Meinung |

In Israels Medienlandschaft gedeiht Rassismus auf den Lifestyle-Seiten

Gideon Levy

Man braucht keine faschistische Rechte, um die Saat des Rassismus zu säen, um Palästinenser zu entmenschlichen und zu dämonisieren. Es ist alles hier im Zentrum, im Zentrum Israels. Dana Spector besucht ein palästinensisches Dorf – und deckt eine Kernwahrheit über die israelischen Medien auf

Der verurteilte rechtsextreme Kahanist Benzi Gopstein mit dem rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir. Bildnachweis: Emil Salman

Gideon Levy

29. März 2025, 21:27 Uhr IDT

Dana Spector schreibt eine vielgelesene Kolumne in einer vielgelesenen Zeitung. Ihre Kolumne heißt „Bald werde ich weit kommen“. Letzte Woche besuchte sie den entlegensten Ort, den eine Kolumnistin in Yedioth Ahronoth besuchen konnte: ein palästinensisches Dorf, fünf Minuten von Kfar Sava entfernt.

Ihre Eindrücke ergeben ein beunruhigendes und faszinierendes Dokument. Man muss es lesen, um zu verstehen, was passiert, wenn das israelische Zentrum, selbstzufrieden und in seinen eigenen Augen aufgeklärt, zu einem safariartigen Besuch in einen Zoo kommt, der als palästinensisches Dorf bezeichnet wird.

Hier geht es nicht um den Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir oder den rechtsextremen Aktivisten Benzi Gopstein. Spector ist Israels Guru für Lifestyle und Wohlbefinden, die Palästinenser in ihrem Käfig besuchte. Sie war schockiert von dem, was sie sah. Ihr Café sah aus wie ein „von Ratten befallener Kiosk“.

Sie kam in einem gepanzerten Fahrzeug der israelischen Streitkräfte in Hableh an, natürlich als Gast eines IDF-Bataillons namens Panther-Bataillon, auch bekannt als „Bataillon der Autorität“. Einer der vielen Reize dieses besonderen Bataillons ist, dass es ein gemischtgeschlechtliches Bataillon ist.

Blick auf die israelische Stadt Matan mit dem palästinensischen Dorf Hableh im Hintergrund, das sich über die Grüne Linie erstreckt. Bildnachweis: Avi Ohayon/GPO

Mit Helm und Keramikweste, wie es sich für eine Kriegsberichterstatterin gehört, hatte sie es nicht einmal geschafft, sich in einem Sessel in einem Haus auszuruhen, das die Armee enteignet hatte, nachdem sie die Bewohner vertrieben hatte, bevor Spector in den Augen zweier junger Männer auf der Straße, die Soldaten auf das gestohlene Haus zukommen sahen, „offenen und unverhohlenen Hass“ wahrnahm. Sie hatte Angst. Es ist wirklich beängstigend, ein enteignetes Haus zu sehen. „Wenn ich eine der erstaunlichen und mutigen Kämpferinnen des Panther-Bataillons gewesen wäre, hätte ich vielleicht weniger Angst gehabt“, schrieb sie.

Die weiße Anthropologin entdeckte verborgene Welten. „Ich wollte herausfinden, in was für Häusern die Menschen lebten, wie sie ihren Alltag gestalteten, das heißt, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt waren, ihrem Lieblingshobby nachzugehen, dem Planen des Todes von Juden.“ Als Shopping-Fan interessierte sie sich auch dafür, ob es im Dorf ein Bekleidungsgeschäft gab. 60 Minuten nach ihrer Ankunft wusste sie bereits, dass dies kein unschuldiges Dorf war. „Und das reichte aus, um meine Schuldgefühle wegen der armen Familie zu vergessen, deren Haus von der Armee beschlagnahmt worden war.“

Wie alle anderen ihrer Art empfindet Spector nach dem 7. Oktober nicht „das geringste Mitgefühl“ für irgendeinen Palästinenser. Captain A. unterstützt sie: „Für mich ist jeder in diesem Dorf ein Terrorist.“ Spector sieht eine moralische Armee. Weiterlesen in haartz.com

Übersetzt mit Deepl.com

