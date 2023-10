Israel-Palestine live: More than 7,700 Palestinians killed in Gaza as Israel says ground operation ‚advancing‘ Israel releases footage of tanks in Gaza as communication remains cut off in the besieged enclave

Israel-Palästina live: Mehr als 7.700 getötete Palästinenser im Gazastreifen – Israel sagt, die Bodenoperation schreitet voran

Israel veröffentlicht Bilder von Panzern in Gaza, während die Kommunikation in der belagerten Enklave weiterhin unterbrochen ist

Wichtigste Punkte

Mehr als 7.700 Palästinenser getötet, sagt das Gesundheitsministerium

UN-Generalversammlung stimmt für sofortigen Waffenstillstand

Israel tötet nach eigenen Angaben Marine- und Luftwaffenkommandeure der Hamas

Gaza verwandelt sich in einen „Feuerball“, mindestens 377 Tote in ausgewiesenen Sicherheitszonen

vor 1 Stunde

Ein Sprecher des Gaza-Gesundheitsministeriums erklärte am Samstag gegenüber Reportern, dass die israelischen Bombardierungen in der Nacht die Enklave in einen „Feuerball“ verwandelt hätten.

Ashraf al-Qudra sagte, die schweren israelischen Bombardierungen hätten mindestens 377 weitere Palästinenser in den als sicher ausgewiesenen Gebieten getötet.

Seine Erklärung vor der Presse erfolgte kurz nach der Veröffentlichung neuer Zahlen durch das Ministerium, die die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 7.703 beziffern.

Qudra fügte hinzu, dass das Gesundheitssystem des Gazastreifens lahmgelegt sei, und rief zu internationaler Hilfe auf, sowie dazu, dass sich Medizinstudenten und pensionierte Krankenschwestern melden sollten.

7.703 Tote im Gazastreifen, sagt das Gesundheitsministerium

vor 1 Stunde

Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im Anschluss an die Hamas-Operation im Süden Israels am 7. Oktober sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave mindestens 7.703 Menschen getötet worden

Das Ministerium fügte hinzu, dass mehr als 3.500 Kinder unter den Toten sind.

Die neue Zahl der Todesopfer kommt nach einer Nacht, in der einige der schwersten israelischen Bombardierungen stattfanden, die der Streifen je erlebt hat.

Israel bombardiert „Terrorzelle“ im Libanon, während die Spannungen jenseits der Grenze zunehmen

vor 2 Stunden

Das israelische Militär erklärte, eine seiner Drohnen habe eine „Terrorzelle“ im Libanon getroffen, die versucht habe, Panzerabwehrraketen über die Grenze abzuschießen.

„Die IDF vereitelten eine Boden-Luft-Rakete, die aus dem Libanon auf eine unbemannte Drohne der IDF abgefeuert wurde. Als Reaktion darauf hat die IDF den Ursprung des Raketenbeschusses ausfindig gemacht“, teilte die Armee in den sozialen Medien mit.

Seit Beginn der Bombardierung des Gazastreifens kommt es zu sporadischen Gewalttätigkeiten zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Bewegung, und mehrere ausländische Staaten haben ihre Bürger aufgefordert, den Libanon zu verlassen.

Am Samstag gaben die libanesischen Behörden außerdem vorsorglich Hinweise für die Evakuierung des internationalen Flughafens Beirut und der umliegenden Einrichtungen für den Notfall heraus.

Die Anleitung wurde für den internationalen Flughafen Beirut Rafic Hariri herausgegeben, der am südlichen Rand der Hauptstadt liegt.

Aschkelon ist eine Geisterstadt, während die Raketen aus dem Gazastreifen niedergehen

vor 2 Stunden

Der zentrale Busbahnhof der israelischen Stadt Aschkelon war menschenleer, wie fast die ganze Stadt in diesen Tagen.

Zwei alte Männer äthiopischer Herkunft standen in der Nähe des Fahrkartenschalters und starrten auf die Liste der Fahrziele. Aber sie kamen nicht, um Fahrkarten zu kaufen.

Auf einer Bank am Bahnsteig für den Bus nach Jerusalem saß eine Frau um die 70, zusammengekauert und unruhig.

Sima, eine in Aschkelon geborene Witwe, sagte, sie habe ein Angebot der Wohlfahrtsbehörde von Aschkelon angenommen, nach Jerusalem zu evakuieren.

Heute Morgen, als sie gerade in den Bus steigen wollte, stellte sie fest, dass sie vor lauter Stress einige ihrer Medikamente und andere wichtige Dinge vergessen hatte.

„Ich rannte in meine Wohnung, nahm mit, was ich brauchte, und jetzt sitze ich hier und warte auf den Bus nach Jerusalem und sterbe vor Angst, dass noch mehr Raketen eingeschlagen werden, bevor er ankommt“, sagte sie gegenüber Middle East Eye und warf nervöse Blicke in den Himmel, als ob sie versuchen würde, eine weitere palästinensische Rakete zu entdecken, bevor sie eintrifft.

Lesen Sie mehr: Aschkelon ist eine Geisterstadt, während Raketen aus Gaza niedergehen

Plötzlich haben sie alle aufgehört, auf meine Nachrichten zu antworten“: Ängste um Angehörige in Gaza nehmen zu

vor 3 Stunden

Abeer Ayyoub, eine aus dem Gazastreifen stammende und in der Türkei lebende Journalistin, hatte es geschafft, trotz des anhaltenden israelischen Bombardements mit ihrer Familie in der Heimat in Kontakt zu bleiben.

Gestern Abend jedoch schaltete Israel praktisch die gesamte Kommunikation in der belagerten Enklave ab und begann mit den schwersten Angriffen seit Beginn der jüngsten Gewalttaten am 7. Oktober.

Sie schilderte Middle East Eye die Angst, die Besorgnis und die Sorge um die Sicherheit ihrer Familie, die sie in den letzten 12 Stunden erlebte:

„Meine Geschwister und ich hatten in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe über die Möglichkeit eines baldigen Waffenstillstands diskutiert. Plötzlich antworteten sie alle nicht mehr auf meine Nachrichten. Zunächst nahm ich an, dass dies mit dem Stromausfall zusammenhing, den sie seit dem dritten Tag des Krieges erlebten, als das Internet und die Telefondienste im Gazastreifen wegen der schweren Bombardierungen, die die Telekommunikationsanbieter trafen, unterbrochen wurden.

„Vor dieser Nacht konnte ich meine Familie alle zwei oder drei Tage erreichen, aber einige von ihnen waren seit Beginn des Krieges völlig unerreichbar. Die Situation wurde noch beängstigender, als in den Nachrichten zu lesen war, dass die schweren Bombardierungen seit Stunden andauerten. Später kündigte Israel seine Absicht an, in bestimmten Gebieten entlang der Grenzen des Gazastreifens eine Bodeninvasion zu starten.

„Ich wusste, dass niemand seine Familie in Gaza erreichen konnte, aber ich versuchte immer wieder, alle meine Familienmitglieder anzurufen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie eine Telefonverbindung bekommen würden. Ich habe stundenlang versucht, sie zu erreichen, aber niemand war zu erreichen. Mein Mann, Abdullah, hat ebenfalls Familie in Khanyunis, und er machte sich Sorgen um sie, obwohl er ruhiger wirkte als ich.

„Da die Telefone nicht funktionierten, war es für die Fernsehjournalisten schwierig, die Orte der Explosionen zu lokalisieren. Wir mussten uns auf Gerüchte verlassen, die in den sozialen Medien kursierten, da es Personen gab, die behaupteten, über israelische SIM-Karten, die nur in Grenznähe funktionierten, Zugang zum Internet zu haben. Nur eine meiner Freundinnen hatte eine Verbindung, weil sie eine amerikanische SIM-Karte hatte, und sie versuchte mir zu versichern, dass es in der Nähe meines Hauses keine Bombenanschläge gab, aber sie konnte sich nicht sicher sein.

„Mit neun Geschwistern und vielen Nichten und Neffen, die in verschiedenen Gegenden leben, fühlte ich mich überfordert. Yara, meine Nichte, lebte im nördlichen Gazastreifen und hatte sich geweigert, ihr Haus zu evakuieren. Ich machte mir große Sorgen um sie und suchte auf der Liste der in diesem Gebiet getöteten Menschen nach dem Namen der Familie ihres Mannes.

„Ich konnte nicht umhin, an die Kinder zu denken und daran, wie sie damit zurechtkommen. Fatin, die in das Lager Al-Nusirat evakuiert worden war, nachdem ihr Haus in Al-Burij zerstört worden war, hatte zwei Kinder, die aus Angst ständig Fieber hatten. Wie kamen sie zurecht? Siham lebte in der Nähe des Hafens, einem Gebiet, das von zahlreichen Artilleriegranaten getroffen wurde. War sie noch am Leben, und hatte sie eines ihrer Kinder verloren? Gott bewahre.

„Die ganze Nacht über sahen Abdullah und ich Al-Dschasira und wurden Zeugen von Explosionen im gesamten Gazastreifen. Wir hatten jedoch keine Informationen über die genauen Orte dieser Bombardierungen, und selbst die Reporter von Al-Jazeera waren nicht in der Lage, genaue Angaben zu machen, sondern erwähnten nur das allgemeine Gebiet im Gazastreifen.

„Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fand ich zahlreiche Nachrichten von Freunden aus aller Welt, die mich fragten, ob ich meine Familie erreichen konnte. Bedauerlicherweise konnte ich keine einzige beantworten, da ich überfordert war. Ich begann, die Nachrichten nach Informationen über Opfer zu durchforsten, in der Hoffnung, keinen Namen meiner Verwandten unter den Berichten zu finden. Ich teilte eine Instagram-Story mit meinen Freunden, in der ich schrieb, dass ich meine Familie nicht erreichen konnte, aber „alles, was ich weiß, ist, dass bisher niemand von ihnen getötet wurde.“

‚Unser Land wird belagert‘: Palästinenser, der von Siedlern erschossen wurde, pflückte zum Zeitpunkt des Angriffs Oliven

vor 3 Stunden

Ein palästinensischer Mann, der am Samstag von israelischen Siedlern erschossen wurde, war nach Angaben von Anwohnern zum Zeitpunkt des Angriffs auf seinem Land mit der Olivenernte beschäftigt.

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurde Bilal Muhammad Saleh, 40, bei der Olivenernte durch einen Schuss in die Brust getötet.

Er wurde in kritischem Zustand in das Regierungskrankenhaus von Salfit gebracht, dann wurde sein Tod bekannt gegeben.

Nader Asfour, ein Einwohner von Bilal Salehs Heimatstadt Al-Sawiya, berichtete Middle East Eye, dass die Siedler plötzlich die Familien angriffen, die auf ihrem Land zwischen den Städten Al-Sawiya und Qabalan südlich von Nablus Oliven pflückten.

Die Siedler waren bewaffnet und begannen, direkt auf die Bewohner zu schießen, was dazu führte, dass Bilal in der Brust verwundet wurde und dann starb.

„Seine Familie fand keine andere Möglichkeit, ihn zu transportieren als die Leiter, die sie zum Olivenpflücken benutzen, da es für Fahrzeuge und Krankenwagen schwierig war, das Gebiet zu erreichen“, fügte er hinzu.

In diesem Gebiet haben Siedler unter dem Schutz der israelischen Armee schon viele Angriffe verübt, und der jüngste Angriff am Samstag ist einer von Dutzenden.

„Alle unsere Ländereien sind belagert und wir können sie nicht erreichen. Die israelische Armee hat alle Straßen gesperrt, und jedes Mal, wenn wir versuchten, sie zu öffnen, kamen die Soldaten und schlossen sie wieder. Wegen all dieser Einschränkungen konnten wir dieses Jahr keine Olivenbäume pflücken“, sagte Asfour.

Bilal Saleh hat mit seiner Familie mehrmals versucht, auf ihr Land zu gehen, um Oliven zu pflücken, aber die ständige Präsenz von Siedlern am Stadtrand hat sie daran gehindert.

Sobald sie ihr Land betraten und mit der Olivenernte begannen, wurden sie von den Siedlern angegriffen und grundlos erschossen, so Asfour.

„Die Armee ist auf den nahe gelegenen Bergen präsent und überwacht alles. Die Menschen waren auf ihrem Land nur mit Leitern und Säcken ausgerüstet, um Oliven zu sammeln. Die Siedler griffen sie brutal an.“

Seit dem 7. Oktober hat Israel Dutzende von Nebenstraßen mit Bulldozern gesperrt und Erdbarrieren errichtet, um die Palästinenser daran zu hindern, sie zu benutzen.

Die Angriffe der Siedler haben in der Region zugenommen, da sie versuchen, ihre Siedlungen auszubauen, vor allem südlich der Stadt Nablus.

Gruppen von Siedlern haben auch palästinensische Olivenpflücker in den Dörfern Battir westlich von Bethlehem, Deir Jarir östlich von Ramallah sowie Deir Istiya und Haris in der Nähe von Salfit angegriffen und sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, ihr Land zu verlassen.

Sechs Palästinenser wurden am 13. und 14. Oktober im Dorf Qusra, südlich von Nablus, durch Kugeln von Siedlern getötet, nachdem ihre Häuser und ihr Eigentum angegriffen worden waren.

Hunderte von Gebäuden im Gazastreifen nach Angaben des Zivilschutzes über Nacht „vollständig zerstört

vor 4 Stunden

Hunderte von Gebäuden im Gazastreifen wurden über Nacht durch israelisches Bombardement „vollständig zerstört“, teilte der Zivilschutz der Enklave am Samstag mit.

Zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass die israelischen Luftangriffe in der Nacht zu den stärksten seit Wochen gehörten.

Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Siedler im Westjordanland erschossen

vor 4 Stunden

Ein palästinensischer Mann wurde von einem Siedler in der Nähe der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland erschossen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Bilal Muhammad Saleh, 40, sei getötet worden, nachdem ein israelischer Siedler in der Stadt Al-Sawiya das Feuer auf ihn eröffnet habe, teilte das Ministerium mit.

Eine Menschenrechtsgruppe erklärte, Siedler hätten am Samstagmorgen Bauern in der Nähe der Stadt angegriffen:

Israelische Armee erklärt, dass die Bodenoperationen im Gazastreifen weiter voranschreiten

vor 4 Stunden

Die israelische Armee erklärte, dass ihre Bodenoperationen im Gazastreifen fortgesetzt werden und das Militär „in den verschiedenen Phasen des Krieges voranschreitet“.

Sprecher Daniel Hagari sagte in einer Erklärung am Samstag: „Infanterie-, Panzer-, Ingenieurs- und Artilleriekräfte nehmen an der [militärischen] Aktivität teil, begleitet von schwerem [Luft-] Feuer.“

„Die Kräfte sind immer noch am Boden und setzen die Kämpfe fort“, fügte er hinzu.

Er sagte auch, dass die Kommandeure der Marine- und Luftstreitkräfte der Hamas in gemeinsamen Operationen von Armee und Geheimdienst getötet worden seien.

„Ihre Beseitigung bringt einen guten Fortschritt in den verschiedenen Phasen des Krieges und hilft den Streitkräften, einen schwächeren Feind zu bekämpfen“, sagte er.

Weltgesundheitsorganisation hat immer noch keinen Kontakt zu Mitarbeitern und Einrichtungen in Gaza

vor 5 Stunden

Die Weltgesundheitsorganisation hat nach wie vor keinen Kontakt zu ihren Mitarbeitern und Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen, sagte der Leiter der Organisation am Samstag.

„Der Stromausfall macht es auch für Krankenwagen unmöglich, die Verletzten zu erreichen“, schrieb Tedros Adhanom Ghebreyesus in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Die Evakuierung von Patienten ist unter diesen Umständen nicht möglich, ebenso wenig wie die Suche nach sicheren Unterkünften.“

Familien von israelischen Geiseln im Gazastreifen fordern Erklärungen“ für verstärkte Operationen

vor 5 Stunden

Die Familien der Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, haben am Samstag ihre „Besorgnis“ über die verstärkten Bombardierungen und die angebliche Bodeninvasion in dem Gebiet zum Ausdruck gebracht und von der Regierung eine Erklärung gefordert.

„Besorgnis, Frustration und vor allem enorme Wut darüber, dass sich niemand aus dem Kriegskabinett die Mühe gemacht hat, sich mit den Familien der Entführten zu treffen, um ihnen zu erklären, ob die Bodenoperation die Sicherheit der 229 Entführten im Gazastreifen gefährdet“, heißt es in der Erklärung des Forums der Geiseln und vermissten Familien.

