Dank an Klaus Ernst , BSW für dieses hervorragende Interview, in dem er sich gegen den Moderator Christoph Heinemann, ständig durchsetzen musste, was ihm vortrefflich gelang, schließlich hatte er alle Argumente und Fakten auf seiner Seite, unbedingt hörenswert. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.deutschlandfunk.de/int-mit-klaus-ernst-bsw-vize-gruppenvorsitzender-zu-ukraine-diplomatie-dlf-c8dd06e4-100.html



Int. mit Klaus Ernst, BSW, Vize-Gruppenvorsitzender, zu: Ukraine-Diplomatie

