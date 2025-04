Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Vor 30 Jahren erschütterte das Massaker von Kafr Qana Israel; heute wäre es ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein

Damals besuchte Premierminister Shimon Peres während der Operation „Grapes of Wrath“ 1996 eine Artillerieeinheit im Norden Israels. Bildnachweis: Avi Ohayon/GPO

Gideon Levy

3. April 2025, 12:02 Uhr IDT

Wie naiv wir damals waren und wie sensibel. Am 18. April 1996 – vor 29 Jahren – gab eine israelische Artillerie-Batterie Deckungsfeuer, um die Maglan-Kommandoeinheit unter der Leitung von Major Naftali Bennett aus einem Hinterhalt im südlibanesischen Dorf Kafr Qana zu befreien. Vier Granaten trafen ein Flüchtlingslager der Vereinten Nationen und töteten 102 Zivilisten, darunter viele Kinder.

Der Sprecher der israelischen Streitkräfte versuchte wie üblich zu lügen und zu verschleiern; Premierminister Shimon Peres sagte, es tue uns „sehr leid“, aber wir „entschuldigen uns nicht“, und die Welt war empört. Einige Tage später war Israel gezwungen, die Operation „Grapes of Wrath“ zu beenden, eine weitere der irrsinnigen Militäroperationen, die in jenen Jahren im Libanon durchgeführt wurden. Einen Monat später wurde Benjamin Netanjahu zum ersten Mal zum Premierminister gewählt, was zum Teil auf Kafr Qana zurückzuführen war. Wie naiv wir damals waren und wie sensibel.

Kafr Qana wurde zum Modell für den israelischen Albtraum in jedem Krieg: ein Vorfall, bei dem Dutzende Zivilisten getötet werden und der Israel zwingt, den Krieg zu beenden: alles andere als das. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute kann Israel nach Herzenslust morden, ohne ein weiteres Kafr Qana fürchten zu müssen.

In den letzten zwei Wochen hat Israel fast täglich ein „Kafr Qana“ im Gazastreifen durchgeführt, und niemand fordert, dass es aufhört. Der Albtraum von Kafr Qana ist verflogen. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, dafür zu sorgen, dass nicht Dutzende unschuldiger Zivilisten getötet werden. Es interessiert niemanden. Der IDF-Sprecher muss nicht mehr lügen, der Premierminister muss sich nicht mehr entschuldigen. Die Welt und das Gewissen Israels sind dahingeschmolzen.

Wenn das schreckliche Blutbad vom Sonntag in der aktuellen Phase des Gaza-Krieges Israel nicht aufhält, wenn die Tötung eines medizinischen Teams aus Rafah es nicht aufhält, was könnte es dann aufhalten? Nichts. Israel kann so viele Massaker verüben, wie es will. Und anscheinend hätte es gerne eine ganze Menge davon.

Beim Anfangsschlag des erneuten Krieges in Gaza tötete Israel 436 Zivilisten, darunter 183 Kinder und 94 Frauen. Viermal Kafr Qana und noch viel mehr.

Ein Begräbnis für die Helfer in Gaza am Dienstag. Bildnachweis: Hatem Khaled / Reuters

Die schockierende Geschichte in der Freitagausgabe der Haaretz von Nir Hasson und Hanin Majadli zeigte die Gesichter und brachte die Geschichten. Sie waren zum Kotzen. Diese Woche wurden Einzelheiten eines anderen schrecklichen Massakers veröffentlicht, vielleicht das barbarischste von allen bisher: das Massaker an Teams von Notfallhelfern im Stadtteil Tel al-Sultan in Rafah. Fünfzehn Leichen, eine mit gefesselten Beinen und eine von 20 Kugeln durchbohrt, wurden im Sand übereinander begraben aufgefunden, zusammen mit ihren Krankenwagen und Feuerwehrautos.

Augenzeugen zufolge wurden mindestens einige von ihnen hingerichtet. Bei allen handelte es sich um Rettungskräfte, die versuchten, Menschen zu erreichen, die bei israelischen Luftangriffen verwundet worden waren. Unter normalen Umständen hätte der Bericht von Hasson, Jack Khoury und Liza Rozovsky (Haaretz, Dienstag) ausgereicht, um den Krieg zu beenden. Kafr Qana verblasst im Vergleich zu diesem Ausmaß an Barbarei. Im ersten Fall könnte man glauben, dass Israel versehentlich Dutzende unschuldiger Menschen getötet hat; in Tel al-Sultan war klar, dass es eine böswillige und kriminelle Absicht gab, dies zu tun. Weiterlesen in haaretz.com Übersetzt mit Deepl.com

