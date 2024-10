https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/11/israels-forgotten-terror



MEINUNG,

Israels vergessener Terror

Von Derek Leebaert

Autor, Herausgeber und Berater der Episcopal Peace Fellowship

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024

Frühere US-Präsidenten hatten den israelischen Terror verurteilt und versucht, ihn zu zügeln. Es ist höchste Zeit, dass die derzeitige Regierung ihrem Beispiel folgt.

Ein älterer palästinensischer Flüchtling wandert am 2. August 1982 durch die Stadt Sabra in Westbeirut, inmitten der weitreichenden Zerstörung, die durch den 14-stündigen Artillerie-Beschuss der israelischen Streitkräfte am Vortag verursacht wurde [AP Photo]

Die Feststellung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) im Januar, dass es sich in Gaza um einen „plausiblen Völkermord“ handelt, und die anschließende Entscheidung, dass Israel für ein Apartheid-System im Westjordanland und in Ostjerusalem verantwortlich ist, hätte die ehemaligen Präsidenten Truman, Eisenhower, Johnson, Carter oder auch Reagan nicht überrascht, die bekanntlich die Zerstörung von Westbeirut durch Israel im Jahr 1982 als „Holocaust“ anprangerten.

Israel ist der einzige Verbündete der USA, der seit jeher solche Unterdrückung und solchen Terror ausübt. Viele Jahre lang verurteilten sowohl demokratische als auch republikanische Regierungen in den USA die immer wiederkehrende Praxis des Terrors durch Israel. Heute jedoch unterstützt die Biden-Harris-Regierung diese Praktiken in extremer Weise.

Harry S. Truman erkannte Israel im Mai 1948 an, schrieb jedoch nach seiner Wiederwahl im November über seinen „Ekel“ darüber, wie „die Juden das Flüchtlingsproblem angehen“. Dann schloss sich sein Nachfolger Dwight D. Eisenhower im November 1953 im UN-Sicherheitsrat Winston Churchill an, der als britischer Premierminister zurückgekehrt war, um Israel zu tadeln.

Fallschirmjäger unter Oberst Ariel Sharon, einem zukünftigen israelischen Premierminister, hatten im von Jordanien kontrollierten Dorf Qibya im Westjordanland „jeden Mann, jede Frau und jedes Kind erschossen, das sie finden konnten“, wie das Time Magazine berichtete, und 69 Tote hinterlassen. Premierminister Ben Gurion sprach von „Antisemitismus“.

Eisenhower hatte Israel noch zweimal getadelt: Im März 1955, nachdem eine selbsternannte israelische „Terrorgruppe“ die Bibliotheken der US-Konsulate in Kairo und Alexandria bombardiert hatte, um Ägypten die Schuld zuzuschieben, gefolgt von einem Angriff auf den von Ägypten kontrollierten Gazastreifen, bei dem 38 Menschen getötet wurden, und im März 1956 wegen einer sogenannten „Vergeltungsaktion“ gegen Syrien, bei der 56 Soldaten und Zivilisten getötet wurden.

„Zwischen 1949 und 1956 wurden an Israels Grenzen mehr als 2.700 arabische Infiltratoren, vielleicht sogar bis zu 5.000, von [israelischem Militär], Polizei und Zivilisten getötet“, schreibt der israelische Historiker Benny Morris, ‚die überwiegende Mehrheit der Getöteten war unbewaffnet.‘ Es handelte sich

Eisenhower ließ sich von den Behauptungen des israelischen Botschafters Abba Eban, es habe sich um Selbstverteidigung gehandelt, nicht überzeugen, und Israel sollte noch jahrzehntelang für weitestgehend asymmetrische Terrorakte verantwortlich sein.

Im Oktober 1956, nachdem etwa 49 Zivilisten im Dorf Kafir Qasim in der Nähe von Tel Aviv getötet worden waren, marschierte Israel in Ägypten ein und begann sofort, Flüchtlinge in Khan Younis und Rafah zu massakrieren. Eisenhower reagierte mit der Ankündigung, dass die USA „Sanktionen“ gegen Israel verhängen würden. Als Israel sich weiterhin weigerte, sich aus Gaza und Sharm El Sheikh zurückzuziehen, drohte der US-Präsident damit, den Zugang zu den US-Finanzmärkten zu blockieren. Daraufhin folgte der Rückzug Israels.

Im November 1966 setzte Lyndon Johnson erneut die „Palästina-Frage“ auf die Tagesordnung der Vereinten Nationen, um Israel zu verurteilen, diesmal nach einem massiven Angriff auf Jordanien, an dem mehr als 3.000 Soldaten beteiligt waren. „Die Israelis haben unseren Interessen und ihren eigenen großen Schaden zugefügt“, schloss sein nationaler Sicherheitsberater W. W. Rostow und fügte hinzu, dass „sie ein gutes System der stillschweigenden Zusammenarbeit zerstört haben“.

1967 folgte ein totaler Krieg, nach dem Israel das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem besetzte. Das seit der Staatsgründung über die arabische Bevölkerung in Israel verhängte Kriegsrecht wurde 1966 aufgehoben, aber Jimmy Carter bezeichnete die Bedingungen, die den Palästinensern in den besetzten palästinensischen Gebieten nach dem Beginn der illegalen israelischen Siedlungspolitik dort auferlegt wurden, als „Apartheid“.

Da bis 1982 keine Lösung gefunden wurde, schwor Premierminister Begin, ein ehemaliger Irgun-Terrorist gegen die britischen Behörden, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) zu „zerstören“. Er beaufsichtigte die Ermordung von etwa 18.000 Palästinensern und Libanesen, überwiegend Zivilisten, in Beirut durch den damaligen Verteidigungsminister Ariel Sharon. Aufgrund der Abhängigkeit Israels beendete Reagan das Massaker verspätet mit einem Telefonanruf.Damals bezeichnete er den israelischen Angriff als „Holocaust“.

Trotz der Verwendung eines so gewichtigen Wortes forderte das Weiße Haus jedoch nicht, dass die UNO Israel tadelt. Die USA hatten nicht einmal wegen der illegalen Siedlungen, die aus dem Krieg von 1967 hervorgegangen waren, versucht, Israel zu sanktionieren. Der israelische Botschafter in den USA, Michael Oren, erklärte in seinem 2007 erschienenen Buch „Power, Faith, and Fantasy:Amerika im Nahen Osten 1776 bis heute. Mitte der 1970er Jahre, so schrieb er, begannen Israels Unterstützer, „den finanziellen und politischen Einfluss zu erlangen, der notwendig ist, um die Meinung des Kongresses zu beeinflussen“ – was bedeutet, dass sie genug Macht erlangt hatten, um die offizielle Opposition der USA gegen Israel bei den Vereinten Nationen oder anderswo zu verhindern. Seitdem hat Israel die Unterstützung der USA als selbstverständlich angesehen, ungeachtet der Aufzeichnungen über unverhältnismäßig große Gräueltaten.

1991 versuchte der israelische Premierminister Itzhak Shamir, der den Mord an dem UN-Unterhändler Folke Bernadotte gebilligt hatte, zu erklären, warum Terrorismus für Juden „akzeptabel“ sei, für Araber jedoch nicht: Palästinenser kämpften „für Land, das ihnen nicht gehört. Dies ist das Land des Volkes Israel.“

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war anders. Es war das einzige Mal, dass palästinensische Widerstandsgruppen in der Lage waren, auf Jahrzehnte des israelischen Terrors in ähnlichem Ausmaß zu reagieren. Als Reaktion auf den Angriff verdoppelte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einfach Israels wiederkehrende Massaker, die nun durch Hunger und Krankheiten unterstützt werden. Die US-Regierung unternahm keine nennenswerten Schritte, um den „plausiblen Völkermord“ zu stoppen.

Mittlerweile ist Israel auch die einzige Entität auf der Welt, der Washington erlaubt, US-Bürger ungestraft zu töten. Die ständig wachsende Liste aus dem Westjordanland umfasst Aysenur Ezgi Eygi, Mohammad Khdour und Shireen Abu Akleh – alle wurden mit einem Kopfschuss getötet. Auf ihren Tod folgten keine Sanktionen oder Auslieferungen. Das Weiße Haus erklärte lediglich, die Tötungen durch Scharfschützen seien „nicht akzeptabel“, und forderte Israel auf, selbst „Ermittlungen“ durchzuführen. Das Thema wurde schnell ad acta gelegt.

Während die Qualen in Gaza in ihr zweites Jahr gehen, hat das Töten durch Israel im Westjordanland ein beispielloses Ausmaß erreicht, und der Libanon wird erneut zum Ziel der selbsternannten Vergeltungsmaßnahmen Israels. Von Israels Schutzherrn ist mehr gefordert als nur Gemurmel, um vielleicht einige Waffenlieferungen zu stoppen. Washington sollte nicht nur aufhören, die israelische Brutalität, zu der auch die Apartheid gehört, zu unterstützen, sondern es kann, wie Großbritannien, die anhängigen Anklagen des Internationalen Strafgerichtshofs unterstützen, die endlich auch einen israelischen Premierminister betreffen sollen.

Frühere US-Präsidenten hatten versucht, das israelische Verhalten in den Griff zu bekommen, das der Staatsmann Abba Eban während der vorherigen Bombardierung Beiruts durch Israel als „mutwillige Zufügung jedes nur möglichen Maßes an Tod und Leid für die Zivilbevölkerung“ bezeichnete. Es ist höchste Zeit, dass die Entscheidungsträger in Washington dem Beispiel dieser Präsidenten folgen und den diplomatischen Schutz sowie die Waffenexporte für Israel aufheben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Derek Leebaert Autor, Herausgeber und Berater der Episcopal Peace Fellowship Derek Leebaert ist Gewinner des Truman Book Award und hat unter anderem die Bücher „Special Operations“ und „The Destiny of Nations“ verfasst. Er ist Gründungsherausgeber von „International Security“ und Berater der Episcopal Peace Fellowship.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …