Zionistische Gruppen fälschen Antisemitismus-Statistiken und die Medien spielen mit

Von Joel Schneider

12. Oktober 2024

Im August 2023 schrieb jemand das Wort „ESHAY“ auf eine Säule in Sydney. Woher ich das weiß? Und warum ich Ihnen das erzähle? Weil dieser rätselhafte Vorfall in den „Report on Antisemitism in Australia 2023“ des Executive Council of Australian Jewry aufgenommen wurde – ein Bericht, der vorgibt, Trends im antijüdischen Hass zu dokumentieren und aufzuzeichnen, und der von den Mainstream-Medien und politischen Parteien als ernsthafte, ja sogar als maßgebliche Quelle angesehen wird.

Wenn Sie sich nicht einer trotzkistischen Publikation aussetzen wollen, in der erklärt wird, was „eshay“ bedeutet, schauen Sie jetzt weg. Wir werden uns an seriöse Quellen halten. Wikipedia beschreibt einen Eshay als Mitglied einer Subkultur junger Männer, die „Sportbekleidung tragen, Vokuhilas haben und sich unreif und asozial verhalten“. Eine alternative Definition – „Schwachköpfe, die anscheinend denken, dass sie die Größten sind“ – stammt von einem Urban Dictionary-Mitarbeiter, der unter dem Nom de Plume „I hate eshays“ schreibt.

War dieses Graffiti in Sydney anti-eshay? Oder war es eine öffentliche Bekundung des eshay-Stolzes? Der Autor hat uns nicht genügend Beweise hinterlassen, um diese Frage abschließend zu klären. Dennoch denke ich, dass wir sagen können, dass es wahrscheinlich nicht viel mit Juden zu tun hatte. Nichtsdestotrotz fand diese Botschaft Eingang in die ECAJ-Liste antisemitischer Vorfälle in Australien für das Jahr 2023, und sie war nicht das Dümmste, was dort zu finden war. Bei weitem nicht. Dem Bericht zufolge, der von der gesamten politischen Bandbreite der australischen Tageszeitungen als maßgeblich zitiert wird, ist selbst die Organisation eines Protests gegen Neonazis ein Akt antisemitischen Hasses. Aber dazu kommen wir später.

Die ECAJ veröffentlichte ihren Bericht Anfang 2024, ein paar Monate nach Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens. Er ist fast 300 Seiten lang und erhebt den Anspruch, Vorfälle von Antisemitismus in Australien zu dokumentieren und zu analysieren. Die Herausgeber des Berichts erhielten die Reaktion, auf die sie aus waren: „Eine beispiellose Welle antisemitischen Hasses schwappt durch Australien“, so berichtete die Murdoch-Presse darüber, während in den Nine-Zeitungen, dem Guardian, ABC und SBS eine gemäßigtere, aber im Wesentlichen identische Analyse erschien.

Dieser Bericht ist ein Schwindel. Er verharmlost eine sehr reale antisemitische Bedrohung – die einer wachsenden verschwörerischen und rechtsextremen Bewegung, die ein echtes Interesse an Gewalt gezeigt hat – und verwendet gleichzeitig falsche Behauptungen und verzerrte Definitionen von Antisemitismus, um Linke, Muslime und alle anderen, die Israels völkermörderisches Verhalten kritisieren, zu verleumden. Die Autoren erklären ihre politischen Ziele gleich zu Beginn. „Antisemitismus hat viele aktive Quellen – Rechtsextremisten, Linksextremisten und Islamisten“, erklären sie. ‚Jede der Hauptquellen funktioniert jedoch anders. Im Allgemeinen: Rechtsextremistischer Antisemitismus ist offen, aber marginalisiert; linksextremistischer Antisemitismus ist heimtückisch, aber etabliert.‘ Machen Sie sich also keine allzu großen Sorgen über tatsächlich judenhassende Nazis und Verschwörungstheoretiker: Sie sind ‚marginalisiert‘. Sorgen Sie sich um den „heimtückischen“ Antisemitismus, der mit den Unterstützern Palästinas in Verbindung gebracht wird. Und wenn Sie überhaupt keinen Antisemitismus erkennen oder beweisen können, beweist das nur, wie heimtückisch er ist.

Und so geht es im Bericht weiter. Sein Katalog antisemitischer Vorfälle ist voll von Beispielen für direkten palästinensischen Solidaritätsaktivismus, der keine Feindseligkeit oder Kritik gegenüber der jüdischen Kultur oder Religion beinhaltet, und der in der Regel innerhalb eines antirassistischen Rahmens stattfindet und oft von diesem motiviert ist. Als Beispiel wird das Eintreten für einen Boykott Israels oder seiner Siedlungswirtschaft angeführt. „BDS ahmt den Boykott jüdischer Geschäfte durch die Nazis nach“, warnt der Bericht. „Noch heimtückischer ist, dass BDS offiziell gewaltfreie Formen des Protests predigt.“ BDS beinhaltet offensichtlich keine solche rassistische Ausrichtung. Tatsächlich ahmt BDS eine der bedeutendsten und effektivsten antirassistischen Kampagnen der Geschichte nach: die Kampagne zur Beendigung des Apartheidregimes in Südafrika.

Neben dem Vorfall in Eshay listet der Bericht in seiner Dokumentation antisemitischer Vorfälle auf:

„Graffiti von ‚BDS‘ (antiisraelische ‚Boykott, Desinvestition und Sanktionen‘), viermal auf eine Betonwand geschrieben, Paddington, Sydney (15. Mai 2023).“

„Graffiti von ‚BDS‘ an zwei Orten, Surry Hills, Sydney (17. Juni 2023).“

„Graffiti von ‚BDS‘, neu geschrieben, wo zuvor entfernt, Surry Hills, Sydney (18. Juli 2023).“

Es gibt noch viel mehr davon. Und sie alle werden in der Statistik gezählt. Auch die Erwähnung des Jahres 1948 oder des Begriffs „Nakba“ ist laut diesen angesehenen Forschern antisemitisch: Graffiti, Aufkleber und Plakate mit diesen Worten sind in den Listen enthalten und damit auch in den Schlagzeilen.

Vielleicht haben Sie beim Lesen dieses Textes den Verdacht, dass dieser Bericht in einigen Aspekten irreführend sein könnte. Und wissen Sie was? Mit diesem Gedanken haben Sie gerade eine antisemitische Handlung begangen. In der Liste der Formen von Antisemitismus im Bericht finden wir: „Jüdische Organisationen werden beschuldigt, falsche Anschuldigungen des Antisemitismus zu erfinden … insbesondere, um Kritik an Israel zu unterdrücken“. (Der Bericht stützt sich stark auf die Forschung der Australasian Union of Jewish Students. Die AUJS ist eine pro-israelische Gruppe mit der ungewöhnlichen Besonderheit, dass sie sich öffentlich bei Socialist Alternative dafür entschuldigen musste, falsche Anschuldigungen des Antisemitismus erfunden zu haben, um Kritik an Israel zu unterdrücken.)

Vielleicht haben Sie sich etwas Schlimmeres als Skepsis gegenüber dem Bericht zu Schulden kommen lassen. Vielleicht haben Sie eine Protestveranstaltung gegen Neonazis organisiert und Slogans über die Notwendigkeit einer antirassistischen Einheit skandiert. Ob Sie es glauben oder nicht: Antisemitismus. In dem Bericht wird eine Kundgebung gegen eine Neonazi-Basis im Westen von Melbourne beschrieben und ein einziger Sprechchor zitiert: „Schwarz, indigen, arabisch, asiatisch und weiß – vereinigt euch, vereinigt euch, vereinigt euch, um die Rechten zu bekämpfen!“ Dieser Vorfall wird in der Kategorie „Juden auslassen“ aufgeführt. Die Verfasser des Berichts sind so verzweifelt bemüht, Linke und Palästina-Unterstützer zu verleumden, dass sie sogar einen Weg gefunden haben, eine Anti-Nazi-Kundgebung als antisemitisch darzustellen.

Besonders unentschuldbar ist dabei die Art und Weise, wie der echte Antisemitismus verschleiert wird, der existiert und bekämpft werden sollte. Durch gefälschte Berichte wie diesen und die daraus resultierenden bedeutungslosen Statistiken wird es viel schwieriger, die Form des echten Antisemitismus in der heutigen Zeit zu verstehen.

Der Bericht selbst dokumentiert viele Beispiele, von denen die meisten von denselben Neonazi-Gruppierungen begangen werden, gegen die Sozialisten und andere Linke seit Jahren mobil machen – wobei Gruppen wie ECAJ nichts zur Sache beitragen, sondern nur eingreifen, um die Antirassisten zu verleumden. Diese Nazi-Gruppen stammen von einer wiederbelebten rechtsextremen Bewegung ab, die aus der anti-muslimischen und gegen Einwanderer gerichteten Rhetorik hervorging, die während der Regierung von Tony Abbott das öffentliche Leben beherrschte. Es gibt eine verwandte Strömung verschwörerischer antisemitischer Gefühle, die den Vorschlag für eine Stimme der Aborigines im Parlament dem jüdischen Einfluss zuschreibt. In beiden Fällen gehen die echten antisemitischen Vorfälle von Gruppen aus, die sich weitgehend für radikalisierte Versionen der Sprechblasen der Liberalen Partei einsetzen.

Weiter rechts im verschwörerischen Spektrum berichtet die ECAJ von verschiedenen wütenden Sprachnachrichten und Graffiti, die in etwa so lauten: „JEWS DID COVID“ (Juden waren für COVID verantwortlich) und (noch mysteriöser) „COVID IS JEW“ (COVID ist Jude). Diese rechtsextremen Verschwörungstheoretiker, wie auch die Neonazis, mögen sich als vom rechten Mainstream verschieden betrachten. Aber sie beziehen ihre Ängste und Hoffnungen immer noch aus einer radikalisierten Version des Mainstream-Konservatismus, sei es in Form von Einwanderungsfeindlichkeit, Ressentiments gegenüber Aborigines, Widerstand gegen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die Geschäftsinhabern Unannehmlichkeiten bereiten, oder Paranoia über eine fortschreitende Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Einheit. Das ist echter Antisemitismus. Die Linke hat sich ihm immer in Wort und Tat widersetzt, in der Regel ohne die Unterstützung opportunistischer pro-israelischer politischer Gruppen, die fälschlicherweise behaupten, sich für die Verteidigung der Juden einzusetzen. Dieselben rechten Medien, die Angst vor jeder progressiven Sache schüren und so zum Aufstieg dieser Strömung beitragen, sind auch die besten Verbündeten der ECAJ, wenn es darum geht, die Lüge zu verbreiten, dass Solidarität mit Palästina antisemitisch sei.

Es ist durchaus möglich, dass es einen Anstieg des religiös motivierten Antisemitismus im Zusammenhang mit Palästina gibt. Der Bericht dokumentiert Dinge wie pro-palästinensische Slogans, die Menschen zugerufen werden, die erkennbar jüdische religiöse Kleidung tragen. Dies ist eine schreckliche, aber vorhersehbare Folge der Besetzung Palästinas, die als Zusammenprall der Religionen verstanden wird. Doch genau dieses Missverständnis wird von der ECAJ gefördert. Die ECAJ bezeichnet jeden Versuch, Israel und seine imperialistische und expansionistische Politik in antirassistischen politischen Begriffen zu verstehen – wie zum Beispiel als Kolonialismus oder Apartheid – als Formen antijüdischer Vorurteile. Der gesamte Bericht ist so aufgebaut, dass er den Eindruck erweckt, das jüdische Volk sei untrennbar mit der völkermörderischen israelischen Regierung verbunden und jegliche Kritik an Letzterer könne nur aus Hass auf Ersteres entstehen. Die Alternative dazu ist der Aufbau einer antirassistischen Pro-Palästina-Bewegung – was die antizionistischen Gegner von ECAJ, jüdische und nichtjüdische, seit mehr als einem Jahr tun.

Der Bericht ist ein Witz. Er ist ärgerlich, verlogen, empörend: absurd. Er sollte die Institution, die ihn veröffentlicht hat, und die mit ihr verbundenen Personen sofort und vollständig diskreditieren. Aber das tut er nicht. Ganz im Gegenteil. Die Präsidentin der ECAJ, Jillian Segal, wurde von Premierminister Anthony Albanese zur neuen „Antisemitismus-Beauftragten“ Australiens ernannt.

Dieser Bericht ist weder außergewöhnlich noch ein Einzelfall. Die ECAJ ist Teil einer internationalen Gruppe zionistischer Organisationen, der sogenannten J7, zu der auch die Anti-Defamation League der USA, das Board of Deputies des Vereinigten Königreichs, das französische CRIF und der Zentralrat der Juden in Deutschland gehören. Die meisten dieser Organisationen erstellen ähnliche Berichte mit ähnlichen Absichten und stützen sich auf ähnlich irreführende und unzuverlässige Statistiken. Die ECAJ behauptet, ihr Bericht für 2024 werde „bald“ veröffentlicht. Angesichts der explosionsartigen Zunahme des pro-palästinensischen Aktivismus in den letzten 12 Monaten ist es absolut sicher, dass darin ein erschreckender Anstieg dessen, was sie Antisemitismus nennen, behauptet wird. Die Lügen pro-israelischer Gruppen werden uns nicht dabei helfen, echten Antisemitismus zu bekämpfen – und sie werden uns auch nicht davon abhalten, solidarisch mit Palästina zu sein.

