Völlig losgelöst: So präsentiert sich die EU-Außenpolitik im Nahen Osten. Während die Regierung Netanjahu die Blauhelme im Libanon angreift, bereiten die Außenminister in Brüssel neue Sanktionen gegen Iran vor. Strafmaßnahmen gegen Israel sind kein Thema.

Die EU-Staaten wollen am Montag neue Iran-Sanktionen verhängen. Sie sollen unter anderem Unternehmen und Personen treffen, die an Irans Programm für ballistische Raketen und der Lieferung dieser und anderer Waffen an Russland beteiligt sind.

Damit reagiert die EU auf mutmassliche iranische Raketenlieferungen. Der russische “Angriffskrieg” steht nämlich immer noch ganz oben auf der Tagesordnung in Brüssel. Israels Feldzug im Libanon und die Kriegsvorbereitungen gegen Iran kommen dagegen nur am Rande vor. Weiterlesen bei lostineu.eu

