Interview mit Starökonom Jeffrey Sachs: „Das harte Weltimperium der USA zählt seine Toten nicht” Ein Artikel von Michael Holmes

Jeffrey Sachs ist ein weltberühmter Wirtschaftswissenschaftler, Professor an der Columbia University, ehemaliger Direktor des UN-Millennium-Projektes und Bestsellerautor. Er hat internationale Organisationen und Regierungen in aller Welt beraten. Im Interview spricht er über sein neues Buch “Diplomatie oder Desaster: Zeitenwende in den USA – ist Frieden möglich?”, das seine Aufsätze über den Ukraine-Krieg, dessen Vorgeschichte und die Gefahr der atomaren Vernichtung versammelt (siehe auch NDS-Buchrezension von Ernst Burger). Zudem spricht Sachs über den Genozid in Gaza und die Heuchelei des Westens, den Aufstieg Chinas und die Zerstörung Syriens. Das Interview führte Michael Holmes am 24. Januar 2025. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Interview with star economist Jeffrey Sachs: „The tough US global empire doesn’t count its dead“ NDS Deutsche Übersetzung nachzulesen ab 12.2.2025, 9:00 Uhr, auf https://www.nachdenkseiten.de/?p=128531 Jeffrey Sachs is a world-renowned economist, professor at Columbia University, former director of the UN Millennium Project and bestselling author. He has advised international organizations and governments around the world.

