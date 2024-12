Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2024-12-13/ty-article-opinion/israel-just-passed-a-law-legalizing-the-repression-of-its-own-citizens/00000193-bc95-dae8-a9d3-feff30c60000



Leitartikel |

Israel hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das die Unterdrückung der eigenen Bürger legalisiert

Israelische Polizisten verhaften einen Demonstranten bei einer Anti-Kriegs-Demonstration in Haifa, im Juni.Credit: Daniel Rolider

Haaretz Leitartikel

13. Dezember 2024

Eine gefährliche, extremistische Koalition hat eine Welle von antidemokratischen Gesetzen auf den Weg gebracht, während sie die Öffentlichkeit ununterbrochen über die Bedeutung ihrer Handlungen belogen hat. Sie kann nicht losgelöst von ihren schlechten Absichten beurteilt werden. Das gilt auch für ein neues Gesetz mit dem Titel „Gesetz zur Verteidigung der Öffentlichkeit gegen das organisierte Verbrechen“, das am Mittwoch die Schlussabstimmung in der Knesset passierte. Es ermöglicht die Verhängung von Restriktionen gegen Israelis durch Verwaltungsanordnungen allein auf der Grundlage von gesammelten Geheimdienstinformationen, ohne dass ein ordnungsgemäßes Verfahren durchgeführt wird.

Der Name des Gesetzes und die Argumente , in denen diese drakonische Gesetzgebung verpackt ist, lassen es so klingen, als ob es die schwere Verbrechenswelle, die Israels arabische Gemeinschaft getroffen hat, bekämpfen soll. In Wirklichkeit hat die Polizei unter dem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, schon immer über die notwendigen Mittel verfügt, um das Problem anzugehen; das war nie das Problem. Hätte die Polizei die Kriminalität wirklich bekämpfen wollen, hätte sie sich überzeugender bemühen müssen, die bereits vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen.

Man kann nicht einfach behaupten, dass der Befürworter des Gesetzes, MK Tzvika Foghel von Ben-Gvirs Otzma Yehudit-Partei – der die Einwände des Justizministeriums gegen seinen Gesetzentwurf ignoriert hat – das Leid der israelischen Araber sehr beunruhigt. Eine Polizei, deren Minister Polizeibeamte bei den Gesprächen, die er führt, um über Beförderungen innerhalb der Polizei zu entscheiden, fragt, ob sie ihm gegenüber „loyal“ sein werden, wie Josh Breiner in der Haaretz vom Donnerstag enthüllte, ist eine Polizei, bei der jede Forderung nach mehr Macht, die gegen die Bürgerrechte verstößt, energisch abgelehnt werden muss.

Das neue Gesetz ermöglicht es einem Bezirksgericht, mit Zustimmung des Generalstaatsanwalts restriktive Anordnungen gegen Israelis zu erlassen, die auf von der Polizei bereitgestellten Informationen beruhen. Das Gericht ist sogar berechtigt, „von den Gesetzen der Beweisführung abzuweichen“, wenn es von den ihm vorgelegten Informationen überzeugt ist. Mit solchen Anordnungen kann das Gericht jemandem verbieten, eine bestimmte Stadt oder Region zu betreten, von ihm verlangen, an einem bestimmten Ort zu leben oder sich zumindest dort aufzuhalten, ihm verbieten, seinen Wohnort zu verlassen, ihm verbieten, mit bestimmten Personen in Kontakt zu treten, ihm das Führen eines Fahrzeugs oder die Nutzung des Internets verbieten und ihn daran hindern, das Land zu verlassen. Darüber hinaus erhält die Polizei erweiterte Durchsuchungsbefugnisse, die es ihr ermöglichen, den Arbeitsplatz von Personen zu betreten, die mit einer solchen Anordnung belegt sind. Wer gegen eine solche Anordnung verstößt, kann mit einer Gefängnisstrafe von einem bis vier Jahren bestraft werden.Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

