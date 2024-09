https://www.middleeastmonitor.com/20240923-germany-criticises-israel-for-raiding-shutting-down-al-jazeera-office-in-west-bank/



Deutschland kritisiert Israel für die Razzia und Schließung des Al-Jazeera-Büros im Westjordanland

23. September 2024

Listen der von den israelischen Behörden beschlagnahmten Ausrüstung sowie eine Schließungsverfügung sind am 22. September 2024 an der Tür des verschlossenen Büros des Fernsehsenders Al Jazeera in Ramallah im besetzten Westjordanland angebracht. [ JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

Deutschland kritisierte Israel am Montag für die Razzia im Büro von Al Jazeera im besetzten Westjordanland und die Anordnung, es für 45 Tage zu schließen, wie Anadolu Agency berichtet.

„Die Schließung des Büros von Al Jazeera ist sicherlich ein falsches Signal der israelischen Behörden“, sagte der stellvertretende Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christian Wagner, auf einer Pressekonferenz in Berlin.

„Gerade in Konflikt- und Krisenzeiten ist es äußerst wichtig, dass vielfältige und freie Medien ein Bild der Lage vor Ort vermitteln können. Gerade in diesen Zeiten ist es noch wichtiger, dass freie Medien und freie Berichterstattung gewährleistet und besonders geschützt werden müssen“, sagte er.

Israelische Soldaten führten am Sonntag eine Razzia im Büro von Al Jazeera im besetzten Westjordanland durch und ordneten die Schließung des Büros an, inmitten einer sich ausweitenden Kampagne gegen den in Doha ansässigen Sender. Sie beschlagnahmten auch Dokumente und Sendeeinrichtungen.

Der Al-Jazeera-Sender ist einer der wenigen internationalen Medienkanäle, die aus der Region berichten und ausführlich über die Militäroffensiven Israels in Gaza und im Westjordanland berichten.

Seit Israel im vergangenen Oktober seinen Krieg gegen Gaza begann, wurden fast 41.500 Palästinenser getötet und mehr als 95.000 weitere verletzt, hauptsächlich Frauen und Kinder.

Israel droht wegen des Krieges gegen die belagerte Enklave, in der Millionen Palästinenser vertrieben wurden und Hunger und akuter Mangel an medizinischer Hilfe und anderen lebensnotwendigen Gütern herrschen, ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof.

