Israel, unterstützt vom Westen, ist von einer Allmachtsphantasie besessen

Von Alain Gabon

18. November 2024

Mit Unterstützung der USA versucht Netanjahu, die gesamte Nahostregion durch schiere, brutale militärische Gewalt umzugestalten

US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Keir Starmer, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron beim Quad-Treffen in Berlin am 18. Oktober 2024 (AFP)

Isabelle Defourny, die Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Frankreich und eine der wenigen Personen, die Israel diesen Monat in den Gazastreifen gelassen hat, lieferte einen seltenen und ergreifenden Bericht über das, was sie dort gesehen hat.

Trotz ihrer umfangreichen Erfahrung in Kriegsgebieten auf der ganzen Welt, die sie in mehr als zwei Jahrzehnten gesammelt hat, war sie von mehreren Faktoren betroffen, die die Situation im Gazastreifen verschlimmerten. Dazu gehörten der Zustand der totalen Belagerung, die unverhältnismäßig hohe Zahl von Kindern unter den Toten und das halluzinatorische Ausmaß der Zerstörung, bei der mehr als 80 Prozent der Gebäude des Territoriums beschädigt oder zerstört wurden, darunter Krankenhäuser und Schulen.

Defourny nahm auch zur Kenntnis, wie wenig humanitäre Hilfe Israel nach Gaza ließ. Im September, so sagte sie, gelang es UN-Beamten nur, ein Fünftel der Lebensmittelvorräte, die sie an der Grenze hatten, ins Land zu bringen – und die Situation hat sich seitdem noch erheblich verschlechtert.

In den letzten Tagen, in denen sie dort war, sagte Defourny, dass nur sieben Lastwagen nach Gaza gelassen wurden, obwohl täglich mindestens 500 benötigt werden – und im Norden des Gebiets überhaupt keine.

Dies allein würde ausreichen, um Israels völkermörderische Logik und Methoden zu bestätigen, da es weiterhin Massenhunger und Krankheiten als Waffen einsetzt. Selbst der israelisch-jüdische Historiker Amos Goldberg, der den Lehrstuhl für Holocaust-Studien an der Hebräischen Universität Jerusalem innehat, hat zugegeben, dass Israel einen Völkermord begeht.

Dank der mutigen Zeugenaussagen von Menschen wie Defourny, zusammen mit Journalisten, die immer noch unter großem persönlichem Risiko vor Ort sind, und anderen Dokumentationsbemühungen – wie dem kürzlich erschienenen Black Book of Gaza oder der Schätzung von The Lancet, dass die offiziell mit etwa 43.000 angegebene Zahl der Todesopfer unter den Palästinensern tatsächlich bei Hunderttausenden liegen könnte – wird niemand mehr behaupten können, er hätte nichts gewusst.

Trotz der Propagandabemühungen Israels, der Mainstream-Medien und westlicher Politiker, die Hamas für den Angriff vom 7. Oktober 2023 verantwortlich zu machen, bleibt Israel der Hauptschuldige.

Jahrzehnte des Kolonialismus

Lange vor dem Oktober 2023 war Israel bereits in die ungehinderte illegale Kolonisierung palästinensischen Landes, die illegitime militärische Besetzung und massive und dauerhafte Verstöße gegen das Völkerrecht verwickelt. Der Angriff der Hamas war genau die Art von unvermeidlicher, wenn auch nicht zu rechtfertigender Reaktion, die durch Jahrzehnte des israelischen Kolonialismus, der Zerstörung und des Tötens provoziert werden musste.

Israel hätte seine militärischen Siege und die starke Schwächung der Hamas als Gelegenheit für einen Waffenstillstand nutzen und einen neuen Friedensprozess einleiten können, der zu einer dauerhaften Lösung führt – oder zumindest zu einer echten Anerkennung gleicher Rechte für Palästinenser. Dies wäre im langfristigen strategischen und innenpolitischen Interesse Israels.

Stattdessen steuert der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der von einem Großteil der israelischen Bevölkerung unterstützt wird, die allem Anschein nach nur ihr eigenes Leid wahrnimmt, das Land und die Region in die entgegengesetzte Richtung.

Mit Hilfe seiner Siedler, seines Militärs und seiner rechtsextremen religiösen Führer hat Israel einen unauffälligen Krieg im besetzten Westjordanland begonnen, um den Kolonisations- und Annexionsprozess voranzutreiben, und profitiert dabei von der Tatsache, dass alle Augen auf Gaza gerichtet sind.

Im Ausland hat Israel, berauscht von kurzfristigen „Siegen“ wie der Tötung führender Hamas- und Hisbollah-Anführer, seine eigenen langfristigen Interessen aus den Augen verloren und vergessen, dass man zwar einige Schlachten gewinnen, aber den Krieg verlieren kann; dass militärische Siege nicht gleichbedeutend sind mit einem tragfähigen Frieden und Sicherheit; und dass solche taktischen Siege sogar kontraproduktiv sein können.

Der sprichwörtliche „Verrückte des Nahen Ostens“ ist nun von einer Allmachtsphantasie besessen

Lange vor dem 7. Oktober hatte sich Netanjahu bereits durch eine Reihe politischer und internationaler Siege ermutigt gefühlt.

Dazu gehörten die Abraham-Abkommen, die eine regionale Normalisierung mit Israel förderten, der extreme Erfolg der israelischen Propaganda im Westen, die Unterstützung für Palästina mit Antisemitismus gleichsetzte, was in Verbindung mit der Schuld am Holocaust viele Kritiker zum Schweigen brachte oder neutralisierte, und die anhaltende, bedingungslose Unterstützung durch Regierungen in den USA und Europa.

Netanjahu hat somit in seiner Selbstüberschätzung eine kritische Schwelle überschritten, was durch seine steigende Beliebtheit bei den Israelis, die die jüngsten Morde an Hamas- und Hisbollah-Führern als Rache für das Debakel vom 7. Oktober betrachteten, noch weiter gefördert wurde.

Der sprichwörtliche „Verrückte des Nahen Ostens“ ist nun von einer Allmachtsphantasie besessen, greift die Vereinten Nationen an, verbietet UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Einreise nach Israel, droht dem Libanon mit dem gleichen Schicksal wie Gaza und fordert sogar die gesamte libanesische Bevölkerung auf, gegen die Hisbollah zu revoltieren.

Dramatische Überforderung

Hinter der Eskalation seiner Kriege gegen Gaza und den Libanon steht das größere mittelfristige Ziel Israels, den gesamten Nahen Osten durch schiere brutale Gewalt umzugestalten.

Diese dramatische Überforderung entspricht einer strategischen Verschiebung, die mit Zustimmung der USA beschlossen wurde, wie kürzlich Politico von mehreren israelischen und amerikanischen Beamten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, enthüllt wurde. Es ist daher kein Zufall, dass Netanjahu dieselbe Rhetorik der „Achse des Bösen“ verwendet, die der ehemalige US-Präsident George W. Bush während des Irakkriegs verwendete, der selbst ein erster Schritt im neokonservativen Projekt des Erweiterten Nahen Ostens sein sollte.

Tatsächlich gehen Netanjahus Ziele weit über die Beseitigung von Hamas und Hisbollah hinaus.

Sie umfassen auch die Wiederbesetzung des Gazastreifens nach dessen vollständiger Zerstörung, sowohl als kollektive Bestrafung für den 7. Oktober als auch, um einen palästinensischen Staat zumindest für Jahrzehnte unmöglich zu machen, die Vollendung der Annexion des Westjordanlandes, die Beseitigung der Hisbollah und die Umstrukturierung der libanesischen Politik zugunsten Israels sowie die Schwächung, wenn nicht gar Beseitigung des iranischen Regimes.

Netanjahu will all dies erreichen und gleichzeitig seiner Bevölkerung und dem Rest der Welt beweisen, dass Israel es sich leisten kann, alles zu tun, was es will – einschließlich eines Völkermords –, ohne jemals die volle Unterstützung der USA zu verlieren, dem einzigen Verbündeten, der für seinen Schurkenstaat von Bedeutung ist.

Offensichtlich dient diese Eskalation auch zynischerweise Netanyahus eigenen persönlichen Interessen. Er befindet sich nun im vollen messianischen Modus und präsentiert sich offen als Befreier sowohl des libanesischen Volkes (gegen die Hisbollah) als auch der Iraner (gegen ihr eigenes Regime).

Er hat das echte Entsetzen, das im gesamten Westen über den 7. Oktober herrschte, ausgenutzt und es ist ihm auch gelungen, die Erzählung von der illegitimen Besetzung und Brutalität Israels in eine falsche, eigennützige, manichäische „Gut gegen Böse“-Darstellung zu verwandeln, in der Israel als Verfechter der „Zivilisation“ dargestellt wird, der im Namen des Westens gegen die Kräfte der „Barbarei und Wildheit“ kämpft.

Der Kampfhund des Westens

Leider hat diese Operation im gesamten Westen gut funktioniert. Die westliche Welt, die durch Jahrhunderte der Kolonialisierung und die Vorstellung von „minderwertigen Rassen“, einschließlich Arabern und Muslimen, strukturiert wurde, stand solchen Unwahrheiten immer positiv gegenüber.

Israel war schon immer der wichtigste Stellvertreter des Westens, um arabische Staaten und Bevölkerungen zu schwächen und zu schikanieren. Es ist der wichtigste Kampfhund des Westens im Nahen Osten.

Tatsächlich wird dieses schreckliche Massaker an den Palästinensern nicht nur von Israel begangen, sondern von einer Achse des Völkermords. Die westlichen Medien haben gute Arbeit geleistet, um die Verantwortung westlicher Länder für das wahrscheinlich erste echte Unternehmen zur Massenvernichtung eines Volkes im 21. Jahrhundert zu verschleiern.

Ihre überwiegend pro-israelische Berichterstattung und ihre Euphemisierungsstrategien haben erfolgreich den Mythos verbreitet, der Westen sei „nicht in der Lage“, Israel unter Druck zu setzen, um das Töten und die Kolonisierung zu stoppen.

Das ist eine glatte Lüge. Diese Länder sind nicht plötzlich von Ohnmacht oder mangelndem Einfluss befallen worden. Im Gegenteil, sie verfügen über alle Mittel und Hebel, um Israel innerhalb weniger Wochen, wenn nicht Tage, zu stoppen.

Ein sofortiges und vollständiges Embargo gegen Israel durch westliche und arabische Staaten könnte mit weitaus größerer Wirksamkeit verhängt werden als die gegen Russland oder den Iran. Israel ist ein winziges Land, das nach wie vor stark vom Westen abhängig ist.

Ein Embargo, das beendet oder gelockert werden könnte, wenn Israel seinen Völkermord einstellt, könnte das Land der notwendigen Ressourcen berauben, indem Importe und Exporte eingestellt, alle Finanztransaktionen gestoppt, Handelsabkommen ausgesetzt und ausländische Vermögenswerte beschlagnahmt werden. Einige Länder haben bereits damit begonnen, solche Maßnahmen zu ergreifen.

Weitere Instrumente, die westliche, arabische und andere Staaten ganz oder teilweise einsetzen könnten, sind diplomatische und militärische Isolation, die Beendigung aller Reisen nach und aus Israel sowie die Einstellung aller Visa und Forschungskooperationen. Die erste Maßnahme sollte jedoch ein vollständiger und sofortiger Stopp aller Waffenverkäufe sein.

Wenn westliche Staats- und Regierungschefs keines dieser Instrumente einsetzen, dann nicht, weil sie machtlos sind, sondern weil sie nicht wollen. Die westliche Welt hat sich damit voll und ganz zu Mittätern eines Völkermords gemacht, der schon vor Monaten hätte gestoppt werden können.

Tatsächlich ist es im Kampf zwischen „Zivilisation“ und „Barbarei“ die westliche Achse des Völkermords, die eindeutig in das letztere Lager fällt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Dr. Alain Gabon ist außerordentlicher Professor für Französisch und Vorsitzender der Abteilung für Fremdsprachen und Literaturen an der Virginia Wesleyan University in Virginia Beach, USA. Er hat in den USA, Europa und darüber hinaus zahlreiche Schriften und Vorträge über zeitgenössische französische Kultur, Politik, Literatur und Kunst sowie in jüngerer Zeit über den Islam und Muslime verfasst. Seine Werke wurden in mehreren Ländern in akademischen Zeitschriften, Think Tanks und Mainstream- und Fachmedien wie Saphirnews, Milestones. Commentaries on the Islamic World und Les Cahiers de l’Islam veröffentlicht. Sein jüngster Aufsatz mit dem Titel „The Twin Myths of the Western ‚Jihadist Threat‘ and ‚Islamic Radicalisation‘“ ist auf Französisch und Englisch auf der Website der britischen Cordoba Foundation verfügbar.

Übersetzt mit Deepl.com

