https://english.almayadeen.net/news/politics/terrorist-attack-in-kerman-iran-martyrs-toll-surpassed-200

Terroranschlag in Kerman, Iran: mehr als 200 Märtyrer gezählt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

3. Januar 2024

x

Der Iran hat am Donnerstag einen nationalen Trauertag für die Opfer des Terroranschlags von Kerman ausgerufen.

Wie der Korrespondent von Al Mayadeen im Iran berichtet, hat die Zahl der Opfer des Terroranschlags in Kerman im Iran 211 erreicht.

Der Iran hat den Donnerstag zu einem Tag der nationalen Trauer um die Opfer des Bombenanschlags in Kerman erklärt.

Der iranische Innenminister Ahmed Vahidi sagte zu dem Terroranschlag, dass die Reaktion auf diesen „feigen Akt“ entschlossen sein werde. Minister Vahidi sagte, der zweite Bombenanschlag habe sich ereignet, als sich die Bürger versammelten, um die Opfer des ersten Anschlags zu retten.

Vahidi sagte, die Tötung von Kindern und Frauen sei eine Antwort auf die Ohrfeige, die die Terroristen von der Achse des Widerstands erhalten hätten.

Putin und Erdogan bekunden ihr Beileid und verurteilen das Verbrechen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der iranischen Führung sein Beileid angesichts des Terroranschlags vom Mittwoch in Kerman ausgesprochen.

Putin bezeichnete die Tötung von Zivilisten als „Grausamkeit und Zynismus“ und verurteilte den Terror in all seinen Formen.

Weitere Nachrichten

Sayyed Khamenei: Strenge Antwort erwartet die Täter des Anschlags von Kerman

Iran sendet 2. Mahnung an die USA wegen der Ermordung von General Soleimani

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach der iranischen Regierung und dem iranischen Volk sein Mitgefühl aus und bezeichnete den Anschlag als abscheulich.

In der iranischen Stadt Kerman wurden Berichten zufolge Hunderte von Menschen bei einer Explosion getötet und verletzt, die die Stadt erschütterte, als die Iraner die Straßen überfluteten und zum Friedhof marschierten, auf dem der Märtyrer des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, General Qassem Soleimani, am vierten Jahrestag seines Märtyrertodes beigesetzt wurde.

Nach Angaben des Gouverneurs von Kerman ereigneten sich zwei Explosionen auf zwei verschiedenen Straßen, die zum Friedhof führen, im Abstand von 10 Minuten.

Nach Angaben unseres Korrespondenten richtete sich die erste Explosion gegen Menschen, die des vierten Jahrestages von Soleimanis Märtyrertod gedachten, während die zweite Explosion die Sicherheitskräfte traf, die die Prozessionen organisierten.

Tausende aus dem ganzen Iran waren heute nach Kerman gekommen, um des Jahrestages des Märtyrertodes von General Qassem Soleimani zu gedenken, der am 3. Januar 2020 bei einem US-Angriff in Bagdad ermordet wurde, zusammen mit dem stellvertretenden Chef der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis.

EILMELDUNG: 2 TASCHEN MIT FERNGESTEUERTEN BOMBEN EXPLODIEREN IM IRAN

Der stellvertretende Gouverneur von Kerman:

„Explosionen in der Nähe von Qassem Soleimanis Schrein im Iran waren terroristische Akte.“ pic.twitter.com/J2ucqT3O6N

– Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 3, 2024

Zu Ehren des verstorbenen IRGC-Befehlshabers General Qassem Soleimani versammelten sich Tausende Iraner in der südöstlichen Provinz Kerman, um ihren Respekt und ihre Verehrung für seinen Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus in der Region auszudrücken.

In Kerman, der Heimatstadt von General Soleimani und dem Ort, an dem er beigesetzt wurde, wimmelte es an seinem vierten Jahrestag des Märtyrertodes von Verehrern des Märtyrers aus verschiedenen Lebensbereichen.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …