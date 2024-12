https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-infiltrate-quneitra-countryside–issue-warnings-to-daraa



IOF infiltriert das Gebiet von Quneitra und warnt die Bewohner von Daraa

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen + Agenturen

13. Dezember 2024

Der SDF-nahe Manbij-Militärrat sagt, er habe alle Angriffe der „türkischen Besatzungssöldner“ auf den Tishreen-Damm und die Qaraqozak-Brücke abgewehrt.

Ein Soldat schließt ein Tor, als israelische Streitkräfte den Zaun zur und von der Pufferzone mit Syrien in der Nähe des Dorfes Majdal Shams in den von Israel besetzten Golanhöhen am 11. Dezember 2024 überqueren (AFP)

Israelische Panzer sind in der Nacht tief in die Landschaft von Quneitra eingedrungen und haben die Stadt Khan Arnabah, eine der größten Städte der Provinz, erreicht“, berichteten lokale Quellen aus Quneitra am Freitag.

Die israelischen Panzer seien in eine verlassene ehemalige Militärstellung in Khan Arnabah eingedrungen, bevor sie sich später wieder zurückzogen, so die Quellen weiter.

Im Rahmen ihrer anhaltenden Einfälle in Syrien warnte das israelische Besatzungsmilitär nach Angaben des Korrespondenten von Al Mayadeen auch die Bewohner von Dörfern im Westen des ländlichen Daraa und forderte sie auf, in ihren Häusern zu bleiben.

In Bezug auf die israelischen Luftangriffe von gestern Abend wies unser Korrespondent darauf hin, dass ein großer Teil der angegriffenen Orte „bereits zuvor von der Besatzung angegriffen worden war“.

Er wies darauf hin, dass die israelischen Luftangriffe „auf den Berg Qasioun in der syrischen Hauptstadt Damaskus gerichtet waren, wo sich Einrichtungen der ehemaligen Republikanischen Garde des Regimes befinden“.

Unterdessen wies der israelische Sicherheitsminister Israel Katz das Militär an, sich darauf vorzubereiten, den ganzen Winter über in der von den Vereinten Nationen patrouillierten Pufferzone auf den Golanhöhen zu bleiben“.

„Aufgrund der Situation in Syrien ist es von entscheidender sicherheitspolitischer Bedeutung, unsere Präsenz auf dem Gipfel des Berges Hermon aufrechtzuerhalten, und es muss alles getan werden, um die Bereitschaft der Armee vor Ort zu gewährleisten, damit die Kämpfer trotz der schwierigen Wetterbedingungen dort bleiben können“, sagte Katz‘ Sprecher am Freitag in einer Erklärung.

Das israelische Militär hatte am Sonntag die entmilitarisierte Zone besetzt, nur wenige Stunden nachdem die bewaffnete Opposition in Syrien die Kontrolle über den größten Teil des Landes übernommen hatte, und löste damit breite internationale Kritik aus, unter anderem von UN-Chef Antonio Guterres.

Weitere Nachrichten

„Dieser Einsatz ist vorübergehend, bis eine Truppe aufgestellt werden kann, die sich an das Waffenstillstandsabkommen von 1974 hält und die Sicherheit an unserer Grenze gewährleisten kann“, erklärte das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Donnerstag.

Die Vereinten Nationen wiesen darauf hin, dass die Einnahme der Pufferzone durch das israelische Militär gegen das „Rückzugsabkommen ‚ von 1974 zwischen Syrien und ‘Israel“ verstößt.

SDF wehren nach eigenen Angaben Söldnerangriffe auf Tishreen-Damm und Qaraqozak-Brücke ab

Ebenfalls in Syrien gab der Militärrat von Manbij, der den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) angehört, bekannt, dass er alle Angriffe der „türkischen Besatzungssöldner“ auf den Tishreen-Damm und die Qaraqozak-Brücke abgewehrt hat.

Der Rat erklärte, dass es seinen Kräften nach drei Tagen heldenhaften Widerstands“ gegen einen umfassenden, mehrgleisigen Angriff mit türkischer Luftunterstützung auf den Tishreen-Damm und die Qaraqozak-Brücke gelungen sei, den Angriff zu vereiteln, die Reste der Söldner zu vertreiben und ihnen schwere Verluste zuzufügen.

Der Militärrat stellte ferner fest, dass trotz des unter der Schirmherrschaft der USA ausgehandelten Waffenstillstandsabkommens und zu einer Zeit, in der sich die nationale Aufmerksamkeit auf den Sturz des Regimes in Syrien konzentrierte, „die türkischen Besatzungssöldner wiederholte Angriffe mit verschiedenen Waffentypen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen durchführten, unterstützt durch Luftangriffe von mehr als 20 türkischen AKINCI-Drohnen, die auf die Qaraqozak-Brücke und den Tishreen-Damm südöstlich von Manbidsch gerichtet waren.“

Der Militärrat von Manbidsch stellte fest, dass die türkischen Streitkräfte, die die Söldnerangriffe ständig aus der Luft unterstützten, den Tishreen-Damm mit Drohnenangriffen direkt ins Visier nahmen und dabei erhebliche Schäden verursachten.

Die Kämpfer des Militärrats hätten moderne Kriegstaktiken angewandt, „die Söldner ausmanövriert, Hinterhalte gelegt und schwere Verluste erlitten, darunter die Tötung vieler ihrer Anführer und die Zerstörung ihrer Panzer und Fahrzeuge“.

Nach Angaben des Rates wurden bei den dreitägigen Kämpfen an der Qaraqozak-Brücke und am Tishreen-Damm 210 Söldner getötet, Hunderte von Menschen verletzt und 39 Militärfahrzeuge, sechs Panzer, fünf Selbstmorddrohnen und 20 Motorräder zerstört.

Die Erklärung bestätigte auch, dass acht Kämpfer des Militärrats von Manbidsch getötet und 13 weitere verletzt wurden.

Lesen Sie mehr: Verwaltung des Tishreen-Staudamms warnt irakische Regierung vor Zusammenbruch durch Beschuss

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …