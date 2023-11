https://www.palestinechronicle.com/israels-destruction-of-gaza-health-care-is-systematic-dr-mads-gilbert/



Der norwegische Menschenfreund Dr. Mads Gilbert. (Foto: Norah Tape, The Palestine Chronicle)

Israels Zerstörung des Gesundheitswesens in Gaza ist systematisch“ – Dr. Mads Gilbert

Von Nurah Tape

20. November 2023

Dr. Gilbert, der seit 1989 in das besetzte Palästina reist, sagt, dass die Katastrophe im Gazastreifen zu 100 % von Menschen gemacht ist, geplant und ausgeführt von der israelischen Regierung.

Der norwegische Humanmediziner Dr. Mads Gilbert sagt, dass Israel das palästinensische Gesundheitssystem sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland seit Jahren systematisch zerstört und dies mit dem jüngsten Angriff auf die Enklave eskaliert hat.

Bei einer Pressekonferenz am Montag in Kapstadt, Südafrika, sagte Dr. Gilbert, die Bombardierung von Krankenhäusern und Krankenwagen sei ein „systematischer Modus Operandi“ der israelischen Besatzungstruppen gewesen.

Eine bereits schlimme Situation

Unter Bezugnahme auf einen Bericht des Health Cluster – Occupied Palestinian Territory, einer Gruppe lokaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen und UN-Organisationen, erklärte Dr. Gilbert, dass 34 der 36 Krankenhäuser in Gaza am 8. Oktober nur teilweise funktionsfähig waren. Zwei Krankenhäuser waren überhaupt nicht funktionsfähig.

Die Krankenhäuser waren „nur teilweise funktionsfähig, da die 16-jährige Belagerung des Gazastreifens erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung“ in dem Gebiet hatte.

Dr. Gilbert sagte, Israel kontrolliere, „was durch den Zaun kommt, und sie verzögern es fast ein Jahr lang“, ob es sich um Medikamente oder Ersatzteile für Krankenhausgeräte wie Röntgen- oder Sauerstoffgeräte handelt.

Aus dem Bericht geht hervor, dass bis zum 14. November 27 Krankenhäuser ihren Betrieb eingestellt hatten und neun nur noch teilweise funktionierten. Mindestens 198 Mitarbeiter des Gesundheitswesens wurden im gleichen Zeitraum getötet, darunter 31 Ärzte, 68 Krankenschwestern und 20 Sanitäter.

Eine von Israel geplante Katastrophe

Dr. Gilbert, der seit 1989 in das besetzte Palästina reist, sagte, die Katastrophe im Gazastreifen sei zu 100 % von Menschen gemacht, von der israelischen Regierung geplant und ausgeführt.

Im Gegensatz zu anderen bewaffneten Konflikten sei es der internationalen Gemeinschaft nicht erlaubt, den Gazastreifen zu betreten.

„Das IKRK und andere internationale Nichtregierungsorganisationen sind in der Ukraine präsent, sie können reisen, wie sie wollen, sie können Hilfsgüter liefern. Aber der Gazastreifen ist von denselben Kräften abgeriegelt, die die Gesundheitsversorgung bombardieren und zerstören. Dies ist eine noch nie dagewesene Situation in der Geschichte“, betonte er.

Er sagte, dass diejenigen, die die Zivilbevölkerung angreifen, auch die humanitäre Hilfe fernhalten, „und das ist schon so lange gang und gäbe. Das ist völlig inakzeptabel.“

Israel erlaubte am Samstag einem gemeinsamen UN-Bewertungsteam unter Leitung der WHO den Zutritt zum Al-Shifa-Krankenhaus.

Dr. Gilbert sagte, es sei „eine Schande“, dass dem Team erst 41 Tage nach dem Angriff Zugang gewährt wurde. „Und das auch nur für eine Stunde.

Ablenkung und Fehlinformation

Dr. Gilbert kritisierte die „Beschäftigung“ der Medien mit der Frage, ob das Al-Shifa-Krankenhaus eine militärische Kommandozentrale für die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas sei.

„Das lenkt von den wichtigsten Fakten ab, nämlich dass die Hamas unter dem Deckmantel der Diskussion um Al-Shifa die Gesundheitsversorgung in ganz Gaza systematisch zerstört hat. Es gibt praktisch kein stehendes Krankenhaus mehr.“

Er sagte, dass er in den 20 Jahren, in denen er in Al-Shifa arbeitet, „nie eine Kommandozentrale gesehen hat, [noch] irgendeinen hochrangigen politischen Führer der Hamas oder des Dschihad. Ich habe Fotos gemacht und jede Tür geöffnet, die ich wollte.“

Der Bericht dokumentiert auch Angriffe auf die Gesundheitsversorgung, darunter auf Krankenwagen, medizinisches Personal und Versorgungsleitungen. Im Gazastreifen gab es 152 dieser Angriffe, im Westjordanland 158.

„Jeder, der glaubt, dass es hier um Al-Shifa und eine dumme Kommandozentrale geht, kann es vergessen. Hier geht es darum, die Tatsache zu vertuschen, dass die israelische Armee systematisch Angriffe auf das Gesundheitswesen durchführt.

Dr. Gilbert sagte, die Gesundheitsversorgung anzugreifen und zu zerstören, bedeute, den Menschen die Hoffnung zu nehmen.

„Das ist eine bekannte militärische Taktik. Wenn die Soldaten nicht wissen, dass es ein Militärkrankenhaus oder Sanitäter in der Gruppe gibt, wollen sie nicht kämpfen, weil sie versorgt werden wollen“, fügte er hinzu.

Dies ist nicht nur ein Angriff auf die gesamte Gesellschaftsstruktur der Palästinenser, sondern auch ein Angriff auf das, was die Hoffnung der Palästinenser am Leben erhält.

Dr. Gilbert sagte, dass die Zeit drängt und rief „jeden, unabhängig von seinem Beruf, dazu auf, mehr Druck auf unsere Regierungen auszuüben, um die palästinensische Situation zu unterstützen“.

Dr. Gilbert befindet sich als Vertreter des norwegischen Hilfskomitees NORWAC auf einer Vortragsreise durch Südafrika.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel bisher über 13.300 Palästinenser getötet, darunter 5.600 Kinder und 3.550 Frauen. Mehr als 31.000 Palästinenser wurden verwundet.

Die israelische Armee bombardiert weiterhin zivile Häuser im gesamten Gazastreifen und überall in der belagerten Enklave werden neue Massaker gemeldet.

(Die Palästina-Chronik)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com



