[Neue Beweise dafür, dass die USA das Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland blockiert haben, und eine neue ukrainische Ausrede für das Aussteigen

Insiderberichte und durchgesickerte Dokumente zeigen, dass die Ukraine und Russland im April 2022 kurz vor einem Friedensabkommen standen, bis „alarmierte“ US-Beamte intervenierten.

Von Aaron Maté

27. Juni 2024

Seit dem Scheitern der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland im April/Mai 2022 haben die Biden-Administration und die etablierten US-Medien ein nahezu vollständiges Schweigegelübde abgelegt.

Selbst als der russische Präsident Wladimir Putin die USA und das Vereinigte Königreich direkt beschuldigte, die Verhandlungen in Istanbul zu sabotieren, haben Präsident Biden und seine obersten Dienstherren nie eine Gegendarstellung angeboten, und kein großes US-Medium hat sich die Mühe gemacht, eine solche zu suchen. Die einzige Ausnahme war ein anonymer hoher Regierungsbeamter, der dem Wall Street Journal gegenüber Jaroslaw Trofimow erklärte, die russischen Beschwerden seien „völliger Quatsch“. Der Beamte fügte hinzu: „Ich weiß mit Sicherheit, dass die Vereinigten Staaten nicht den Stecker gezogen haben. Wir haben es genau beobachtet.“

Ein neuer Artikel in der New York Times beendet das selbst auferlegte Schweigen der Zeitung. Die Times hat einen ausführlichen Bericht über die Istanbuler Gespräche veröffentlicht, der sich auf Insider-Quellen, darunter drei ukrainische Verhandlungsführer, sowie auf durchgesickerte Kopien von Vertragsentwürfen stützt, die zum ersten Mal öffentlich zugänglich sind. Der Bericht der Times unterstreicht, dass die ukrainischen und russischen Verhandlungsführer bedeutende Fortschritte erzielt haben. Sie liefert auch neue Beweise dafür, dass die Regierung Biden – ungeachtet eines einzelnen anonymen Dementis – im Weg stand. Doch anstatt die Rolle des Westens bei der Blockade eines Friedensabkommens anzuerkennen, bietet die Times eine zweifelhafte neue Ausrede der ukrainischen Seite für ihren Rückzug an.

Das Istanbuler Abkommen, das in einem von der Ukraine verfassten Dokument, dem so genannten Istanbuler Kommuniqué, zusammengefasst ist, sieht vor, dass die Ukraine dauerhafte Neutralität akzeptiert, eine NATO-Mitgliedschaft ausschließt, keine ausländischen Militärstützpunkte beherbergt und den Umfang ihrer Streitkräfte begrenzt. Im Gegenzug würde Russland sein Militär abziehen und sich verpflichten, die Souveränität und Sicherheit der Ukraine zu respektieren. Der Status der Krim und der ostukrainischen Region Donbas wäre zukünftigen Verhandlungen überlassen worden.

Doch anstatt anzuerkennen, dass ein Friedensabkommen in greifbarer Nähe war, spielt die Times die in Istanbul erzielten Fortschritte herunter und übernimmt die Darstellung der NATO und der Ukraine, dass Russland die Kapitulation Kiews angestrebt habe.

Wie in den westlichen Medien seit dem Einmarsch Russlands üblich, spielt die Times die russischen Beschwerden über den Einfluss von Neonazis und die Unterdrückung der russischen Kultur in der Ukraine herunter. Der Times zufolge zielte der von Russland vorgeschlagene Text „auf die nationale Identität der Ukraine ab, einschließlich eines Verbots, Orte nach ukrainischen Unabhängigkeitskämpfern zu benennen“. Schaut man sich jedoch das eigentliche Quellenmaterial an, so stellt man fest, dass Russland die Ukraine aufforderte, „die Verherrlichung und Propaganda in jeglicher Form von Nazismus und Neonazismus, der Nazibewegung und damit verbundener Organisationen“ zu verbieten, einschließlich der Benennung ukrainischer Straßen und Denkmäler nach Nazi-Kollaborateuren. Sofern die Times nicht versehentlich die russische Ansicht übernimmt, dass die Ukraine ein Nazi-Staat ist, können die Forderungen Moskaus kaum als Affront gegen die „nationale Identität der Ukraine“ angesehen werden. Angesichts der Tatsache, dass sich die NATO-Staaten auf die Seite der zahlenmäßig kleinen, aber politisch einflussreichen ultranationalistischen Bewegung in der Ukraine gestellt haben – einschließlich des Asow-Bataillons, das die Regierung Biden nun bewaffnet, nachdem sie ein langjähriges Verbot aufgehoben hat -, lautet eine zutreffendere Charakterisierung, dass die von Russland vorgeschlagenen Beschränkungen des Nazismus ein Affront gegen einen wichtigen westlichen Verbündeten waren.

Die Times bestätigt, dass den USA nicht gefiel, was sie aus Istanbul hörten, und dass sie dies auch kundtaten. Der Times zufolge waren „amerikanische Beamte über die Bedingungen“ des vorgeschlagenen Abkommens beunruhigt und teilten den Ukrainern ihre Bedenken mit. Ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter erinnerte sich, dass die USA bei Treffen mit ukrainischen Gesprächspartnern das Abkommen als einen Akt der Kapitulation bezeichneten: „Wir sagten leise: ‚Ihr versteht, dass dies eine einseitige Abrüstung ist, richtig?'“

In der Tat war das russische Angebot für eine dauerhafte ukrainische Neutralität keine abwegige Forderung, ähnlich wie die Forderung nach der Entglorifizierung der Nazis. Es war eine Aufforderung, zur ukrainischen Erklärung der staatlichen Souveränität vom Juli 1990 zurückzukehren, in der die Ukraine ihre „Absicht bekräftigte, ein dauerhaft neutraler Staat zu werden, der sich nicht an Militärblöcken beteiligt“. Dies war auch die Position des gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, bevor er im Februar 2014 durch den von den USA unterstützten Maidan-Putsch gestürzt wurde, sowie die Mehrheits-, wenn nicht sogar die Mehrheitsmeinung innerhalb der Ukraine über viele Jahre hinweg. Wie F. Stephen Larrabee, ein ehemaliger Sowjetspezialist im Nationalen Sicherheitsrat der USA, 2011 schrieb, ist „das Haupthindernis“ für den NATO-Beitritt der Ukraine „nicht die russische Opposition … sondern die geringe öffentliche Unterstützung für die Mitgliedschaft in der Ukraine selbst.“

In ihrem Bestreben, sich sowohl über die Gründungsverfassung der Ukraine als auch über die öffentliche Meinung hinwegzusetzen, war die Regierung Biden daher nicht „beunruhigt“, dass die Neutralität der Ukraine „einseitige Abrüstung“ bedeutete. Stattdessen wollte sie die von den USA angeführte Militarisierung der Ukraine als De-facto-NATO-Vertreter an Russlands Grenze aufrechterhalten – ein Projekt, das zur einseitigen Dezimierung der Ukraine geführt hat.

Der ehemalige US-Beamte behauptete auch, dass Beamte des Weißen Hauses über Putins „Absichten“ debattierten und in Frage stellten, ob er wirklich an einem Friedensschluss interessiert sei. „Wir wussten nicht, ob Putin es ernst meinte. Wir konnten auf beiden Seiten des Zauns nicht erkennen, ob die Leute, die da sprachen, wirklich befugt waren.“ Dennoch glaubte derselbe US-Beamte, dass Putin bei der Aussicht auf Frieden „speichelleckerisch“ sei. Die Times räumt auch ein, dass der russische Präsident die Gespräche offenbar von Moskau aus „mikromanövriert“ hat – was den Anschein erwecken würde, dass er es tatsächlich ernst meinte.

Zwei ukrainische Unterhändler sagten der Times, dass sie die Russen für ernsthaft hielten, wobei einer feststellte, dass Putin seine Forderungen im Laufe der Zeit „reduzierte“. Nachdem er beispielsweise zunächst darauf bestanden hatte, dass die Ukraine die Krim „als integralen Bestandteil der Russischen Föderation“ anerkennt, ließ Moskau diese Forderung fallen.

Wie der ukrainische Unterhändler Oleksandr Chalyi später zugab, gelang es den beiden Seiten, einen echten Kompromiss zu finden, und sie waren Mitte April 2022 sehr nahe daran, den Krieg mit einer Friedensregelung zu beenden. Putin, so sagte er, habe „alles versucht, um mit der Ukraine ein Abkommen zu schließen“.

Tatsächlich machten beide Seiten so große Fortschritte, dass der letzte Punkt des Istanbuler Kommuniqués die Möglichkeit vorsieht, ein Treffen „zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands mit dem Ziel einzuberufen, ein Abkommen zu unterzeichnen und/oder politische Entscheidungen über die verbleibenden ungelösten Fragen zu treffen.“ Zwei Wochen später landete ein 16-seitiger Vertragsentwurf (einschließlich sechs Anhängen), datiert auf den15. April, auf Putins Schreibtisch. Doch laut der neu eingeführten Darstellung der Times war es in dieser Phase ein russisches Manöver in letzter Minute, das eine Einigung sabotierte.

Nach dem vorgeschlagenen Abkommen sollte die Sicherheit der Ukraine durch Garantiestaaten, darunter die USA und Russland, gewährleistet werden. In diesem Punkt, der in Artikel 2 festgehalten ist, gab es keinen Streit. Der Times zufolge versuchte Moskau jedoch, in Artikel 5 eine Klausel über die Reaktion der Garantiegeber im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine einzufügen.

