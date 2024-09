https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany–where-israeli-terrorism-is-celebrated-and-palestine



Deutschland: Wo israelischer Terrorismus gefeiert und palästinensische Solidarität terrorisiert wird

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

26. September 2024

Die freudigen Reaktionen auf die Terroranschläge „Israels“ auf den Libanon aus Deutschland sind der jüngste Ausdruck des unmissverständlichen Hasses des Landes gegenüber Arabern, Muslimen und Palästinensern.

Während sich die Szenen des Grauens nach den Terroranschlägen „Israels“ auf den Libanon letzte Woche abspielen, verschwenden prominente deutsche Zionisten keine Zeit, sich in den sozialen Medien zu Wort zu melden und ihre Freude und Genugtuung über das Blutbad in Echtzeit zum Ausdruck zu bringen, das durch die kontrollierten Explosionen von mit Sprengfallen versehenen Kommunikationsgeräten verursacht wurde, die sich gegen Mitglieder des islamischen Widerstands im Libanon – die Hisbollah und unzählige Zivilisten – richteten.

„Kampf gegen den Terrorismus auf der nächsten Stufe!“, jubelte Ulf Poschardt, Chefredakteur von WeltN24, das zum rechten Medienunternehmen Axel Springer SE gehört, auf X, während Jan Fleischhauer, ehemaliger Kolumnist des traditionsreichen Nachrichtenmagazins Der Spiegel, dessen selbstdarstellerische Neigung am besten durch den Spruch “ „Nutze den Tag mit dem unverdienten Selbstvertrauen eines mittelmäßigen weißen Mannes“ am besten beschrieben wird, die Tatsache herunterspielte, dass viele männliche Opfer am Unterbauch verletzt wurden, und sie in ungeschicktem Englisch mit den Worten ‚Blow of the balls‘ (Schlag in die Eier) verhöhnte.

Volker Beck, ehemaliges Mitglied der Grünen und derzeitiger Präsident der pro-zionistischen Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), veröffentlichte einen Tweet mit zwei abscheulichen Memes, eines davon mit einem Pager, auf dem die Nachricht „Deine 72 Jungfrauen warten“ zu sehen ist, und das andere mit einem maskierten Mann in Militärkleidung, der Brieftauben in den Armen hält und den Titel „Der neue Kommunikationschef der Hisbollah“ trägt. Beck selbst hat seine Verhöhnung dessen, was man nur als Libanons 7. Oktober bezeichnen kann, mit den Worten „Meine Favoriten“ versehen.

Abgesehen davon, dass sie sich am körperlichen und seelischen Schmerz anderer erfreuen, verherrlichen diese vulgären Beiträge terroristische Handlungen und potenzielle Kriegsverbrechen und stellen daher nach dem deutschen Strafgesetzbuch strafbare Handlungen dar. Sie wurden offenbar inzwischen von den jeweiligen Nutzern gelöscht.

Selten bin ich auf so unverhohlen rassistische Manifestationen von Menschenfeindlichkeit und moralischer Entartung gestoßen, die von Menschen ausgehen, die sich höchstwahrscheinlich als Humanisten und – im Fall von Beck – sogar als Antirassisten betrachten. „Schau dir an, wie sich diese widerlichen deutschen sogenannten Journalisten und Lobbyisten über das Leid im Libanon lustig machen“, schrieb ein palästinensischer Freund und Kollege, der mir Becks islamfeindlichen Beitrag weitergeleitet hatte.

Es gab so viele dieser verwerflichen Äußerungen ungezügelter Schadenfreude von Deutschlands sogenannter Intelligenzia unmittelbar nach den Angriffen, bei denen Tausende von Menschen verletzt wurden, von denen sich Hunderte in einem kritischen Zustand befinden, dass die Katze nun ein für alle Mal aus dem Sack ist. Nicht historische „Schuld“, sondern virulenter anti-arabischer Rassismus und Islamophobie waren die wahre Motivation hinter Deutschlands eiserner Unterstützung für „Israels“ fast einjährigen Krieg gegen Gaza, den das zionistische Regime kürzlich auf das besetzte Westjordanland und nun auf den gesamten Libanon ausgeweitet hat.

