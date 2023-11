In Palästina ist ein Völkermord im Gange     M. Muhannad Ayyash

A genocide is under way in Palestine And the imperial West is an active participant.

Palästinenser führen eine Such- und Rettungsaktion nach einem Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Maghazi in Gaza-Stadt, Gaza, am 2. November 2023 durch [Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images]

In Palästina ist ein Völkermord im Gange

Und der imperiale Westen ist aktiv daran beteiligt.

M. Muhannad Ayyash

2. November 2023

Palästinenser führen eine Such- und Rettungsaktion nach dem Angriff der israelischen Armee im Flüchtlingslager Maghazi durch

Es ist inzwischen klar, dass Israel einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung begeht. Wie Al Jazeera berichtet, hat der israelische Staat seine militärischen Einsatzregeln „gelockert“ und seinen Soldaten im Wesentlichen grünes Licht gegeben, jeden zu töten, den sie im Gazastreifen im Rahmen ihrer Bodenoperationen antreffen. Israelische Politiker und Soldaten sprechen offen darüber, den Gazastreifen in Staub zu verwandeln, Palästinenser zu eliminieren und sich vorzustellen, dass israelische Siedler auf dem Land leben, das früher Gaza hieß. Die Palästinenser werden absichtlich aller lebensnotwendigen Dinge beraubt, einschließlich Nahrung, Wasser, Unterkunft und medizinischer Versorgung. Durch Bomben aus der Luft werden wahllos Palästinenser getötet und verstümmelt. Die Palästinenser werden aufgefordert, ihr Land und ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zu verlassen und in den Süden zu ziehen – Israel will den nördlichen Gazastreifen eindeutig kolonisieren und in eine Sicherheits- oder Militärzone umwandeln und die dort lebenden Palästinenser dauerhaft vertreiben.

Wissenschaftler, die sich mit Völkermord befassen, haben schon immer argumentiert, dass solche massenhaften Gräueltaten selten das Ergebnis eines „bösen Führers“ oder „einer kleinen extremistischen politischen Klasse“ sind. Die erschreckende Realität des Völkermords besteht darin, dass er mit der Unterstützung der Massen geschieht, entweder in Form von aktiver Beteiligung (direkt oder indirekt) oder als Komplizenschaft durch Schweigen.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals einen Fall von Völkermord erlebt haben, der von so vielen Akteuren offen und aktiv unterstützt wurde. Die meisten Institutionen in Nordamerika, Westeuropa und anderswo beteiligen sich entweder aktiv an diesem Völkermord oder sie schweigen und machen sich somit mitschuldig.

Damit ein Völkermord stattfinden kann, sind zwei entscheidende Elemente erforderlich: die infrastrukturellen und materiellen Möglichkeiten, den Völkermord zu begehen, und die Fähigkeit, den Völkermord zu verbergen, indem man ihn anders nennt, als er ist. Der Westen ist an diesen beiden kritischen Elementen beteiligt.

Was die materiellen Fähigkeiten betrifft, so hat das US-Imperium nicht nur einen, sondern gleich zwei Flugzeugträger in die Region entsandt und in Wort und Tat unmissverständlich klar gemacht, dass die USA mit aller Macht eingreifen werden, sollte irgendein Staat oder eine Gruppe versuchen, sich einzumischen und den Palästinensern bei ihrem verzweifelten Versuch zu helfen, Israels völkermörderische Operation zu überleben. Auch das Vereinigte Königreich hat Marineschiffe entsandt, um diese westlich-imperiale Bedrohung für die Menschen in der Region zu unterstützen. Die USA senden militärische Ausrüstung und Waffen an Israel und weigern sich, zu einem Waffenstillstand oder einer Deeskalation aufzurufen. Unternehmen und Wirtschaftsinstitutionen unterstützen Israel finanziell im Namen der Unterstützung israelischer Opfer und bieten Berichten zufolge Ägypten finanzielle Anreize, um es zur Aufnahme der palästinensischen Flüchtlinge zu bewegen, die nicht in den Gazastreifen zurückkehren dürfen. Die jahrelange Hilfe und Unterstützung Israels durch die USA und den Westen hat es Israel ermöglicht, die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Durchführung eines Völkermordes zu schaffen.

Was die Verschleierung betrifft, so sind die politischen, medialen, sozialen und kulturellen Institutionen im Westen voll mobilisiert, um diesen Akt des Völkermords zu verbergen und zu verschleiern, indem sie ihn als gerechte Gewalt eines geschädigten jüdischen Volkes überall auf der Welt darstellen. Denjenigen, die im Westen ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen, wird mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gedroht (und sie verlieren ihn auch tatsächlich), mit möglichen Strafanzeigen und Verboten sowie mit anderen Strafmaßnahmen und Schikanen. Die Medien verbreiten ständig und konsequent die ungeheuerliche Botschaft, dass die Hamas für den Verlust palästinensischer Zivilisten im Gazastreifen verantwortlich ist, und versuchen, ihre Hände in Unschuld zu waschen. Die israelische Operation wird als Mission zur „Eliminierung der Hamas“ dargestellt und nicht als das, was sie wirklich ist: ein Völkermord am palästinensischen Volk und seine Auslöschung von der Landkarte. Die wenigen Stimmen, die dieses Narrativ in Frage stellen, werden an den Rand gedrängt, zum Schweigen gebracht und ihrer Plattform beraubt.

Kurz gesagt, alle etablierten Institutionen des Westens sind in diesem Moment vollständig und kohärent mobilisiert, um den Völkermord an den Palästinensern zu ermöglichen, alles unter dem Deckmantel, die „Zivilisation“ vor der „Barbarei“ zu schützen.

Während ich dies schreibe, fürchte ich mich vor dem, was noch kommen wird. Das Leid, das die Palästinenser bisher ertragen mussten, ist schon jetzt unvorstellbar und lässt sich nur schwer in Worte fassen. Und was jetzt kommt, wird noch schlimmer sein.

In Momenten wie diesem wird alles klar. Vielen von uns war es schon lange klar, aber jetzt kann es keinen Zweifel mehr geben. Der imperiale Westen ist immer noch fest dem imperialen Projekt verpflichtet, das er gegen Ende des 15. Ja, er hat seine Methoden, Taktiken, Strategien und seinen Macht- und Gewaltapparat verändert und umgestaltet. Die Akteure haben gewechselt, manches ist komplexer geworden, manches weniger komplex. Und so weiter und so fort. All diese akademischen Debatten sind wichtig, aber nicht im Moment. Was jetzt wichtig ist, ist, es klar und deutlich zu sagen: Der imperiale Westen ist wild entschlossen, seine Vorherrschaft zu bewahren und wird wahllos töten, um das einzige Ziel zu erreichen, das er je hatte, den einzigen Wert, für den er je stand: Macht und Reichtum.

Dasselbe imperiale Projekt, das Millionen von Schwarzafrikanern brutalisiert hat, das Völkermord an Millionen von indigenen Völkern in ganz Amerika, in Australien, Neuseeland und anderswo begangen hat, das Asien und Afrika mit unvorstellbarer Brutalität und Gewalt kolonisiert hat, das unzählige Gesellschaften voller Komplexität und Schönheit zerstört hat, massakrierte Zivilisten in seinen imperialen Kriegen in Ländern wie Vietnam und Irak, warf Atombomben auf japanische Zivilisten ab, schuf eine neokoloniale Wirtschaftsinfrastruktur, die die Mehrheit der Weltbevölkerung kontinuierlich beraubt, und ich könnte noch viel mehr sagen, aber dieses Projekt ist im Gange, und nirgendwo ist es im Moment so sichtbar wie in Palästina.

Die Welt wird diese Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten niemals vergessen. Wir werden uns immer an unsere Toten und Verletzten erinnern; unser Leid wird uns immer in unserem Handeln leiten und uns den Anstoß geben, eine bessere Welt zu schaffen.

Die Welt sieht, dass wir nicht in einem internationalen System von Nationalstaaten leben, sondern in einer imperialen Weltordnung, in der der Westen die Oberhand hat; sie sieht, dass die weiße Vorherrschaft nicht nur lebendig ist, sondern ein Ausdruck der materiellen Bedingungen unserer Welt ist; kurz gesagt, die Welt sieht, wie sich das euro-amerikanische Imperium mit Gewalt und mit allen Mitteln als Herr der Welt aufspielt.

Die Welt sollte erkennen, dass der einzige Weg, eine ernsthafte Bewegung aus diesem Zeitalter der kolonialen Moderne zu beginnen, darin besteht, die westeuropäischen und nordamerikanischen Staaten – nicht Menschen, sondern Staaten – aus unserem politischen und wirtschaftlichen Leben überall auf der Welt zu verdrängen.

Die Menschen auf der ganzen Welt müssen damit beginnen, sich aus diesem System zurückzuziehen, das in erster Linie für die euro-amerikanischen Mächte und die politischen und wirtschaftlichen Eliten auf der ganzen Welt funktioniert. Tun Sie es nicht nur für Palästina, tun Sie es auch um Ihrer selbst willen. Tun Sie es für Ihre Würde, Freiheit und Menschlichkeit.

Die Menschen in Europa und Nordamerika können und sollten sich uns anschließen, um diese bessere Welt zu schaffen. Aber nur, wenn sie sich aktiv an der Beseitigung der imperialen Weltordnung beteiligen, die in erster Linie ihren politischen und wirtschaftlichen Eliten zugute kommt. Auch Sie können und sollten sich diesem mutigen Entkolonialisierungsprojekt als Gleichberechtigte mit dem Rest der Welt anschließen, aber nie wieder als Herren über sie. Für Sie und für das israelische Volk ist die Teilnahme am Dekolonisierungsprojekt die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, was die Geschichte als das unvermeidliche Schicksal aller Herren lehrt, nämlich ihre gewaltsame Ablösung durch neue Herren.

M. Muhannad Ayyash

Professor für Soziologie an der Mount Royal University in Calgary, Kanada.

Ayyash ist der Autor von A Hermeneutics of Violence (UTP, 2019) und politischer Analyst bei Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network. Er ist in Silwan, Al-Quds, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er heute Professor für Soziologie an der Mount Royal University ist. Derzeit schreibt er ein Buch über die koloniale Souveränität der Siedler.

Übersetzt mit Deepl.com