Moskau schlug vor, dass im Falle eines Angriffs auf die Ukraine die Garantiegeber sich einstimmig auf eine militärische Reaktion einigen müssten. Nach Ansicht der Times würde dies bedeuten, dass „Moskau erneut in die Ukraine einmarschieren und dann ein Veto gegen jede militärische Intervention im Namen der Ukraine einlegen könnte – eine scheinbar absurde Bedingung, die Kiew schnell als Bruch der Vereinbarung erkannte.“ Einem ungenannten ukrainischen Beamten zufolge bedeutete die von Russland vorgeschlagene Klausel, dass „wir kein Interesse an einer Fortsetzung der Gespräche haben“.

Zwar wäre es in der Tat unfair, wenn Russland auf einem Vetorecht gegen eine Verteidigung gegen eine künftige russische Invasion in der Ukraine bestehen würde, doch gibt es keinen Grund anzunehmen, dass diese „scheinbar absurde Bedingung“ tatsächlich seine Forderung war. (meine Hervorhebung)

Artikel 2 des Vertragsentwurfs verpflichtet jeden Garantiestaat oder jede Vertragspartei – einschließlich Russlands – „sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die Ukraine, ihre Souveränität und Unabhängigkeit oder in jeder anderen Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist, zu enthalten“. Sollte Russland den Vertrag durch eine Invasion in der Ukraine in eklatanter Weise verletzen, hätte es demnach keinen Grund, sich auf einen anderen Abschnitt des Vertrags zu berufen, um andere Staaten daran zu hindern, auf seinen Angriff zu reagieren. Wenn eine Partei einen Vertrag – insbesondere seine grundlegendste Bestimmung – verletzt, kann sie nicht erwarten, dass andere sich weiterhin an den Vertrag halten. Würde Russland die Ukraine angreifen, hätte es daher nicht das Recht, eine andere Partei daran zu hindern, darauf zu reagieren.

Die Behauptung der ukrainischen Times, dieser russische Vorschlag sei ein „Dealbreaker“, ist nicht nur an sich zweifelhaft, sondern wird auch durch die vorliegenden Unterlagen widerlegt. Trotz der Behauptung des anonymen Beamten, die Ukraine habe wegen des russischen Änderungsvorschlags „kein Interesse an der Fortsetzung der Gespräche“ gehabt, wurden die Gespräche tatsächlich über den15. April hinaus bis in den folgenden Monat fortgesetzt.

Mehr als zwei Jahre, nachdem die Ukraine die Gespräche in Istanbul abgebrochen hat, führt sie nun zum ersten Mal die Ausrede von der russischen Giftpille an. Zuvor hatten ukrainische Beamte behauptet, sie hätten die Gespräche aus Sorge aufgegeben, dass man Moskau nicht trauen könne, vor allem angesichts der angeblichen russischen Gräueltaten, die in Buka gerade zu Beginn der Istanbuler Gespräche bekannt wurden.

Doch auch in diesem Fall wurden die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt, selbst nachdem die angeblichen russischen Kriegsverbrechen in Buka bekannt geworden waren. Wie Zelensky damals eindringlich darlegte, konnte nur die Diplomatie künftige Gräueltaten verhindern. Als eram 4. April bei einem Besuch in Buka gefragt wurde, ob die Friedensgespräche fortgesetzt würden, antwortete der ukrainische Regierungschef: „Ja, denn die Ukraine muss Frieden haben.“ Zelensky wiederholte diese Botschaft am folgenden Tag: „Jede Tragödie wie diese, jede Bucha wird die Verhandlungen beeinflussen. Aber wir müssen Gelegenheiten für diese Schritte finden“. Bei der Durchsicht der diplomatischen Aufzeichnungen aus dieser Zeit stellen Samuel Charap und Sergey Radchenko fest, dass die Arbeit beider Seiten am Vertragsentwurf „in den Tagen und Wochen nach dem Auftauchen der Bucha-Vorwürfe fortgesetzt und sogar intensiviert“ wurde, was darauf hindeutet, dass diese „ein sekundärer Faktor bei der Entscheidungsfindung in Kiew waren.“

Der Hauptfaktor bei der Entscheidungsfindung der Ukraine war also mit ziemlicher Sicherheit die Botschaft, die Zelenskys Lager im Mai 2022 verkündete: Im Monat zuvor, als die Istanbuler Gespräche gerade Fortschritte machten, stattete der britische Premierminister Boris Johnson Zelensky einen Besuch ab, um ihm mitzuteilen, dass der Westen ein Friedensabkommen mit Russland nicht unterstütze und die Ukrainer stattdessen „weiterkämpfen“ sollten.

Die Times erwähnt Johnsons Besuch praktischerweise nicht, ebenso wenig wie die offene Weigerung des Westens, die Sicherheitsgarantien zu geben , die Kiew zur Untermauerung eines Abkommens mit Russland benötigte. So wie die NATO-Vertreter nicht bereit waren, eine neutrale Ukraine als Gegenleistung für den Frieden zu akzeptieren, sind auch die Medien des US-Establishments noch nicht bereit, ihre entscheidende Rolle bei der Sabotage einer frühen Gelegenheit zur Beendigung des Krieges anzuerkennen.

