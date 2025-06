https://www.palestinechronicle.com/iran-says-no-negotiations-under-fire-amid-eu-diplomatic-push-us-outreach/



Iran sagt „keine Verhandlungen unter Beschuss“ angesichts diplomatischer Bemühungen der EU und Annäherungsversuchen der USA

19. Juni 2025

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi. (Foto: IAEA Imagebank, über Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

Der iranische Außenminister hat betont, dass Teheran weiterhin „der Diplomatie verpflichtet“ sei.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi wird am Freitag in Genf Gespräche mit seinen europäischen Amtskollegen führen, wie lokale Medien berichteten.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA wird Araghchi mit den Außenministern Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zusammentreffen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Araghchi sagte Berichten zufolge, das Treffen finde auf Wunsch der europäischen Außenminister statt.

Die Zeitung „The Guardian“ berichtete, dass es sich um das erste direkte diplomatische Treffen seit der „Operation Rising Lion“ handeln würde, einem groß angelegten Luftangriff auf iranische Nuklearanlagen, Raketenbasen und wichtige Personen, den Israel am Freitag mit stillschweigender Unterstützung der Vereinigten Staaten gestartet hatte.

Im Mittelpunkt der Gespräche am Freitag werde stehen, „wie der Iran bereit ist, sein Atomprogramm zu reduzieren oder einzustellen“, so The Guardian.

„Der Diplomatie verpflichtet“

In einem Social-Media-Beitrag am späten Mittwoch erklärte Araghchi, der Iran handle „ausschließlich in Selbstverteidigung“ und sei „der Diplomatie verpflichtet“.

„Selbst angesichts der ungeheuerlichen Aggression gegen unser Volk hat der Iran bisher nur gegen das israelische Regime Vergeltungsmaßnahmen ergriffen und nicht gegen diejenigen, die es unterstützen und begünstigen“, erklärte Araghchi.

„Genauso wie Netanjahu diesen Krieg inszeniert hat, um die Diplomatie zu zerstören, sollte die Welt höchst alarmiert sein über die zunehmenden Versuche des scheiternden israelischen Regimes, andere dazu zu bringen, es zu retten und die Flammen auf die Region und darüber hinaus auszuweiten“, fügte er hinzu.

Der Außenminister sagte, der Iran habe „in Taten bewiesen, wozu er sich immer öffentlich verpflichtet hat: Wir haben niemals nach Atomwaffen gestrebt und werden dies auch niemals tun“.

Er erklärte, mit Ausnahme des „illegitimen, völkermörderischen und besetzenden israelischen Regimes“ bleibe man der Diplomatie verpflichtet.

Diplomatische Bemühungen

Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, dass Araghchi und der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran in der vergangenen Woche „mehrfach telefonisch Kontakt hatten“.

Unter Berufung auf drei Diplomaten hieß es in dem Bericht, dass die Gespräche auf eine diplomatische Lösung des Konflikts abzielen.

Araghchi soll jedoch gesagt haben, dass Teheran nicht zu den Verhandlungen zurückkehren werde, solange Israel seine Angriffe nicht einstelle.

Die Diplomaten sagten auch, dass die Gespräche „eine kurze Diskussion über einen Vorschlag der USA an den Iran Ende Mai beinhalteten, der auf die Schaffung eines regionalen Konsortiums abzielt, das Uran außerhalb des Iran anreichern soll, ein Angebot, das Teheran bisher abgelehnt hat“, wie der Reuters-Bericht feststellte.

Die Erwartungen des Iran

Araghchi habe Witkoff mitgeteilt, dass der Iran „bereit sei, zu den Atomgesprächen zurückzukehren, dies jedoch nicht könne, wenn Israel seine Bombardierungen fortsetze“, sagte ein europäischer Diplomat.

Eine andere Quelle aus dem Umfeld Teherans habe ebenfalls erklärt, Araghchi habe deutlich gemacht, dass seine Regierung „in der Atomfrage Flexibilität zeigen könne“, wenn die USA Israel zur Beendigung des Krieges drängen würden, heißt es in dem Bericht.

(PC, Anadolu, Agenturen)

