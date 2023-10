International solidarity with Palestine against Israeli aggression Former Greek Economy Minister Yanis Varoufakis says Hamas aren’t criminals; it is rather European leaders who are criminals for being silent about apartheid and occupation all these years.

Internationale Solidarität mit Palästina gegen die israelische Aggression

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

9. Oktober 2023

Der ehemalige griechische Wirtschaftsminister Yanis Varoufakis sagt, nicht die Hamas sei kriminell, sondern die europäischen Politiker, die all die Jahre zu Apartheid und Besatzung geschwiegen hätten.

Weltweit sind Hunderte von Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und den Widerstand bei der Operation Al-Aqsa-Flut zu unterstützen.

Kapstadt, Südafrika

Hunderte von Demonstranten versammelten sich in Kapstadt, Südafrika, um ihre Solidarität mit den Palästinensern nach der Operation Al-Aqsa-Flut zu bekunden.

Der Vorsitzende des United Ulema Council of South Africa, Abdul Khaliq Ibrahim Ali, sagte: „Wir haben in letzter Zeit gesehen, wie die Zionisten die Christen behandeln, es geht also nicht nur um eine islamische Sache. Es geht darum, dass die Menschenrechte verletzt werden und ein freies Leben verboten ist.“

Scheich Shahid Esau, ein ehemaliges Mitglied des südafrikanischen Parlaments, sagte: „Die Befreiungsbewegung in Südafrika war ebenfalls gezwungen, zu den Waffen zu greifen, um etwas zu bewirken.“

Basra, Irak

Iraker in al-Basra organisierten ein Sit-in, um die Operation Al-Aqsa-Flut zu feiern und ihren Brüdern und Schwestern in Palästina ihre Unterstützung zu bekunden.

Tetouan, Marokko

Außerdem versammelten sich Marokkaner in Tetouan zu einer Solidaritätskundgebung mit Palästina, schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten: „Das Volk will Palästina befreien“.

Teheran, Iran

Am Samstag versammelten sich Tausende von Iranern in der Hauptstadt Teheran, um die historische palästinensische Militäroperation Al-Aqsa-Flut zu feiern. Sie hissten palästinensische Flaggen, zeigten Bilder der al-Aqsa-Moschee und skandierten Slogans zur Unterstützung Palästinas und der al-Aqsa-Moschee.

Der ikonische Azadi-Turm in der Hauptstadt Teheran wurde aus diesem Anlass mit dem Schriftzug Operation Al-Aqsa-Flut, der palästinensischen Flagge und dem Wort al-Quds geschmückt.

Saada, Jemen

In der jemenitischen Stadt Saada fand am Sonntag eine große öffentliche Kundgebung zur Unterstützung der Operation „Al-Aqsa-Flut“ statt, die der palästinensische Widerstand am Samstag gegen die israelische Besatzung startete.

Während der Kundgebung hissten die Teilnehmer jemenitische und palästinensische Flaggen, Transparente und Slogans, um die volle Unterstützung des jemenitischen Volkes für das palästinensische Volk und seinen mutigen Widerstand gegen die Arroganz und die Verbrechen der israelischen Besatzung zu betonen.

In der Erklärung der Saada-Kundgebung wurde die Unterstützung für die Operation „Al-Aqsa-Flut“ bekräftigt und hinzugefügt, dass die Operation die Schlacht der gesamten Nation und aller freien Völker der Welt sei, die die Zeit der Demütigung Israels markiere.

Istanbul, Türkei

Am Sonntag haben Tausende in der Türkei an einem Marsch zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und seines Widerstands teilgenommen.

Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas fanden in vielen Städten des Westens statt, darunter Washington, New York, Chicago, Manchester, Berlin und Sydney.

Darüber hinaus sagte Yanis Varoufakis, marxistischer Philosoph und ehemaliger griechischer Wirtschaftsminister, in einem Interview mit Redstream, dass „diejenigen, die sich sehr bemühen, eine Verurteilung des Angriffs durch die Hamas“ von ihm oder seiner Bewegung DiEM25 zu erwirken, „diese niemals bekommen werden“.

Varoufakis sagte: „Die Verbrecher hier sind nicht die Hamas… die Verbrecher sind die Europäer“, weil sie schweigen, „solange es Palästinenser sind, die sterben, und nicht die Besatzer.“

Varoufakis forderte die Europäer auf, „uns zu rehabilitieren“, indem sie sich für den Frieden durch „die Zerstörung des Apartheidstaats“ einsetzen. Übersetzt mit Deepl.com



