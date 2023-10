Gaza communications blackout as Israel intensifies attack Red Crescent says total severing of phone networks affects emergency number.

Sanitäter und Zivilisten retten Palästinenser aus von Israel bombardierten Gebäuden in Gaza-Stadt am 25. Oktober. Am 27. Oktober teilte der Palästinensische Rote Halbmond mit, dass er den Kontakt zu allen seinen Teams verloren hat, da die Kommunikation im Gazastreifen völlig ausgefallen ist. Saeed Jaras APA-Bilder

Stromausfall im Gazastreifen durch verstärkte israelische Angriffe

Von Ali Abunimah

27. Oktober 2023

Zwei Männer tragen staub- und blutverschmierte Kinder inmitten von zerstörten Gebäuden und Chaos

Nach Berichten über verstärkte israelische Bombardierungen und eine mögliche Bodeninvasion wurde am Freitagabend die Kommunikation zwischen dem Gazastreifen und der Außenwelt vollständig unterbrochen.

„Wir haben den Kontakt zur Einsatzzentrale im Gazastreifen und zu allen unseren Teams, die dort tätig sind, vollständig verloren, da die israelischen Behörden alle Festnetz-, Mobilfunk- und Internetverbindungen gekappt haben“, teilte die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft kurz nach 20 Uhr Ortszeit in Gaza mit.

„Wir sind zutiefst besorgt über die Fähigkeit unserer Teams, weiterhin ihre medizinischen Notdienste zu leisten, zumal diese Unterbrechung die zentrale Notrufnummer ‚101‘ beeinträchtigt und die Ankunft von Krankenwagen zu den Verwundeten und Verletzten behindert“, fügte der PRCS hinzu.

Das PRCS warnte, dass Israel „weiterhin Kriegsverbrechen begehen wird, während es den Gazastreifen von der Außenwelt isoliert“.

„Krankenhäuser und humanitäre Operationen können ohne Kommunikation, Energie, Nahrung, Wasser und Medikamente nicht weitergeführt werden“, sagte Lynn Hastings, die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe, am Freitag.

Die Sicherheit der Zivilbevölkerung, einschließlich des medizinischen Personals, der Journalisten und der UN-Mitarbeiter, sei „stark gefährdet“, warnte sie und fügte hinzu: „Kriege haben Regeln. Zivilisten müssen geschützt werden“.

Das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Jawwal gab bekannt, dass der Mobilfunk- und Internetdienst im Gazastreifen aufgrund des schweren israelischen Bombardements unterbrochen worden sei.

NetBlocks, eine Organisation, die den Internetzugang weltweit überwacht, bestätigte „einen Zusammenbruch der Konnektivität im Gazastreifen“.

BREAKING: #Gaza steht vor einem totalen Kommunikations-Blackout, da die Offensive am Boden und aus der Luft intensiviert wird. @oxfam ist zutiefst besorgt über die Situation, insbesondere über den totalen Ausfall der Kommunikation mit Gaza. Wir fordern #CeasefireNOW, um unschuldige Leben zu schützen. pic.twitter.com/lw8yjc6b4J

– Oxfam in Jerusalem (@oxfamjerusalem) October 27, 2023

Die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq erklärte, sie sei „alarmiert über die anscheinend absichtliche Verdunkelung des Gazastreifens“ und erinnerte „die internationale Gemeinschaft daran, dass sie nach internationalem Recht verpflichtet ist, Völkermord zu verhindern“.

Die Electronic Intifada verlor am Freitag auch den Kontakt zu Kollegen in Gaza, mit denen sie zuvor in Verbindung gestanden hatte, während andere Medien und Menschenrechtsorganisationen berichteten, dass sie den Kontakt zu Menschen in dem Gebiet ebenfalls vollständig verloren hatten.

Unser Korrespondent in seinem letzten Bericht, als Israel eine totale Verdunkelung verhängte. „Bitte Leute, wenn ihr uns hören könnt, sendet der Welt die Nachricht, dass wir jetzt in Gaza isoliert sind. Nochmal Leute, wenn ihr uns hören könnt … wir sind isoliert, wir haben keine Telefonsignale oder technische Verbindungen…“ pic.twitter.com/Oo1cfTLuj2

– Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) October 27, 2023

DRINGEND: Israel bombardiert brutal und wahllos Palästinenser in Gaza und hat jegliche Kommunikation gekappt.

Wir rufen die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, einen sofortigen #Friedensstopp zu fordern, um den #GazaGenozid zu beenden. Wir rufen unsere Unterstützer auf, sich zu mobilisieren! Wenn nicht jetzt, wann dann?https://t.co/pVOWqURrXo pic.twitter.com/uhmdEtoJJb

– BDS movement (@BDSmovement) October 27, 2023

„Mit einem offensichtlichen digitalen Blackout in Gaza sagten einige Palästinenser, die es noch geschafft haben, mit der Außenwelt zu kommunizieren, dass sich Angst und Panik darüber ausbreiten, was das israelische Militär planen könnte, während die Luftangriffe intensiviert werden“, berichtete die New York Times. Übersetzt mit Deepl.com



