertigen.

Normalerweise ist Israels erste Reaktion auf Anschuldigungen von Gräueltaten das Leugnen. Wenn das nicht gelingt, besteht die zweite Strategie darin, die Hamas oder andere bewaffnete palästinensische Gruppen für den Tod von Palästinensern verantwortlich zu machen.

Israel hat diese Strategien noch nicht aufgegeben, versucht aber auch, palästinensische Kinder direkt mit der Hamas in Verbindung zu bringen und sie – und die Orte, an denen sie Schutz suchen – als legitime Ziele darzustellen.

Die Hamas beschuldigen

Am 11. November veröffentlichte der offizielle arabische Account des israelischen Außenministeriums ein Video einer Krankenschwester, die offenbar aufgeregt darüber spricht, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus überrannt und das gesamte Benzin und Morphium gestohlen habe. Sie behauptete, dass sie das Morphium nicht für einen Fünfjährigen mit einem Knochenbruch verwenden könne, weil die Hamas es gestohlen habe.

Das Video, das tausende Male getwittert wurde, war eindeutig eine Fälschung. Keiner der Mitarbeiter in der Nähe scheint die abgebildete Person zu erkennen, was Zweifel an ihrer Identität und Rolle aufkommen lässt. Robert Mackey, ein Journalist der Forschungsagentur Forensic Architecture, sprach mit drei Mitarbeitern von Ärzte ohne Grenzen, die im Al-Shifa-Krankenhaus arbeiten, und keiner von ihnen erkannte sie.

Das Video war in seiner Absurdität fast schon komisch. Die Krankenschwester sprach mit einem nicht-palästinensischen Akzent, und ihr Dialog schien perfekt die Argumente des israelischen Militärs wiederzugeben, wonach die Hamas den gesamten Treibstoff aus den Krankenhäusern stiehlt.

Darüber hinaus war die strategische Platzierung des Logos des palästinensischen Gesundheitsministeriums ein konstruierter Versuch, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen oder eine „Honigfalle“ für Geheimdienstinformationen zu schaffen. Zu diesem Verdacht trugen auch die Bombardierungseffekte mit Originalton sowie der makellos saubere weiße Kittel und das perfekte Make-up bei, die in einer vermeintlich bedrohlichen Situation fehl am Platz wirkten.

Der Zweck des Videos war klar: Die Hamas sollte für das Leid der Kinder verantwortlich gemacht werden und die Behauptungen des israelischen Militärs legitimieren, dass die Hamas Zivilisten und Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt.

Als die israelische Regierung auf das Video aufmerksam gemacht wurde, löschte das Außenministerium den Beitrag still und leise – ohne jegliche Erklärung.

Aber die Verbreitung von Desinformationen und deren anschließende Löschung ist inzwischen zur Routine geworden, was die Frage aufwirft: Warum ist die Propaganda des israelischen Militärs so schlampig? Riskiert Israel auf diese Weise nicht, seine Glaubwürdigkeit zu verlieren?

Nein, denn die Vorteile überwiegen die Kosten. Das alte Sprichwort „Eine Lüge kann um die halbe Welt reisen, während die Wahrheit noch dabei ist, sich die Schuhe anzuziehen“ sagt uns das meiste, was wir über Propaganda wissen müssen. Der Schlüssel liegt nicht im Wahrheitsgehalt, sondern in der Geschwindigkeit und der Vorrangstellung.

Die Berichterstattung zu kontrollieren bedeutet, Informationen schneller zu verbreiten als der Gegner und diese Informationen sensationell zu machen – unabhängig davon, ob sie den Tatsachen entsprechen. Eine Studie hat gezeigt, dass 86 Prozent der Menschen Nachrichten, die sie in sozialen Medien sehen, nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen.

Sobald etwas Falsches viral geht, ist es unwahrscheinlich, dass die Menschen, die es sehen, die geprüfte Version sehen. Die Zuschauer solcher Videos sind keine scharfsinnigen Faktenchecker. Im Falle Israels besteht ein Großteil des Publikums aus englischsprachigen, westlichen Zuschauern, die den falschen Akzent nicht erkennen und keinen Grund haben, solche Informationen für falsch zu halten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Propaganda nicht ausgeklügelt sein muss, um wirksam zu sein – sie muss nur schnell und sensationell sein. Die sozialen Medien sind dafür perfekt geeignet.

Hasserfüllte, Mein Kampf-lesende Kinder

Über die Beschuldigung der Hamas hinaus zeichnet sich eine noch unheilvollere Phase der Legitimierung der israelischen Kindermorde ab – der Versuch, palästinensische Kinder als Empfänger böser, antisemitischer Hamas-Propaganda zu diffamieren. Dass palästinensische Kinder nur dazu ausgebildet werden, „Terroristen“ zu werden.

Am 5. November twitterte Israels offizieller arabischer Account eine Karikatur, die zeigt, dass Israel seine Babys mit „Liebe“ erzieht, während die Hamas die Babys in Gaza mit „Hass“ füllt.

Am Montag behauptete der offizielle Account des israelischen Außenministeriums auf X, das israelische Militär habe in einem Kinderzimmer in Gaza eine Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“ gefunden. Der „Fund“ des Buches war ein Versuch, das Narrativ zu untermauern, dass palästinensische Kinder mit Hass erfüllt sind, dass sie keine Erlösung finden können und daher ein legitimes Ziel für die Tötung sind.

Mein Kampf ist der Inbegriff des Antisemitismus. Es ist Hitlers Autobiographie. Vielen Menschen im Westen, die oft die Zielgruppe der israelischen Propaganda sind, wird die Bedeutung dieser Tatsache bewusst sein. Die Verwendung von Mein Kampf, von dem der israelische Staatspräsident Isaac Herzog ein Exemplar theatralisch schwenkte, zeigt, dass Israel versucht, ältere palästinensische Kinder als gehirngewaschene Antisemiten darzustellen – es ist ein einfaches Mittel, um dieses Narrativ zu fördern.

Bunker unter einem Kinderkrankenhaus

Am Montagabend hat Israel seine Versuche, seine Angriffe auf Kinder zu legitimieren, noch verstärkt. Das israelische Militär veröffentlichte ein Video, in dem sein Sprecher Daniel Hagari durch einen angeblichen Hamas-Bunker unter dem Rantisi Kinderkrankenhaus in Gaza geht. In einer der Szenen kniet Hagari neben Gewehren, Granaten und anderen Waffen, im Hintergrund ist ein Baum zu sehen, der offenbar von Kindern gemalt wurde.

In einem anderen Video, das ebenfalls aus dem Keller des Rantisi-Krankenhauses stammen soll, weist Hagari auf einen Stuhl und die Überreste eines Seils hin, die seiner Meinung nach zum Fesseln von Geiseln verwendet wurden. Dann zeigt er auf eine Babyflasche, die über einem von der Weltgesundheitsorganisation gekennzeichneten Stromkasten liegt.

Die Gegenüberstellung von kindlicher Unschuld in Form des Gemäldes oder der Flasche mit Waffen dient dazu, Israels Darstellung der Hamas als unmenschliche „Terroristen“ zu legitimieren, die Kinder und Krankenhäuser als menschliche Schutzschilde oder Gefangene benutzen. Das wiederum dient dazu, Israels Angriffe auf zivile Ziele zu rechtfertigen – selbst wenn das Leben von Kindern in Gefahr ist und selbst wenn eine UN-Organisation beteiligt ist.

Das Video ist jedoch eindeutig eine Propagandamaßnahme. Hagari zeigt auf eine handgeschriebene Tabelle in arabischer Sprache, die an die Wand geheftet ist. Hagari sagt dann, die Liste nenne Hamas-Kämpfer. „Dies ist eine Wächterliste, auf der jeder Terrorist seinen Namen schreibt, und jeder Terrorist hat seine eigene Schicht, um die Leute zu bewachen, die hier waren“.

Das einzige Problem ist, dass die Liste nichts dergleichen aussagt. Es war eine Liste mit den Tagen der Woche.

Warum tut Israel das?

Am Wochenende bot Israel dem Al-Shifa-Krankenhaus eine geringe Menge an Treibstoff an, nachdem es seit dem 7. Oktober eine totale Blockade über den Gazastreifen verhängt hat, die die medizinischen Einrichtungen lahmlegt.

Der Direktor des Krankenhauses, Muhammad Abu Salmiya, sagte zu dem Versuch, etwas Treibstoff zu liefern, dass „Israel der Welt zeigen will, dass es keine Babys tötet“.

Aber jetzt, da Israel nicht mehr leugnen kann, dass es palästinensische Babys tötet, versucht es, deren Ermordung zu legitimieren. William Benoit nennt dies in seiner Arbeit über die „Theorie der Wiederherstellung des Bildes“ die „Reduzierung der Beleidigung“. Einfach ausgedrückt: Man gibt dem Opfer die Schuld oder lässt es so erscheinen, als hätte es sein Leiden verdient.

Je mehr Todesopfer zu beklagen sind, desto haarsträubender werden die Versuche, die Schuld auf unschuldige Opfer zu schieben.

Doch keine noch so gut gemachten Videos oder gefälschten „Beweise“ können die Wahrheit verschleiern. Hunderte von Kindern sterben in Gaza, ihr Blut wird durch Israels Bomben, Kugeln und Belagerung vergossen.

Übersetzt mit Deepl.com



