Iran obtains 70,000+ pages of Israeli judicial documents: Tehran Times Tehran Times says the documents reveal that Israeli occupation PM Benjamin Netanyahu and his wife Sara suffer from a relapsed psychiatric disease.

Iran erhält mehr als 70.000 Seiten israelischer Justizdokumente: Teheran Times

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Teheran Times

25. September 2023

Laut Tehran Times enthüllen die Dokumente, dass der israelische Besatzungsminister Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara an einer rezidivierenden psychiatrischen Krankheit leiden.

Die iranische Zeitung „Tehran Times“ enthüllte, dass sie Informationen erhalten hat, die darauf hindeuten, dass der Iran Zugang zum gesamten israelischen Justizarchiv erhalten hat, das „sensibles“ Material über den Fall des israelischen Besatzungs-Premierministers Benjamin Netanjahu enthält.

Die Nachrichten-Website erinnerte daran, dass Al Mayadeen Mitte September eine iranische Sicherheitsquelle mit den Worten zitierte, Netanjahu sei „in einen gefährlichen Justizfall verwickelt“.

Damals erklärte die Quelle gegenüber Al Mayadeen, dass die israelische Justiz die Akte noch nicht freigegeben habe, weil sie eine Bedrohung für „Israels nationale Sicherheit“ darstelle, und betonte, dass eine Veröffentlichung des Inhalts dieses Materials Netanjahus politische Karriere gefährden würde.

Laut Tehran Times geht aus den Dokumenten hervor, dass „Netanjahu und seine Frau Sara an einer rezidivierenden psychiatrischen Erkrankung leiden, was ein Mitglied der Partei von [Oppositionspolitiker] Yair Lapid dazu veranlasste, sich an die Justiz zu wenden, um Netanjahus Eignung für das Spitzenamt in Israel in Frage zu stellen.“

Lesen Sie weiter: Netanjahu macht bei der UN eine „nukleare Drohung“ an den Iran, sein Büro nimmt sie zurück

„Das Mitglied von Lapids Partei hat den gesamten medizinischen Fall von Netanjahu und seiner Frau vor Gericht gebracht, in der Hoffnung, ihn wegen psychischer Probleme von der Übernahme eines öffentlichen Amtes ausschließen zu können“, zitiert die Nachrichten-Website die Informationen.

Das Gericht habe die Informationen geprüft und „signalisiert, dass es den Fall ernsthaft weiterverfolgen will“.

Die Teheran Times berichtete jedoch, dass ein hochrangiger Justizbeamter den Fall mit der Begründung aussetzte, das Gericht sei nicht befugt, sich mit diesem Fall zu befassen, und die Fortsetzung des Verfahrens könne die nationale Sicherheit Israels gefährden.

Die iranische Website merkte an, dass Netanjahu neben diesem Fall auch mit anderen Prozessen konfrontiert war, die durch Bestechung, Einschüchterung und politische Einflussnahme aufgeschoben wurden“.

Im gleichen Zusammenhang deutete die Website an, dass dieser Fall „der Grund dafür sein könnte, dass die Telefone einer Reihe von Mitgliedern von Lapids Partei und Lapid selbst laut israelischen Medien kürzlich gehackt wurden“.

Die Zeitung zitierte Beobachter mit der Aussage, dass „Netanjahu hinter dem Hack stecken könnte“, da die Informationen die Gerichtsverfahren des israelischen Besatzungspremiers sowie die seiner Partei und Kabinettsmitglieder enthüllten. Die undichten Stellen enthüllten auch „einige Missbräuche und unangekündigte Spenden an die Haredis und ihre Korruptions- und Spionagefälle“, so die Teheran Times, und fügte hinzu, dass „die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann“.

Nach Angaben der iranischen Website legt das Justizarchiv der israelischen Besatzung offen, wie die israelische Justiz die Palästinenser in den 1948 besetzten Gebieten systematisch diskriminiert hat.

Demnach haben israelische Richter immer gegen Palästinenser entschieden, „basierend auf einer nicht erklärten Richtlinie“.

Die Tehran Times hob hervor, dass „mehr als 70.000 Seiten von Gerichtsdokumenten, von denen einige mit geheimen und streng geheimen Siegeln versehen sind, durchgesickert sind und derzeit geprüft und analysiert werden“.

Die Nachrichten-Website meinte, dass „das Durchsickern des israelischen Justizarchivs ein weiteres Indiz dafür ist, wie verwundbar Israel geworden ist.“ Übersetzt mit Deepl.com

Mehr lesen: Netanjahus UNGA-Rede war glanzlos: Israelische Medien



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …