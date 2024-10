https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/posing-patriots-irelands-far-right-cheers-israel



Irlands Rechtsextreme geben sich als Patrioten aus und feuern Israel an

Von David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

12. Oktober 2024

Hermann Kelly (mit Mikrofon), eine prominente Persönlichkeit der extremen Rechten in Irland.

Arthur Widak ZUMA Press

Nur jemand mit einer gefühllosen Einstellung würde wollen, dass die Bitten von Menschen, die unter israelischem Beschuss stehen, ignoriert werden.

Hermann Kelly, eine bekannte Persönlichkeit der extremen Rechten in Irland, hat diese Art von Denkweise an den Tag gelegt.

Als kürzlich die Flüge einer Familie mit irischer Staatsbürgerschaft aus Beirut gestrichen wurden, bat sie die Regierung in Dublin um Hilfe bei der Ausreise aus dem Libanon. Alles an der Bitte der Familie schien vernünftig: Sie suchten Schutz vor den Luftangriffen Israels.

Kelly sah die Dinge anders. Auf X (ehemals Twitter) behauptete er – ohne auch nur den geringsten Beweis vorzulegen –, dass die Familie wahrscheinlich einen falschen Asylantrag gestellt habe.

Kelly, der die Irish Freedom Party anführt, wird bei den bevorstehenden Parlamentswahlen kandidieren. Wenn er nicht gerade seine Wahlkampfstrategie „verfeinert“, verfolgt Kelly die Nachrichten aus dem Nahen Osten.

Er bezeichnet die Hisbollah als „islamo-faschistisch“ und die irischen Sympathisanten als „linksradikale Spinner“. Vor fast zwei Wochen kommentierte er, dass es „großartig ist zu sehen, wie der Islamo-Faschismus in Beirut ausgelöscht wird“.

Es ist schwer, Faschismusvorwürfe ernst zu nehmen, wenn sie von einem unverbesserlichen Fanatiker wie Hermann Kelly kommen.

Abgesehen davon müssen Kellys Äußerungen als Beifall für Israels Angriffe auf die Hisbollah interpretiert werden, eine Organisation, die als Reaktion auf Israels mörderische Invasion im Libanon 1982 gegründet wurde.

Sie müssen auch als Zustimmung zu den jüngsten Gewalttaten des israelischen Staates gegen den Libanon interpretiert werden. Hunderte Zivilisten wurden in der Woche, in der er diese Kommentare abgab, ausgelöscht – um Kellys Worte zu verwenden.

Obwohl es keinen Zweifel an seiner Zustimmung zu Israels Offensive gab, fühlte sich Kelly gezwungen, eine „Klarstellung“ abzugeben, als er eine vorhersehbar feindselige Reaktion von einigen Nutzern sozialer Medien erhielt.

„Ich habe Israel nie erwähnt“, hieß es in der ‚Klarstellung‘, und fügte hinzu, dass die ‚Frage Israel-Palästina für den Fortschritt Irlands irrelevant ist‘.

Kellys Argumentation wirft die Frage auf, ob er wirklich so systemkritisch ist, wie er behauptet.

Palästina ist in der Tat irrelevant für Irlands „Fortschritt“, wenn man solche Dinge rein finanziell betrachtet. Jeder, der sich voll und ganz der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen verschrieben hat – was von den etablierten Politikern Irlands als unantastbar angesehen wird – würde eine absolute Unterwürfigkeit gegenüber Washington befürworten, einschließlich der Aufgabe jeglicher (echter oder vorgetäuschter) Sorge um die Freiheit der Palästinenser.

Es gibt jedoch nicht wenige Iren, die zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Um Irland moralisch voranzubringen, ist es sicherlich unerlässlich, sich für ein unterdrücktes Volk einzusetzen, insbesondere angesichts der starken Parallelen zwischen dem, was Irland und Palästina durchgemacht haben.

Im Dienste Irlands oder Großbritanniens?

Obwohl er sich als irischer Patriot ausgibt, ist es noch nicht lange her, dass Kelly ein fleißiger Diener der United Kingdom Independence Party (UKIP) war. Er arbeitete für die UKIP in Brüssel, als Großbritannien noch Teil der Europäischen Union war.

Ich habe eine E-Mail aus dem Jahr 2014 erhalten, die Kelly an Roger Helmer, damals ein Abgeordneter der UKIP, geschickt hat. Helmer hat versucht, die Siedlungsaktivitäten Israels im Westjordanland zu verteidigen.

„Bitte halten Sie sich aus allen Debatten und Streitigkeiten zwischen Israel und Palästina heraus“, heißt es in der Nachricht. “Die UKIP ist hier, um die britische Demokratie wiederherzustellen, und nicht, um sich in andere Streitigkeiten einzumischen, die unsere Wählerschaft spalten.“

Wo genau liegen Kellys Loyalitäten?

Vor zehn Jahren strebte er danach, „die britische Demokratie wiederherzustellen“. Jetzt liegt sein Fokus auf der „Förderung Irlands“.

Dient er Irland oder seinem alten imperialen Herrn, Großbritannien?

Während Kelly dazu neigt, sich in Widersprüche zu verstricken, haben andere Vertreter der harten Rechten Irlands ihre Unterstützung für Israel deutlicher zum Ausdruck gebracht.

John McGuirk betreibt eine „konservative“ Website namens Gript.

Am 9. Oktober letzten Jahres veröffentlichte McGuirk einen Artikel, in dem er den Völkermord rechtfertigte, den Israel im Gazastreifen zu begehen begann. McGuirk behauptete sogar, die Hamas würde absichtlich „Waffen und Raketensysteme“ in Krankenhäusern, Schulen und Moscheen platzieren und die Israelis herausfordern, diese anzugreifen.

David Quinn, ein weiterer „konservativer“ Experte, hat Israel beim Bombardement des Libanon angefeuert.

In einem Artikel in The Irish Catholic Anfang dieses Monats versuchte Quinn, seine Leser über den Zionismus, die offizielle Ideologie Israels, irrezuführen.

„Der verhasste Begriff „Zionismus“, der in den Köpfen vieler Menschen mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird, ist einfach jüdischer Nationalismus, ähnlich wie der irische Nationalismus und unser Wunsch nach einem unabhängigen Irland, in dem wir unser eigenes Schicksal kontrollieren können“, schrieb Quinn.

Das ist völliger Unsinn.

Der Zionismus konzentriert sich auf die Kolonisierung Palästinas und die Vertreibung seiner Ureinwohner. Der irische Nationalismus konzentriert sich auf den Widerstand gegen die Kolonisierung des Landes durch Großbritannien – dasselbe Großbritannien, das das zionistische Projekt in Palästina gesponsert hat.

Irische Extremisten mögen zwar absurde Argumente vorbringen, aber die Bedrohung, die sie darstellen, ist sehr real. Sie haben rassistische Unruhen auf den Straßen von Dublin angezettelt und ein geplantes Aufnahmezentrum für Flüchtlinge in Brand gesetzt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern konnte Irland bis vor kurzem behaupten, dass die extreme Rechte keine ernstzunehmende politische Kraft sei. Das änderte sich im Sommer, als offene Fanatiker eine Reihe von Sitzen in lokalen Behörden gewannen.

Die Rechtsextremen hoffen nun zweifellos, bald im Oireachtas, dem irischen Parlament, vertreten zu sein.

The Ditch – Dublins beste Journalistengruppe – hat aufgedeckt, dass Munition, die für Israel bestimmt ist, durch den irischen Luftraum transportiert wird. Angesichts der Haltung der führenden „Intellektuellen“ der Rechtsextremen gegenüber Israel müssen wir davon ausgehen, dass solche Flüge ihre kalten Herzen erfreuen.

Übersetzt mit Deepl.com

