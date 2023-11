Why does the US support Israel? A geopolitical analysis with economist Michael Hudson A geopolitical analysis of why the United States so strongly supports Israel: Economist Michael Hudson discusses with journalist Ben Norton.

Warum unterstützen die Vereinigten Staaten Israel so stark?

Ben Norton, Redakteur des Geopolitical Economy Report, sprach mit dem Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson

über die Gründe, warum Israel ein so wichtiger Bestandteil der US-Außenpolitik ist und Washingtons Versuch, nicht nur die Region des Nahen Ostens, sondern die ganze Welt zu beherrschen.

Es ist wichtig zu betonen, dass Israel eine Erweiterung der geopolitischen Macht der USA in einer der wichtigsten Regionen der Welt ist.

Der heutige US-Präsident Joe Biden sagte 1986, als er noch Senator war, dass die Vereinigten Staaten Israel erfinden müssten, wenn es nicht existieren würde:

Wenn wir uns den Nahen Osten anschauen, dann denke ich, dass es an der Zeit ist, dass wir, die wir in diesem Gremium Israel unterstützen, wie die meisten von uns, aufhören, uns für unsere Unterstützung Israels zu entschuldigen.

Es gibt keine Entschuldigung zu leisten. Keine. Es ist die beste Investition von 3 Milliarden Dollar, die wir tätigen.

Gäbe es kein Israel, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen; die Vereinigten Staaten müssten hinausgehen und ein Israel erfinden.

Ich sitze mit meinen Kollegen im Ausschuss für auswärtige Beziehungen, und wir machen uns ausführlich Gedanken über die NATO, und wir machen uns Gedanken über die Ostflanke der NATO, Griechenland und die Türkei, und wie wichtig sie ist. Sie verblassen im Vergleich dazu…

Sie verblassen im Vergleich zu dem Nutzen, der sich für die Vereinigten Staaten von Amerika ergibt.

Zunächst einmal ist es selbstverständlich, dass der so genannte Nahe Osten, oder besser gesagt Westasien, über einige der größten Öl- und Gasreserven der Welt verfügt, und die gesamte wirtschaftliche Infrastruktur auf der ganzen Welt ist auf fossile Brennstoffe angewiesen.

Die Welt geht zwar allmählich zu neuen Energiequellen über, aber fossile Brennstoffe sind für die gesamte Weltwirtschaft nach wie vor absolut entscheidend. Und das Ziel Washingtons ist es, dafür zu sorgen, dass die Preise auf den globalen Öl- und Gasmärkten stabil bleiben.

Aber es geht hier um etwas viel Größeres als nur um Öl und Gas. Die erklärte Politik des US-Militärs seit den 1990er Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Sturz der Sowjetunion, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Kontrolle über jede Region der Welt zu behalten.

Dies wurde vom Nationalen Sicherheitsrat der USA 1992 in der so genannten Wolfowitz-Doktrin sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten schrieb:

[Das Ziel der Vereinigten Staaten] ist es, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine für unsere Interessen kritische Region zu dominieren, und dadurch auch die Barrieren gegen das Wiederauftreten einer globalen Bedrohung für die Interessen der USA und unserer Verbündeten zu stärken. Zu diesen Regionen gehören Europa, Ostasien, der Nahe Osten/Persische Golf und Lateinamerika. Eine konsolidierte, nicht-demokratische Kontrolle über die Ressourcen einer solch kritischen Region könnte eine erhebliche Bedrohung für unsere Sicherheit darstellen.

Im Jahr 2004 veröffentlichte die US-Regierung dann ihre Nationale Militärstrategie, in der Washington betonte, dass sein Ziel die „Dominanz über das gesamte Spektrum“ sei – die Fähigkeit, jede Situation zu kontrollieren oder jeden Gegner über die gesamte Bandbreite militärischer Operationen zu besiegen.

In der Vergangenheit stützten sich die USA in Bezug auf den Nahen Osten auf eine so genannte „Zwei-Säulen-Strategie“. Die westliche Säule war Saudi-Arabien und die östliche Säule war der Iran. Und bis zur Revolution von 1979 wurde der Iran von einem Diktator, einem Schah, einem Monarchen, regiert, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde und den US-Interessen in der Region diente.

Mit der Revolution von 1979 verloren die USA jedoch eine der Säulen ihrer Zwei-Säulen-Strategie, und Israel wurde für die Vereinigten Staaten immer wichtiger, um die Kontrolle über diese strategisch wichtige Region zu behalten.

Es sind nicht nur die gewaltigen Öl- und Gasreserven in der Region; es ist nicht nur die Tatsache, dass viele der weltweit führenden Öl- und Gasproduzenten in Westasien ansässig sind.

Es ist auch die Tatsache, dass einige der wichtigsten Handelsrouten der Welt durch diese Region führen.

Die Bedeutung des ägyptischen Suezkanals kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er verbindet den Handel vom Nahen Osten nach Europa, vom Roten Meer ins Mittelmeer, und etwa 30 % aller Schiffscontainer weltweit passieren den Suezkanal. Das entspricht etwa 12 % des gesamten Welthandels aller Waren.

Direkt südlich des Suezkanals, wo das Rote Meer in das Arabische Meer mündet, befindet sich ein wichtiger geostrategischer Engpass, die Straße von Bab al-Mandab, direkt vor der Küste des Jemen. Dort werden jeden Tag mehr als 6 Millionen Barrel Öl transportiert.

EIA Bab al-Mandab-Straße Öl

Historisch gesehen haben die Vereinigten Staaten versucht, diese Region zu dominieren, um nicht nur die Kontrolle über die Energieversorgung zu behalten, sondern auch die globalen Handelswege zu sichern, auf denen das gesamte globalisierte neoliberale Wirtschaftssystem aufbaut.

Und da der Einfluss der USA in der Region in einer zunehmend multipolaren Welt geschwächt wurde, ist Israel für die Vereinigten Staaten immer wichtiger geworden, um die Kontrolle zu behalten.

Dies zeigt sich deutlich in den Diskussionen über die Ölpreise im Rahmen der OPEC, der Organisation der erdölexportierenden Länder, die im Wesentlichen erweitert wurde und jetzt als OPEC+ bekannt ist und Russland einschließt.

Jetzt spielen Saudi-Arabien und Washingtons Erzfeind Russland eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der weltweiten Ölpreise.

In der Vergangenheit war Saudi-Arabien ein treuer Stellvertreter der USA, aber Riad verfolgt zunehmend eine bündnisfreie Außenpolitik. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass China heute der größte Handelspartner vieler Länder in der Region ist. Seit einem Jahrzehnt ist China der größte Importeur von Öl und Gas aus dem Persischen Golf.

Darüber hinaus verlagert China durch sein globales Infrastrukturprojekt, die Belt and Road Initiative, das Zentrum des Welthandels zurück nach Asien. Und in der Gürtel- und Straßeninitiative ist insbesondere die „Straße“ ein Verweis auf die Neue Seidenstraße.

China Gürtel- und Straßeninitiative Saudi-Arabien Iran Naher Osten

Können Sie erraten, welche Region für die Neue Seidenstraße und die Gürtel- und Straßeninitiative von entscheidender Bedeutung ist? Nun, es ist natürlich der Nahe Osten – oder besser gesagt, Westasien, und dieser Begriff erklärt die geostrategische Bedeutung dieser Region viel besser, denn sie verbindet Asien mit Europa.

Das erklärt auch, warum die Vereinigten Staaten so verzweifelt versucht haben, den Gürtel und die Straße mit ihren eigenen Versuchen, neue Handelsrouten aufzubauen, in Frage zu stellen. Insbesondere versuchen die USA, eine Handelsroute zu schaffen, die von Indien in den Persischen Golf und dann durch Israel führt.

Bei all diesen Projekten spielt Israel eine wichtige Rolle, als Erweiterung der imperialen Macht der USA in einer der wichtigsten Regionen der Welt. Deshalb sagte Biden 1986, wenn es Israel nicht gäbe, müssten die USA es erfinden.

Deshalb wiederholte Biden dies auch bei einem Treffen im Weißen Haus mit Israels Präsident Isaac Herzog am 27. Oktober 2022:

Wir werden auch über die eiserne Verpflichtung sprechen – und das ist, ich werde das in meiner Karriere 5000 Mal sagen – die eiserne Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten gegenüber Israel haben, basierend auf unseren Prinzipien, unseren Ideen, unseren Werten; es sind dieselben Werte.

Und ich habe oft gesagt, Herr Präsident [Herzog], wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden.

Und erst kürzlich, am 18. Oktober 2023, wiederholte Biden in einer Rede in Israel dasselbe: „Ich habe lange gesagt, wenn es Israel nicht gäbe, müssten wir es erfinden“.

In dieser Rede im Jahr 2023 reiste Biden nach Israel, um das Land bei der brutalen Bombardierung des Gazastreifens und der ethnischen Säuberung der Palästinenser zu unterstützen, was von vielen Experten weltweit als ein „Lehrbuchfall von Völkermord“ bezeichnet wurde.

Führende Experten der Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass das palästinensische Volk von einem Völkermord durch Israel bedroht ist.

Und die Vereinigten Staaten haben Israel standhaft unterstützt, denn, wie Joe Biden sagte, ist Israel eine Erweiterung der imperialen Macht der USA in Westasien; und wenn es nicht existieren würde, müsste Washington es erfinden.

Im Folgenden finden Sie eine Abschrift des Interviews, das der Herausgeber des Geopolitical Economy Report, Ben Norton, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson, Autor zahlreicher Bücher, darunter Super Imperialism: Die wirtschaftliche Strategie des amerikanischen Imperiums.



Beginn der Abschrift:

BEN NORTON: Michael, danke, dass Sie heute bei mir sind. Wir sprechen am 9. November, und die neueste Zahl der Todesopfer im Gaza-Krieg lautet, dass Israel mehr als 10.000 Palästinenser getötet hat.

Die Vereinten Nationen haben den Gazastreifen als „Kinderfriedhof“ bezeichnet. Mehr als 4.000 Kinder wurden getötet. Etwa 40 % der Opfer sind Kinder.

Und die Vereinigten Staaten haben Israel weiterhin unterstützt, nicht nur auf diplomatischer und politischer Ebene, indem sie beispielsweise im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen Resolutionen eingelegt haben, die einen Waffenstillstand forderten, sondern darüber hinaus haben die USA Milliarden von Dollar nach Israel geschickt.

Nicht nur die 3,8 Milliarden Dollar, die die USA Israel jedes Jahr an Militärhilfe zukommen lassen, sondern zusätzlich Dutzende von Milliarden Dollar mehr.

Ich frage mich also, ob Sie uns Ihre Analyse darüber geben könnten, warum Sie glauben, dass die USA so viele Ressourcen in die Unterstützung Israels investieren, während es eindeutig Kriegsverbrechen begeht.

MICHAEL HUDSON: Nun, sicherlich unterstützen sie Israel, aber sie unterstützen Israel nicht, weil dies ein altruistischer Akt ist.

Für die Vereinigten Staaten ist Israel ihr gelandeter Flugzeugträger im Nahen Osten. Israel ist der Startpunkt für Amerika, um den Nahen Osten zu kontrollieren.

Und von dem Moment an, als von der Gründung eines Israels die Rede war, ging es immer darum, dass Israel ein Außenposten sein würde, zuerst von England, dann von Russland, dann von den Vereinigten Staaten im Nahen Osten.

Und ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen. Netanjahus wichtigster nationaler Sicherheitsberater war in den letzten Jahren Uzi Arad. Ich habe etwa fünf Jahre lang am Hudson Institute gearbeitet, von 1972 bis 1976. Und ich habe dort sehr eng mit Uzi zusammengearbeitet.

Uzi und ich unternahmen zwei Reisen nach Korea und Japan, um über internationale Finanzen zu sprechen. Wir hatten also eine gute Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen. Und auf einer Reise machten wir einen Zwischenstopp in New York und San Francisco. Und in San Francisco gab es eine Party oder ein Treffen, bei dem uns die Leute kennenlernen konnten.

Und einer der US-Generäle kam rüber, klopfte Uzi auf den Rücken und sagte: „Du bist unser gelandeter Flugzeugträger da drüben. Wir lieben dich.

Ich konnte sehen, wie Uzi sich anspannte und sehr verlegen wurde, und er hatte nicht wirklich etwas zu sagen. Aber die Vereinigten Staaten haben Israel immer nur als unsere ausländische Militärbasis betrachtet, nicht als Israel.

Deshalb wollen sie natürlich diese Militärbasis sichern.

Aber als England die Balfour-Erklärung verabschiedete, die besagte, dass es in Israel ein Land geben sollte, geschah dies, weil Großbritannien den Nahen Osten und seine Ölversorgung kontrollieren wollte.

Als Israel in den Vereinten Nationen gegründet wurde, war das erste Land, das es anerkannte, Stalin und Russland, die dachten, dass die Russen einen großen Einfluss auf Israel haben würden.

Und dann, als Truman an die Macht kam, sahen die Militärs natürlich sofort, dass Amerika England als Chef des Nahen Ostens ablöste. Und das war sogar noch nach dem Kampf, dem Sturz der Mossadegh-Regierung im Iran im Jahr 1953.

Aus Sicht der Vereinigten Staaten wedelt Israel also nicht mit dem amerikanischen Schwanz, ganz im Gegenteil. Sie haben erwähnt, dass Amerika Israel unterstützt. Ich glaube nicht, dass Amerika Israel überhaupt unterstützt, und die meisten Israelis und die meisten Demokraten tun das auch nicht.

Amerika unterstützt Netanjahu. Es unterstützt den Likud, nicht Israel. Die Mehrheit der Israelis, sicherlich die nicht-religiösen Israelis, die Kernbevölkerung Israels seit seiner Gründung, ist gegen den Likud und seine Politik.

Für die Vereinigten Staaten ist Netanjahu also die israelische Version von Zelensky in der Ukraine.

