Island schließt sich Slowenien und Spanien bei der Ablehnung der Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest an

Unter Berufung auf Kriegsverbrechen in Gaza bezeichnete der isländische Außenminister die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest als „seltsam und unnatürlich“, ohne jedoch zu einem Boykott aufzurufen. Auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Spanien und Slowenien haben eine unionsweite Debatte gefordert.

Das isländische Elektronik-Duo Væb, das Island beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Bildnachweis: Eurovision Song Contest

Shay Ringel

26. April 2025, 2:16 Uhr IDT

Der isländische öffentlich-rechtliche Sender RÚV hat sich Slowenien und Spanien angeschlossen und sich öffentlich gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest ausgesprochen.

Der Sender brachte seine Ablehnung zum Ausdruck, nachdem Islands Außenministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir eine Erklärung zu diesem Thema abgegeben hatte.

Sie erklärte gegenüber der isländischen Zeitung Visir, dass sie aufgrund der Vorgehensweise Israels im Gazastreifen nicht der Meinung sei, dass Israel an dem Wettbewerb teilnehmen sollte. „Als normale Bürgerin finde ich es seltsam und unnatürlich, dass Israel angesichts seiner Kriegsverbrechen an der Eurovision teilnehmen darf. Und im Grunde genommen hat in den letzten Wochen und Monaten in Gaza eine ethnische Säuberung stattgefunden“, schrieb die Ministerin.

Der spanische Sender RTVE forderte die Rundfunkunion vor zwei Wochen auf, eine „Debatte“ unter den teilnehmenden Sendern über Israels Teilnahme am Wettbewerb zu führen. Gunnarsdottir betont außerdem, dass eine solche Entscheidung von den Mitgliedern der Union getroffen werden sollte. „Es gibt noch ein weiteres Problem“, sagte sie. „Es geht um eine Entscheidung der europäischen Fernsehsender, an der Island über seinen nationalen Sender teilnahmeberechtigt ist.“

Andererseits sprach sich Gunnarsdottir nicht für einen Boykott des Wettbewerbs aus. „Ich denke, wenn beschlossen wird, den Wettbewerb abzuhalten, sollte Island teilnehmen“, sagte sie. „Island sollte seine Delegation entsenden und die Eurovision nicht boykottieren, aber ich bin der Meinung, dass unser Land die Angelegenheit prüfen und sich innerhalb der Europäischen Rundfunkunion für die Teilnahme Israels einsetzen sollte.“

Der slowenische Sender RTVSLO hat letzte Woche öffentlich Einwände gegen die Teilnahme Israels erhoben. Bei einem Treffen mit der slowenischen Vertreterin beim Eurovision Song Contest erklärte die Delegationsleiterin auf die Frage nach ihrer Haltung zur Teilnahme Israels, Slowenien habe seinen Einspruch bei der Rundfunkunion eingereicht.

Der israelische Eurovision-Teilnehmer 2025, Yuval Raphael. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg / AP

„Meine Haltung gegenüber den Teilnehmern hat sich seit letztem Jahr überhaupt nicht geändert, und ich bleibe bei meinem Appell an die EBU im Namen von RTVSLO“, sagte sie laut Eurovisionfun.com. „Ich habe wiederholt um Klarstellung gebeten: Warum sind einige Mitglieder gleicher als andere? Ich beziehe mich natürlich auf die Ungleichbehandlung von Russland und Israel. Und auf die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, gemeinsam und transparent über alle wesentlichen Fragen zu entscheiden, einschließlich des möglichen Ausschlusses Israels.“

Trotz der Proteste erklärte der neue Direktor von Eurovision, Martin Green, in einem Interview im EuroVerse-Podcast, dass er nicht die Absicht habe, Israels Teilnahme am Wettbewerb zu verhindern. Weiterlesen in haaretz.com

