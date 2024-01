https://www.middleeastmonitor.com/20240103-israel-commits-war-crime-by-assassinating-senior-hamas-figure-palestinian-official/





Stellvertretender Vorsitzender des Politbüros der Bewegung Saleh Al-Arouri [Ahmed Gamil/Anadolu Agency]

Israel begeht Kriegsverbrechen durch die Ermordung eines hochrangigen Hamas-Mitglieds: Palästinensischer Beamter

von Anadolu Agency

anadoluajansi

3. Januar 2024

Das Attentat Israels auf einen hochrangigen Hamas-Vertreter mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist nach Ansicht eines palästinensischen Journalisten und Autors ein Verstoß gegen das Völkerrecht und die Souveränität des Libanon.

Der Herausgeber der Palästina-Chronik, der palästinensische Journalist und Autor Ramzy Baroud, erklärte gegenüber Anadolu, dass der israelische Angriff auf zivile Gebiete im Libanon eine schwere Verletzung des Völkerrechts darstelle, und bezog sich dabei auf die Ermordung des stellvertretenden Leiters des Politbüros der Hamas, Saleh Al-Arouri.

„Bisher wissen wir, dass neben Arouri sechs weitere Menschen getötet wurden“, sagte er. „Bei diesem Angriff hat eine Drohne, die drei Raketen abgefeuert hat, ein Wohngebiet getroffen und das Gebäude, in dem Arouri seine Sitzungen abhielt, sowie andere Gebäude beschädigt.“

Er kritisierte, dass Israel eine der belebtesten Straßen der libanesischen Hauptstadt getroffen hat:

Sie haben ein souveränes Land getroffen.

Der palästinensische Journalist betonte weiter: „Es gibt eine Liste von Kriegsverbrechen bei diesem Attentat.“

„Jetzt hat Israel den Eindruck oder will vielleicht glauben, dass es zur Tagesordnung übergehen wird“, fügte er hinzu.

Baroud erinnerte daran, dass die Regierung in Tel Aviv in der Vergangenheit trotz der Ermordung verschiedener Personen in Syrien, im Libanon und in anderen Teilen des Nahen Ostens keine Sanktionen zu befürchten hatte, und wies darauf hin, dass sich „die Spielregeln geändert haben“ und dieser Mord nicht wie die vorherigen unbeantwortet bleiben werde.

Ausdehnung des Konfliktgebiets

Unabhängig davon wies Baroud darauf hin, dass die Ermordung Arouris auch ein Angriff auf die Souveränität des Libanon sei: „Mark Regev, einer der Berater des israelischen Premierministers, erklärte, dass dieser Anschlag gegen die Hamas und nicht gegen die libanesische Souveränität gerichtet war“.

„Stellen Sie sich vor, dass jemand, Gott bewahre, kommt und ein Haus in Istanbul in die Luft jagt und sagt, dass dies kein Angriff auf die Souveränität der Türkei ist“, erklärte er und bezeichnete dies als „lächerliche Aussage“, die „keinen Sinn ergibt“.

Der Journalist erinnerte daran, dass Israel zuvor angekündigt hatte, Attentate im Libanon, in der Türkei und in Katar zu verüben, und betonte, dass eine gemeinsame und harte Reaktion erforderlich sei, um dies zu verhindern.

Baroud erklärte, dass die Ermordung Arouris ein Versuch Israels sei, den Konflikt auszuweiten, und dass die Versuche des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, Widerstandsführer in verschiedenen Ländern zu vernichten, weitergehen werden, wenn keine „entschlossene und gesammelte Antwort“ gegeben wird.

„Netanjahu weiß, dass seine Regierung zusammenbrechen und seine politische Karriere sofort enden wird, wenn die Niederlage in Gaza endgültig ist. Deshalb versucht er im Grunde, die Gerichte durcheinander zu bringen“, behauptete er.

Die Sache ist die, dass die Reaktion müsste strategisch sein, um Netanjahu nicht in die Hände zu spielen und ihm zu erlauben, dies in eine andere Art von politischem Spiel zu verwandeln, das in verschiedenen arabischen und muslimischen Hauptstädten und im Nahen Osten gespielt werden könnte schlug er vor.

Unwirksames“ internationales Recht

Der Versuch Netanjahus, den Konflikt nach Beirut zu verlagern, anstatt sich aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv zurückzuziehen, sei „ein Zeichen der Verzweiflung, aber auch ein großes Glücksspiel“.

Baroud erklärte, dass Netanjahu nach dem 7. Oktober grünes Licht für die Ermordung jedes palästinensischen Führers überall auf der Welt gegeben habe, der eine Bedrohung für die israelische Sicherheit darstellen könnte.

Es sei zwar sehr gut möglich, dass die Hisbollah auf diesen Anschlag reagieren werde, doch die eigentliche Antwort werde der palästinensische Widerstand geben. „Es wird auf jeden Fall eine große und durchschlagende Antwort auf dieses Attentat geben“.

„Wir wissen, dass das Völkerrecht in den letzten 75 Jahren in diesem Konflikt kaum eine Rolle gespielt hat; es gibt zahlreiche UN-Resolutionen, die mit dem Sicherheitsrat oder der Generalversammlung zusammenarbeiten und Israel verurteilen“, beklagte er.

„Das Völkerrecht hat sich als unwirksam erwiesen, wenn es um den Gazastreifen geht“, kritisierte er. „Ich glaube wirklich, dass es nur eine politische Rhetorik ist. Ich denke, es ist ein Protokoll. Sie müssen den Prozess durchlaufen. Sie müssen das registrieren, aus rechtlicher Sicht und aus politischer Sicht“.

„Ich denke, es ist ein Protokoll. Sie müssen diesen Prozess durchlaufen. Sie müssen es aus rechtlicher und politischer Sicht tun“, sagte er und fügte hinzu: „Sie müssen das registrieren, aber ich denke, die wirkliche Reaktion auf diesen Angriff wird vom Widerstand selbst kommen, und der Rest ist, ehrlich gesagt, Lärm.“

Eine israelische Drohne tötete Al-Arouri in Beirut, zusammen mit zwei Kommandeuren des militärischen Flügels der Gruppe, der Al-Qassam-Brigaden, wie die Hamas und libanesische Medien berichteten. Israel hat sich nicht offiziell zu dem Anschlag bekannt.

Wer ist Saleh Al-Arouri?

Der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, Saleh Al-Arouri, wurde am 19. August 1966 in Ramallah geboren.

Al-Arouri, der als Pionier bei der Gründung der Al-Qassam-Brigaden gilt, wurde nach 15 Jahren in israelischen Gefängnissen abgeschoben und lebte fortan im Libanon.

Er gehörte zu den Unterhändlern des Abkommens zwischen der Hamas und Israel vom 11. Oktober 2011, das die Freilassung von 1 027 palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen einen israelischen Soldaten vorsah.

