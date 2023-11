https://www.palestinechronicle.com/abu-obeidas-latest-statement-suggests-that-resistance-controls-ground-battle-in-gaza/

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

In seiner jüngsten Erklärung machte Abu Obeida konkrete Angaben zur Art der Militäroperationen und Hinterhalte, die in der Umgebung von Gaza-Stadt durchgeführt werden.

Der 20. November war ein Tag, der ganz im Zeichen des palästinensischen Widerstands stand.

Während Israel im gesamten Gazastreifen Hunderte von Zivilisten tötete und das indonesische Krankenhaus belagerte und dabei 12 Patienten und ihre Familien tötete, teilten die Al-Qassam-Brigaden und andere palästinensische Widerstandsgruppen eine andere Art von Nachrichten mit.

Abu Obeida, der militärische Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, gab in seiner jüngsten Erklärung nicht nur die Zahl der in den letzten drei Tagen zerstörten israelischen Militärpanzer bekannt, sondern auch die Art der Militäroperationen und Hinterhalte, die in der Umgebung von Gaza-Stadt durchgeführt wurden.

Die Ankündigung von Abu Obeida erfolgte nach einem massiven Raketenbeschuss israelischer Stellungen im Großraum Tel Aviv und anderen Teilen Zentralisraels.

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus Abu Obeidas Erklärungen, die über eine vorab aufgezeichnete Audiobotschaft übermittelt und über den Al-Qassam-Telegrammkanal für Militärmedien verbreitet wurden.

Bitten der feindlichen Soldaten

„Unsere Kämpfer haben in den vergangenen drei Tagen 60 zionistische Militärfahrzeuge angegriffen, darunter 10 gepanzerte Fahrzeuge.

„Am Samstag griffen unsere Kämpfer eine Infanterieeinheit mit Antipersonengeschossen an, wobei sie schwere Verletzungen erlitten und die Hilfeschreie des Feindes hörten.

„An mehreren Fronten im Gazastreifen kommt es weiterhin zu heftigen Gefechten mit dem Feind.

„Unsere Kämpfer hörten die Schreie und Bitten der feindlichen Soldaten.

„Unsere Kämpfer führten mehrere qualitative Operationen gegen den Feind durch, bei denen es Tote und Verwundete unter den Soldaten gab.

„Wenn der Feind nicht in der Lage ist, seine beschädigten Fahrzeuge abzuschleppen, greift er zu Bombenangriffen aus der Luft, um die Spuren seines Versagens zu verwischen.

„Wir vermuten, dass der Feind seine eigenen Kräfte am Boden bombardiert hat, weil er dachte, sie seien bei der Operation im Rantisi-Hospital gefangen genommen worden.

„Eine Gruppe von Elitekämpfern, bestehend aus 25 Kämpfern, führte einen kombinierten Angriff auf die feindlichen Kräfte im Krankenhaus von Rantisi durch, das der Feind in einen Stützpunkt verwandelte, nachdem er die Patienten evakuiert hatte.

„Unsere Kämpfer führten qualitative Operationen durch, die unmittelbar zu Todesopfern beim Feind führten, insbesondere ein Hinterhalt gegen Infanteriekräfte südwestlich von Gaza-Stadt.“

Abu Obeida beschrieb auch mehrere Operationen, bei denen sieben Soldaten und weitere vier Soldaten in direkten militärischen Zusammenstößen mit den eindringenden israelischen Truppen in der Entfernung von Null getötet wurden.

Die jüngste Erklärung lässt außerdem auf Folgendes schließen:

Erstens: Die Hamas aktiviert jetzt einige ihrer Eliteeinheiten für Gegenangriffe, während die Drei-Kämpfer-Einheiten nur zu Verteidigungszwecken eingesetzt wurden.

Zweitens: Die Al-Qassam-Brigaden und die Al-Quds-Brigaden, der militärische Flügel des Palästinensischen Islamischen Dschihad, koordinieren ausgeklügelte Angriffe gegen eindringende israelische Soldaten.

Drittens deutet der Zeitpunkt der Erklärung, kurz nach dem massiven Raketenbeschuss israelischer Ziele, darauf hin, dass die Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands weitgehend intakt sind, ebenso wie die Koordination zwischen den Kämpfern vor Ort und anderen Widerstandsakteuren.

