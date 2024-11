https://www.middleeasteye.net/opinion/trump-not-america-first-biden-hes-israel-first



Trump ist nicht Amerika zuerst. Wie Biden ist er „Israel First“.

Von Omar Suleiman

19 November 2024

Die Kabinettsernennungen des neuen US-Präsidenten zeichnen ein düsteres Bild für das palästinensische Volk

Eine Plakatwand zeigt einen Slogan zur Unterstützung von US-Präsident Donald Trump in Tel Aviv, Israel, am 5. November 2024 (Reuters)

Einige Demokraten werden diesen Artikel in der Hoffnung lesen, eine Entschuldigung oder vielleicht einfach nur ein Eingeständnis einer strategischen Fehleinschätzung seitens vieler muslimischer Führer zu finden, die bei den jüngsten US-Präsidentschaftswahlen für die Stimmabgabe durch Dritte plädierten.

Sie werden hier kein solches Zugeständnis finden, und ich fordere sie auf, stattdessen selbst über den Zustand ihrer Partei nachzudenken – einer Partei, die den israelischen Völkermord an Tausenden von unschuldigen palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen beaufsichtigt hat und weiterhin beaufsichtigt, ein Prozess, der seit mehr als 13 Monaten andauert.

Ihre Partei hat weder stillschweigend zugesehen, noch ein Auge zugedrückt; vielmehr hat die Biden-Administration den Völkermord aktiv finanziell, militärisch und auf jede erdenkliche Weise unterstützt.

Was den neuen Präsidenten Donald Trump betrifft, so wird seine „America First“ -Politik – die seit seiner letzten Amtszeit nicht als Abkehr von der globalen Dominanz der USA, sondern als Verlagerung auf ein Gleichgewicht zwischen den Weltmächten und eine „ergebnisorientierte, nicht ideologische“ Außenpolitik angepriesen wird – als eine Neupriorisierung der amerikanischen Bürger und ihrer Anliegen dargestellt.

Doch Trumps erste Amtszeit hat dieses Versprechen als Schall und Rauch entlarvt – und seine Kabinettsernennungen für die zweite Amtszeit zeichnen ein noch düstereres Bild.

Für viele Amerikaner ist die Idee, nationale Interessen an die erste Stelle zu setzen, intuitiv, angenehm und überparteilich. Was aber, wenn die von Ihnen gewählten Politiker nicht wirklich „America First“ sind? Was ist, wenn die nationalen Sicherheitsinteressen Israels Ihre eigenen Bedürfnisse, wie z. B. eine erschwingliche Gesundheitsversorgung und Wohnraum, übertrumpfen?

Seit Jahrzehnten schlagen Millionen von Amerikanern Alarm wegen des übergroßen Einflusses der Israel-Lobbyauf die US-Politik. Die parteiübergreifende Unterstützung Israels – die sich in der Entsendung von Milliarden von US-Steuergeldern ins Ausland manifestiert – wird nur noch verstärkt, wenn sie in Frage gestellt wird.

„Die Verpflichtung der Vereinigten Staaten gegenüber Israel ist unumstößlich“, schrieb Präsident Joe Biden auf X (früher Twitter), als der israelische Präsident Isaac Herzog vor einigen Tagen das Weiße Haus besuchte.

Finanzierung der Besatzung

Und eisern ist sie. In dem Jahr seit dem 7. Oktober 2023 haben die USA Israel mehr als 22 Milliarden Dollar an Militärhilfe zukommen lassen. Für sich genommen ist dies eine schwer zu begreifende Zahl.

Zum Vergleich: Im September dieses Jahres, nachdem der Hurrikan Helene im Südosten der USA mehr als 230 Menschen getötet und Hunderttausende von Haushalten in Mitleidenschaft gezogen hatte, bewilligte die Regierung Biden gerade einmal 1 Milliarde Dollar an Unterstützung „für Einzelpersonen und Familien, um die Reparatur von Häusern, den Ersatz von persönlichem Eigentum und andere Wiederherstellungsmaßnahmen zu finanzieren“.

Die amerikanischen Opfer des Hurrikans Helene erhielten somit weniger als fünf Prozent dessen, was Israel allein im vergangenen Jahr erhalten hat. Bis Ende 2024 könnten weitere Mittel für Israel bewilligt werden.

Wie finanzieren die Amerikaner weiterhin eine Besatzung, Apartheid und einen andauernden Völkermord? Wie der Politikwissenschaftler John Mearsheimer kürzlich in einem Interview mit Al Jazeera sagte, ist die Beziehung der USA zu Israel heute weder rational noch strategisch.

Die Bemühungen von Antizionisten, den Einfluss von Gruppen wie Aipac auf die US-Politiker zu schwächen, werden strategisch als Antisemitismus eingestuft, um Kritik an der Ideologie des Zionismus zu zensieren und zu unterdrücken, indem sie mit Hass auf das jüdische Volk gleichgesetzt wird.

Es hat keinen strategischen Nutzen, weiterhin als Lebensader Israels in einer Region zu dienen, in der es seit Jahrzehnten nur Brücken abgebrochen hat.

Die Gegenargumente von politischen Entscheidungsträgern und Pro-Israel-Gruppen sind erschreckend: „Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten“, oder ‚Israel ist ein strategischer Verbündeter‘, oder sogar ‚wir teilen jüdisch-christliche Werte‘. Am ungeheuerlichsten ist wohl die Behauptung, Israels Armee sei „die moralischste der Welt“, ein weiterer leicht zu entlarvender Trugschluss.

Israel ist nicht „die einzige Demokratie im Nahen Osten“. Es ist ein Apartheidstaat, in dem die Palästinenser unter Segregation und Diskriminierung leiden. Wie der Autor Ta-Nehisi Coates es ausdrückte, ist ein Besuch im besetzten Westjordanland so, als würde man in den Jim-Crow-Süden gehen. Die Palästinenser werden als Untermenschen behandelt.

Darüber hinaus ist das israelische Besatzungsmilitär nicht die „moralischste Armee der Welt“. Dies ist ein Mythos, der vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, seinen Kumpanen und weiten Teilen der israelischen Gesellschaft taktisch eingesetzt wird, um eine westliche Führung zu täuschen, die einen altruistischen Verbündeten zur Abwehr von „Barbaren“ sucht.

Doch das monströse Bild, das die Daten und Beweise zeichnen, lässt sich nicht verbergen: mehr als 43.000 abgeschlachtete palästinensische Männer, Frauen und Kinder allein im vergangenen Jahr; Berichte über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen palästinensischer Gefangener; Massenhinrichtungen palästinensischer Männer mit gefesselten Händen; Massengräber; Kinder, denen von israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen wurde – die Beweise sind in der Tat erdrückend.

Der Völkermord im Gazastreifen wird ein blutiger Schandfleck für die Regierung Biden-Harris sein. Die Amtszeit des neuen Präsidenten könnte sogar noch schlimmer sein.

Ermunterung zum Völkermord

Der US-Botschafter in Israel während der ersten Trump-Regierung, David Friedman, war maßgeblich an der Aushandlung des Abraham-Abkommens beteiligt, Israels gescheitertem Versuch, einen künstlichen Frieden mit einer Handvoll anormaler arabischer Regime zu schließen. Was als „Deal des Jahrhunderts“ bezeichnet wurde, ist heute eine Lachnummer. Mehr als ein Jahr Völkermord hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Region; die Anti-Israel-Stimmung ist nun ungebrochen.

Wie also wird Trumps zweite Amtszeit aussehen? Wir wissen, dass die Republikanische Partei den Völkermord in Gaza fördern und den Landraub im besetzten Westjordanland beschleunigen wird. Trumps Kabinettsernennungen – allesamt entschieden pro-israelisch – deuten auf eine Eskalation der blinden Unterstützung für Israels Kriegsverbrechen und die Kriminalisierung von Anti-Besatzungsbemühungen hin.

Lee Zeldin, Trumps Kandidat für die Leitung der Umweltschutzbehörde, brachte 2022 das Anti-Boykott-Gesetz gegen Israel ein, um die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) zu bekämpfen. Trumps Kandidat für das Amt des Außenministers, Marco Rubio, hat sich vehement gegen einen Waffenstillstand bei den Angriffen auf den Gazastreifen ausgesprochen und während seiner gesamten leeren Karriere blinde Unterstützung für die „Aufstockung“ des israelischen Waffenarsenals bekundet.

Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota und Trumps Kandidatin für das Amt des Heimatschutzministers, bezeichnet Israel als das Land, das jedes Recht hat, seine „gottgegebene Heimat“ zu verteidigen, und nennt die Regierung Biden außenpolitisch „schwach“. Offenbar reicht es nicht aus, einen Völkermord in Gaza zu unterstützen.

Trumps Wahl zum Botschafter in Israel ist der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, ein evangelikaler Zionist, der an ein Groß-Israel glaubt und davon träumt, ein Ferienhaus im Westjordanland zu bauen. „So etwas wie eine Siedlung gibt es nicht. Es sind Gemeinschaften … Es gibt keine Besatzung. Die einzigen Besatzer waren die Babylonier, die Assyrer, die Türken, die Briten, die Römer. Sie waren Besatzer. Die Juden sind die Besatzer“, sagte Huckabee.

Hören Sie auf, Israel zu unterstützen, den Besatzer, das völkermordende Gebilde, das Apartheidregime, und Sie gewinnen die ganze Region.

Zum Teufel mit Ihrem Ferienhaus auf besetztem Land, Mike.

Es hat keinen strategischen Nutzen, weiterhin als Lebensader Israels in einer Region zu dienen, in der es seit Jahrzehnten nur Brücken abgebrochen hat. Es gibt keine Rationalität in dieser Beziehung. Hören Sie auf, Israel, den Besatzer, das völkermordende Gebilde, das Apartheidregime, zu unterstützen, und Sie gewinnen die gesamte Region. Hören Sie auf, Israel zu unterstützen, und Sie werden die Völker der arabischen und muslimischen Welt organisch für sich gewinnen.

Wenn Sie die Verbrechen Israels weiterhin finanzieren, wird ein Abraham-Abkommen nach dem anderen scheitern. Eine Trump-Präsidentschaft wird die Dinge wahrscheinlich eher verschlimmern, als dass sie besser werden, aber eine echte „America First“-Agenda – unbeeinflusst von einer fehlerhaften Ideologie – würde die Unterstützung Israels und seiner Kriegsverbrechen endlich beenden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Imam Dr. Omar Suleiman ist ein weltbekannter Gelehrter und theologisch orientierter Aktivist für Menschenrechte. Er ist Gründer und Präsident des Yaqeen-Instituts für islamische Forschung und außerordentlicher Professor für islamische Studien im Graduate Liberal Studies-Programm der Southern Methodist University sowie Mitglied des Ethikzentrums-Beirats. Darüber hinaus ist er Hausgelehrter des Valley Ranch Islamic Center und emeritierter Co-Vorsitzender von Faith Forward Dallas am Thanks-Giving Square.

