In Georgien und Moldawien heißt es „Οχι“ für NATO und EU

Von Stephen Karganovic

31. Oktober 2024

Es scheint, als würden die Bauern überall aufwachen. Die strategischen Genies verlieren ihre magische Hand.

„Oxi“ bedeutet auf Griechisch ‚nein‘. Der 28. Oktober wird in Griechenland und Zypern als ‚Oxi-Tag‘ gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1940 stellten Mussolinis Bevollmächtigte der griechischen Regierung ein Ultimatum, um den Achsenmächten die Besetzung ihres Territoriums zu ermöglichen. Der damalige griechische Premierminister Metaxas antwortete auf die dreiste Forderung mit einem einzigen Wort: ‚Oxi‘. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Jetzt haben die Menschen in Georgien und Moldawien bei den Wahlen und einem Referendum, die letzte Woche abgehalten wurden, eine im Wesentlichen identische Botschaft an die arroganten Hegemonen unserer Zeit gesendet. Sowohl Georgien als auch Moldawien waren dazu bestimmt, als Opferlämmer im unerbittlichen Krieg des kollektiven Westens gegen Russland zu dienen. Für Georgien war eine besonders selbstzerstörerische Rolle vorgesehen. Der Westen erwartete von der georgischen Regierung einen nationalen Selbstmordakt, der wohl noch katastrophaler sein würde als der Deutschlands und der ihm untergeordneten Staaten der Europäischen Union.

Angesichts eines offensichtlichen militärischen Debakels in der Ukraine kamen westliche Strategen auf die brillante Idee, die Situation zu verbessern, indem sie Georgien dazu benutzten, eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Die georgische Armee, die 2008 von den russischen Streitkräften vernichtend geschlagen wurde, als der letzte Versuch unternommen wurde, sie in einem ähnlichen hirnverbrannten Plan einzusetzen, sollte erneut als Kanonenfutter für ausländische Interessen in die Schlacht geschickt werden.

Die Strategen hatten ein wichtiges Detail übersehen, das einen langen Schatten auf die Durchführbarkeit ihres Plans warf. 2008 war es ihr Handlanger Saakaschwili, der Georgien regierte. Heute ist die Situation grundlegend anders. Während ihre Marionette, die in Frankreich geborene EU-Bürgerin Salome Surabischwili, Präsidentin ist, wird Georgien von souveränistischen Patrioten regiert, deren Lackmustest für die Beurteilung von Politik darin besteht, was das Beste für ihr Land ist. Ein solcher politischer Standard ist natürlich für die globalistische Denkweise völlig abscheulich.

Die Wahlen in Georgien sind aus ihrer Sicht furchtbar schiefgelaufen. Die regierende souveränistische Partei „Georgischer Traum“ gewann mit 54 % der Stimmen. Das Ergebnis wurde von der Wahlkommission ordnungsgemäß bestätigt.

Wie ernst es der derzeitigen georgischen Regierung mit der Nichteinmischung in ihre souveränen Angelegenheiten ist, wurde erst vor Kurzem deutlich. Im Vorfeld der Wahlen am vergangenen Wochenende schlug Premierminister Garibashvili ein Gesetz vor, das Transparenz bei der Finanzierung von ausländischen „NGOs“ vorschreibt, von denen etwa 20.000 in Georgien aktiv sein sollen. Das Parlament stimmte dem Vorschlag mit großer Mehrheit zu. Sofort verloren die von ausländischen Geldgebern finanzierten Seilschaften, deren Machenschaften durch das Transparenzgesetz öffentlich gemacht werden sollten, die Nerven. Präsidentin Surabischwili, selbst ausländische Staatsbürgerin und ehemalige Funktionärin des französischen Außenministeriums, deren georgische Sprachkenntnisse nicht besser sind als das Ukrainisch von Selenskyj, ist selbst eine Hauptkandidatin für die strenge Anwendung des Gesetzes. Dummerweise hat sie das Spiel verraten, indem sie sich weigerte, die ihr als Präsidentin obliegende Pflicht zu erfüllen und das ordnungsgemäß verabschiedete Gesetz zur Transparenz ausländischer Agenten zu unterzeichnen, damit es in Kraft treten kann. Dieser unschöne Versuch der Obstruktion war jedoch vergeblich. Das Gesetz wurde an ihrer Stelle vom Präsidenten des georgischen Parlaments unterzeichnet.

