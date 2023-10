Former Hamas chief claims Israel planning to flood Gaza tunnels with nerve gas Khaled Meshaal claims Washington is urging Israel to avoid the same mistakes following 2003 invasion of Iraq when US forces faced fierce resistance to ground invasion

Khaled Meshaal nimmt an einer Konferenz in Doha, Katar, am 10. Mai 2006 teil

Khaled Meshaal behauptet, Washington dränge Israel, die gleichen Fehler wie bei der Invasion im Irak 2003 zu vermeiden, als die US-Streitkräfte auf heftigen Widerstand gegen die Bodeninvasion stießen

Israelisch-palästinensischer Krieg: Ehemaliger Hamas-Chef behauptet, Israel plane, Gaza-Tunnel mit Nervengas zu fluten

Von MEE-Mitarbeitern

27. Oktober 2023

Der ehemalige Hamas-Chef Khaled Meshaal hat behauptet, Israel plane, die Hamas-Tunnel mit einer Art Nervengas oder chemischen Waffen zu fluten.

In einem Gespräch mit dem ägyptischen Fernsehsender Sada El Balad behauptete Meshaal am Donnerstag außerdem, die USA hätten Israel angewiesen, die drohende Bodeninvasion zu verschieben und den Gazastreifen weiterhin aus der Luft zu beschießen, und Washington habe Soldaten seiner Elitetruppe Delta Force entsandt, um bei der Freilassung der Geiseln zu helfen.

„Wir haben Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen, dass der Plan der USA und Israels darin besteht, amerikanische und israelische Spezialkräfte zu entsenden, die von den USA verwaltet und entweder von Israel oder gemeinsam von den USA und Israel ausgeführt werden, um Nervengas einzusetzen, um die Fähigkeiten der palästinensischen Soldaten in den Tunneln und Gräben zu lähmen, ohne sie zu töten, damit sie die Geiseln oder Gefangenen in diesen Tunneln nicht töten“, sagte er.

Das ausgedehnte Tunnelnetz des Gazastreifens ermöglicht es den Hamas-Kämpfern, unter bewohnten Stadtgebieten hindurchzugehen, und dient auch als Ort, an dem die Hamas-Führer und ihre Waffen vor möglichen Luftangriffen geschützt sind. Einem Bericht von Al Jazeera aus dem Jahr 2014 zufolge gibt es schätzungsweise 500 Tunnel, die den belagerten Gazastreifen durchziehen.

Middle East Eye berichtete am Mittwoch, dass palästinensische Gruppen damit rechnen, dass Israel die Tunnel der Hamas mit einer Art Nervengas oder chemischen Waffen unter der Aufsicht von US-Delta Force-Kommandos fluten wird.

Eine arabische Quelle, die mit palästinensischen Gruppen vertraut ist, sagte gegenüber MEE, dass der Plan „auf dem Überraschungsmoment beruht… unter Verwendung international verbotener Gase, insbesondere Nervengas, und chemischer Waffen“.

Israel ist kein Unterzeichner des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen von 1972, aber der Einsatz biologischer Waffen ist seit fast einem Jahrhundert, seit dem Genfer Protokoll von 1925, verboten.

Die meisten Nervengase können, wenn sie eingeatmet oder über die Haut aufgenommen werden, innerhalb von einer bis zehn Minuten zum Tode führen, indem sie das Atemzentrum des zentralen Nervensystems lähmen und die Muskeln um die Lunge herum lahm legen.

Zu den Symptomen einer Exposition gegenüber dem Wirkstoff gehören Übelkeit und heftige Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Sabbern, Muskelzuckungen, Atemstillstand und Bewusstlosigkeit.

Unkonventionelle Bodeninvasion

In seiner Rede am Donnerstag räumte Meschaal auch ein, dass eine Bodeninvasion bevorstehe, sagte aber, dass diese unkonventionell sein werde, und fügte hinzu, dass sowohl Israel als auch die USA die Zahl der Opfer auf ihrer Seite begrenzen wollten.

„Sie (die Amerikaner) sagen, dass sie nicht das Fallujah-Szenario wiederholen wollen, also eine Bodeninvasion und Konfrontation, sondern eher das Mosul-Szenario, bei dem von oben bombardiert wird“, sagte Meshaal und bezog sich dabei auf die Ereignisse nach der Invasion des Irak im Jahr 2003, als die US-Streitkräfte während einer Bodenoffensive in der Schlacht von Fallujah auf heftigen Widerstand irakischer Gruppen stießen.

Die so genannte Schlacht um Mosul war eine gemeinsame militärische Anstrengung, um den Islamischen Staat im Irak und in Syrien, auch bekannt als Islamischer Staat (IS), zu besiegen, bei der schwere Luftangriffe einen Großteil der Altstadt zerstörten und schwere zivile Opfer forderten.

„Dies ist der erste Weg, und er ist gefährlich, er bedeutet, dass [Israel] sich nicht in eine Landinvasion stürzen sollte, [sie] sollten bombardieren, zerstören, Menschen vertreiben, so viel sie wollen. Zum ersten Mal wird Israel diese offene Zeit gegeben“.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat fast täglich mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant telefoniert, um die Operationen zu besprechen; außerdem wurden hochrangige US-Militärs mit Kenntnissen der städtischen Kriegsführung nach Israel entsandt.

Anfang dieser Woche berichtete das Wall Street Journal, dass US-Beamte Israel überredet hätten, seine Bodenoffensive so lange aufzuschieben, bis US-Luftabwehrsysteme in der Region stationiert werden könnten.

Auf die Frage, ob die USA Israel drängten, die Bodeninvasion zu verschieben, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag, dass „die Israelis ihre eigenen Entscheidungen treffen“.Übersetzt mit Deepl.com

