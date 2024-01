Escalation fears after Hamas deputy leader assassinated in Beirut, Lebanon Hezbollah says assassination of Saleh al-Arouri in Lebanon’s capital ‚will not pass without punishment‘.

Der iranische Militärkommandeur General Qassem Soleimani bei einem US-Angriff in den südlichen Vororten von Beirut, Libanon, 3. Januar 2024. REUTERS/Mohamed Azakir

Der libanesische Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah wendet sich während einer Zeremonie zum vierten Jahrestag der Ermordung eines ranghohen israelischen Offiziers durch eine Leinwand an seine Anhänger.



Israel-Hamas-Krieg live: Nasrallah sagt, er habe nach dem Anschlag in Beirut keine Angst vor einem Krieg

Von Ali Harb

3. Januar 2024

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagt, die libanesische Gruppe habe keine Angst vor einem Krieg, vermeidet aber in seiner ersten Rede seit der Ermordung von Saleh al-Arouri jede Erklärung, dass seine Streitkräfte ihre Angriffe gegen Israel verstärken würden.

Der stellvertretende Hamas-Führer al-Arouri wurde zusammen mit sechs weiteren Personen bei einem Drohnenangriff im Süden Beiruts, einer Hisbollah-Hochburg, getötet. Israel hat sich nicht zu dem Anschlag bekannt.

Laut Premierminister Mohammad Shtayyeh von der Palästinensischen Autonomiebehörde sind die Menschen im Gazastreifen aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln „Epidemien und Krankheiten“ ausgesetzt

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 22.313 Menschen getötet und mindestens 57.296 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139.

Vor 1m (21:30 GMT)

Entwicklung von

Lokaler Hisbollah-Funktionär und drei weitere Mitglieder bei israelischem Angriff auf Naqoura getötet: Reuters

Weitere Details zu dem Angriff im Südlibanon, über den wir bereits berichteten: Zwei Sicherheitsquellen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass vier Hisbollah-Mitglieder bei dem Angriff auf ein als Wohnhaus bezeichnetes Gebäude getötet wurden.

Damit ist die Zahl der am Mittwoch getöteten Hisbollah-Mitglieder auf neun gestiegen.

vor 5m (21:25 GMT)

Entwicklung von

US-Zentralkommando sagt, Israel stecke hinter der Tötung von al-Arouri

Das CENTCOM antwortete auf eine E-Mail von Al Jazeera, in der um eine Stellungnahme zur Ermordung von al-Arouri am Dienstag in Beirut gebeten wurde.

Shihab Rattansi von Al Jazeera, der aus Washington berichtet, sagte, dass nun eine kurze Antwort vom CENTCOM eingegangen sei.

„Der Angriff war ein israelischer Angriff. Bitte richten Sie alle Fragen an die IDF“, sagte Rattansi und verlas die Antwort des CENTCOM.

vor 11 Minuten (21:20 GMT)

Analyse

Die USA sagen, Israel habe das „Recht“, Hamas-Führer ins Visier zu nehmen. Sind Attentate legal?

Auf die Frage nach der Ermordung von al-Arouri sagte Kirby, der Sprecher des Weißen Hauses, Israel habe das Recht und die Verantwortung, die Bedrohung durch die Hamas zu verfolgen, was bedeutet, dass es das Recht und die Verantwortung hat, die Führung der Hamas zu verfolgen“.

Er fügte den Vorbehalt hinzu, dass die USA von Israel erwarten, dass es „im Einklang mit dem Völkerrecht“ handelt.

Michael Lynk, kanadischer Rechtsprofessor und ehemaliger UN-Experte, sagte gestern, dass solche Attentate möglicherweise gegen internationales Recht verstoßen.

„Rechtlich gesehen wird die Ermordung einer Person im Allgemeinen als außergerichtliche Ermordung betrachtet, die gegen das Völkerrecht verstößt“, sagte Lynk gegenüber Al Jazeera. „In einer modernen Welt, in der Rechtsstaatlichkeit herrschen soll, erwartet man, dass man Menschen festnimmt und nur diejenigen ermordet, die eine unmittelbare Bedrohung darstellen.“

Darüber hinaus haben libanesische Beamte erklärt, der Angriff auf al-Arouri in Beirut verletze die territoriale Integrität des Landes und verstoße damit gegen die UN-Charta.

vor 21m (21:10 GMT)

UNICEF-Chef: „Die Zeit läuft ab“, um Kinder in Gaza vor Unterernährung zu retten

vor 30m (21:00 GMT)

Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats gegen Angriffe der Houthi bleiben unwahrscheinlich

Die internationale Schifffahrtsorganisation der UN hat dem UN-Sicherheitsrat mitgeteilt, dass die Angriffe der Houthi im Roten Meer 18 Schifffahrtsunternehmen dazu veranlasst haben, ihre Routen zu ändern.

„Wir hatten bereits frühere Treffen zu diesem Thema, und der Sicherheitsrat hat Anfang Dezember eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Ich glaube nicht, dass es Fortschritte in Richtung einer Resolution geben wird, die völkerrechtlich bindend wäre“, berichtete der diplomatische Redakteur von Al Jazeera, James Bays, aus dem UN-Hauptquartier.

„Ich glaube nicht, dass einige Mitglieder des Sicherheitsrates dazu bereit sind.“

Vor 41m (20:50 GMT)

Demonstranten in Londons Wissenschaftsmuseum prangern Verbindungen zu israelischem Waffenhersteller an

Pro-palästinensische Demonstranten skandierten Slogans, die Israels Vorgehen im Gazastreifen verurteilten, und forderten einen Waffenstillstand in der Enklave.

Der Ort wurde gewählt, weil das Wissenschaftsmuseum von einer Tochtergesellschaft der indischen Adani-Gruppe gesponsert wird, die Verbindungen zum israelischen Waffenhersteller Elbit Systems unterhält.

vor 44m (20:47 GMT)

Breaking

Israelischer Angriff trifft Wohnhaus im libanesischen Naqoura: Berichte

Lokale Medienplattformen verbreiteten von der Al Jazeera-Abteilung Sanad überprüftes Filmmaterial über die Folgen des Angriffs.

Ali Hashem von Al Jazeera im Südlibanon schrieb, dass ein dreistöckiges Gebäude getroffen wurde und dass es Verletzte gegeben hat.

Wir werden mehr über diese Eilmeldung berichten, sobald wir sie erhalten.

Vor 50m (20:40 GMT)

USA bezeichnen Südafrikas Völkermordklage gegen Israel als „unbegründet

Die Vereinigten Staaten haben eine Klage vor dem obersten UN-Gerichtshof verurteilt, in der Israel des Völkermordes beschuldigt wird, und die Anschuldigung als „unbegründet“ bezeichnet.

„Wir denken nicht, dass dies ein produktiver Schritt ist“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Mittwoch. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt keine Handlungen gesehen, die einen Völkermord darstellen.“

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, verurteilte den Fall ebenfalls am Mittwoch und bezeichnete die Klage als „unverdient, kontraproduktiv und völlig ohne jegliche Grundlage“.

Und das trotz der von Südafrika in seinem Fall zusammengetragenen Beweise, deren Argumente von den USA nicht direkt widerlegt wurden.

Video Dauer 03 Minuten 29 Sekunden 03:29

Israel beschießt Khan Younis mit Artillerie; Rafah wird für „Pufferzone“ mit Bulldozern belegt

vor 1h (20:30 GMT)

Mehr von John Kirby, Sprecher des Weißen Hauses

„Die Hamas verfügt immer noch über erhebliche Kräfte im Gazastreifen“, so Kirby.

Er verzichtete darauf, Einzelheiten über den Verlauf der israelischen Operation zu erörtern, sagte aber, die Offensive habe „Auswirkungen auf die Fähigkeit der Hamas, sich selbst zu befehligen und zu kontrollieren“ und ihre Kämpfer zu führen.

Vor 1h (20:20 GMT)

Israelische Armee sagt, dass ein Soldat über Nacht getötet wurde

Mit dem Tod eines Soldaten in der Nacht hat die israelische Armee seit dem 7. Oktober insgesamt 509 Tote zu beklagen.

Video Dauer 04 Minuten 11 Sekunden 04:11

Verluste in der israelischen Armee: Ein Major und ein Hauptmann unter den letzten in Gaza getöteten Soldaten

vor 1h (20:10 GMT)

Die Ideologie der Hamas kann nicht militärisch beseitigt werden, sagen die USA

Kirby sagt, dass die totale Auslöschung der Hamas nicht mit Gewalt erreicht werden kann.

„Wir glauben, dass es ein absolut erreichbares Ziel für die israelischen Streitkräfte ist, die Fähigkeit der Hamas, Anschläge in Israel zu verüben, zu schwächen und zu besiegen. Das kann militärisch erreicht werden“, sagte Kirby.

„Wird man die Ideologie auslöschen? Nein. Und wird man die Gruppe wahrscheinlich aus der Welt schaffen können? Wahrscheinlich nicht.“

Video Dauer 03 Minuten 55 Sekunden 03:55

Israels Tötungsprogramm hat die palästinensischen Bestrebungen nicht abgeschwächt: Marwan Bishara

Vor 1h (20:00 GMT)

Weißes Haus scheint Tötung von al-Arouri in Beirut zu begrüßen

Kirby lehnt es ab, zu bestätigen, ob Israel den Hamas-Führer getötet hat, und verweist Fragen an israelische Beamte.

„Ich würde Ihnen nur sagen, dass al-Arouri ein bekannter ‚designierter globaler Terrorist‘ war. Und wenn er tatsächlich tot ist, sollte niemand eine Träne über seinen Verlust vergießen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses gegenüber Reportern.