Wie erwartet geben die vom Ausland gesponserten Elemente, die mit dem Transparenzgesetz aufgedeckt werden sollten und deren Marschbefehl darin besteht, Georgien in die EU und letztlich in die NATO zu ziehen, nicht auf. Sie greifen auf ein umfassendes Szenario einer Farbrevolution zurück, in der Hoffnung, ihre Wahlniederlage wettzumachen und Georgien in eine militärische Konfrontation mit Russland zu stürzen, um die bröckelnde ukrainische Front des gesamten Westens zu entlasten. Am Montag, dem 28. Oktober, wurden Massenproteste in Tiflis angesetzt, um das Wahlergebnis anzufechten, wobei man sich genau an das Handbuch von Gene Sharp hielt.

In seiner Wut über die Niederlage in Georgien und in der Entschlossenheit, alles auf eine Karte zu setzen, um das ungünstige Wahlergebnis rückgängig zu machen, beschloss der kollektive Westen leichtsinnigerweise, sein höchstrangiges Kapital in Georgien zu aktivieren: Salome Surabischwili selbst. Die georgische Präsidentin übernahm somit die Leitung der Operation zur Untergrabung des Wahlprozesses in ihrem eigenen Land, in dem sie technisch gesehen das Staatsoberhaupt und oberste Vollzugsbeamtin ist. Braucht es noch mehr Beweise für die Dringlichkeit der kürzlich verabschiedeten Gesetzgebung zu ausländischen Agenten in Georgien? Während sie offen zugibt, dass es „keine Beweise für eine russische Einmischung gibt“, hat sich Salome Surabischwili (Nomen est Omen, werden englischsprachige Leser sagen) mit ihrem Amt an die Spitze von Unruhen gestellt, die , wie in Venezuela, oder sie könnten Georgien destabilisieren und schließlich ein Klientelregime installieren, das bereit ist, einen selbstmörderischen Krieg mit Russland vom Zaun zu brechen, was genau das Ziel dieser von außen angezettelten Unruhen ist.

In Moldawien hat sich eine ähnliche Abfolge von Ereignissen abgespielt. Eine Woche vor der Abstimmung in Georgien fand dort ein Verfassungsreferendum statt, um die Position der Bürger zur Mitgliedschaft Moldawiens in der Europäischen Union zu ermitteln. Das Referendum war für das pro-westliche Klientelregime des Landes als Sprungbrett für eine eventuelle NATO-Mitgliedschaft wichtig, die in der Regel auf einen EU-Beitritt folgt. Es wurden extreme Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um den Wahlprozess zu manipulieren, während gleichzeitig, wie in Georgien, lautstark behauptet wurde, dass es Russland sei, das sich einmische, um Moldawien von seinem „europäischen Weg“ abzubringen. Wie der Politologe Marko Gasic jedoch argumentiert hat, wird die stereotype Anschuldigung der russischen Einmischung in Moldawien durch nicht den geringsten Beweis gestützt.

Die fundamentale Unehrlichkeit des Verfahrens wird dadurch unterstrichen, dass in Russland lebende moldauische Staatsbürger, deren Zahl auf mehrere Hunderttausend geschätzt wird, von der Teilnahme am Referendum ausgeschlossen waren, während in der Europäischen Union lebende moldauische Staatsbürger teilnehmen durften. Trotz aller Trickserei war das Ergebnis jedoch eine politische Katastrophe für die Befürworter des Referendums. Es war eine Art mathematischer „Sieg“, aber aufgrund seiner Dünnheit eine moralische und politische Niederlage für die Pro-EU-Kräfte. Nach Auszählung aller Stimmen verzeichneten die offiziellen Daten 50,46 % Ja-Stimmen und 49,54 % Nein-Stimmen. Selbst verarmte Moldauer glauben nicht mehr an das Märchen vom „Europa“.

Es scheint, als würden die Bauern überall aufwachen. Die strategischen Genies verlieren ihren magischen Einfluss und bestätigen einmal mehr Andrei Martyanovs wenig schmeichelhafte Einschätzung ihrer Inkompetenz und ihres nachlassenden Verstandes.