„Die Familien sind besorgt über das Schicksal ihrer Angehörigen und warten auf Erklärungen. Jede Minute kommt uns wie eine Ewigkeit vor. Wir fordern, dass Verteidigungsminister Yoav Gallant und die Mitglieder des Kriegskabinetts sich heute Morgen mit uns treffen.“

Man geht davon aus, dass nach der Hamas-Operation im Süden Israels am 7. Oktober noch mindestens 220 Menschen im Gazastreifen als Geiseln festgehalten werden.

Israel veröffentlicht Aufnahmen von Panzern, die im Gazastreifen operieren

vor 5 Stunden

Die israelische Armee hat Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen offenbar Panzer im Gazastreifen operieren:

Zusammenfassung vom Morgen: Tag 22

Vor 6 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser,

Die Kommunikation im Gazastreifen ist nach einer der intensivsten Bombennächte in der belagerten Enklave weiterhin unterbrochen, so die wenigen Informationen, die bisher durchgesickert sind.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer wurde am Freitag mit 7.300 angegeben, doch der Ausfall der Kommunikation bedeutet, dass die tatsächliche Zahl noch viel höher liegen könnte.

Hier sind die wichtigsten Informationen der letzten Stunden:

Unicef und Ärzte ohne Grenzen melden, dass sie nach dem Stromausfall keinen Kontakt mehr zu ihren Kollegen in Gaza haben.

Israel behauptet, über Nacht 150 unterirdische Ziele in Gaza getroffen zu haben.

Tausende von Palästinensern im Westjordanland nehmen an den Morgengebeten für die Menschen in Gaza teil.

Aufnahmen aus dem Gazastreifen zeigen verzweifelte Bitten und Schreie inmitten des Bombardements im Lager Al Shati.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte in einer Erklärung, das Leben „unschuldiger Palästinenser muss geschützt werden“.

Aktuelle Informationen finden Sie rund um die Uhr im Live-Blog von MEE und auf unseren Social-Media-Plattformen auf Facebook, X, Instagram und YouTube.

Hunderte Verhaftete nach jüdisch geführtem Sitzstreik in der New Yorker Grand Central Station

vor 6 Stunden

Hunderte von meist jüdischen Demonstranten sind nach einer Demonstration in der New Yorker Grand Central Station für einen Waffenstillstand im Gazastreifen verhaftet worden.

Die New Yorker Polizei teilte mit, dass mindestens 200 Personen bei der Sitzblockade festgenommen wurden, zu der die Jüdische Stimme für den Frieden aufgerufen hatte.

Die Veranstaltung wurde von Rabbinern eingeleitet, die Schabbatkerzen anzündeten und das jüdische Kaddisch-Gebet für die Toten sprachen.

„Obwohl der Schabbat normalerweise ein Tag der Ruhe ist, können wir es uns nicht leisten, uns auszuruhen, während in unserem Namen ein Völkermord stattfindet“, sagte Rabbiner May Ye in einer Erklärung.

„Das Leben von Palästinensern und Israelis ist miteinander verflochten, und Sicherheit kann nur durch Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle entstehen.“

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden 150 unterirdische Ziele im Gazastreifen angegriffen

vor 7 Stunden

Das israelische Militär teilte am Samstag mit, dass seine Kampfjets während eines schweren nächtlichen Bombardements 150 „unterirdische“ Ziele im nördlichen Gazastreifen getroffen hätten.

Laut der IDF-Erklärung handelte es sich bei den getroffenen Zielen um „Terrortunnel, unterirdische Kampfräume und weitere unterirdische Infrastruktur“. Außerdem wurden mehrere Hamas-Terroristen getötet.

„Wir setzen Feuer ein, das es im Gazastreifen noch nie gegeben hat. Ob aus der Luft, vom Boden oder aus dem Untergrund – die IDF werden jeden ranghohen oder jüngeren Terroristen und jede terroristische Infrastruktur der Hamas ausschalten“, schrieb das israelische Militär auf X.

Palästinensische Organisationen und Journalisten haben weder die Zahl der Opfer noch die Zahl der Angriffe bestätigt, da die Kommunikation unterbrochen ist. Übersetzt mit Deepl.com

