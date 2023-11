Iran Warns Of ‚Inevitable Expansion‘ Of War After IDF Conducts Flag-Raising Ceremony In Gaza ZeroHedge – On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero

Iran warnt vor einer „unvermeidlichen Ausweitung“ des Krieges, nachdem die IDF im Gazastreifen eine Flaggenhissungszeremonie durchführt

von Tyler Durden

10. November 2023

Am Freitag verbreiteten israelische Medien diese Schlagzeile: „Israelische Flaggen wehen stolz an der Küste von Gaza“. Seit Donnerstag kursieren im Internet Aufnahmen, die zeigen, wie IDF-Truppen eine Zeremonie zum Hissen der israelischen Flagge abhalten und dabei die eroberten Gebiete des Gazastreifens einweihen. In einer kurzen Ansprache während der Zeremonie an einem Strand in Gaza sagte ein IDF-Soldat, kurz bevor er die Truppen beim Abspielen der Nationalhymne anführte, „dies ist unser Land“, und erklärte seinen Truppen, dass sie den Juden den Weg weisen, „um in unser Land zurückzukehren“.

Nach dieser höchst provokativen Szene sprach der Iran am Freitag eine neue Warnung aus und erklärte, dass die Ausweitung der israelischen Operationen und Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen sowie andere provokative Handlungen eine Ausweitung des Krieges „unvermeidlich“ machen.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian übermittelte diese Erklärung in einem Telefongespräch mit Katars Premierminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, wie staatliche Medien berichteten.

„Aufgrund der Ausweitung der Intensität des Krieges gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens ist eine Ausweitung des Umfangs des Krieges unvermeidlich geworden“, sagte Amirabdollahian. In einem separaten Posting auf X erklärte er, dass Israel „die Zeit davonläuft“, und erklärte: „Der einzige Vorteil von Netanjahu war, dass er die Fundamente des falschen israelischen Regimes noch wackeliger gemacht und das kriminelle, gewalttätige und aggressive Gesicht des zionistischen Regimes beim Massaker an Frauen und Kindern in Gaza gezeigt hat.“

* * *

Nachdem am Mittwoch und Donnerstag Berichte aufgetaucht waren, wonach israelische Panzer ins Zentrum von Gaza-Stadt vorgedrungen waren, erklärten palästinensische Beamte, Panzer hätten sich wichtigen Krankenhäusern genähert und diese umzingelt, in denen Tausende von Palästinensern Schutz suchen, während verwundete Patienten behandelt werden. Am Freitag hieß es, dass Luftangriffe das größte Krankenhaus im Gazastreifen, Al Shifa, getroffen haben, wobei mindestens ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden.

Auch andere Krankenhäuser wurden Berichten zufolge im Morgengrauen angegriffen, darunter das Indonesische Krankenhaus und das Rantissi-Krebskrankenhaus, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Augenzeugen berichtete. Auf dem Krankenhausgelände sind ausgedehnte Zeltlager der Binnenvertriebenen zu sehen, aber Israel behauptet, dass die Hamas darunter „Terrortunnel“ hat und dass die Gruppe im Rantissi-Krankenhaus eine Operationsbasis unterhält. Zivilisten, die weiße Fahnen schwenkten, wurden eingeschlossen und gerieten in mindestens einem Fall bei einem Fluchtversuch unter Beschuss. Die Behörden des Gazastreifens behaupten, das israelische Militär schieße auf sie, während Israel behauptet, die Hamas schieße auf ihre eigenen Leute, um sie als „menschliche Schutzschilde“ zu halten.

Frühere israelische Angriffe auf Gaza Ende Oktober, via Anadolu Agency

Panzer der israelischen Streitkräfte (IDF) wurden in der Nähe dieser Krankenhäuser beobachtet, und es gibt unbestätigte Videobeweise dafür, dass Zivilisten, die dort Schutz suchen, entweder von IDF-Scharfschützen, Artillerie oder möglicherweise von Drohnen getroffen wurden.

Das israelische Militär hat die sofortige Evakuierung dieser Krankenhäuser angeordnet, aber die Menschen haben sich Berichten zufolge nicht bewegt, weil sie befürchten, dass jeder Versuch, die Krankenhäuser zu verlassen, noch gefährlicher ist.

Das Weiße Haus gab am Donnerstag bekannt, dass Israel sich bereit erklärt hat, tägliche vierstündige Kampfpausen einzulegen, um einen humanitären Korridor für die Zivilbevölkerung zu schaffen, damit diese in den Süden fliehen kann, aber es ist unklar, wie sich dies auf Patt-Situationen auswirkt, in denen zivile Enklaven von Panzern umgeben sind.

Al Jazeera, das über Korrespondenten vor Ort verfügt, berichtet, dass sich Panzer nur wenige hundert Meter von einigen der betroffenen Krankenhäuser entfernt befinden: „Mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen haben sie einen Umkreis von etwa 100 Metern um diese Krankenhäuser geschlossen, in denen noch immer Tausende von Verwundeten und Vertriebenen untergebracht sind“, heißt es in dem Bericht vom Freitag.

„Die Menschen haben aus dem al-Rantisi Krankenhaus und dem Nasser-Krankenhaus Hilferufe gesendet und darum gebeten, fliehen zu dürfen“, schreibt Al Jazeera.

Und doch wird die Situation für die Zivilbevölkerung immer gefährlicher, je mehr Bomben fallen. Das Gesundheitsministerium von Gaza hat behauptet, dass israelische Jets seit Donnerstagabend fünfmal die Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses getroffen haben. Dies führte dazu, dass ein Teil der Zivilisten in potenziell sicherere Gebiete flüchtete.

„Sie beschossen die Entbindungsstation und das Gebäude der Ambulanz. Bei dem Angriff am frühen Morgen wurden ein Palästinenser getötet und mehrere verwundet“, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Das Ministerium reagierte auf den Evakuierungsbefehl der IDF: „Wir sprechen von 45 Babys in Brutkästen, 52 Kindern auf der Intensivstation, Hunderten von Verletzten und Patienten und Zehntausenden von Vertriebenen.“ Es gibt widersprüchliche Berichte über Verletzte, da Schießereien am Rande des Shifa-Krankenhauses gemeldet wurden und Berichte über den Einsatz von IDF-Spezialkräften dort vorliegen:

Laut AFP behauptete eine Regierungserklärung jedoch, dass es „dreizehn Märtyrer und Dutzende Verwundete bei einem israelischen Angriff auf das Al-Shifa-Gelände heute“ gegeben habe, und der Krankenhausdirektor Mohammad Abu Salmiya behauptete, dass „israelische Panzer auf das Al-Shifa-Krankenhaus geschossen haben“.

Israel hat behauptet, dass ein Hamas-Militärquartier an das Shifa-Krankenhaus angrenzt, und bezeichnete das Gebiet als „das Herz“ der geheimdienstlichen und operativen Aktivitäten der Hamas.

Die Vereinten Nationen und die Hilfsorganisationen haben unterdessen neue Probleme, Lastwagen in den Streifen und zu den benötigten Stellen zu bringen – in einer „Hölle auf Erden“, wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) es nannte.

Unten: Palästinensische Quellen berichten, dass Zivilisten, die weiße Fahnen schwenkten und versuchten, das Krankenhausgelände zu verlassen, von den IDF beschossen wurden, während israelische Quellen sagen, dass die Hamas auf sie schießt, um sie am Verlassen des Krankenhauses zu hindern:

„Wir können derzeit nicht in den Norden fahren, was natürlich sehr frustrierend ist, weil wir wissen, dass mehrere hunderttausend Menschen im Norden bleiben“, sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke.

„Wenn es heute eine Hölle auf Erden gibt, dann heißt sie Nord-Gaza“, sagte er. „Es ist ein Leben in Angst bei Tag und Dunkelheit bei Nacht, und was sagt man seinen Kindern in einer solchen Situation, die fast unvorstellbar ist – dass das Feuer, das sie am Himmel sehen, darauf aus ist, sie zu töten?“

Berichten zufolge sind hochrangige Vertreter der USA und Israels in Doha, um über die Vermittlung der katarischen Regierung einen möglichen Geisel-Deal auszuhandeln. Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte jedoch, dass derzeit kein wirklicher Vorschlag auf dem Tisch liege, wie NBC News berichtet.

Die Hamas hat weiterhin hochwertige Nahkampfaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie IDF-Panzer beschädigt werden:

„Es gibt keinen wirklichen Vorschlag, der von Seiten der Hamas in dieser Frage realisierbar ist. Es gibt zwar viele, viele Leute, die Dritte sind, die optimistische Nachrichten an die Wochenschauen schicken, aber ich sage ganz offen: Meines Wissens gibt es bis jetzt keine wirklich substanziellen Informationen, die ein wirkliches Angebot für einen Prozess auf den Tisch legen“, erklärte Herzog.

Am Freitag gab das israelische Militär bekannt, dass die offizielle Zahl der Todesopfer unter den Truppen auf 37 gestiegen ist. Einige Analysten gehen davon aus, dass diese Zahl in Wirklichkeit viel höher ist, da der Kampf in den Städten äußerst schwierig ist und die Hamas Guerillataktiken und weitläufige Tunnel für Hinterhalte nutzt.

Apokalyptische Szenen aus dem Gazastreifen wie die folgenden sind inzwischen alltäglich geworden…

Derzeit gibt es etwa 11.000 Tote im Gazastreifen, zumeist Zivilisten, was UN-Generalsekretär António Guterres dazu veranlasste, diese Woche auf einer Konferenz zu erklären, dass bei der israelischen Operation „eindeutig etwas schief gelaufen“ sei. „Es gibt Verstöße seitens der Hamas, wenn sie menschliche Schutzschilde hat. Aber wenn man sich die Zahl der Zivilisten ansieht, die bei den Militäroperationen getötet wurden, läuft etwas eindeutig falsch“, sagte er.

Übersetzt mit Deepl.com



