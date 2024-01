https://www.middleeastmonitor.com/20240103-as-a-genocidal-maniac-what-is-netanyahus-ultimate-goal-in-the-middle-east/





Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (C) leitet eine Kabinettssitzung in der Kirya, dem Sitz des israelischen Verteidigungsministeriums, in Tel Aviv am 17. Dezember 2023 [MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images]

Welches Ziel verfolgt der Völkermörder Netanjahu letztlich im Nahen Osten?

Von Ramzy Baroud

RamzyBaroud

3. Januar 2024

Dieser Artikel wurde kurz vor der Ermordung des stellvertretenden Leiters des Politbüros der Hamas, Saleh Al-Arouri, durch Israel am 2. Januar in Beirut verfasst. Die Ermordung ist ein weiteres Beispiel für den Wunsch der israelischen Regierung, den Folgen ihres katastrophalen Krieges im Gazastreifen zu entgehen, indem sie einen regionalen Konflikt entfacht.

Die derzeitigen Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und Israel kommen einem echten Krieg am nächsten, den die libanesisch-israelische Grenze seit dem Krieg von 2006 erlebt hat, der zu einem überstürzten israelischen Rückzug, wenn nicht gar zu einer völligen Niederlage führte. Wir bezeichnen den anhaltenden Konflikt zwischen dem Libanon und Israel oft als „kontrollierte“ Zusammenstöße, einfach weil beide Seiten darauf bedacht sind, keinen offenen Krieg anzuzetteln oder zu führen.

Natürlich möchte die Hisbollah das Leben von Libanesen und die zivile Infrastruktur schützen, die mit Sicherheit ernsthaft beschädigt, wenn nicht gar zerstört würde, sollte Israel sich zu einem Krieg entschließen. Aber auch Israel weiß, dass es sich um eine andere Hisbollah handelt als in den 1980er Jahren, 2000 und sogar 2006.

Verglichen mit dem Verhalten Israels im Krieg von 2006 ist seine Reaktion auf die militärische Aktion der Hisbollah in Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza zurückhaltend, ja sogar zahm. So wurde der Krieg 2006 vermutlich durch einen Angriff der Hisbollah auf israelische Soldaten ausgelöst, bei dem drei von ihnen getötet wurden. Die Hisbollah beharrt darauf, dass die Soldaten die libanesische Souveränität verletzt haben, wie es die israelische Armee bei zahlreichen Gelegenheiten sowohl vor als auch nach diesem Vorfall getan hat.

Dieser Vorfall führte zwar zu einem großen Krieg, der im Libanon verheerende Folgen hatte, aber auch zum Rückzug und zur Niederlage der israelischen Armee. Stellen Sie sich vor, was Israel nach den Maßstäben des Krieges von 2006 getan hätte, wenn die Hisbollah Hunderte von israelischen Soldaten getötet und verwundet sowie zahlreiche Militärbasen, Einrichtungen und sogar Siedlungen bombardiert hätte, wie sie es seit Anfang Oktober täglich tut.

Trotz zahlreicher Drohungen ist Israel noch nicht in einen Krieg eingetreten, dessen Hauptziel es ist, die Hisbollah-Kräfte nördlich des Litani-Flusses zurückzudrängen und damit angeblich die jüdischen Siedlungen an der Grenze zu sichern. Warum das Zögern?

Die Hisbollah-Kämpfer sind viel stärker als früher.

Die Bewegung kämpft seit Jahren in der traditionellen Kriegsführung, vor allem in Syrien, und hat so eine Generation von kampferprobten Kämpfern und Kommandeuren hervorgebracht, die nicht mehr an die Regeln und Taktiken des Guerillakriegs gebunden sind, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Hinzu kommt, dass die Fähigkeiten der Hisbollah im Bereich der Raketen seit 2006 exponentiell zugenommen haben, und zwar nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Raketen – einigen Schätzungen zufolge bis zu 150.000 – sondern auch in Bezug auf Präzision, Sprengkraft und Reichweite. Darüber hinaus hat sich die Hisbollah bei der Entwicklung ihrer eigenen Raketen und Flugkörper hervorgetan, zu denen auch die leistungsstarke Burkan gehört, eine Kurzstreckenrakete, die einen schweren Sprengkopf von 100 bis 500 Kilogramm tragen kann. Damit ist die Hisbollah in gewisser Weise waffentechnisch, wenn auch nicht munitionsmäßig, autark.

Darüber hinaus würden die hochentwickelten Radwan-Eliteeinheiten der Hisbollah und ein ausgeklügeltes Tunnelsystem, das tief in den Norden Israels hineinreicht, Israel dazu zwingen, sich im Falle eines größeren militärischen Konflikts mit einer ganz anderen militärischen Realität auseinanderzusetzen als im letzten Krieg.

Hinzu kommt, dass die israelische Armee selbst in Unordnung ist, demoralisiert, erschöpft und geschwächt durch die täglichen Verluste an der Gaza-Front. Sie ist kaum darauf vorbereitet, einen längeren und schwierigeren Krieg gegen einen besser vorbereiteten Feind an ihrer Nordgrenze zu führen.

Vor diesem Hintergrund sollten wir Äußerungen wie die des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant nicht allzu ernst nehmen, wenn er sagt, sein Land führe einen Krieg an sieben verschiedenen Fronten. In Wirklichkeit führt die israelische Armee immer noch einen einzigen Krieg in Gaza, einen schwierigen Krieg, den sie nicht gewinnt.

Um von ihren Verlusten im Gazastreifen und ihrer Unfähigkeit, einen größeren Krieg gegen den Libanon zu führen, abzulenken, will die israelische Besatzungsregierung den Iran in das Ganze hineinziehen. Warum aber sollte Israel gegen den stärksten seiner regionalen Feinde eskalieren, wenn es nicht in der Lage ist, seine kleineren Feinde zu schlagen? Die kurze Antwort lautet, dass Israel durch einen direkten Angriff auf den Iran die USA in einen größeren regionalen Krieg zwingen würde.

Erinnern Sie sich an die seltsam anmutende Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, unmittelbar nach Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober eine Flugzeugträger-Kampfgruppe in das östliche Mittelmeer zu entsenden? Die USS Gerald R. Ford wurde schließlich am 31. Dezember abgezogen, aber Washington wollte dem Iran die Botschaft übermitteln, dass ein Angriff auf Israel als Angriff auf die Vereinigten Staaten betrachtet werden würde. Als jedoch klar wurde, dass der Iran kein Interesse an einem tatsächlichen Krieg hatte, muss Washington erkannt haben, dass die Gefahr eines regionalen Krieges nicht von Teheran, sondern von Tel Aviv ausgeht.

Zu diesem Zeitpunkt begannen offizielle US-Geheimdienstler und politische Analysten, uns wiederholt zu erklären, dass der Iran nichts mit der Militäroperation der Hamas am 7. Oktober zu tun habe und dass der Iran nicht an einem Krieg interessiert sei. Diese Botschaft richtete sich an Israel und seine US-amerikanischen und westlichen Verbündeten, die seit Jahren auf einen Krieg zwischen den USA und dem Iran hinarbeiten. Bidens Desinteresse an einem Krieg hat natürlich wenig mit seiner Neigung zum Frieden zu tun und alles mit dem Fehlen ernsthafter geostrategischer Ziele im Nahen Osten, dem katastrophalen Scheitern seiner Regierung in der Ukraine und der raschen Erschöpfung der den US-Streitkräften zur Verfügung stehenden Waffen und Munition.

Israel blieb jedoch hartnäckig. Es beschuldigte den Iran weiterhin, der Drahtzieher des Hamas-Anschlags zu sein und die größte „existenzielle Bedrohung“ für den „jüdischen Staat“ darzustellen. Nach israelischem Verständnis sind die kollektiven Aktionen der Hamas und anderer palästinensischer Widerstandsgruppen, der Hisbollah im Libanon, der Ansar Allah (der Houthis) im Jemen und des islamischen Widerstands im Irak allesamt Teile eines größeren iranischen Plans zur Zerstörung des Apartheidstaats.

Um diese imaginäre Bedrohung abzuwehren, hat Israel zahlreiche Provokationen gegen den Iran unternommen, die sich vor allem auf die Bombardierung iranischer Militärstellungen in Syrien konzentrierten und zur Ermordung eines hochrangigen iranischen Befehlshabers, General Sayyed Ravi Mousavi, am 25. Dezember in der Nähe von Damaskus führten.

Für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wäre ein Krieg zwischen den USA und dem Iran ein Rettungsanker für einen verzweifelten Politiker, der genau weiß, dass ein Nicht-Sieg in Gaza eine Niederlage für die israelische Armee bedeuten würde. Eine solche Niederlage wäre nicht nur ein schmachvolles Ende für Netanjahus politische Karriere, sondern auch das Ende des lange gepflegten Mythos, dass Israel und die USA dem Nahen Osten durch militärische Überlegenheit und Feuerkraft ihren politischen Willen aufzwingen können.

Die Regierung Biden muss sich über Netanjahus Absicht im Klaren sein, die Region in den Abgrund eines der möglicherweise verheerendsten Kriege der jüngeren Geschichte zu ziehen. Berichten zufolge haben die Meinungsverschiedenheiten und das Zerwürfnis zwischen Biden und Netanjahu nichts mit den moralischen Bedenken der USA gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen zu tun, sondern mit der realen Angst der Amerikaner, dass ein weiterer Krieg im Nahen Osten den Zusammenbruch der US-Macht in der energiereichen Region und darüber hinaus zur Folge haben könnte.

So kommt es zu der gegenwärtigen Sackgasse, in der Washington nicht in der Lage ist, sich von seinem blinden Bekenntnis zu Israel und seiner gewalttätigen Ideologie, dem Zionismus, zu lösen, und Netanjahu nicht in der Lage ist, zwischen dem Ziel der Aufrechterhaltung seiner eigenen politischen Karriere und dem der Zerstörung des gesamten Nahen Ostens zu unterscheiden.

Da er nicht in der Lage ist, die Interessen der USA über die Israels zu stellen, unterstützt Biden weiterhin den israelischen Militärapparat, der vor allem zur Tötung palästinensischer Zivilisten in Gaza eingesetzt wird. Dies ermöglicht es Netanjahu, einen immerwährenden Krieg in Gaza zu führen, während er gleichzeitig daran arbeitet, den Konflikt auf Beirut, Teheran und andere regionale Hauptstädte auszuweiten.

Natürlich muss Netanjahu, der von der US-Kongressabgeordneten Rashida Tlaib als „völkermordender Wahnsinniger“ bezeichnet wurde, gebremst werden. Andernfalls wird sich der israelische Völkermord in Gaza auf andere Völkermorde im gesamten Nahen Osten ausweiten.

Übersetzt mit Deepl.com



