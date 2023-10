Israel threatens Gaza’s largest hospital Military press conference attempts to preemptively justify an attack on al-Shifa.

Ein verletztes Kind wird im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt nach israelischen Luftangriffen behandelt, 27. Oktober. Saeed Jaras APA-Bilder

Israel bedroht das größte Krankenhaus in Gaza

Von Maureen Clare Murphy

27. Oktober 2023

Stunden bevor die Kommunikationsnetze im Gazastreifen zusammenbrachen, hielt das israelische Militär eine Pressekonferenz ab, auf der sein Chefsprecher Daniel Hagari die Hamas beschuldigte, das größte Krankenhaus des Gebiets als Kommandozentrale zu nutzen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erhob denselben Vorwurf auf Twitter, das jetzt X heißt.

Israel beschuldigt die Hamas seit langem, Krankenhäuser im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu benutzen, und die Pressekonferenz am Freitag schien ein Versuch zu sein, einen Angriff auf al-Shifa und alle damit verbundenen zivilen Opfer präventiv zu rechtfertigen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Israel die Gesundheitseinrichtung angreift.

Al-Shifa wurde am 28. Juli 2014 vom israelischen Militär angegriffen, zusammen mit drei anderen Krankenhäusern während des 51-tägigen Krieges.

Israel leugnete die Verantwortung für den Angriff und gab einer fehlgeleiteten palästinensischen Rakete die Schuld. Außerdem versuchte es, den Angriff auf Al-Shifa damit zu rechtfertigen, dass die Hamas einen „großen unterirdischen Bunker mit hochentwickelter Kommunikationsausrüstung“ errichtet habe.

Israel will Zweifel säen

Die Hamas wies die Anschuldigungen Israels am Freitag kategorisch zurück und warnte, dass sie den Weg für den Angriff auf das Krankenhaus ebneten.

Tarek Loubani, ein kanadischer Arzt der Notaufnahme, der in Gaza gearbeitet hat, sagte am Freitag, dass „die Anschuldigungen gegen al-Shifa natürlich falsch sind“.

Loubani fügte hinzu, dass der Zweck der israelischen Anschuldigungen „nicht darin besteht, glaubwürdige Beweise vorzulegen, sondern eine Rechtfertigung für die Bombardierung von Krankenhäusern in Gaza zu schaffen“ und Zweifel „an der Menschlichkeit der Palästinenser“ zu säen.

Er wies darauf hin, dass Israel während seiner früheren Militäroffensiven im Gazastreifen ähnliche Anschuldigungen gegen Krankenhäuser erhoben habe, aber „es wurden nie Beweise vorgelegt“.

Das Al-Shifa-Krankenhaus ist derzeit mit Patienten überfüllt und etwa 50.000 vertriebene Palästinenser halten sich auf seinem Gelände auf, so die UN am Donnerstag.

Ein israelischer Angriff auf die Einrichtung würde zu einem unvorstellbaren Verlust an Menschenleben führen, wie das Massaker im al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt am 17. Oktober gezeigt hat.

Physicians for Human Rights-Israel erklärte am Freitag, dass es keine Rechtfertigung für die Tötung von Tausenden von Vertriebenen, Patienten und medizinischem Personal geben kann“.

Die Menschenrechtsgruppe erklärte, dass „wir alle Parteien auffordern, die Pflicht zum Schutz der Bürger, der Gesundheitseinrichtungen und des medizinischen Personals zu respektieren“.

Omar Shakir von Human Rights Watch sagte am Freitag, dass die Erklärung des israelischen Militärs zu den Krankenhäusern im Gazastreifen „ernste Sorgen um die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals in diesen Krankenhäusern aufkommen lässt“.

Shakir fügte hinzu, dass „Krankenhäuser einen besonderen Schutz vor Angriffen genießen“ und dass „Ärzte, Krankenschwestern und Krankenwagen die Möglichkeit haben müssen, ihre Arbeit zu verrichten und unter allen Umständen geschützt werden müssen.“

Krankenhäuser stehen vor „beispielloser Verwüstung“

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Donnerstag mit, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen „mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Zerstörung konfrontiert sind, was vor allem auf die überwältigende Zahl von Verletzten und den kritischen Mangel an lebenswichtigen Ressourcen wie medizinischem Personal, Strom und Wasser zurückzuführen ist“.

Die meisten medizinischen Fachkräfte in dem Gebiet sind selbst vertrieben worden, was die Krankenhäuser dazu zwingt, mit weniger als einem Drittel ihrer normalen Personalstärke zu arbeiten“, fügte die UNO unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza hinzu.

„Die Krankenhäuser leiden nach wie vor unter einem schweren Treibstoffmangel, der zu strengen Rationierungen und einer eingeschränkten Nutzung von Generatoren nur für die wichtigsten Funktionen führt“, so die UN weiter.

Seit Beginn der israelischen Militäraktion am 7. Oktober sind mehr als ein Drittel der Krankenhäuser im Gazastreifen und zwei Drittel der Kliniken für die medizinische Grundversorgung wegen Schäden oder Treibstoffmangels ausgefallen, was den Druck auf die verbleibenden Gesundheitseinrichtungen, die noch in Betrieb sind, erhöht“, so die UN.

