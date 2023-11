Blinken says shaken by Gaza children pulled from rubble, does nothing The US Secretary of State Antony Blinken has left on a trip to the Middle East on Thursday.

Blinken sagt erschüttert über Gaza-Kinder, die aus Trümmern gezogen wurden, und tut nichts

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

2. November 2023

Der US-Außenminister Antony Blinken ist am Donnerstag zu einer Reise in den Nahen Osten aufgebrochen.

Auf seiner Reise in den Nahen Osten sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag, er werde „Israel“ dazu drängen, „konkrete Schritte“ zu unternehmen, um den Schaden für die Menschen in Gaza zu verringern.

Wir werden über konkrete Schritte sprechen, die unternommen werden können und sollten, um den Schaden für Männer, Frauen und Kinder im Gazastreifen zu minimieren“, sagte Blinken vor Reportern und betonte, dass sich die USA dazu verpflichtet hätten.

Er drückte seinen Schmerz über die Tötung von, wie er es nannte, unschuldigen Palästinensern aus, aber erst nachdem er Israels“ Recht auf Selbstverteidigung“ bekräftigt hatte, was eine Fortsetzung der wahllosen Bombardierungen bedeutet.

„Wenn ich ein palästinensisches Kind sehe – einen Jungen, ein Mädchen, das aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes gezogen wird – dann trifft mich das genauso hart wie wenn ich ein Kind in ‚Israel‘ oder sonstwo sehe“, sagte Blinken.

„Wir haben also die Pflicht, darauf zu reagieren, und das werden wir auch tun“, erklärte er, obwohl die USA nichts unternommen haben, um „Israel“ zur Beendigung seiner anhaltenden Gräueltaten zu drängen, und das Land stattdessen mit den für seine Aggression notwendigen Waffen versorgt haben.

Bezüglich des Raketenbeschusses durch den Jemen und den libanesischen Widerstand, die Hisbollah, erklärte Blinken, dass die USA daran arbeiten würden, „jede Eskalation zu verhindern“.

Der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte am Donnerstag, das Weiße Haus sei besorgt über Angriffe der Hisbollah auf israelische Streitkräfte, da sich die Situation an der libanesisch-palästinensischen Grenze aufheize, aber es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Hisbollah bereit sei, „mit voller Kraft vorzugehen“.

„Wir sind besorgt über die anhaltenden Angriffe auf die israelischen Streitkräfte im Norden, ebenso wie die Israelis, aber ich glaube nicht, dass wir bisher irgendwelche Anzeichen dafür gesehen haben, dass die Hisbollah bereit ist, in voller Stärke loszuschlagen“, sagte er Reportern bei einem Briefing.

Die israelische Besatzungsmarine hat am Dienstag Schiffe mit Raketen im Roten Meer stationiert, um nach eigenen Angaben „die Lage zu beurteilen und die Verteidigung zu stärken“, wie israelische Medien am Mittwoch berichteten.

Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte kommentierte die Maßnahme mit den Worten, das Militär befinde sich „in einem sehr hohen Zustand der Bereitschaft“.

Das Wall Street Journal hatte zuvor Aufnahmen von israelischen Marineschiffen im Roten Meer veröffentlicht, nachdem die jemenitische Stadt Sanaa am Dienstag Raketen- und Drohnenstarts auf das Gebiet der Besatzungsmacht durchgeführt hatte.

Israelische Bomben auf Gaza entsprechen 2 Hiroshima-Atombomben

Der Euro-Med Human Rights Monitor berichtete am Donnerstag, dass die israelischen Medien den Abwurf von 10.000 Bomben auf den Gazastreifen seit Beginn der Aggression am 7. Oktober bestätigt hätten.

Die internationale Organisation erklärte, dass die Menge an Sprengstoff, die auf den Gazastreifen abgeworfen wurde, 25.000 Tonnen bei einer Rate von 70 Tonnen pro Quadratkilometer übersteigt, und stellte fest, dass diese Menge an Sprengstoff der doppelten Stärke der US-Atombombe entspricht, die auf Hiroshima abgeworfen wurde.

In den vergangenen 48 Stunden verübte die israelische Besatzung drei Massaker im Flüchtlingslager Jabalia, bei denen über 1.000 Menschen getötet und verwundet wurden. Auch im Lager Al-Shati in Gaza kam es in den letzten 24 Stunden zu zwei Massakern, bei denen über 30 Palästinenser den Tod fanden.

Trotz der Behauptungen der israelischen Besatzer, militärische Ziele anzugreifen, wies das Medienbüro der Regierung diese Behauptungen zurück und betonte, dass die Beweise vor Ort auf ein Muster von Angriffen auf Wohnviertel, zivile Häuser und Versammlungen von Bürgern an wichtigen Orten wie Bäckereien, Krankenhäusern und Kirchen hinweisen.

Übersetzt mit Deepl.com



