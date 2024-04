Israel: Ben Gvir rushed to hospital after car accident Far-right Israeli minister’s car overturned resulting in moderate injuries

Die israelische Polizei sperrt den Ort eines Autounfalls ab, in den der israelische Minister Itamar Ben Gvir verwickelt war, Ramla südlich von Tel Aviv, 26. April 2024 (Ahmad Gharabli / AFP)



Das Auto des rechtsextremen israelischen Ministers überschlug sich und zog sich leichte Verletzungen zu

Israel: Ben Gvir nach Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert

Von MEE-Mitarbeitern

: 26. April 2024

Der rechtsextreme israelische Minister Itamar Ben Gvir wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Freitag in einen Autounfall in Zentralisrael verwickelt war.

Der Minister für nationale Sicherheit war Berichten zufolge in der Nähe von Ramla unterwegs, als der Unfall passierte.

Nach Angaben israelischer Medien hatte sein Auto vor dem Unfall eine rote Ampel überfahren. Videomaterial des Unfalls wurde in den sozialen Medien veröffentlicht.

Ben Gvir hatte vor dem Unfall den Ort eines mutmaßlichen Messerangriffs in Ramla besucht.

Die Polizei erklärt nun, sie untersuche die Ursache des Unfalls.

Laut Times of Israel gab es in den letzten Monaten zahlreiche Berichte darüber, dass Ben Gvirs Dienstfahrzeug mehrere Verkehrsverstöße begangen hatte.

Im vergangenen August war er in einen weiteren Unfall verwickelt, als sein Fahrzeug auf dem Weg zu einem Interview erneut eine rote Ampel überfuhr.

Laut israelischen Medien weist er seinen Fahrer regelmäßig an, die Verkehrsregeln zu ignorieren.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …