Iran macht die Doppelmoral des Westens als Grund für Krieg und Massaker verantwortlich

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites 23. September 2024

Pezeshkian will auf der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Botschaft für Frieden und Sicherheit“ verbreiten und gleichzeitig das „Recht und Streben nach Gerechtigkeit“ des Iran angesichts der anhaltenden israelischen Aggression in der Region zum Ausdruck bringen.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian kritisierte am Montag die Doppelmoral des Westens und behauptete, sie sei das Ergebnis von globalem Blutvergießen und Krieg.

„Anstelle von Blutvergießen, Krieg und Massakern sollten wir eine Welt schaffen, in der alle Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Ethnizität und der Region, in der sie leben, ein angenehmes Leben führen können“, sagte er bei seiner Ankunft am John F. Kennedy International Airport in New York.

„Leider ist die Welt, in der wir derzeit leben, nicht so. Es gibt einige Doppelstandards„, bemerkte Pezekshian.

Die anhaltende israelische Aggression im Nahen Osten

Die Aussagen des Präsidenten kommen inmitten der militärischen und politischen Unterstützung der Vereinigten Staaten und mehrerer westlicher Nationen für “Israel“ beim anhaltenden Völkermord in Gaza sowie der Aggression der Besatzung im Westjordanland, im Libanon und in anderen Ländern der Region.

Pezeshkian erklärte, dass er während seines Aufenthalts in New York, wo er auf der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) sprechen soll, die „Botschaft des Iran in Bezug auf Frieden und Sicherheit“ übermitteln werde.

Er fügte hinzu, dass die Botschaft dem „Motto ähnelt, das auch in diesem Jahr von den Vereinten Nationen übernommen wurde“.

Der Präsident bezog sich auf das diesjährige Gipfelthema „Niemanden zurücklassen: Gemeinsam handeln für die Förderung von Frieden, nachhaltiger Entwicklung und Menschenwürde für heutige und künftige Generationen“.

Vor seiner Abreise nach New York hoffte Pezeshkian, die „Stimme der Menschen unseres Landes sowie die Stimme derer, die sich für das Recht und die Gerechtigkeit einsetzen“, zum Ausdruck bringen zu können.

Ich werde die Stimme der Palästinenser und Libanesen bei der UNGA sein: Araghchi

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sandte am Samstag eine Botschaft an den Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, in der er sein Beileid für den Märtyrertod des ermordeten Anführers Ibrahim Aqil und mehrerer seiner Mitstreiter zum Ausdruck brachte.

Araghchi betonte seine Pflicht, als Stimme des palästinensischen und libanesischen Volkes vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu dienen, und verurteilte die Verbrechen der zionistischen Entität, die bei ihren jüngsten Angriffen einige der abscheulichsten Terrorakte und Völkermorde begangen hat.

Er fügte hinzu, dass die Besatzung „einmal mehr ihre Missachtung jeglicher moralischer oder rechtlicher Standards unter Beweis gestellt hat und ihre bösartigen Ziele selbst auf Kosten der Gefährdung der Sicherheit der Region und der Welt verfolgt“.

Araghchi betonte, dass der Kampf und der Widerstand bis zur Befreiung des palästinensischen Volkes von der Besatzung mit größerer Stärke fortgesetzt werden, und wies darauf hin, dass „dies den Opfern der Widerstandskämpfer der Widerstandsfront in Palästina und im Libanon und in der gesamten Region zu verdanken ist“.

Übersetzt mit Deepl.com