Mit den Worten des Lemkin-Instituts für Genozid-Prävention, das nach den Anschlägen eine besonders offene Erklärung zur Verurteilung veröffentlichte: „Israel ist ein völkermörderischer Staat, der völlig außer Kontrolle geraten ist und von einer westlichen Welt unterstützt wird, die zu rassistisch und islamfeindlich ist, um sich darum zu kümmern.“

„Zu rassistisch und islamfeindlich, um sich darum zu kümmern“ trifft besonders auf Beck zu, einen queeren, eingefleischten Zionisten, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit dem Pinkwashing von ‚Israel‘ in Verbindung gebracht wurde und einmal eine palästinensische Frau mit Hidschab, die auf dem Cover des Beilagenmagazins der Wochenzeitung DIE ZEIT abgebildet war, mit Adolf Hitler verglich. Laut der in Berlin ansässigen Organisation „Palestine Speaks“ hat Beck „wiederholt rassistische Äußerungen gemacht, die Gewalt in Bezug auf Gaza und Palästinenser verherrlichen“, und weiter gesagt, dass die „Verharmlosung, Billigung und Leugnung eines Völkermords und die Unterstützung der kollektiven Bestrafung einer ganzen Bevölkerung durch Aushungern Straftaten sind“.

Einen Tag vor dem abscheulichen Angriff „Israels“ auf den Libanon, der von den beiden größten militärischen Unterstützern „Israels“, den USA und Deutschland, nicht mit einem einzigen Wort der Verurteilung kommentiert wurde, war Beck eingeladen worden, an der Technischen Universität (TU) Berlin zum Thema Antisemitismus eingeladen. Ein Wort, das in Deutschland seit dem 7. Oktober jegliche Bedeutung verloren hat, da es fast ausschließlich als Waffe gegen Palästinenser, Araber und Muslime eingesetzt wird, um deren Widerstand gegen den Völkermord „Israels“ in Gaza zum Schweigen zu bringen.

Über hundert Demonstranten versammelten sich vor der Universitätsbibliothek, wo die umstrittene Veranstaltung stattfand, und wurden von Berlins notorisch streitsüchtiger und anti-palästinensischer Polizei empfangen. Zwei Personen wurden verhaftet, nur weil sie ihr demokratisches Recht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen hatten. Aufnahmen, die der Nutzer @abdallahxbln auf Instagram gepostet hat, zeigen, wie eine Person von einer Horde Polizisten in schwerer Schutzausrüstung gewaltsam abgeführt wird. Diese Wahl der Kleidung ist nicht durch die Notwendigkeit begründet, sondern soll einschüchtern und den falschen Eindruck erwecken, dass friedliche Demonstranten irgendwie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.

In den sozialen Medien haben Aktivisten wie Salah Said, @mudiblick und Yasemin Acar, um nur einige zu nennen, akribisch dokumentiert, wie der deutsche Sicherheitsstaat seit fast einem Jahr Mitglieder der palästinensischen Solidaritätsbewegung terrorisiert, angestachelt von Deutschlands liberalen, weißen, rassistischen Medien und einer erschreckend antiquierten kolonialen akademischen Welt. Beide arbeiten routinemäßig mit der Polizei zusammen, um Demonstranten wegen ihrer prinzipientreuen Haltung, einen Völkermord zu stoppen, der die Mitschuld Deutschlands deutlich macht, als antisemitisch und gewalttätig zu verleumden.

Die schwarze abolitionistische Wissenschaftlerin Vanessa E. Thompson hat die faschistische Realität und das Klima der Angst im Deutschland nach dem 7. Oktober in einem gemeinsam verfassten Artikel mit dem Titel „Policing Palestine Solidarity: Moral Urban Panics and Authoritarian Specters in Germany“ treffend zusammengefasst:

„Seit dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober und der anhaltenden Zerstörung des Lebens und der Kultur der Palästinenser durch die israelische Armee haben moralische städtische Panikattacken über die Solidarität mit Palästina, die von den Medien, dem gesamten politischen Spektrum und der Mainstream-Zivilgesellschaft geschürt wurden, jedoch umgehend zu einem harten Vorgehen gegen Palästinenser geführt, wodurch insbesondere palästinensische und jüdische Mitglieder von Solidaritätsbewegungen im Namen des „Kampfes gegen Antisemitismus“ von der deutschen Polizei schikaniert, eingeschüchtert, denunziert und verhaftet wurden.“

Die freudigen Reaktionen auf die Terroranschläge „Israels“ auf den Libanon aus Deutschland sind der jüngste Ausdruck des eindeutigen Hasses des Landes gegenüber Arabern, Muslimen und Palästinensern, der durch die fast einjährige und unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für den kolonialen Vernichtungskrieg des zionistischen Regimes in Gaza und den damit einhergehenden Autoritarismus im eigenen Land unwiderruflich offengelegt wurde.

Deutschland im Jahr 2024 ist ein Ort, an dem israelischer Terrorismus gefeiert und palästinensische Solidarität terrorisiert wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …