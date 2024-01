Israeli strike hits residential building in Damascus: Syrian state media This is a breaking news story, more details to follow.

Menschen begutachten die Schäden am Ort des Anschlags in Damaskus

Menschen begutachten die Schäden am Ort des Anschlags in Damaskus [SANA/Handout via Reuters]

IRGC sagt, 4 Mitglieder seien bei israelischem Angriff auf Gebäude in Syrien-Damaskus getötet worden

Der Iran bestätigt die Tötung von Mitgliedern des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), während die regionalen Spannungen angesichts des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wieder aufflammen.

20. Januar 2024

Das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) erklärt, vier seiner „Militärberater“ seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet worden.

Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA fand der Angriff am Samstag im Stadtteil Mazzeh statt. Das Gebäude sei Ziel einer „israelischen Aggression“ gewesen, hieß es.

Eine gut informierte Quelle sagte gegenüber Al Jazeera, dass es sich bei dem Ziel um eine Geheimdiensteinheit der IRGC handelte und dass sich ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter der IRGC in Syrien und seine Assistenten in dem Gebäude befanden.

In einer kurzen Erklärung teilte der IRGC mit, dass bei einem Luftangriff israelischer Kampfjets „eine Reihe syrischer Streitkräfte und vier Militärberater“ getötet worden seien, ohne deren Namen oder Titel zu nennen. Das iranische Staatsfernsehen sprach von einem „terroristischen“ Angriff Israels.

Israel gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf ein Netzwerk von Quellen vor Ort stützt, erklärte, bei dem Angriff seien fünf Menschen in einem Gebäude getötet worden, in dem sich „mit dem Iran verbündete Führer“ getroffen hätten.

„Ein israelischer Raketenangriff traf ein vierstöckiges Gebäude, tötete fünf Menschen … und zerstörte das gesamte Gebäude, in dem sich mit dem Iran verbündete Führer trafen“, so die Syrische Beobachtungsstelle.

Menschen und Rettungskräfte versammeln sich vor einem Gebäude, das bei einem israelischen Angriff in Damaskus am 20. Januar 2024 zerstört wurde

Menschen und Rettungskräfte am Ort des Angriffs [Louai Beshara/AFP]

Wachsende Spannungen

Der Angriff vom Samstag erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen in der Region und der israelischen Offensive im Gazastreifen, bei der fast 25 000 Menschen getötet wurden.

Israel hat in den letzten Jahren Hunderte von Angriffen auf mit dem Iran in Verbindung stehende Ziele in den von der Regierung kontrollierten Teilen des vom Krieg zerrissenen Syriens durchgeführt.

Letzten Monat wurde bei einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Damaskus der iranische General Sayyed Razi Mousavi getötet, ein langjähriger IRGC-Berater in Syrien.

Israel bekennt sich nur selten zu seinen Aktionen in Syrien, hat aber erklärt, dass es Stützpunkte von mit dem Iran verbündeten Gruppen wie der libanesischen Hisbollah angreift, die Tausende von Kämpfern zur Unterstützung der Streitkräfte des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad entsandt hat.

Anfang dieses Monats wurde bei einem mutmaßlich von Israel ausgeführten Angriff der führende Hamas-Kommandeur Saleh al-Arouri in der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet.

In den vergangenen Wochen wurden von Syrien aus Raketen auf den Norden Israels und die von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert, was die Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze und die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer durch die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen noch verstärkte.

Der Iran hat am Montag Erbil, die Hauptstadt der halbautonomen irakischen Region Kurdistan, mit ballistischen Raketen beschossen und dabei angeblich ein israelisches Spionagehauptquartier angegriffen, was von irakischen und irakisch-kurdischen Beamten bestritten wurde. Mindestens vier Menschen wurden bei dem Angriff getötet.