Und der Vorteil, einen so unangenehmen, opportunistischen und korrupten Menschen wie Netanjahu zu haben, der wegen Bestechung und Korruption angeklagt ist, besteht gerade darin, dass die ganze Welt, die über die Angriffe in Gaza so entsetzt ist, nicht die Vereinigten Staaten beschuldigt.

Sie geben Israel die Schuld. Sie geben Netanjahu und Israel die Schuld dafür, obwohl es die Vereinigten Staaten sind, die eine Flugzeugladung nach der anderen mit Bomben und Waffen geschickt haben. Es gibt 22.000 Maschinengewehre, automatische Gewehre, deren Verkauf in den Vereinigten Staaten verboten ist, die Amerika für die Siedler in die Westbank schickt.

Es gibt also den Anschein von guter Bulle, böser Bulle. Herr Blinken sagt zu Netanjahu: „Wenn Sie Krankenhäuser bombardieren, stellen Sie sicher, dass Sie dies nach den Regeln des Krieges tun. Und wenn Sie 100.000 Kinder im Gazastreifen töten, stellen Sie sicher, dass das alles legal und im Krieg ist. Und wenn Sie von ethnischer Säuberung und der Vertreibung einer Bevölkerung sprechen, stellen Sie sicher, dass dies alles legal geschieht.

Natürlich verstößt das gegen die Kriegsregeln, und es werden Kriegsverbrechen begangen, aber die Vereinigten Staaten tun so, als würden sie Netanjahu und der israelischen Regierung sagen: „Benutzt kleinere Bomben. Seid sanfter, wenn ihr die Kinder im Krankenhaus bombardiert, aber in Wirklichkeit ist das alles nur Show.

Die Vereinigten Staaten versuchen zu sagen, na ja, wir sind nur da, um einem Verbündeten zu helfen. Die ganze Welt hat bemerkt, dass die USA jetzt zwei Flugzeugträger im Mittelmeer haben, direkt vor der Küste des Nahen Ostens, und ein Atom-U-Boot in der Nähe des Persischen Golfs.

Warum sind sie dort? Präsident Biden und der Kongress sagen, dass wir keine amerikanischen Truppen gegen die Hamas in Gaza kämpfen lassen werden. Wir werden uns nicht einmischen. Wenn die Truppen sich nicht einmischen, warum sind sie dann dort?

Nun, wir wissen, was die amerikanischen Flugzeuge dort tun. Gestern haben sie einen weiteren Flughafen und ein Treibstoffdepot in Syrien bombardiert. Sie bombardieren Syrien. Und es ist ganz klar, dass sie dort nicht sind, um Israel zu schützen, sondern um den Iran zu bekämpfen.

Immer wieder heißt es in jeder amerikanischen Zeitung, wenn von der Hamas die Rede ist, dass die Hamas im Auftrag des Iran handelt. Wenn von der Hisbollah die Rede ist und davon, dass es eine Intervention des Libanon gegen den Norden Israels geben wird, heißt es, die Hisbollah sei eine Marionette des Iran.

Jedes Mal, wenn sie über einen Führer des Nahen Ostens sprechen, heißt es, dass all diese Führer Marionetten des Irans sind, so wie sie in der Ukraine und in Mitteleuropa über Ungarn und andere Länder als Marionetten von Putin in Russland sprechen.

Sie konzentrieren sich wirklich darauf – Amerika versucht nicht, die Ukraine zu schützen. Es kämpft für den letzten Ukrainer, der erschöpft ist, in der Hoffnung, Russlands Militär zu schwächen. Nun, das hat nicht funktioniert.

Nun, dasselbe gilt für Israel. Wenn die Vereinigten Staaten Israel und Netanjahu dazu drängen, zu eskalieren, zu eskalieren, zu eskalieren, etwas zu tun, das irgendwann dazu führt, dass Nasrallah schließlich sagt: Okay, wir können nicht mehr. Wir kommen und helfen bei der Rettung des Gazastreifens und vor allem bei der Rettung des Westjordanlandes, wo ebenso viele Kämpfe stattfinden. Wir werden eingreifen.

Und dann werden sich die Vereinigten Staaten frei fühlen, nicht nur gegen den Libanon vorzugehen, sondern den ganzen Weg über Syrien, den Irak, bis hin zum Iran.

Was wir heute in Gaza und im Westjordanland sehen, ist nur der Katalysator, der Auslöser für die Tatsache, dass die Neocons sagen, dass wir nie eine bessere Chance haben werden als jetzt, den Iran zu erobern.

Das ist also der Punkt für den Showdown: Wenn Amerika das Öl des Nahen Ostens kontrolliert, und indem es das Öl des Nahen Ostens kontrolliert, indem es es unter die Kontrolle der USA bringt, kann es die Energieimporte eines großen Teils der Welt kontrollieren.

Und das gibt den amerikanischen Diplomaten die Macht, Öl und Gas abzuschneiden und jedes Land zu sanktionieren, das versucht, multipolar zu werden, jedes Land, das versucht, sich der unipolaren Kontrolle der USA zu widersetzen.

BEN NORTON: Ja, Michael, ich glaube, Sie treffen einen sehr wichtigen Punkt, nämlich dass dies eine der geostrategisch wichtigsten Regionen der Welt ist, vor allem, wenn es um Kohlenwasserstoffe geht.

Die gesamte Weltwirtschaft ist nach wie vor in hohem Maße von Öl und Gas abhängig, vor allem, wenn man bedenkt, dass die USA nicht der OPEC angehören, und vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die OPEC im Wesentlichen zur OPEC+ ausgeweitet hat und nun auch Russland umfasst.

Das bedeutet, dass Saudi-Arabien und Russland im Wesentlichen dazu beitragen können, die weltweiten Ölpreise zu kontrollieren. Wir haben das in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten mit dem Anstieg der Verbraucherpreisinflation gesehen.

Wir haben gesehen, dass die Biden-Regierung über die Gaspreise besorgt war, insbesondere im Vorfeld der Zwischenwahlen. Und die Regierung Biden hat eine Menge Öl aus den strategischen Ölreserven der Vereinigten Staaten freigegeben.

Wir können diese Art von Aussagen auch sehen, wenn wir uns die Bush-Regierung genauer ansehen. Es gibt zahlreiche Personen in der Bush-Regierung und im so genannten „Krieg gegen den Terror“, die offen darüber sprachen, wie wichtig es für Washington sei, diese Region zu beherrschen.

Ich denke dabei vor allem an das Jahr 2007, als der oberste US-General und NATO-Befehlshaber Wesley Clark bekannt gab, dass die Bush-Regierung Pläne zum Sturz von sieben Ländern innerhalb von fünf Jahren geschmiedet hatte. Und das waren Länder in Nordafrika und Westasien.

In einem Interview mit der Journalistin Amy Goodman in der Sendung Democracy Now enthüllte er, dass Washington den Sturz der Regierungen von Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich Iran plane:

WESLEY CLARK: Ungefähr 10 Tage nach 9/11 ging ich durch das Pentagon und sah Minister Rumsfeld und den stellvertretenden Minister Wolfowitz. Ich ging die Treppe hinunter, um ein paar Leute aus dem Generalstab zu begrüßen, die früher für mich gearbeitet hatten.

Einer der Generäle rief mich an und sagte: „Sir, Sie müssen herkommen und kurz mit mir sprechen“.

Ich sagte: „Nun, Sie sind zu beschäftigt“. Er sagte: „Nein, nein“. Er sagte: „Wir haben die Entscheidung getroffen, wir ziehen in den Krieg gegen den Irak“.

Das war um den 20. September herum. Ich sagte: „Wir ziehen in den Krieg gegen den Irak, warum?“ Er sagte: „Ich weiß es nicht“. Er sagte: „Ich schätze, sie wissen nicht, was sie sonst tun sollen“.

Ich fragte: „Und, haben sie Informationen gefunden, die Saddam mit Al-Qaida in Verbindung bringen?“ Er sagte: „Nein, nein“. Er sagte: „So gesehen gibt es nichts Neues. Sie haben gerade die Entscheidung getroffen, gegen den Irak in den Krieg zu ziehen“.

Er sagte: „Ich denke, es ist so, dass wir nicht wissen, was wir gegen Terroristen tun sollen, aber wir haben ein gutes Militär und können Regierungen stürzen.

Und er sagte: „Ich denke, wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, muss jedes Problem wie ein Nagel aussehen“.

Ich besuchte ihn also ein paar Wochen später wieder, und zu diesem Zeitpunkt bombardierten wir Afghanistan.

Ich fragte: „Ziehen wir immer noch in den Krieg gegen den Irak?“ Und er sagte: „Oh, es ist schlimmer als das“.

Er griff nach seinem Schreibtisch, nahm ein Stück Papier in die Hand und sagte: „Das habe ich gerade von oben bekommen“, d.h. aus dem Büro des Verteidigungsministers, und er sagte: „Das ist ein Memo, in dem beschrieben wird, wie wir sieben Länder in fünf Jahren ausschalten werden, angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und zum Schluss den Iran“.

Ich fragte: „Ist das geheim?“ Er sagte: „Ja, Sir“. Ich sagte: „Nun, zeigen Sie es mir nicht“.

Ich sah ihn vor etwa einem Jahr wieder und fragte: „Erinnern Sie sich daran?“ Und er sagte: „Tut mir leid, ich habe Ihnen das Memo nicht gezeigt! Ich habe es dir nicht gezeigt!“

AMY GOODMAN: Tut mir leid, wie sagten Sie, war sein Name? (lacht)

WESLEY CLARK: Ich werde Ihnen seinen Namen nicht nennen. (lacht)

AMY GOODMAN: Dann gehen Sie noch einmal die Länder durch.

WESLEY CLARK: Nun, angefangen mit dem Irak, dann Syrien und Libanon, dann Libyen, dann Somalia und Sudan, und dann zurück zum Iran.

BEN NORTON: Und seitdem haben wir natürlich den Krieg der USA gegen den Irak erlebt. Wir haben natürlich den Stellvertreterkrieg in Syrien gesehen, der in vielerlei Hinsicht immer noch andauert. Die USA halten ein Drittel des syrischen Territoriums besetzt, einschließlich der ölreichen Gebiete.

Und Trump selbst, Präsident Donald Trump, prahlte in einem Interview mit der Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham im Jahr 2020 damit, dass er die US-Truppen in Syrien belassen würde, um das Öl zu holen:

DONALD TRUMP: Und dann sagen sie: „Er hat Truppen in Syrien gelassen“. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe Truppen zurückgelassen, um das Öl zu nehmen. Ich habe das Öl genommen. Die einzigen Truppen, die ich habe, holen sich das Öl. Sie beschützen das Öl.

Wir holen uns das Öl nicht. Wir werden es nicht nehmen.

DONALD TRUMP: Nun, vielleicht tun wir es, vielleicht auch nicht.

LAURA INGRAHAM: Sie beschützen die Anlagen.

DONALD TRUMP: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es uns nehmen. Aber wir haben das Öl. Im Moment haben die Vereinigten Staaten das Öl.

Sie sagen also: „Er hat Truppen in Syrien gelassen“. Nein, ich bin sie alle losgeworden, abgesehen davon, dass wir das Öl schützen; wir haben das Öl.

BEN NORTON: Wir haben auch erlebt, wie die USA Sanktionen gegen den Libanon verhängt haben, die zu einer Hyperinflation und zur Zerstörung der libanesischen Wirtschaft beigetragen haben. Und das lag vor allem daran, dass die Hisbollah Teil der Regierung ist und die USA die libanesische Regierung unter Druck gesetzt haben, eine neue Regierung ohne die Hisbollah zu bilden.

Wir haben natürlich auch gesehen, dass die NATO 2011 den libyschen Staat zerstört hat. Auch Somalia ist ein gescheiterter Staat. Und der Sudan wurde nicht zuletzt dank der Unterstützung der USA und Israels für die ethnisch-religiöse Separatistenbewegung im Südsudan gespalten, die sich auf religiöses Sektierertum beruft.

Wenn man sich also die Liste der Länder anschaut, die Wesley Clark 2006 genannt hat, die sieben Länder in fünf Jahren, dann waren das der Irak, Syrien, der Libanon, Libyen, Somalia, der Sudan und schließlich der Iran; das einzige Land, das wirklich in der Lage war, staatliche Stabilität aufrechtzuerhalten, das von den Vereinigten Staaten nicht völlig zerstört wurde, ist der Iran.

Natürlich hat es länger als fünf Jahre gedauert, aber die USA waren ziemlich erfolgreich. Und natürlich hat Israel eine wichtige Rolle bei diesem Ziel der USA gespielt, diese Regierungen in der Region zu destabilisieren.

MICHAEL HUDSON: Nun, schauen wir uns an, wie das geschehen ist. Erinnern Sie sich daran, dass es nach dem Angriff auf Amerika am 11. September ein Treffen im Weißen Haus gab, und jeder wusste, dass die Piloten Saudi-Araber waren, und man wusste, dass einige der Piloten in der saudischen Botschaft in Los Angeles, glaube ich, in den Vereinigten Staaten übernachtet hatten.

Aber nach dem 11. September gab es eine Kabinettssitzung, und Rumsfeld sagte zu den Anwesenden: Sucht und findet irgendeine Verbindung zum Irak, vergesst Saudi-Arabien, kein Problem, der Irak ist der Schlüssel. Und er wies sie an, ihn zu finden, und der 11. September wurde zum Vorwand, nicht Saudi-Arabien, sondern den Irak anzugreifen und damit fortzufahren.

Nun, man brauchte eine ähnliche Krise in Libyen. Sie sagten, in Libyen gäbe es einige, ich glaube, Fundamentalisten in den Vororten einer der [Städte], nicht der Hauptstadt, die Probleme verursachten. Also muss man die unschuldige Bevölkerung vor [Muammar Gaddafi] „schützen“, und man geht rein und schnappt sich all ihre Goldreserven, all ihr Geld, und man übernimmt das Öl im Namen des französischen Ölmonopols.

Das ist die Rolle, die die Kämpfe in Gaza heute spielen. Netanjahus Kampf gegen den Gazastreifen dient als Vorwand für Amerika, seine Kriegsschiffe und U-Boote dorthin zu verlegen und zusammen mit Israel den syrischen Flughafen zu bombardieren, so dass die Syrer nicht in der Lage sind, Waffen oder irgendeine Art von militärischer Unterstützung entweder in den Libanon im Westen oder in den Iran im Osten zu transportieren.

Es ist also offensichtlich, dass all das, was wir sehen, irgendwie die öffentliche Meinung aufweichen soll für die Tatsache, dass wir, genau wie wir wegen 9/11 in den Irak einmarschieren mussten, nun endlich die Ölraffinerien des Irans und seine wissenschaftlichen Institute und alle Labore, in denen sie möglicherweise Atomforschung betreiben, bekämpfen und zerstören müssen.

Und der Iran ist sich dessen bewusst. Letzte Woche berichtete das iranische Pressefernsehen, dass der iranische Verteidigungsminister sagte, dass im Falle eines Angriffs auf den Iran, sei es durch Israel oder durch irgendjemand anderen, die USA und ihre ausländischen Stützpunkte schwer getroffen werden würden.

Der Iran, Russland und China haben die Situation in Gaza nicht als israelische Aktion, sondern als Aktion der USA betrachtet. Sie alle sehen genau, dass es um den Iran geht, und die amerikanische Presse sagt nur, wenn sie über Gaza oder die Hamas oder die Hisbollah oder irgendeine andere Gruppe spricht, ist es immer das iranische Werkzeug so und so.

Sie dämonisieren den Iran auf dieselbe Weise, wie die Neocons Russland dämonisiert haben, um sich darauf vorzubereiten, dass Amerika einen unerklärten Krieg gegen den Iran erklärt. Und sie könnten sogar den Krieg erklären.

Gestern Abend, am [8. November], hatten die Republikaner ihre Präsidentschaftsdebatte ohne Trump, und Nikki Haley sagte, wir müssen den Iran bekämpfen, wir müssen ihn erobern. Und DeSantis aus Florida sagte, ja, tötet sie alle. Er hat nicht gesagt, wer sie waren. War es die Hamas? War es jeder, der in Gaza lebt? Waren es alle Araber im Nahen Osten?

Und wir erleben hier wirklich etwas, das den Kreuzzügen sehr ähnlich ist. Es ist ein echter Kampf darum, wer die Energie kontrollieren wird, denn noch einmal: Wenn man den weltweiten Energiefluss kontrollieren kann, kann man der ganzen Welt das antun, was die Vereinigten Staaten letztes Jahr mit Deutschland gemacht haben, indem sie die Nord-Stream-Pipelines gesprengt haben.

Man kann die Industrie zum Stillstand bringen, die chemische Industrie, die Stahlindustrie, alle energieintensiven Industrien, wenn die Länder der unipolaren Kontrolle der USA nicht zustimmen. Deshalb wollen sie diese Bereiche kontrollieren.

Nun, der Joker ist hier Saudi-Arabien. Ich denke, in zwei Tagen wird der iranische Präsident Saudi-Arabien besuchen, und wir werden sehen, was passieren wird.

Aber Saudi-Arabien findet, dass seine Rolle zwar wichtig ist, aber Saudi-Arabien könnte einfach sagen, wir werden nicht mehr Öl exportieren, bis Amerika sich aus dem Nahen Osten zurückzieht. Aber dann sind alle Ersparnisse Saudi-Arabiens in den USA angelegt.

Die Vereinigten Staaten halten die Welt in Geiselhaft, nicht nur, indem sie ihr Öl, Gas und ihre Energie kontrollieren, sondern auch, indem sie ihre Finanzen kontrollieren. Es ist, als hätten Sie Ihr Geld in einer Mafia-Bank oder in Bankman-Frieds Kryptowährungs-Fonds. Sie können damit machen, was sie wollen.

Ich denke also, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Saudi-Arabien offenkundig mit den Vereinigten Staaten bricht, weil die USA es als Geisel halten würden.

Aber ich denke, es würde das tun, worüber seit den 1960er Jahren gesprochen wurde, als ähnliche Probleme mit dem Iran auftraten. Und das Ass im Ärmel des Irans war immer die Fähigkeit, ein Schiff in der Straße von Hormuz zu versenken, wo das Öl durch eine sehr enge Meerenge fließt.

Und damit wäre Saudi-Arabien erstens aus dem Schneider und könnte sagen: Wir können nichts dafür. Natürlich würden wir gerne Öl exportieren, aber wir können es nicht, weil die Schifffahrtswege blockiert sind, weil Sie, Amerika, den Iran angegriffen haben und sie sich verteidigt haben, indem sie das Schiff versenkt haben. Sie können also Ihre Flugzeugträger und U-Boote nicht schicken, um den Iran anzugreifen. Das ist sehr verständlich.

Aber die Vereinigten Staaten verursachen eine weltweite Krise.

Offensichtlich wissen die Vereinigten Staaten, dass das passieren wird, denn es wird buchstäblich seit 50 Jahren diskutiert. Seit ich am Hudson Institute im Bereich der nationalen Sicherheit tätig war, wurde darüber diskutiert, was zu tun ist, wenn der Iran das Schiff in der Straße von Hormuz versenkt.

Nun, die Vereinigten Staaten dachten sich, okay, die Ölpreise werden in die Höhe gehen. Und wenn der Iran auf diese Weise zurückschlägt, dann haben wir die Macht, mit der Welt das zu tun, was wir 2022 mit Deutschland gemacht haben, als wir ihm den Ölhahn zugedreht haben. Aber in diesem Fall werden wir nicht die Schuld auf uns nehmen.

Wir werden sagen, oh, wir haben den saudischen und arabischen Ölhandel nicht blockiert. Es war der Iran, der ihn blockiert hat, und deshalb werden wir den Iran bombardieren, vorausgesetzt, sie können es.

Das ist also, denke ich, der Notfallplan. Und genauso wie Amerika einen Notfallplan hatte, der auf eine Gelegenheit wie den 11. September wartete, brauchten sie einen Auslöser, und Netanjahu hat den Auslöser geliefert. Und deshalb haben die Vereinigten Staaten Netanjahu unterstützt.

Und natürlich sagt der Iran, na ja, wir sind in der Lage, Israel wirklich auszulöschen. Und im Kongress haben General Miley und die anderen gesagt: Wir wissen, dass der Iran Israel auslöschen könnte. Deshalb müssen wir den Iran angreifen.

Aber wenn man den Iran angreift, schickt man seine Raketen nach Israel, und wieder wird Israel am Ende das nahöstliche Äquivalent der Ukraine sein. Und das ist sozusagen der Plan, und ich denke, viele Israelis sehen das, und sie sind diejenigen, die besorgt sind und sich Netanjahu entgegenstellen und versuchen, ihn daran zu hindern, eine ganze Reihe von militärischen Auseinandersetzungen auszulösen, denen Israel nicht widerstehen kann.

Und obwohl der Iran, da bin ich mir sicher, einige Orte im Iran bombardieren kann, aber jetzt, wo Russland und China den Iran über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit unterstützen, werden die Grenzen sehr, sehr deutlich gezogen.

Es scheint also, dass dieses Szenario unvermeidlich ist, denn Mearsheimer hat darauf hingewiesen, dass eine Verhandlungslösung oder eine Einigung zwischen Israel und Palästina unmöglich ist. Er sagte, dass es keine Zweistaatenlösung geben kann, weil der palästinensische Staat wie ein Indianerreservat in Amerika sein wird, alles irgendwie abgeschnitten und isoliert, nicht wirklich ein Staat.

Und man kann keinen Einheitsstaat haben, weil ein Einheitsstaat ein theokratischer Staat ist. Es ist wie, noch einmal, es ist wie die Vereinigten Staaten im Wilden Westen im 19ten Jahrhundert.

Jahrhundert. Und ich denke, man muss sich klar machen, dass das, was wir heute bei dem Versuch, die Welt zu spalten, sehen, sehr ähnlich ist wie, entschuldigen Sie, sehr ähnlich wie das, was im 12. und 13.

BEN NORTON: Ja, Michael, Sie sprechen da eine Menge sehr wichtiger Punkte an. Und ich weiß, dass Sie noch weiter über die Kreuzzüge und die historische Analogie sprechen wollen. Und ich denke, Sie haben ein wirklich gutes Argument für die Rolle des US-Imperiums als neuer Kreuzritter vorgebracht.

Aber bevor Sie sich von der aktuellen politischen Diskussion abwenden, möchte ich zwei sehr wichtige Punkte hervorheben, die Sie betont haben.

Zum einen geht es nicht nur um die Kohlenwasserstoffreserven im Nahen Osten, die für die Weltwirtschaft und den Versuch der USA, die Kontrolle über die Öl- und Gasversorgung und insbesondere die Energiekosten zu behalten, so wichtig sind.

Außerdem stehen im Jahr 2024 Wahlen an, und die USA machen sich Sorgen über die Gaspreise und die Inflation. Und natürlich sind die Energiekosten ein wichtiger Faktor für die Inflation.

Darüber hinaus ist diese Region aber auch wegen der Handelswege von strategischer Bedeutung. Wenn man sich die Daten des Weltwirtschaftsforums ansieht, werden 30 % des weltweiten Containervolumens durch den Suezkanal transportiert und 12 % des gesamten Welthandels besteht aus Waren, die durch den Suezkanal gehen.

Wir haben das im Jahr 2021 gesehen, als es diesen großen Medienskandal gab, als ein US-Schiff im Suezkanal feststeckte. Und dies geschah natürlich zu einer Zeit, als die Welt die Pandemie überwunden hatte und es zu all diesen Schocks in der Lieferkette kam.

Wir sehen also, wie empfindlich die Weltwirtschaft selbst auf kleine Probleme in der globalen Lieferkette reagiert. Und wenn man von Schifffahrtsrouten spricht, dann geht es nicht nur um den Suezkanal, sondern auch um das Rote Meer im Süden.

Sie haben auch den Bab al-Mandab. Dies ist eine sehr wichtige Meerenge vor der Küste des Jemen. Und im Jemen-Krieg, der 2014 und 2015 begann, fanden viele der Kämpfe der USA im Süden statt, vor dem Bab al-Mandab, weil dies eine so wichtige Meerenge ist, durch die jeden Tag Millionen von Barrel Öl fließen.

Und das erinnert mich auch daran, Michael, dass du über den historischen Kontext gesprochen hast. Und wenn man bis 1956 zurückgeht, dann ist Israel in Ägypten einmarschiert. Und warum war das so? Israel marschierte in Ägypten ein, weil der linksgerichtete ägyptische Präsident Nasser den Suezkanal verstaatlichte.

Und zu diesem Zeitpunkt war es sehr interessant, dass Großbritannien und Frankreich Israel in diesem Krieg gegen Ägypten stark unterstützten, weil sie auch über Nassers Verstaatlichung des Suezkanals besorgt waren. Zu diesem Zeitpunkt waren die USA noch nicht so stark pro-israelisch eingestellt, wie sie es später wurden.

Natürlich griff Israel 1967 im Sechs-Tage-Krieg die benachbarten arabischen Staaten an und besetzte einen Teil Ägyptens, den Sinai, und dann auch den späteren Gazastreifen. Israel besetzte die Golanhöhen von Syrien, die bis heute illegal besetztes syrisches Gebiet sind. Und Israel besetzte das Westjordanland, das, was wir heute Westjordanland nennen.

Ein weiteres wichtiges Detail in diesem Zusammenhang ist, dass Israel nach dem Krieg von 1967 immer mehr zu einem Verbündeten der USA wurde.

Die erste Generation der israelischen Regierungschefs war eher europäisch, während die späteren Generationen von Israelis sehr amerikanisch waren.

Ich meine, jemand wie Netanjahu ist ein Amerikaner. Netanjahu ist in den Vereinigten Staaten aufgewachsen. Er besuchte die High School in Philadelphia. Er ging übrigens mit Reggie Jackson zur High School. Er hat seine prägenden Jahre in den USA verbracht. Er hat am MIT studiert.

Danach arbeitete er in Boston und arbeitete mit vielen Republikanern zusammen, mit denen er sich anfreundete, wie Mitt Romney, wie Donald Trump. Und als er dann nach Israel zurückkehrte, wurde er in die USA geschickt, um dort als Diplomat zu arbeiten.

Die neue Generation der israelischen Führer ist also im Wesentlichen viel amerikanischer.

Und ein weiteres Detail, das Sie in Bezug auf den Iran erwähnten, ist sehr wichtig, denn bis zur iranischen Revolution im Jahr 1979 war der Iran des Schahs, der von den USA unterstützten Monarchie, ein wichtiger Verbündeter in der Region.

Und tatsächlich wurden Saudi-Arabien und der Iran bekanntlich als die beiden Säulen bezeichnet. Saudi-Arabien war der westliche Pfeiler und der Iran der östliche Pfeiler. Die USA versuchten, diese Region zu dominieren, natürlich auch mit der Unterstützung Israels.

Nun, mit der iranischen Revolution 1979 verloren die USA diesen entscheidenden östlichen Pfeiler, was bedeutete, dass Israel aus der Sicht des US-Imperialismus noch wichtiger wurde, um die Kontrolle über diese Region zu behalten.

Ich wollte also nur diese Details der strategischen Bedeutung der Handelsrouten, wie der Straße von Bab al-Mandab, wie des Suezkanals, erwähnen, und auch die Tatsache, dass die iranische Revolution die US-Politik in der Region grundlegend veränderte und Israel aus der Sicht des US-Imperialismus noch wichtiger machte.

Und jetzt befinden wir uns in einem Moment, in dem die USA, wie Sie erwähnten, sogar die Kontrolle über Saudi-Arabien verlieren. Sie verlieren also beide Pfeiler, was wiederum der Grund dafür ist, dass Washington Israel so verzweifelt unterstützt, obwohl die gesamte Region diese Siedler- und Kolonialpolitik und die ethnischen Säuberungen, die Israel im Moment durchführt, völlig ablehnt, während die ganze Welt zusieht.

MICHAEL HUDSON: Nun, für die US-Diplomaten ist das, was Sie als Unterstützung Israels bezeichnen, in Wirklichkeit die Unterstützung der Fähigkeit der USA, den Rest des Nahen Ostens militärisch zu kontrollieren.

Es geht nur um Öl. Amerika gibt Israel all dieses Geld nicht, weil es Israel liebt, sondern weil Israel die militärische Basis ist, von der aus die Vereinigten Staaten Syrien, den Irak, den Iran und den Libanon angreifen können. Es ist also ein militärischer Stützpunkt.

Und natürlich kann man das als pro-israelische, pro-jüdische Politik darstellen, aber das ist nur für die Öffentlichkeitsarbeit des Außenministeriums.

Wenn die amerikanische Strategie auf Energie im Nahen Osten beruht, dann ist Israel nur ein Mittel zu diesem Zweck. Es ist nicht das Ziel selbst. Und deshalb brauchten die Vereinigten Staaten eine aggressive israelische Regierung.

Man kann Netanjahu in gewisser Weise als eine Marionette der USA betrachten, ganz ähnlich wie Zelensky. Ihre Positionen sind identisch, da sie sich auf die Vereinigten Staaten gegen die Mehrheit ihres eigenen Volkes verlassen.

Sie sprechen also ständig von der Unterstützung Israels durch die USA. Es unterstützt Israel überhaupt nicht. Es lehnt die Mehrheit der Israelis ab. Es unterstützt das israelische Militär, nicht die israelische Gesellschaft oder die Kultur, die überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun haben. Das ist reine Militärpolitik, und so habe ich es immer unter den Militärs und den Leuten von der nationalen Sicherheit diskutiert.

Man sollte also aufpassen, dass man nicht auf die Tarngeschichte hereinfällt.

Es gibt noch ein weiteres Mittel der Kontrolle, das wir erwähnen sollten, und zwar haben die Vereinigten Staaten im letzten Monat alle möglichen Erklärungen abgegeben, dass sie, sobald Russland die Ukraine erobert und seine Kontrolle gefestigt hat, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Russland vorbringen werden.

Amerika versucht, das krumme Gerichtssystem zu nutzen. Der Internationale Strafgerichtshof ist eine Zweigstelle des Pentagons im Außenministerium und ist ein Känguru-Gericht. Die Idee ist, dass das Känguru-Gericht Amerika irgendwie Urteile gegen Putin geben kann, da sie ihn für verhaftet erklärt haben, wo immer er hingeht, von Leuten, die das Känguru-Gericht respektieren, und sie können alle Arten von Sanktionen gegen russisches Eigentum anderswo haben.

Nun, wie um alles in der Welt wollen sie diese Behauptungen von Kriegsverbrechen gegen Russland rechtfertigen, wenn man bedenkt, was gerade zwischen Israel und Gaza passiert, und in der Tat sind die Waffen und die Bomben, die gegen Gaza eingesetzt werden, US-Bomben, US-Waffen. Die USA heizen das Ganze an.

Wie um alles in der Welt können sich die Vereinigten Staaten nicht selbst der Kriegsverbrechen beschuldigen, wenn sie versuchen, Russland zu beschuldigen? Ein Teil der Spaltung der Welt, die wir erleben werden, unabhängig davon, ob die Vereinigten Staaten den Iran tatsächlich bombardieren können oder nicht, wird eine ganze Reihe von Parallelgerichten und eine Isolierung sein, nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch Europas.

Im Grunde gibt es einen Kampf darum, wer jetzt die Welt kontrolliert, und deshalb habe ich die Kreuzzüge erwähnt.

Ich möchte sagen, dass ich eine Geschichte der Entwicklung der Finanzpolitik geschrieben habe. Ich habe bereits zwei Bände geschrieben, einen über den Nahen Osten der Bronzezeit, …und vergib ihnen ihre Schulden, und den anderen über das klassische Altertum, Der Untergang der Antike. Jetzt arbeite ich am dritten Band, der die Zeit von den Kreuzzügen bis zum Ersten Weltkrieg umfasst.

Im Grunde geht es um den Versuch Roms, das kaum über wirtschaftliche Macht verfügte, alle fünf christlichen Bistümer zu übernehmen, die es gab. Konstantinopel war wirklich das neue Rom. Es war das Oberhaupt der orthodoxen Christenheit.

Der Kaiser von Konstantinopel war wirklich der Herrscher über die gesamte christliche Welt. Es folgten Antiochia, Alexandria und schließlich Jerusalem.

Die Kreuzzüge begannen im 11. Jahrhundert, bevor sie den Nahen Osten angriffen. Rom wurde schließlich von den normannischen Armeen angegriffen, die Teile Frankreichs eroberten und nach Italien vorgedrungen waren.

Also schloss das Papsttum ein Abkommen mit den normannischen Kriegsherren und sagte: „Wir geben euch das göttliche Recht zu regieren, wir erkennen euch als christlichen König an und wir exkommunizieren alle eure Feinde, aber ihr müsst uns feudale Lehnstreue, Loyalität und die Ernennung eurer Bischöfe und die Kontrolle der Kirchen, die den größten Teil eures Landes kontrollieren, überlassen und ihr müsst uns Tribut zahlen“.

Das Papsttum wurde während des gesamten 10. Jahrhunderts von einer kleinen Gruppe aristokratischer Familien rund um Rom kontrolliert, die das Papsttum genauso behandelten wie den lokalen politischen Bürgermeister einer Stadt oder die lokalen Verwaltungsbeamten.

Die Kirche wurde sozusagen von einer Familie geführt. Sie hatte mit der christlichen Religion überhaupt nichts zu tun. Es war einfach so, dass dies der Besitz der Kirche war und dass wir immer einen unserer Verwandten als Papst haben werden.

Nun, die Päpste hatten im späten 11. Jahrhundert keine Truppen, und so beschafften sie sich die Truppen, indem sie ein Abkommen mit den Normannen schlossen, und sie beschlossen, okay, wir werden ein Ideal haben, wir werden die Kreuzzüge starten, und wir werden Jerusalem von den „Ungläubigen“, den Muslimen, befreien.

Das Problem ist nur, dass Jerusalem nicht gerettet werden musste, denn in der gesamten mittelalterlichen Welt, im gesamten Islam, herrschte unabhängig von der Religion der herrschenden Klassen religiöse Toleranz, und das setzte sich über Hunderte von Jahren unter dem Osmanischen Reich fort.

Es gab nur eine Gruppe, die intolerant war, und das waren die Römer, die sagten: „Wir müssen das gesamte Christentum kontrollieren, um zu verhindern, dass diese aristokratischen italienischen Familien wieder die Macht übernehmen“.

Und so begannen sie die Kreuzzüge, die sich eigentlich gegen Jerusalem richteten, aber schließlich Konstantinopel plünderten, und zwei Jahrhunderte später, 1291, verloren die Christen in Akkon.

Der gesamte Kreuzzug gegen den Nahen Osten scheiterte.

Ich denke, Sie können die Parallele erkennen, die ich ziehen werde.

Die meisten Kreuzzüge wurden also nicht gegen den Islam geführt, weil dieser zu stark war.

Die Kreuzzüge wurden gegen andere Christen geführt. Und der Kampf des römischen Christentums war gegen das ursprüngliche Christentum für sich selbst, wie es in den letzten 10 Jahrhunderten existierte.

Nun, so etwas gibt es heute auch. So wie Rom die Normannen als Feudalherren einsetzte, Wilhelm den Eroberer in Sizilien, so setzen die USA Zelensky ein, unterstützen Netanjahu, unterstützen Klientel-Oligarchen in Russland, unterstützen lateinamerikanische Diktatoren.

Die USA haben also ein Weltbild, das nicht nur unipolar ist, sondern um die unipolare Kontrolle der USA über die Welt zu erhalten, müssen die USA dafür sorgen, dass jeder ausländische Staat, jeder ausländische Präsident wie ein feudaler Leibeigener behandelt wird, der den Sponsoren der Vereinigten Staaten feudale Loyalität schuldet.

Und so wie im 12. Jahrhundert die Inquisition gegründet wurde, um diesen Gehorsam gegenüber Rom im Gegensatz zum unabhängigen Südfrankreich, dem unabhängigen Italien und der arabischen Wissenschaft in Spanien durchzusetzen, so nutzen die USA heute die National Endowment for Democracy und all die Organisationen, die von Victoria Nuland mit ihren Cookies kontrolliert werden, um Dinge zu unterstützen.

Nun, die ganze Strategie der römischen Übernahme, wie sie andere Länder übernehmen wollte, wie sie andere Länder daran hindern wollte, von Rom unabhängig zu werden, ist fast Satz für Satz das, was man in den amerikanischen nationalen Sicherheitsberichten findet, wie man andere Länder kontrollieren kann. Und das ist wirklich der Kampf, den wir dort sehen.

Und dagegen steht der Kampf der anderen Länder, der globalen Mehrheit. Aber während Konstantinopel 1204 geplündert und durch den Vierten Kreuzzug zerstört wurde, sind Russland, China, der Iran und die anderen Länder nicht geplündert worden.

Das Einzige, was die Vereinigten Staaten im Moment tun können, ist, einen militärischen Plan für einen Angriff auf den Iran auszuarbeiten. Welche Rolle wird z. B. Indien spielen? Der Angriff auf den Iran und auf das Öl ist gleichzeitig ein Angriff auf die von China geführte Belt and Road Initiative, den Versuch, den Transport zu kontrollieren, nicht nur den Öltransport, sondern den Transport der globalen Mehrheit zum gegenseitigen Wachstum, zum gegenseitigen Gewinn, zum gegenseitigen Handel.

Und die Vereinigten Staaten versuchen, einen alternativen Plan für all das zu entwickeln, der von Indien aus im Wesentlichen durch Israel verläuft und einen Schnitt quer durch den Gazastreifen macht, was eines der großen Probleme ist, die jetzt diskutiert werden, bis hin zur israelischen Kontrolle des Gazastreifens, die dessen Offshore-Öl und Gas kontrollieren würde.

Sie haben also die Joker im US-Plan, Indien, Saudi-Arabien, was wird es tun, und die Türkei, denn auch die Türkei hat ein Interesse an diesem Öl und Gas. Und wenn die islamischen Länder entscheiden, dass sie wirklich angegriffen werden und dieser Angriff des christlichen Westens gegen den Islam wirklich ein Kampf auf Leben und Tod ist, dann wird sich die Türkei mit Saudi-Arabien und allen anderen Ländern, den Schiiten, den Sunniten und den Alawiten zusammenschließen und sagen, was wir gemeinsam haben, ist die islamische Religion.

Das wird im Wesentlichen die Fortsetzung von Amerikas Kampf gegen China und Russland sein.

Was wir also sehen, ich will versuchen, es zusammenzufassen, ist, dass die USA Russland bis auf den letzten Ukrainer bekämpft haben und drohen, den Iran bis auf den letzten Israeli zu bekämpfen. Die Vereinigten Staaten versuchen, Waffen nach Taiwan zu schicken, um zu sagen: Würdet ihr nicht gerne bis zum letzten Taiwanesen gegen China kämpfen? Und das ist wirklich die Strategie der USA in der ganzen Welt.

Sie versuchen, andere Länder dazu zu bringen, Kriege für ihre eigene Kontrolle zu führen. So hat Rom die normannischen Armeen benutzt, um Süditalien, England und Jugoslawien zu erobern.

Israel, und das, was in den Nachrichten über die ganzen Angriffe in Gaza zu lesen ist, ist nur die Vorstufe, der Auslöser für diesen Krieg, so wie die Schießerei in Sarajewo den Ersten Weltkrieg in Serbien auslöste und alles begann.

BEN NORTON: Nun, Sie haben so viele interessante Punkte angesprochen, Michael, und ich denke, Ihre Analyse ist sehr frisch und einzigartig und sehr aufschlussreich. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um auf einige dieser Themen einzugehen, aber wir haben bereits über eine Stunde gesprochen.

Daher denke ich, dass wir hier zum Ende kommen werden. Aber ich möchte Ihnen danken, Michael, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Und natürlich werden wir sehr bald mit weiteren Analysen zurückkommen.

Für diejenigen, die es interessiert, ich habe Michael tatsächlich interviewt. Ich habe vor kurzem ein Interview über das klassische Altertum, über Rom und Griechenland geführt. Und er hat auch über die Geschichte der Schulden bis zur Entstehung des Christentums in seinem Buch Und vergib ihnen ihre Schulden geschrieben. Und jetzt arbeitet er an dieser politischen, wirtschaftlichen und materialistischen Geschichte der Kreuzzüge.

MICHAEL HUDSON: Als ich in den 1980er Jahren mit der Ausarbeitung des Buches begann, war mir nicht klar, wie kritisch das römische Papsttum war und wie sehr es in seinen Welteroberungsplänen dem State Department, der CIA und dem Blob von heute ähnelte.

BEN NORTON: Nun, ich bin sicher, dass wir in der Zukunft viele Gelegenheiten haben werden, diese Forschung zu diskutieren. Wer mehr von Michaels sehr wichtigen Analysen hören möchte, sollte sich natürlich die Sendung Geopolitical Economy Hour ansehen, die er zusammen mit seiner Freundin Radhika Desai moderiert.

Auf unserer Website, geopoliticaleconomy.com, oder auf unserem YouTube-Kanal finden Sie eine Wiedergabeliste mit allen Folgen der Geopolitical Economy Hour. Nochmals vielen Dank, Michael, und wir werden Sie auf jeden Fall sehr bald wieder einladen.

MICHAEL HUDSON: Es ist schön, hier zu sein. Ich danke Ihnen.



