In Gaza, the hospital was our last place of sanctuary. Then Israel bombed it As Israel’s genocidal war on Gaza enters its fourth week, the constant targeting of hospitals has forever shattered the perception of them as the last remaining safe zones

Verwundete Palästinenser werden nach dem israelischen Luftangriff auf das El_Nasan-Gebäude in Gaza-Stadt am 27. Oktober 2023 zur medizinischen Versorgung in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht (Reuters)

In Gaza war das Krankenhaus unser letzter Zufluchtsort. Dann hat Israel es bombardiert.

Von Ghada Abed

28. Oktober 2023

Während Israels völkermörderischer Krieg gegen den Gazastreifen in die vierte Woche geht, haben die ständigen Angriffe auf Krankenhäuser die Vorstellung von ihnen als den letzten verbleibenden sicheren Zonen für immer erschüttert

Israels gezielter Angriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus am 19. Oktober hat Schockwellen im gesamten Gazastreifen ausgelöst, die die ohnehin schon große Angst der Bewohner noch verstärkten und die harte Realität aufzeigten, dass selbst diese heiligen Orte nicht vor Israels willkürlichen Angriffen sicher sind.

In früheren Kriegen bestand das größte Sicherheitsrisiko auf dem Weg zum Krankenhaus und nicht am Zielort selbst. Wenn man mit dem Auto über leere Straßen fuhr, fühlte man sich den Drohnen über einem ausgesetzt, die ihre Insassen plötzlich als „Sicherheitsrisiko“ einstufen konnten.

Angesichts der drohenden Raketenangriffe kam einem eine Fahrt von höchstens 10 bis 15 Minuten, selbst bei dichtem Verkehr, wie eine Ewigkeit vor. Ein Seufzer der Erleichterung würde sich erst einstellen, wenn wir die Krankenhausflure erreicht hätten.

Selbst in Kriegszeiten haben Kranke und Verwundete nach internationalem Recht ein Recht auf medizinische Versorgung. Artikel 12 der Genfer Konventionen schreibt vor, dass medizinische Einrichtungen jederzeit respektiert und geschützt werden müssen und nicht Ziel von Angriffen sein dürfen.

Nach dem Befehl Israels, ihre Häuser zu verlassen, verließen Tausende vertriebener palästinensischer Familien ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen, ohne eine Unterkunft zu haben. Andere erlitten Verletzungen und hatten ihre Häuser bereits durch israelischen Beschuss verloren. Da Strom und Treibstoff immer knapper wurden, versank der gesamte Streifen nachts in Dunkelheit und glich einer Geisterstadt.

Die Familien wandten sich an die Krankenhäuser, die zu den einzigen Stromversorgern wurden. Tausende von Menschen waren nun darauf angewiesen, ihre Handys aufzuladen und ihre Wasserflaschen aufzufüllen. Mehr als alles andere hofften sie auf einen gewissen Schutz vor Israels Raketen und schliefen in Höfen, Gängen und jedem freien Platz, der dies zuließ.

Doch der verheerende Bombenangriff, bei dem 471 Menschen, darunter Kinder, Frauen und medizinisches Personal, ums Leben kamen, und die vielen Vertriebenen, die nach der Zerstörung ihrer Häuser in den Mauern des Krankenhauses Zuflucht suchten, hat die Vorstellung von Krankenhäusern als Zufluchtsstätten für immer erschüttert.

Nach dieser schrecklichen Nachricht hielt ich den Atem an, da mein 47-jähriger Bruder, der seit langem an Nierenversagen leidet, am nächsten Tag einen Arzttermin hatte. Da kein passender Spender gefunden werden konnte, muss er drei Tage pro Woche zur Dialyse. Ich fürchte weiterhin um die Sicherheit meines Bruders, da Israel bereits mehrere andere Krankenhäuser bombardiert und wiederholt mit der Bombardierung gedroht hat.

Unerbittliches Leiden

Das im Stadtteil al-Zaytoun südlich von Gaza-Stadt gelegene Baptistenkrankenhaus al-Ahli al-Arab nimmt in der Geschichte Palästinas einen wichtigen Platz ein. Es wurde 1882 von der Church Mission Society der Church of England gegründet und ist eine der ältesten medizinischen Einrichtungen in der Region – ein Symbol des Mitgefühls und der Fürsorge.

Die Menschen in Gaza wissen, dass Israel gerne mit unserem Leben spielt, aber viele von uns wollten sich an den Hoffnungsschimmer klammern, dass die Krankenhäuser unangetastet bleiben würden

Das Krankenhaus war auch für seine angesehene Krankenpflegeschule bekannt, die einige der fähigsten Studenten anzog. Die Stärke seiner Ausbildungsprogramme, die bis Mitte der 1970er Jahre talentierte Krankenschwestern und andere Fachkräfte des Gesundheitswesens hervorbrachten, ist weithin anerkannt.

Die Nacht, in der das Krankenhaus bombardiert wurde, war der blanke Horror. Die Menschen in Gaza waren sich immer bewusst, dass Israel gerne mit unserem Leben spielt, aber viele von uns wollten sich an den Hoffnungsschimmer klammern, dass die Krankenhäuser unversehrt bleiben würden.

Die Situation war so zermürbend, dass selbst Wael al-Dahdouh, der geschätzte Al Jazeera-Korrespondent in Gaza, der etwas mehr als eine Woche später auf schreckliche Weise seine Familie verlor, um Worte rang, um die Situation zu beschreiben.

Die erschütternden Bilder der Verwundeten und Getöteten erinnerten mich an die Massaker von Sabra und Schatila im Jahr 1982, als libanesische Milizen mit Unterstützung des israelischen Militärs in die palästinensischen Flüchtlingslager eindrangen und jeden töteten, der sich ihnen in den Weg stellte, egal ob es sich um Frauen, Kinder, einschließlich Säuglinge, oder ältere Menschen handelte. Sie drangen auch in das Lagerkrankenhaus ein und töteten Krankenschwestern, Ärzte und Patienten, die vor dem Massaker fliehen konnten.

Ich musste immer wieder an die Patienten in al-Ahli denken, von denen viele bereits durch israelische Luftangriffe auf ihre Häuser nur knapp dem Tod entgangen waren und im Krankenhaus wegen ihrer Verletzungen behandelt wurden. Wie konnte die Welt zulassen, dass solche Grausamkeiten – und solche Verbrechen – stattfanden, geschweige denn, dass sie mehr als eine Woche später fortgesetzt wurden?

Die Zerstörung des Krankenhauses hat meinen Glauben an die Menschenrechte, die globale Gerechtigkeit, das Völkerrecht und alles, woran ich einmal geglaubt oder studiert habe, zerstört. Mich überkommen Traurigkeit, Wut, Trauer und Angst – Gefühle, die sich mit jedem Tag zu verstärken scheinen. Da niemand willens oder in der Lage ist, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, können wir nur beten, dass dieses unablässige Leiden und der Verlust ein wenig gelindert werden, während wir uns fragen, ob jeder Tag unser letzter sein wird.

Leider wird al-Ahli wahrscheinlich nicht das letzte Krankenhaus sein, das von israelischen Luftangriffen getroffen wird. Während ihres andauernden Krieges gegen den Gazastreifen hat die Besatzungsarmee regelmäßig damit gedroht, Krankenhäuser anzugreifen, in denen Zivilisten Schutz suchen, und dabei die international anerkannten Normen, ethischen Grundsätze und Gesetze missachtet, die diese Orte als sichere Zonen ausweisen.

Keine Rechenschaftspflicht

Vielleicht noch schockierender ist, dass die Leichen der Opfer noch nicht kalt waren, als westliche Medien bereits damit begonnen hatten, Rechtfertigungen für die Bombardierung des Krankenhauses auszuarbeiten. Wie schon seit langem leugnete Israel die Verantwortung und behauptete, die Rakete sei ein Fehlschuss einer der palästinensischen Gruppierungen gewesen.

Um seine wahllosen Bombardierungen zu rechtfertigen, behauptet Israel regelmäßig, dass es nicht in der Lage sei, die genauen Standorte zu identifizieren, von denen aus die Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert werden. Dennoch war Israel in der Lage, das Projektil, das das Krankenhaus traf, zu untersuchen und die angebliche Flugbahn, die verantwortliche Gruppe und andere relevante Details sofort zu identifizieren.

Selbst wenn der Westen Israels Version glauben sollte, lässt sich nicht leugnen, dass in den letzten zwei Wochen mehr als 3.000 Kinder getötet wurden, davon 305 in nur 24 Stunden. Es ist beschämend, entmenschlichend und entsetzlich – wenn auch nicht überraschend – dass US-Präsident Joe Biden unbegründete Zweifel an der steigenden Zahl der Toten äußert.

Israel hat die Menschen im Gazastreifen von der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln und Wasser abgeschnitten, Bäckereien mutwillig zerstört und nach 14 Tagen vollständiger Abriegelung nur zwei humanitäre Hilfskonvois einreisen lassen.

Am Freitag wurde der Gazastreifen inmitten des anhaltenden schweren israelischen Bombardements vollständig von der Kommunikation abgeschnitten, ein Schritt, der laut Human Rights Watch möglicherweise „massenhafte Gräueltaten“ verhindern könnte.

Das israelische Militär hat Krankenwagen, Feuerwehrleute und Rettungskräfte angegriffen, die versuchten, Zivilisten zu helfen. Selbst nachdem sie die Verantwortung für die Bombardierung von al-Ahli geleugnet hatten, fuhren ihre Anführer fort, uns zu verhöhnen und damit zu drohen, weitere Krankenhäuser zu bombardieren, darunter auch al-Shifa.

Die Angelegenheit geht weit über einen Kampf der Narrative oder die Wahrnehmung der Palästinenser hinaus. Das grundlegende Problem besteht darin, dass die Palästinenser ihrer grundlegenden Menschlichkeit beraubt und für einen Völkermord gezeichnet werden, während die Welt schweigend zusieht.

Nach fünf Kriegen, einer 16-jährigen Belagerung und einer 75-jährigen brutalen Besatzung, für die Israel nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, haben die Menschen in Gaza längst erkannt, dass jeder Israel fürchtet. Westliche Politiker und Medien würden hundertmal nachdenken, bevor sie Israel für ein Massaker zur Rechenschaft ziehen. Sie würden sich fragen, ob sie das Land vor Gericht stellen sollten, obwohl es glasklare Beweise dafür gibt, dass Israel diese Gräueltaten begangen hat.

Doch niemand wagt es, Israel anzuklagen. Der Gedanke, Israel zu beschuldigen, flößt heutzutage vielen Menschen Angst ein, was sie dazu veranlasst, sorgfältig zu überlegen, ob sie das Land für angebliche Massaker zur Rechenschaft ziehen sollen.

Im Gegenteil: Falsche und unbestätigte Nachrichten, die die Palästinenser dämonisieren, verbreiten sich wie ein Lauffeuer und ebnen den Weg für einen Völkermord. In Fällen, in denen sich Fehlinformationen verbreiten, wie die grausame Lüge, die Hamas habe 40 Babys enthauptet, haben verantwortungsbewusste Nachrichtenmedien und politische Führer die Pflicht, ihr Bedauern auszudrücken und die tödliche Rolle einzugestehen, die sie bei der Legitimierung von Israels völkermörderischem Krieg gespielt haben.

Nach fünf Kriegen, einer 16-jährigen Belagerung und einer 75-jährigen Besatzung, für die Israel nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, haben die Menschen in Gaza längst erkannt, dass jeder Israel fürchtet

Es wurden bereits zahlreiche Massaker verübt, die mit ausdrücklicher Billigung der westlichen Mächte zur völligen Auslöschung ganzer Familien geführt haben.

Dabei geht es nicht nur um das Ahli-Hospital, sondern auch um die wiederkehrenden Gräueltaten, die unter dem Deckmantel der israelischen „Selbstverteidigung“ begangen werden. Israel erhält weiterhin unerschütterliche finanzielle, militärische und politische Unterstützung von den USA und anderen europäischen Staaten.

Die USA haben bereits den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford sowie den Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower und seine Begleitflotte in das östliche Mittelmeer entsandt.

Während ich dies schreibe, hat meine 10-jährige Nichte Maria, die diese politischen Entwicklungen erstaunlich gut verfolgt und versteht, ihre Hände flehend geöffnet und laut gebetet: „Möge alles auf der Welt diese Schiffe daran hindern, uns zu erreichen! Was könnten sie noch tun?“

Das ist wahr. Nachdem sie das Krankenhaus bombardiert und das letzte Gefühl von Sicherheit zerstört hatten, dachte ich auch: „Was könnten sie uns noch antun?“Übersetzt mit Deepl.com

Ghada Abed ist eine freiberufliche Journalistin im Gazastreifen.



