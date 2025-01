https://redflag.org.au/article/inside-an-anti-fascist-blockade-in-germany



In einer antifaschistischen Blockade in Deutschland

23. Januar 2025

Leon Whitehead

Am 11. Januar reisten 15.000 Menschen aus ganz Deutschland in mindestens 200 Bussen und weiteren ausverkauften Zügen an, um gegen die Konferenz der faschistischen Alternative für Deutschland (AfD) zu protestieren, die im Vorfeld der Bundestagswahlen im nächsten Monat auf dem zweiten Platz liegt.

Nachdem die AfD im vergangenen Jahr bei ihrer Konferenz in Essen auf 70.000 antifaschistische Demonstranten traf, verlegte sie ihr diesjähriges Treffen in die sächsische Kreisstadt Riesa, wo die Partei bei den Landtagswahlen 2024 38 Prozent der Stimmen erhielt.

Die Faschisten führen die AfD an. Ihr inoffizieller „Führer“, Björn Höcke, der wegen der Verwendung von Nazi-Parolen bei Kundgebungen verurteilt wurde, hat den Kampf um die Kontrolle über die Partei längst gewonnen. Eine Untersuchung des Bayerischen Rundfunks aus dem vergangenen Jahr ergab, dass die AfD mehr als 100 Hardcore-Nazis im deutschen Parlament beschäftigt, darunter Aktivisten und Organisatoren von Straßenkampfgruppen.

Die AfD träumt von einem deutschen Ethnostaat, der durch Massendeportationen von Nicht-Ethnischen-Deutschen verwirklicht werden soll. Dieser Plan, „Millionen von Ausländern in ihre Heimat zurückzuschicken, ist kein Geheimnis“, gab der Vorsitzende der AfD Brandenburg, René Springer, letztes Jahr zu. „Es ist ein Versprechen.“

Tatsächlich brüstet sich Höcke damit, eine ‚Politik der wohltemperierten Grausamkeit‘ zu betreiben.

Zwei antifaschistische Kampagnen organisierten die Blockaden in Riesa unter dem Motto „Verhindert den AfD-Parteitag!“ „Stand Up to Racism“ ist eine historische Kampagne, die offiziell von Sozialdemokraten, Grünen und Gewerkschaften unterstützt wird; „Resist“ wurde letztes Jahr gegründet, um die Blockaden des AfD-Parteitags in Essen zu organisieren.

Eine wichtige Entwicklung in diesem Jahr war die Gründung von „Students Against the Right“, die kürzlich zu studentischen Massenversammlungen aufriefen, um sich der AfD entgegenzustellen und für Riesa zu mobilisieren. Während er auf einen der Dutzenden von den Studenten organisierten Busse aus Berlin wartete, sagte Phil Butland, Mitglied von Socialism from Below und Mitarbeiter von Left Berlin, gegenüber Red Flag:

„Es gab Treffen an drei Berliner Universitäten, an denen insgesamt 4.000 Menschen teilnahmen. Es waren nur Treffen der Studentenvereinigung, aber es waren die größten Treffen der Studentenvereinigung seit Jahren.“

Ähnliche Treffen im ganzen Land zogen Tausende weitere Menschen an.

„Die meisten, wenn nicht sogar alle, haben auf derselben Versammlung auch einen Antrag zu Palästina angenommen“, sagte Butland. “Ich denke, die Leute waren hauptsächlich wegen der AfD-Sache dort, aber es zeigt, wie sehr sich die Dinge an deutschen Universitäten verändert haben, dass Menschen, die nicht wegen Palästina dort waren, für einen pro-palästinensischen Antrag gestimmt haben.“

Als die Busflotte in Berlin ankam, wurde der „Finger“ von der Polizei für über eine Stunde aufgehalten. Als es dämmerte, begann der Marsch in Richtung Riesa. Ein junger Erstdemonstrant sagte der Red Flag, dass er wusste, dass er gehen musste, als er die angekündigten Blockaden sah: „[Die AfD] stellt sich gegen alles, wofür ich stehe … Ich habe Angst vor Faschisten und noch mehr Angst vor Faschisten, die mit dem, was sie tun, erfolgreich sind.“

Inmitten wirtschaftlicher Stagnation hat sich die Politik in Deutschland – und in ganz Europa – stark nach rechts verschoben. Rassismus wurde benutzt, um Flüchtlinge und Einwanderer und nicht etwa Chefs und Vermieter für die steigende Arbeitslosigkeit und die steigenden Mieten verantwortlich zu machen.

Es ist nicht nur die extreme Rechte, die diese Verschiebung vorantreibt. Im Jahr 2023 plädierte der deutsche Kanzler Olaf Scholz dafür, dass Deutschland „endlich massenhaft abschiebt“, und seit dem Zusammenbruch seiner Regierungskoalition haben alle großen Parteien mit Ausnahme der krisengeschüttelten Linkspartei (Die Linke) einen rassistischen Wahlkampf begonnen, von dem die AfD am meisten profitieren könnte. Da die Linke den Wahlkampf für die vorgezogenen Neuwahlen im Februar in den Vordergrund stellte, war sie in Riesa nur sehr schwach vertreten.

Die Gewerkschaften waren hingegen sehr präsent. Die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft ver.di erstattete ihren Mitgliedern die Hälfte der Kosten für die Busfahrkarten und warb öffentlich für die Blockaden. Es gab sogar eine kleine Gruppe namens Tesla Auto Workers Against Fascism.

Der CEO von Tesla, Elon Musk, hat die AfD unterstützt, aber während er einen Livestream aus dem Konferenzsaal auf seinem X-Account teilte, bauten draußen die Tesla-Arbeiter, die seinen Reichtum erwirtschaften, die Barrikaden auf.

Nach ein paar Stunden begannen die Minusgrade, an den Blockierern zu zehren, aber Fotos von einem fast vollständig leeren Konferenzsaal sorgten für eine triumphale Stimmung. Leider hielt diese nicht lange an. Die Blockierer wurden von der Polizei geräumt, die mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Hunden angriff, wie die Berliner Tageszeitung berichtete. Nam Duy Nguyen, ein parlamentarischer Beobachter der Partei Die Linke, wurde bewusstlos geschlagen.

Anschließend zogen die Demonstranten mit Schildern, auf denen „Björn Höcke ist ein Nazi“ und „Stoppt die AfD-Nazis!“ zu lesen war, durch die Stadt. Red Flag sprach mit Ahmed Shah, einem Mitglied von Socialism from Below und langjährigem antifaschistischen Aktivisten. „Wenn Nazis marschieren und man nichts unternimmt, werden sie stärker“, sagte er. „Also muss man handeln.“

Mit der Bildung einer Regierung durch die faschistische Freiheitliche Partei im Nachbarland Österreich und dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus ist die extreme Rechte auf dem Vormarsch. Nur wenige Tage nach ihrer Konferenz verteilte die AfD, die sich durch den Erfolg ermutigt fühlt, Wahlflugblätter in Form von Abschiebungstickets.

Die Blockaden in Riesa waren wichtig, aber es sind weitere Aktionen erforderlich.

Übersetzt mit Deepl.com

