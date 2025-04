https://www.commondreams.org/news/columbia-student-protests



Jüdische Studenten ketten sich an die Tore der Columbia University und fordern Rechenschaft von den Universitätsverwaltern nach der Verhaftung von Mahmoud Khalil am 2. April 2025 in New York City.

(Foto: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)

Jüdische Studenten ketten sich an Zaun der Columbia University, um gegen die Inhaftierung von Khalil zu protestieren

„Als jüdische Studenten haben wir gelernt, wie der Faschismus aufkam, und wie wichtig es ist, sich zu erheben, wenn man Ungerechtigkeit in der Welt sieht“, sagte ein Demonstrant.

Julia Conley

2. April 2025

Jüdische Studenten der Columbia University hatten sich am Mittwoch 45 Minuten lang an einen Zaun auf dem Campus gekettet, um gegen die Zusammenarbeit der Schule mit Einwanderungsbeamten zu protestieren, die einen Anführer des pro-palästinensischen Lagers vom letzten Jahr verhaftet hatten, als Polizeibeamte aus New York City eintrafen, um die gewaltfreie Aktion aufzulösen.

Ein Student namens Shea, der eine Kippa mit Wassermelonenmuster und ein Palästinensertuch trug – Symbole der Solidarität mit Palästina –, sagte der unabhängigen Journalistin Meghnad Bose, dass die Universitätskuratoren „direkt verwickelt“ seien in die Verfolgung von Mahmoud Khalil durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE). Khalil war ein ehemaliger Student, der letztes Jahr bei den Verhandlungen über die Forderung nach einem Rückzug der Columbia aus Israel eine führende Rolle spielte.

Shea sagte, die Kuratoren hätten die Namen von Khalil und anderen propalästinensischen Studenten der Columbia an die Regierung weitergegeben.

„Wir protestieren dagegen und fordern, dass die Universität uns sagt, welche Kuratoren, welche Mitglieder der Universitätsverwaltung dafür verantwortlich sind, damit wir sofortige Konsequenzen für sie fordern und sie für das, was sie unserem Kommilitonen angetan haben, zur Rechenschaft ziehen können“, sagte der Student im Grundstudium.

Shea fügte hinzu, dass jüdische Studenten den Protest anführten, weil „die Angriffe auf unsere internationalen Studenten, auf farbige Studenten, so heftig, so gefährlich und so unverhältnismäßig waren, dass wir die einzigen Studenten sind, die jetzt hier sein und dieses Risiko eingehen können.“

Khalil wurde letzten Monat von ICE-Agenten in Zivilkleidung entführt, als er mit seiner schwangeren Frau auf dem Heimweg zu seiner Wohnung in einem Gebäude in Columbia war. Die Agenten weigerten sich, sich auszuweisen, und schließlich wurde Khalil in eine ICE-Haftanstalt in Louisiana gebracht. Khalil ist algerischer Staatsbürger palästinensischer Abstammung und hatte eine Green Card, die Berichten zufolge von der Trump-Regierung widerrufen wurde, während seine Frau – die mit ihrem ersten Kind schwanger ist – US-Staatsbürgerin ist.

Ein Bundesgericht in New Jersey entschied am Dienstag, dass die Anfechtung der rechtswidrigen Inhaftierung von Khalil durch die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in diesem Bundesstaat fortgesetzt werden sollte. Seine Frau antwortete, dass dies „ein wichtiger Schritt zur Sicherung von Mahmouds Freiheit ist, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Während der Countdown für die Geburt unseres Sohnes beginnt und ich mich meinem Entbindungstermin immer mehr nähere, werde ich mich weiterhin nachdrücklich für Mahmouds Freiheit und seine sichere Rückkehr nach Hause einsetzen, damit er an meiner Seite sein kann, um unser erstes Kind willkommen zu heißen.“

Khalil wurde wenige Tage, nachdem die Trump-Regierung angekündigt hatte, Zuschüsse und Verträge in Höhe von 400 Millionen Dollar für Columbia zu streichen, als Vergeltung für das, was sie als Versäumnis bezeichnete, den Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen, festgenommen. Die Trump-Regierung hat die Bekundungen der Unterstützung für die Rechte der Palästinenser auf dem Campus mit Angriffen auf jüdische Studenten gleichgesetzt, wie es auch die Biden-Regierung zuvor getan hat.

Columbia überwachte eine aggressive Reaktion auf die Proteste im vergangenen Jahr und erlaubte den Beamten der New Yorker Polizei, Studenten aus einem von ihnen besetzten Gebäude zu zerren und es inoffiziell in Hind’s Hall umzubenennen, nach Hind Rajab, einem sechsjährigen Mädchen, das von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurde.

Eine Analyse der pro-palästinensischen Campus-Proteste im vergangenen Jahr, von denen viele von jüdischen Studenten angeführt wurden, ergab, dass 97 % von ihnen gewaltfrei waren.

Eine Studentin des Barnard College, die als Tali identifiziert wurde, sagte am Mittwoch: „Als jüdische Studenten sind wir mit dem Wissen über den Aufstieg des Faschismus aufgewachsen und haben gelernt, wie wichtig es ist, aufzustehen, wenn man Ungerechtigkeit in der Welt sieht.“

Der Sicherheitsdienst des Campus sperrte den Bereich, in dem sich die Studenten an den Zaun gekettet hatten, schnell ab. Nachdem die New Yorker Polizei eingetroffen war, entfernten Sicherheitsbeamte die Demonstranten mit Bolzenschneidern vom Zaun.

Bose berichtete, dass „der Sicherheitsdienst des Columbia-Campus in einer plötzlichen Eskalation aggressiv gegen protestierende Studenten vorging“ und versuchte, ein Banner mit der Aufschrift „Free Mahmoud Khalil“ zu entfernen.

„Liebe und Solidarität für diese mutigen jüdischen Studenten, die sich aus Protest gegen die Auslieferung ihres Freundes Mahmoud Khalil an eine faschistische Regierung an die Tore der Columbia-Universität gekettet haben“, sagte Simone Zimmerman, Mitbegründerin der von Juden geführten Gruppe IfNotNow.

Die Studenten, so Zimmerman, “gehen heute Risiken ein, von denen sie wissen, dass die meisten ihrer Kommilitonen dies nicht können.“

