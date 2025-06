https://english.almayadeen.net/news/politics/irgc-confirms-hits-on-mossad–aman-hqs-in–israel—vows-mor



IRGC bestätigt Treffer auf Mossad- und Aman-Hauptquartiere in Israel und kündigt weitere Angriffe an

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

Heute 14:01

17. Juni 2025

In seiner jüngsten Erklärung kündigt der iranische IRGC an, weiterhin „lebenswichtige“ israelische Militärinfrastrukturen anzugreifen.

Die Islamische Revolutionsgarde des Iran (IRGC) erklärte am Dienstag, dass ihre Luft- und Raumfahrtstreitkräfte eine neue, intensivierte Welle von Raketenangriffen auf israelische Militärziele gestartet habe, die sie als „stärker und zerstörerischer als die bisherigen Angriffe“ bezeichnete.

In ihrem achten offiziellen Kommuniqué bestätigte die IRGC, dass sie das israelische Militärgeheimdienstdirektion (Aman) und ein Operations- und Planungszentrum des Mossad in Tel Aviv getroffen habe, das nach dem Angriff Berichten zufolge in Flammen stand.

„Unsere zerstörerischen Operationen werden fortgesetzt“, erklärte die IRGC und betonte, dass „lebenswichtige“ Komponenten der Militär- und Geheimdienstinfrastruktur der israelischen Entität weiterhin im Visier Teherans bleiben würden.

IRGC verspricht weitere Präzisionsschläge

Zuvor hatte die IRGC in ihrem sechsten offiziellen Kommuniqué bekräftigt, dass die bei der heutigen Operation eingesetzten fortschrittlichen Technologien und Fähigkeiten präzise und erfolgreiche Schläge tief im Inneren der israelischen Entität ermöglicht hätten.

In der Erklärung wurde betont, dass die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC ihre Ziele präzise getroffen hätten, und die Angriffe als Teil einer umfassenderen Kampagne zur Zerstörung der lebenswichtigen Infrastruktur der israelischen Besatzung beschrieben.

Die IRGC bekräftigte ihre Absicht, den militärischen Druck aufrechtzuerhalten, und erklärte, dass „wirkungsvolle, effektive und zerstörerische Operationen“ fortgesetzt würden, die speziell auf kritische Knotenpunkte innerhalb des israelischen Militär- und Geheimdienstapparats abzielen würden.

Die eskalierende Kampagne ist Teil von „True Promise 3“, einer laufenden Militäroperation, die laut IRGC durch fortschrittliche Raketentechnologie und Präzisionsschlagfähigkeiten unterstützt wird und ein tiefes Eindringen in besetztes Gebiet mit zunehmender Tödlichkeit ermöglicht.

IRGC-Berater: Iran bereit für einen längeren Krieg

Brigadegeneral Ahmad Vahidi, hochrangiger Berater des Kommandanten der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), erklärte am Dienstag, dass die in den jüngsten Operationen eingesetzten Raketen der neuen Generation nur einen Bruchteil des gesamten Arsenals moderner militärischer Fähigkeiten des Iran ausmachen.

In einem Gespräch mit iranischen Medien wies General Vahidi Berichte zurück, wonach die Raketenvorräte des Iran zur Neige gehen. „Die Vorstellung, dass unsere Raketenvorräte erschöpft sind, ist lächerlich; wir haben noch nicht einmal begonnen, unsere Raketenkapazitäten strategisch einzusetzen“, sagte er.

Vahidi betonte, dass der Iran über ein breites Spektrum an fortschrittlichen Waffen verfügt und diese „wann immer wir es für angemessen halten“ einsetzen werde, und bekräftigte die Bereitschaft Teherans, die Lage bei Bedarf zu eskalieren.

Er betonte außerdem, dass Teheran keine Angst vor einem langwierigen Krieg habe, was auf ein wachsendes Vertrauen in die strategische Tiefe und militärische Bereitschaft des Iran angesichts der sich verschärfenden Konfrontation mit der israelischen Besatzung hindeutet.

Drohnenkrieg droht, da iranischer Kommandeur vor massivem Einsatz von UAVs warnt

Parallel dazu kündigte der Kommandeur der iranischen Bodentruppen, Brigadegeneral Kioumars Heydari, an, dass bald „Hunderte von Drohnen“ auf israelische Ziele abgefeuert würden. Er erklärte, dass die unbemannten Flugsysteme des Iran bereits am Montag mehrere strategische Ziele in Tel Aviv und Haifa zerstört hätten.

„Unsere Drohnen sind weitreichend, hochpräzise und äußerst zerstörerisch“, sagte Heydari und warnte, dass weitere UAV-Angriffe sich auf Infrastrukturen konzentrieren würden, die für die militärischen Operationen „Israels“ von entscheidender Bedeutung seien. Er betonte, dass diese Phase der Vergeltungsmaßnahmen in Wellen erfolgen werde, die als Teil einer umfassenderen Militärdoktrin koordiniert würden, die als Reaktion auf die anhaltende israelische Aggression entwickelt worden sei.

Op. True Promise 3: Iranischer Raketenangriff trifft israelische Geheimdienstzentrale

Eine neue Salve iranischer Raketen schlug am Dienstagmorgen in Gebieten im Zentrum „Israels“ ein, offenbar als direkte und eskalierende Reaktion auf die anhaltenden Bombardements iranischer Städte und ziviler Infrastruktur durch die israelische Besatzungsmacht.

Trotz Abfangversuchen bestätigten israelische Medien, dass mehrere Raketen die israelischen Verteidigungssysteme umgangen haben. Es wurde von Explosionen in ganz Zentralisrael berichtet, darunter direkte Treffer in Herzliya und Gush Dan, und in Ramat HaSharon und anderen Gebieten in der Nähe von Tel Aviv waren laute Explosionen zu hören.

In einem Zusammenhang damit berichteten israelische Medien, dass die iranischen ballistischen Raketen mindestens fünf Ziele im Herzen von Tel Aviv getroffen hätten, wobei mehrere Einschläge im gesamten Großraum Tel Aviv gemeldet wurden. Bei den Einschlägen waren gewaltige Explosionen zu hören.

Eine der Raketen soll ein sensibles Ziel in Herzliya getroffen haben, einer Küstenstadt, die als Standort wichtiger israelischer Sicherheits- und Geheimdienstinfrastrukturen bekannt ist.

Gleichzeitig hat die Militärzensur laut israelischen Medien eine Nachrichtensperre über den Ort verhängt, der kürzlich von iranischen Raketen im Gebiet Glilot angegriffen und getroffen wurde.

Die Einrichtung wird Berichten zufolge für alle logistischen Aktivitäten des israelischen Militärgeheimdienstes Aman genutzt.

Israelische Medien betonten weiter, dass die Analyse eines der von einem Medienunternehmen veröffentlichten Fotos darauf hindeute, dass das Bild den Ort des Angriffs auf ein großes Lagerhaus oder eine Logistikanlage zeige.

Die öffentlichen Erklärungen des iranischen Militärs markieren eine deutliche Veränderung in Ton und Intensität und signalisieren das wachsende Vertrauen Teherans in seine Fähigkeit, der israelischen Besatzungsmacht Kosten aufzuerlegen. Mit direkten Angriffen auf Geheimdienst- und Operationszentren scheint der Iran entschlossen zu sein, eine nachhaltige Kampagne zu führen, um die militärischen Fähigkeiten Israels von innen heraus zu schwächen.

