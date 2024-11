https://www.aljazeera.com/news/2024/11/18/in-poland-where-criticising-israel-remains-taboo-gaza-solidarity-rises



In Polen, wo Kritik an Israel immer noch ein Tabu ist, wächst die Solidarität mit Gaza

Ein polnischer Künstler gehört zu denjenigen, die auf die angeblichen Gräueltaten israelischer Soldaten in Gaza aufmerksam machen.

Igor Dobrowolski, ein Künstler in den Dreißigern, stellt in einer aktuellen Performance das Leiden der Palästinenser dar [Courtesy: Patrycja Serweta].

Von Agnieszka Pikulicka-Wilczewska

Veröffentlicht am 18. November 2024

Warschau, Polen – Um auf die Misshandlungen und Demütigungen aufmerksam zu machen, denen Palästinenser ausgesetzt sind, die von israelischen Truppen verhaftet und gefoltert werden, zog sich der polnische Maler und Performance-Künstler Igor Dobrowolski im März einen lila Overall an und stülpte sich einen gelben Sack über den Kopf.

In einem auf Instagram geposteten Video der Performance ist er zu sehen, wie er auf einem Betonboden kniet, die Hände mit einem Reißverschluss hinter dem Rücken gefesselt. Eine Person neben ihm in khakigrüner Kleidung, die die Rolle eines israelischen Soldaten spielt, hält einen Stock mit lachenden Emojis hoch – eine Anspielung auf die Beweise, dass viele potenzielle Kriegsverbrechen in den sozialen Medien live übertragen.

Dobrowolski uriniert vor Angst, genau wie palästinensische Gefangene in Aufnahmen, die zuvor von israelischen Truppen veröffentlicht wurden, wobei einer der Gefangenen spöttisch sagt: „Oh nein, was ist passiert? Er hat sich bepinkelt.“

Diese Worte hallen über der Performance von Dobrowolski, der seine Kunst im vergangenen Jahr dem Thema des israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza gewidmet hat – keine leichte Aufgabe in einem Land, das sich noch immer mit seiner Holocaust-Geschichte auseinandersetzt.

„Wenn man Filme über den Holocaust im Fernsehen sieht, sind sie sehr ernst, die Täter werden als emotionslos dargestellt. Aber der Völkermord, der heute geschieht, erscheint den Tätern sehr lustig“, sagte Dobrowolski und bezog sich dabei auf die von israelischen Soldaten hochgeladenen Videos. „Ich habe beschlossen, mich mitten in all das hineinzuknien.“

Während des Holocausts wurden im von den Nazis besetzten Polen mehr als drei Millionen Juden ermordet, und Tausende starben bei Pogromen, die von einheimischen Polen begangen wurden. Aufgrund der tragischen Erinnerungen ist es nach wie vor ein Tabu, Israel zu kritisieren.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 10 Prozent der polnischen Bevölkerung Juden, die höchste Zahl in Europa. Nach dem Holocaust blieben nur wenige Juden im Land, und viele von denen, die blieben, fielen den kommunistischen Säuberungen von 1968 zum Opfer.

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus unterhielt Polen diplomatische Beziehungen sowohl zu Israel als auch zu Palästina. Obwohl es sich nicht aktiv an der Lösung der historischen Krise beteiligt hat, unterstützt es die Idee einer Zweistaatenlösung.

Laut einer Umfrage der Agentur IBRIS vom vergangenen Mai sind mehr als 66 Prozent der Polen der Meinung, dass Polen im israelisch-palästinensischen Konflikt neutral bleiben sollte.

Spannungen zwischen Polen und Israel treten jedoch regelmäßig im Zusammenhang mit der Erinnerung an den Holocaust und der Politik auf.

Im Jahr 2018 verabschiedete Polen ein umstrittenes Gesetz, das die Andeutung einer Mitschuld Polens an den Nazi-Verbrechen illegal machte. Ein Jahr später sagte der damalige Außenminister Israel Katz, dass „Polen den Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen haben“.

Im Jahr 2021 schlug Polen ein Gesetz zur Verjährung von Rückgabeansprüchen für jüdisches Eigentum vor, das während des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmt worden war, was der damalige Außenminister Yair Lapid als „unmoralisch und eine Schande“ bezeichnete.

Im vergangenen Mai unterstützte Polen eine Resolution, die Palästina den Status eines Beobachterstaates bei den Vereinten Nationen einräumt. Der israelische Botschafter in Polen, Yacov Livne, warnte, dass diese Entscheidung „Polen schaden“ würde.

Radek Sikorski, der polnische Außenminister, antwortete, dass „die polnische Regierung und nicht ausländische Botschafter entscheiden, was gut für Polen ist“.

Abgesehen von den diplomatischen Auseinandersetzungen betrachten die meisten Polen den Holocaust als die schlimmste Tragödie der jüngeren Geschichte und können nur schwer nachvollziehen, dass Israelis humanitäre Verbrechen begehen könnten.

„In Polen ist es undenkbar, irgendetwas mit dem Holocaust zu vergleichen, und jeder solche Vergleich klingt kontrovers. Der Holocaust hat für die Menschen eine sehr symbolische und persönliche Bedeutung“, erklärte Dr. Ewa Gorska, die auf Rechtssoziologie mit Schwerpunkt Nahost spezialisiert ist, gegenüber Al Jazeera.

„Polen und das übrige Europa haben den Antisemitismus, der den Holocaust ermöglichte, nie aufgearbeitet. Gleichzeitig wurden nach der Gründung Israels unsere Emotionen und Vorurteile gegenüber den Juden leicht auf die Araber und Muslime in Form von antiarabischem Rassismus und Islamophobie übertragen.“

Israels Krieg im Gazastreifen hat seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 43.922 Palästinenser getötet und 103.898 verwundet. Damals wurden schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 während des von der Hamas geführten Einmarsches in den Süden Israels gefangen genommen.

Wenn ich schweigen würde, könnte ich mich nicht mehr im Spiegel sehen“.

Bei einer anderen Performance in den Galerien Cliche und Wall Space in der polnischen Hauptstadt Warschau kniete Dobrowolski sieben Stunden lang, umgeben von Schaufensterpuppen, die in weiße Tücher gewickelt waren, und symbolisierte damit die unerbittliche Natur dessen, was eine UN-Agentur angesichts der Zehntausenden von Toten in etwas mehr als einem Jahr als Krieg gegen Kinder bezeichnet hat.

Bei einem seiner Auftritte legte Mahmoud Khalifa, der palästinensische Botschafter in Polen, eine Keffiyeh auf Dobrowolskis Rücken und flüsterte: „Thank you.“

Yara Al Nimer, eine in Polen lebende palästinensische Sängerin, die Dobrowolskis Auftritte gesehen hat, bezeichnete sie als „eine der kraftvollsten Sachen, die ich je gesehen habe“.

Für seine Arbeit erntet er sowohl Kritik als auch Lob.

Er hat den Angriff auf Gaza als „psychopathische Realität“ bezeichnet und in anderen Werken die Gräueltaten der israelischen Truppen direkt mit denen der Nazi-Kriegsverbrecher verglichen.

(Al Jazeera)

Vor den Toren von Auschwitz-Birkenau, dem größten Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis, hielt er in einer Ein-Mann-Mahnwache Transparente hoch, auf denen zu lesen war: „Ist das ‚Nie wieder‘ für alle da?“ und „Israel nutzt die Erinnerung an den Holocaust aus, um Völkermord zu begehen“.

Mehr als 1,1 Millionen Menschen – die meisten von ihnen Juden, aber auch Polen und Roma – kamen zwischen 1941 und 1945 ums Leben.

In den Augen vieler Polen und Juden verletzte er einen heiligen Ort.

„Einige Galerien und Kunstsammler haben mich für einen Antisemiten gehalten“, so Dobrowolski. „Ich weiß, dass es meiner Karriere schaden kann, wenn ich die Situation in Palästina anspreche, dass ich meine Werke nicht in Museen ausstellen kann und dass manche Auktionen meine Arbeiten nicht verkaufen werden. Aber wenn ich schweigen würde, könnte ich mich nicht mehr im Spiegel betrachten. Ich mache keine Ausreden.“

Laut Gorska sind die meisten polnischen Millennials mit dem Unrecht des Antisemitismus aufgewachsen, aber es gab nicht genug Diskussionen über das Holocaust-Trauma.

Dies sei einer der Gründe, warum einige sich davor fürchteten, Israels Behandlung der Palästinenser zu kommentieren, sagte sie.

Doch die jüngere Generation der propalästinensischen Bewegung, zu der auch Studenten gehören, die Universitätsgebäude in Warschau und Krakau besetzt haben, teilt nicht mehr die Ängste ihrer älteren Landsleute.

„Das sind Menschen, denen ihre Sprache und die Inklusion wichtig sind. Es gibt keinen Platz für Rassismus oder Antisemitismus. Es ist eine ganz andere Sensibilität und eine andere Art, die Welt zu verstehen, die es ihnen ermöglicht, Themen zu bearbeiten, die früher vernachlässigt wurden“, so Gorska.

Quelle: Al Jazeera

