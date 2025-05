https://www.commondreams.org/news/displaced-people-gaza



Ein palästinensischer Junge wird nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 26. Mai 2025 in der Fahmi Al-Jarjawi-Schule gesehen.

(Foto: Rizek Abdeljawad/Xinhua via Getty Images)

Intensivierung der israelischen Angriffe hat in nur 10 Tagen 180.000 Palästinenser vertrieben

„Sie bezeichnen Orte als sicher und greifen sie dann an“, sagte ein palästinensischer Helfer. „Ich bleibe lieber zu Hause bei meiner Familie und stelle mich dem, was kommt, zumindest sterben wir alle zusammen, anstatt getrennt zu sein.“

Jake Johnson

27. Mai 2025

Eine Gruppe der Vereinten Nationen teilte am Dienstag mit, dass Israels erneute Bodenoffensive und die anhaltenden Luftangriffe im Gazastreifen in diesem Monat innerhalb von nur 10 Tagen rund 180.000 Palästinenser vertrieben haben, wodurch verzweifelte, hungernde Familien keine Zuflucht mehr haben, da die israelischen Streitkräfte Unterkünfte und andere zivile Infrastrukturen angreifen.

Die Schätzung der Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster der Internationalen Organisation für Migration erfolgte einen Tag, nachdem das israelische Militär eine Schule in Gaza-Stadt bombardiert und Dutzende Menschen getötet hatte.

CCCM erklärte am Dienstag, dass direkte Angriffe auf Unterkünfte für Vertriebene in den letzten Wochen „an der Tagesordnung“ seien, da die israelischen Streitkräfte die Operation „Gideon’s Chariots“ vorantreiben, eine Ausweitung der verheerenden Angriffe Israels auf den belagerten palästinensischen Enklave. Die offizielle Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs, der nach einem von der Hamas angeführten Angriff im Oktober 2023 begann, stieg am Dienstag auf über 54.000.

„Seit dem Zusammenbruch der Waffenruhe am 18. März wurden fast 616.000 Menschen vertrieben – einige davon mehrfach, bis zu zehn Mal“, erklärte die UN-Organisation. „Während der Waffenruhe kehrten über eine halbe Million Menschen in ihre Häuser zurück, vor allem im Norden, um zu versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Dieser fragile Fortschritt ist nun zunichte gemacht, da verstärkte Militäroperationen erneut Familien aus den Gebieten vertreiben, in die sie erst kürzlich zurückgekehrt waren.„

Unter Berufung auf humanitäre Partner vor Ort stellte CCCM fest, dass etwa 80 % des Gazastreifens entweder von einer Vertreibungsanordnung betroffen oder als “No-Go-Zone“ gekennzeichnet sind, wodurch der Großteil der Bevölkerung des Gebiets den israelischen Boden- und Luftangriffen schutzlos ausgeliefert ist.

„Mein Geschwisterkind ist in einer ‚sicheren‘ Zone gestorben, nachdem sie diese bombardiert hatten“, berichtete ein palästinensischer Helfer dem CCCM. „Sie bezeichnen Orte als sicher und greifen sie dann an. Ich bleibe lieber zu Hause bei meiner Familie und stelle mich dem, was kommt, dann sterben wir wenigstens alle zusammen, statt getrennt zu sein.“

CCCM schlug auch Alarm wegen eines neu gestarteten Hilfsprogramms unter der Leitung der Gaza Humanitarian Foundation (GHF), einer privaten Organisation mit Verbindungen zur US-Regierung und zur israelischen Regierung.

„Diese Vorkehrungen bergen die Gefahr, dass etablierte Mechanismen der humanitären Koordinierung umgangen werden, humanitäre Grundsätze untergraben werden und Zivilisten durch die Förderung von Vertreibungen ohne notwendigen Schutz oder angemessenen Zugang zu lebensrettenden Diensten weiteren Gefahren ausgesetzt werden“, erklärte die UN-Organisation.

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor schloss sich dieser Warnung an und erklärte in einer Erklärung, dass „alle verfügbaren Informationen über den neuen israelischen Mechanismus eindeutig darauf hindeuten, dass er als Instrument zur Zwangskontrolle über die Zivilbevölkerung im Gazastreifen konzipiert ist“.

„Er beschränkt Familien auf nur ein Hilfspaket pro Woche unter äußerst restriktiven Sicherheitsbedingungen und verstößt damit gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Angemessenheit und Kontinuität der humanitären Hilfe“, erklärte die Organisation. „Eine derart begrenzte Verteilung ist keine echte humanitäre Maßnahme, sondern eine bewusste Politik, die darauf abzielt, den Hunger gerade so zu stillen, anstatt ihn tatsächlich zu lindern.“

Übersetzt mit Deepl.com

