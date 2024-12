Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel zu Syrien, den er gerade schickte, um ihn nach Veröffentlichung auf Middeleasteye, auch auf der Hochblauen Seite, für deutsche Leser zu übernehmen. Evelyn Hecht-Galinski

Der palästinensische Widerstand kann immer ohne Unterstützung von außen überleben. Kann Israel das?

Von Joseph Massad

13. Dezember 2024

Trotz des Jubels in Israel über seine jüngsten Errungenschaften werden die palästinensischen Opfer den Kampf fortsetzen, bis das völkermörderische jüdische Regime vollständig zerschlagen ist

Jemeniten schwingen Gewehre und halten ein Bild des getöteten Hamas-Führers Yahya Sinwar während einer Solidaritätskundgebung mit Gaza in Sanaa am 29. November 2024 (Mohammed Huwais/AFP)

In den letzten zwei Monaten haben die Israelis und ihre amerikanischen Herren ihren Vernichtungsfeldzug im Gazastreifen intensiviert, in der Hoffnung, den palästinensischen Widerstand gegen den jüdisch-suprematistischen Apartheidstaat ein für alle Mal niederzuschlagen.

Nachdem sie seit dem 7. Oktober 2023 keines ihrer Ziele erreicht hatten, machten die Vereinigten Staaten und Israel die Verbündeten des palästinensischen Widerstands und die von ihnen geleistete militärische Hilfe dafür verantwortlich.

Sie begannen, diese Verbündeten ins Visier zu nehmen, weil sie davon ausgingen, dass sich der palästinensische Widerstand ohne Hilfe von außen auflösen und aufhören würde zu existieren.

Ironischerweise ist es Israel, das seit seiner Gründung im Jahr 1948 ohne massive und ständige Zufuhr von westlichem Finanz-, Militär- und diplomatischem Kapital weder wirtschaftlich noch militärisch überleben könnte.

In der Tat kann Israel heute ohne diese enorme Unterstützung und den Schutz von außen nicht überleben, ohne den die Siedlerkolonie innerhalb weniger Monate zusammenbrechen würde.

Das vergangene Jahr hat diese Tatsache noch deutlicher gemacht und Israel als eine viertklassige Militärmacht entlarvt, deren einzige Leistung darin besteht, einen Völkermord an der Zivilbevölkerung zu begehen.

Um seine Ziele zu erreichen, hat sich Israel auf ein gewaltiges Maß an militärischer und geheimdienstlicher Hilfe der USA und der EU verlassen. Mit ihrer Unterstützung konnte Israel den libanesischen Widerstand schwächen, was in einem Waffenstillstand gipfelte, den es seither mehr als 100 Mal gebrochen hat, und eine Pattsituation mit dem Iran erreichen.

Im Gegenzug trugen die Amerikaner zusammen mit der Türkei und Israel erfolgreich zum Sturz des syrischen Regimes bei, das für den palästinensischen und libanesischen Widerstand ein Segen gewesen war. Die Israelis nahmen auch iranische Beamte ins Visier und bombardierten das iranische Konsulat in Damaskus, was zu iranischen Vergeltungsmaßnahmen und weiteren israelischen Bombenangriffen auf den Iran selbst führte.

Die jüngste Strategie der USA und Israels zielt darauf ab, die massiven militärischen Niederlagen, die die Israelis seit dem Beginn der Al-Aqsa-Flutung durch die Hamas erlitten haben, aus dem Gedächtnis zu streichen

In der Zwischenzeit hat Israel mit voller Unterstützung der USA und der Europäischen Union das massenhafte Töten und Aushungern der Palästinenser im nördlichen Gazastreifen ausgeweitet und die Pogrome der israelischen Siedler sowie die militärischen Razzien und Invasionen von Städten und Ortschaften im Westjordanland eskalieren lassen.

Auch das harte Vorgehen gegen die gefesselten Palästinenser im besetzten Ostjerusalem wurde verstärkt, zuletzt durch die Einführung des rassistischen, palästinenserfeindlichen israelischen Lehrplans in den Schulen und das Verbot des palästinensischen Lehrplans sowie durch die Übernahme palästinensischer Häuser und Geschäfte zugunsten jüdischer Siedler.

Was die isolierten palästinensischen Bürger Israels betrifft, so hat das israelische Regime in den letzten Monaten ebenfalls eine Reihe von Gesetzen erlassen, um die wenigen Rechte, die sie unter dem israelischen Apartheidsystem noch hatten, auszuhöhlen.

Die jüngste Strategie der USA und Israels zielt darauf ab, die massiven militärischen Niederlagen, die die Israelis seit dem Al-Aqsa-Flutangriff der Hamas im vergangenen Oktober erlitten haben, aus dem Gedächtnis zu streichen.

Sie zielt vor allem darauf ab, die jüdische Siedlerkolonie gegen die ständige militärische Bedrohung durch den Widerstand zu stärken und Israels Willen nicht nur dem palästinensischen Volk, sondern der gesamten arabischen Welt aufzuzwingen.

Palästinensischer Widerstand

Nachdem es den USA gelungen ist, alle arabischen Diktatoren zu stürzen, die sich ihren Befehlen zur Normalisierung mit Israel widersetzten (oder auf Bedingungen für eine Normalisierung bestanden, die Israel ablehnte) – Saddam Hussein, Muammar Gaddafi und Bashar al-Assad – und gleichzeitig alle anderen arabischen Diktatoren zu stärken, die sich ihrem Willen voll und ganz unterwerfen und ihnen Gehorsam leisten – von Marokko über Jordanien und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bis hin zum Golf -, sind sich die Amerikaner und Israelis sicher, dass die Zerschlagung des palästinensischen Widerstands in Reichweite ist.

Diese Auffassung beruht auf der hartnäckigen ideologischen Überzeugung der imperialistischen USA und des völkermordenden israelischen Staates, dass der palästinensische Widerstand nicht durch den völkermörderischen und apartheidalen Charakter des israelischen Siedler- und Kolonialregimes hervorgerufen wird, sondern vielmehr das Ergebnis externer Unterstützung für den palästinensischen Widerstand ist.

Für diese kurzsichtigen und eigennützigen US-amerikanischen und israelischen Strategen wird der palästinensische Widerstand ebenfalls verschwinden, sobald diese Unterstützung zerstört ist.

Es überrascht nicht, dass ihre Ignoranz und ihre Weigerung, aus der Geschichte des palästinensischen Widerstands gegen die zionistische Kolonisierung und die jüdische Vorherrschaft zu lernen, so unnachgiebig sind wie eh und je.

Dass der palästinensische Widerstand in den 1880er Jahren, zu Beginn der jüdischen Kolonisierung und ohne Unterstützung von außen, begann, scheint für die grausamen und rassistischen amerikanischen und israelischen Strategen keine Rolle zu spielen.

Tatsächlich richtete sich der palästinensische Bauernwiderstand ab 1882 und bis in die 1890er Jahre gegen alle jüdischen Kolonien, so dass es kaum eine jüdische Kolonie gab, die nicht mit den einheimischen palästinensischen Bauern in Konflikt geriet“.

Die Tatsache, dass der palästinensische Widerstand seither weiterging, und zwar die meiste Zeit nicht nur ohne Unterstützung von außen, sondern trotz der enormen quantitativen und qualitativen Zunahme der Unterstützung von außen für die zionistischen Unterdrücker der Palästinenser, kann diese Strategen nicht von dieser rassistischen Vorstellung abbringen, die die Unterdrückung der Palästinenser als den eigentlichen Antrieb für ihren Widerstand ausschließt.

Auf sich allein gestellt

Im Gegensatz zum palästinensischen Volk hatten die zionistischen Kolonisatoren seit Ende des 19. Jahrhunderts stets die Unterstützung aller kolonisierenden europäischen Länder und des US-Imperiums bei der Unterdrückung jeglichen Widerstands gegen die jüdische Kolonisierung und Apartheid.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Zionisten auch von arabischen Regimen und einer Reihe reicher palästinensischer Landbesitzerfamilien unterstützt, die sowohl mit ihnen als auch mit der britischen Besatzung des Landes kollaborierten.

Abgesehen von einigen wenigen Freiwilligen von jenseits der Grenze leistete das palästinensische Volk aus eigener Kraft Widerstand gegen die zionistische Kolonisierung und widersetzte sich in den 1920er und 1930er Jahren dem britischen Empire und den zionistischen Banden, obwohl die Briten und die Zionisten mit extremem Terror und Brutalität gegen die gefangene Bevölkerung vorgingen.

Transjordanische Bauernrevolutionäre, die versuchten, den Palästinensern zu helfen, indem sie ihnen Zuflucht gewährten, und die britische Interessen in Transjordanien ins Visier nahmen, wurden in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre vom Emir Abdullah von Transjordanien und seiner von den Briten kontrollierten Armee schnell niedergeschlagen, die zehn Flugzeuge der britischen Luftwaffe einsetzte, um sie zu bombardieren.

Die so genannte Unterstützung der wenigen arabischen Armeen, die am 15. Mai 1948 eingriffen, um die fast sechs Monate zuvor, am 30. November 1947, begonnene zionistische Vertreibung von fast 400.000 Palästinensern zu stoppen und die 45 Prozent Palästinas zu sichern, die die Reiche des Nordens im berüchtigten Teilungsplan der Vereinten Nationen vom 29. November 1947 als palästinensischen Staat ausgewiesen hatten, ging vollends nach hinten los.

Die schlecht ausgerüsteten arabischen Armeen waren nicht nur den viel besser ausgebildeten und ausgerüsteten zionistischen Banden zahlenmäßig unterlegen, sondern es gelang ihnen auch nicht, die zionistische Vertreibung von weiteren 360.000 Palästinensern zu verhindern, und sie verloren mehr als die Hälfte der 45 Prozent Palästinas, die sie eigentlich schützen sollten.

Die Gebiete, die der damals selbst ernannte König Abdullah behalten konnte, gliederte er nach einem zuvor mit den Zionisten ausgearbeiteten Plan an Jordanien an. Später weigerte er sich, die im September 1948 in Gaza gebildete gesamtpalästinensische Regierung anzuerkennen.

Die imperialen Mächte folgten diesem Beispiel und erkannten Israels Übernahme von 78 % Palästinas und Abdullahs Übernahme von 18 % davon an, die er in Westjordanland“ umbenannte. (Der Gazastreifen wurde von den Ägyptern geschützt, bis er zweimal von den Israelis erobert wurde, 1956 und 1967, als Israel ihn schließlich einnahm).

In der Zwischenzeit unterstützten alle imperialen Großmächte und die Sowjets die zionistische Eroberung von 1948 militärisch und diplomatisch.

Freiwillige britische und amerikanische jüdische Piloten und internationale zionistische jüdische Brigaden kamen aus der ganzen westlichen Welt nach Palästina, um die zionistische Eroberung des Landes der Palästinenser zu unterstützen. Viele dieser Freiwilligen kommen auch heute noch nach Israel und helfen dabei, den Palästinensern die jüdische Vorherrschaft und Apartheid aufzuzwingen.

Verlust der Legitimität

Seit dem 7. Oktober 2023 sind auch die USA und die EU zu vollwertigen Partnern Israels bei seinem andauernden Völkermord an den Palästinensern geworden – einem Völkermord, der von allen arabischen Regimen, einschließlich der kollaborierenden Palästinensischen Autonomiebehörde, offen oder stillschweigend unterstützt wird, mit Ausnahme der libanesischen Hisbollah, der Ansar-Allah-Regierung im Jemen, einiger irakischer Widerstandsgruppen, des kürzlich gestürzten syrischen Regimes und des Iran.

Der Verlust der Unterstützung für Israel durch einen beträchtlichen Teil der westlichen Öffentlichkeit hat ebenfalls zur Schwächung der Legitimität der völkermörderischen Siedlerkolonie beigetragen.

Diese palästinensischen, arabischen und westlichen Unterstützer Israels haben auch dazu beigetragen, Israel militärisch vor Vergeltungsmaßnahmen der arabischen Widerstandskräfte und des Iran zu schützen, und im Falle der Palästinensischen Autonomiebehörde durch eine Kampagne der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands im Westjordanland.

Gleichzeitig haben die Unterstützer der Palästinenser eine Kampagne gestartet, die es den Unterstützern und Sponsoren Israels immer schwerer macht, den laufenden Völkermord weiter zu unterstützen.

Ob bei den Vereinten Nationen, dem Internationalen Gerichtshof oder dem Internationalen Strafgerichtshof, es wurden eine Reihe von Resolutionen, Entscheidungen und Anklagen gegen Israel erlassen, die die USA mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Drohungen und Sanktionen zu neutralisieren versuchten.

Hinzu kommt der zunehmende Erfolg der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, die Länder und Unternehmen unter Druck setzt, ihre Investitionen in Israel zurückzuziehen, wie es Norwegen kürzlich getan hat.

Darüber hinaus hat der Verlust der Unterstützung für Israel durch einen beträchtlichen Teil der westlichen Öffentlichkeit, einschließlich der europäischen und amerikanischen Juden, dazu beigetragen, die Legitimität der völkermörderischen Siedlerkolonie in traditionell israelfreundlichen westlichen Kreisen zu schwächen, die in der Vergangenheit dringend benötigte Unterstützung geleistet hatten.

Unvermeidlicher Zusammenbruch

Die Bilanz der letzten 15 Monate ist gemischt.

Israel hat sich militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch als schwach erwiesen und ist nicht in der Lage, die tägliche Schwächung an allen Fronten aufzuhalten, mit Ausnahme der des Völkermordes.

Dank der umfangreichen militärischen und finanziellen Hilfe der USA und der EU-Länder sind die Israelis jedoch in der Lage, weiterhin alle ihnen zur Verfügung stehenden barbarischen Methoden anzuwenden, um den palästinensischen Widerstand zu brechen.

Was die US-amerikanischen und israelischen Strategen jedoch verblüfft, ist die Tatsache, dass der palästinensische Widerstand, der seit dem 7. Oktober 2023 keinerlei militärische oder finanzielle Hilfe von außen erhalten hat, den vernichtungswütigen Israelis im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem weiterhin Widerstand leistet.

Trotz des Jubels und der Feierlichkeiten in Israel über seine jüngsten Erfolge werden die palästinensischen Opfer ihren Kampf fortsetzen, bis das völkermörderische jüdische Vorherrschaftsregime vollständig zerschlagen ist.

Angesichts dieser Entwicklungen ist es wahrscheinlicher, dass das völkermordende Israel und nicht der palästinensische Widerstand dagegen aufgrund der schwindenden Unterstützung von außen und der internationalen Isolation nicht mehr überleben kann.

Das wissen die US-amerikanischen und israelischen Strategen sehr wohl, auch wenn sie sich weigern, diesen Realismus zur Kenntnis zu nehmen.

All das mörderische Grauen, das sie heute über die arabische Region bringen, wird den unvermeidlichen Zusammenbruch des völkermörderischen Siedlerkolonialregimes nur hinauszögern, nicht aber seine Existenz sichern können.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com

