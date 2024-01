India’s Affinity for Israel in a Time of Genocide The pro-Israel affinity of propagandists aligned with majoritarian Hindutva political forces in India is rooted in Islamophobia, writes Ullekh N.P., and the MSM remains silent about it. By Ullekh N.P. in New Delhi Special to Consortium News Did Hamas raise funds on Israel’s stock exchan

Modi und Netanyahu in Israel, 2017. (Haim Zach/GPO/Israelisches Außenministerium/Flickr)

Die Pro-Israel-Affinität der Propagandisten, die mit den politischen Kräften der Hindutva-Mehrheit in Indien verbunden sind, hat ihre Wurzeln in der Islamophobie, schreibt Ullekh N.P., und die Medien schweigen darüber.

Indiens Verbundenheit mit Israel in einer Zeit des Völkermords

Von Ullekh N.P.

in Neu-Delhi

Speziell für Consortium News

2. Januar 2024

Hat die Hamas vor dem Angriff am 7. Oktober durch Leerverkäufe an der israelischen Börse Geld beschafft? Der Bericht der US-Juraprofessoren Robert Jackson Jr. und Joshua Mitts, der die israelischen Aktienverkäufe analysiert hat, sagt das nicht. In der 66-seitigen Studie heißt es lediglich, dass die Leerverkäufe von israelischen Wertpapieren an der Tel Aviver Börse (TASE) vor dem 7. Oktober dramatisch zugenommen haben“.

Ein großer Teil der indischen Medien hatte jedoch keinerlei Zweifel an den Tätern. In einem Video auf der Website der Times of India wurde die Hamas für die Leerverkäufe und den Goldanschlag verantwortlich gemacht. Die Nachrichtensprecherin Ketki Angre zeigte das Video unter der Überschrift „Hamas profitierte möglicherweise von israelischen Börsenwetten vor den Terroranschlägen im Oktober“. Im Einleitungstext zu Angres Video heißt es:

„Einem Bericht prominenter US-Forscher zufolge haben Personen, die mit der Hamas in Verbindung stehen, möglicherweise erhebliche finanzielle Vorteile aus den Terroranschlägen vom 7. Oktober gezogen.“

Eine vollständige Lektüre des Berichts mit dem Titel „Trading on Terror?“ bestätigt jedoch, dass die Autoren nicht direkt mit dem Finger auf die Hamas gezeigt haben. Der Bericht sagt nur dies:

„Während sich viele Untersuchungen darüber, wie der Hamas-Anschlag finanziert wurde, auf Kryptowährungen konzentriert haben, wurde dem Handel an den Wertpapiermärkten im Vorfeld des 7. Oktobers unseres Wissens nach wenig Aufmerksamkeit geschenkt – eine wichtige Unterlassung angesichts der relativen Größe der Kryptowährungs- und Wertpapiermärkte.“

Der Bericht fügt hinzu: „Zusammengenommen deuten unsere Erkenntnisse darauf hin, dass informierte Händler den Hamas-Anschlag vorausgesehen und davon profitiert haben.“

Die Studie der amerikanischen Professoren ergab, dass Leumi, Israels größte Bank, mit 4,43 Millionen leerverkauften Aktien im Zeitraum vom 14. September bis zum 5. Oktober einen Gewinn von 3,2 Milliarden Schekel (859 Millionen US-Dollar) erzielte.

Interessanterweise erklärte die Tel Aviver Börse kurz nach Bekanntwerden der Nachricht am 4. und 5. Dezember, der Bericht „Trading on Terror?“ sei unrichtig und seine Veröffentlichung unverantwortlich.

Medien spiegeln Positionen der Regierung wider

Nicht lange nachdem die Times of India ihren voreingenommenen Bericht veröffentlicht hatte, schaltete sich NDTV ein, das indische Medienunternehmen, an dem der Freund von Premierminister Narendra Modi und Milliardär Gautam Adani mehrheitlich beteiligt ist, und behauptete, die Studie behaupte, die Hamas habe vor dem Anschlag am 7. Oktober Millionen mit Leerverkäufen verdient. Auch die Zeitung Mint titelte in diesem Sinne:

„Hamas profitierte wahrscheinlich von israelischen Aktienmärkten durch Leerverkäufe vor den Terroranschlägen im Oktober: US-basierte Studie“.

Im Gegensatz dazu hielten sich die westlichen Mainstream-Medien trotz ihrer inhärenten pro-israelischen Voreingenommenheit an das eigentliche Ergebnis des Berichts.

„Traders earned millions anticipating Oct. 7 Hamas attack, study says“, titelte die Washington Post, ohne die Hamas direkt zu beschuldigen. Die Schlagzeile des Wall Street Journal lautete: Short-Selling in Israeli Stocks Jumped Before Hamas Attacks, Paper Finds. Eine Schlagzeile von CBS News lautete wie folgt: „Studie: Jemand hat in den Tagen vor dem Angriff der Hamas am 7. Oktober gegen den israelischen Aktienmarkt gewettet.“

Wer hat also seine Wetten abgesichert und profitiert? Es könnte jeder gewesen sein, der Bescheid wusste, heißt es in dem Bericht. Die US-Geheimdienste hatten die Regierung Biden wiederholt vor den Vorbereitungen der Hamas auf einen Raketenangriff auf Israel gewarnt.

Ein ägyptischer Beamter wurde in den Medien mit der Aussage zitiert, Kairo habe Israel vor einem bevorstehenden Großangriff gewarnt. Tel Aviv, das wegen des massiven Versagens seines berühmten Geheimdienstes unter Beschuss steht, bestritt jedoch, eine solche Warnung erhalten zu haben.

Selbst wenn man dem indischen Mainstream-Journalismus schlampige Hausaufgaben vorwerfen will, zeugt eine solche Berichterstattung von mangelnder Sensibilität gegenüber der palästinensischen Seite der Geschichte.

In einem Land, in dem die meisten politischen Büros der großen Nachrichtenagenturen dazu erzogen werden, der Regierung unterwürfig zu sein, um die Geschäftsinteressen ihrer Eigentümer zu schützen – und vor Razzien der Bundesbehörden -, spiegelt die Haltung der Medien gegenüber Palästina die Denkweise der Machthaber wider.

Bereits im Juli 2014, wenige Monate nachdem Modi zum ersten Mal als Premierminister an die Macht gekommen war, hatte die damalige Außenministerin Sushma Swaraj eine Diskussion über den israelisch-palästinensischen Streit im Oberhaus des Parlaments (Rajya Sabha) mit der Begründung abgewürgt, dass „keine unhöfliche Erwähnung einer befreundeten Nation gemacht werden sollte“.

Ein indischer Drahtseilakt

Indiens Premierminister Narendra Modi mit US-Präsident Joe Biden beim G20-Gipfel am 15. November 2022 in Bali, Indonesien. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Jahre später, am 27. Dezember 2023, protestierte das Rajya-Sabha-Mitglied Saket Gokhale auf X gegen die Weigerung der Modi-Regierung, Fragen zu Israel zu beantworten, die sogar von indischen Gesetzgebern gestellt wurden. Die Regierung berief sich auf dieselbe Logik aus dem Jahr 2014, als sie den Abgeordneten die Beantwortung von Fragen verweigerte, die die Regierung des Tages beantworten und dem Parlament vorlegen sollte.

Er fragte, wie viele israelische Staatsangehörige sich derzeit mit Langzeitvisa in Indien aufhalten? Wie viele Strafsachen und Arten von Straftaten wurden von der Polizei und den Behörden in ganz Indien im Zeitraum von Januar 2015 bis heute gegen israelische Staatsangehörige registriert?

Er fragte auch, wie viele israelische Staatsangehörige im Zeitraum von Januar 2015 bis heute abgeschoben oder zum Verlassen Indiens aufgefordert wurden, weil sie ihr Visum überzogen hatten?

Die Modi-Regierung begründete die Nichtzulassung von Gokhales Fragen damit, dass sie sich „unhöflich auf ein befreundetes Land beziehen“.

Es stimmt, dass sich die indische Regierung in der israelisch-palästinensischen Frage auf einem schmalen Grat bewegt. Schließlich will sie die arabische Welt nicht verärgern, die zusammengenommen die größte Quelle für Überweisungen der indischen Diaspora ist.

Gleichzeitig möchte Neu-Delhi die engen Beziehungen zu Israel, mit dem es Anfang der 1990er Jahre seine Beziehungen normalisiert hat, wegen der wachsenden militärischen Beziehungen aufrechterhalten. Indien hatte angeblich die Pegasus-Software von Israel gekauft, um Andersdenkende, Journalisten und sogar Minister der Opposition auszuspionieren, ein Vorwurf, den die Regierung Modi bestreitet.

Der in New York lebende südafrikanische Journalist Azad Essa – dessen 2022 erschienenes Buch Hostile Homelands sich auf die wachsenden militärisch-industriellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern seit den 1990er Jahren und die ideologische Verbindung zwischen Zionismus und Hindutva konzentriert – sprach kürzlich über Israels Export von militärischer Hardware, die als „kampferprobte Technologie“ nach Indien vermarktet wird.

In der Zwischenzeit sind selbst in den westlichen Medien zahlreiche Berichte aufgetaucht, wonach Hindu-Nationalisten – diejenigen, die der politischen Ideologie der Hindutva folgen, die sich vom Hinduismus als Religion unterscheidet, ähnlich wie der Unterschied zwischen Zionismus und Judentum – eine wichtige Quelle für die Verbreitung von Fake News und die Erstellung von Hassvideos sind, die sich gegen Palästinenser richten.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der 2,3 Millionen Palästinenser einem Völkermord durch einen Siedler-Kolonial-Besatzer-Staat ausgesetzt sind.

Hindutva-Propaganda und Zionismus

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf die El-Remal-Area in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Naaman Omar apaimages/Wikimedia Commons)

Die Zahl der Todesopfer, die seit dem 7. Oktober durch die völkerrechtswidrigen israelischen Angriffe im Gazastreifen zu beklagen sind, hat die Zahl von 21.000 überschritten, von denen etwa die Hälfte Kinder und Frauen sind, und viele Zehntausende wurden verletzt. Fast die gesamte Bevölkerung wurde aus ihren Häusern vertrieben, und die Hälfte der Stadt wurde ausgelöscht, einschließlich der Infrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen und Universitäten.

Die Pro-Israel-Affinität von Propagandisten, die sich mit den politischen Kräften der Hindutva-Mehrheit in Indien verbünden, hat ihre Wurzeln in der Islamophobie. Muslime machen weniger als 15 Prozent der indischen Bevölkerung aus, während Hindus fast 80 Prozent ausmachen.

Die von den Hindutva-Kräften betriebene Politik der Polarisierung hat bei den Wahlkämpfen reiche Früchte getragen, indem sie die Stimmen von Hindus auf sich zog, die ansonsten entlang von Kastengrenzen gespalten sind.

Die Projektion der Muslime als jahrhundertealter Feind ist der Kern von Modis politischer Propaganda. Aus verschiedenen Regierungsberichten geht hervor, dass die Mehrheit der Muslime ein elendes Leben führt und finanziell und politisch benachteiligt ist.

Dennoch werden sie von der dominierenden politischen Partei des Landes routinemäßig dämonisiert, um Stimmen aus dem gesamten Hindu-Spektrum zu gewinnen.

Infolgedessen zersetzen die Hindu-First-Agenda und die Intoleranz gegenüber gegenteiligen Ansichten, auch im Parlament, die Demokratie im Lande.

Die Auswirkungen des toxischen Mehrheitswahlrechts sind in der gesamten Gesellschaft zu spüren, insbesondere in den Medien, selbst wenn die Regierung Politik und Religion miteinander vermischt. Die Medien sind nicht in der Lage, die Regierung für ihre Exzesse zu kritisieren, einschließlich der zügellosen Verwendung religiöser Symbole bei Regierungsveranstaltungen, obwohl Indien eine säkulare Nation ist.

Andererseits berichten die Medien ausführlich über religiöse Veranstaltungen der Hindus, an denen Modi teilnimmt.

Modi war einer der ersten unter den führenden Politikern der Welt, der am 7. Oktober seine Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte. Er sagte auf X:

„Wir sind zutiefst schockiert über die Nachricht von den Terroranschlägen in Israel. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den unschuldigen Opfern und ihren Familien. Wir stehen in dieser schweren Stunde solidarisch an der Seite Israels.“

Damit war die Tagesordnung für einen großen Teil der Mainstream-Medien festgelegt, die ebenso wie die amerikanischen Social-Media-Plattformen das palästinensische Leid weiterhin herunterspielen. Wie bei den rechtsgerichteten Hindutva-Trollen war das Trauma der Menschen im Gazastreifen ein Moment der Freude und des Jubels inmitten des Anstiegs islamfeindlicher Tiraden in der indischen Gesellschaft.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Gründer der indischen Hindutva-Bewegung Hitler verherrlicht und vergöttert haben und den Nationalsozialismus als Modell für den Aufbau einer Hindu Rashtra (Nation) in Indien aufgesogen haben.

Die Wahrheit über das indische Nachrichten-Ökosystem, das heute aus amerikanischen Social-Media-Plattformen und einem Mainstream-Medium besteht, das den sozialen Medien hinterherläuft, um Schritt zu halten, ist ebenso tragisch wie absurd. Angesichts der autoritären Tendenzen haben die traditionellen Medien ihren Stachel verloren, um die Islamophobie der Regierungspartei zu bekämpfen.

Ullekh N.P. ist Schriftsteller, Journalist und politischer Kommentator und lebt in Neu-Delhi. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung Open und Autor von drei Sachbüchern: War Room: The People, Tactics and Technology Behind Narendra Modi’s 2014 Win; The Untold Vajpayee: Politician and Paradox; und Kannur: Inside India’s Bloodiest Revenge Politics. Sein demnächst erscheinendes Buch über Kuba, das teils Reisebericht, teils politischer Kommentar ist, soll Mitte 2024 veröffentlicht werden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …